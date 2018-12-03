Записки путешествующего стрит-фишера Константин Кузьмин | 3 декабря 2018 г.

Большая часть населения развитых стран проживает в городах. В доброй половине случаев это крупные города. Выбраться из мегаполиса на полноценную рыбалку - это целая проблема. Ритм жизни оставляет на это минимум времени. Что делать? Одно из трех: или взять неделю отпуска и рвануть, например, на Нижнюю Волгу, или отвести душу на пригородном «платнике», или половить в «каменных джунглях». Я вот для себя чаще выбираю третий вариант.

История вопроса

Мне, выросшему в небольшом городке, сама идея рыбалки в центре столицы долгое время казалась абсурдной. Ну, просто потому, что a priori здесь рыбы «не должно было быть». Но потом мне как-то попался старый, где-то 60-х годов, выпуск альманаха «Рыболов-спортсмен» со статьей о ловле рыбы в центре Москвы. Речь в ней, правда, шла о поплавочной удочке и таких рыбах, как плотва и подуст, но это уже был позитивный звоночек.

Первые, не особо настойчивые попытки что-то поймать спиннингом на Москве-реке я предпринимал еще в 80-е годы. Результат был, мягко говоря, не очень. Плюс еще информация, полученная от встреченных на набережной дедушек с донками, энтузиазма не прибавляла: «Карась на червяка клюет, хищник на живца – редко-редко…». Как итог, я на десяток лет вообще закрыл для себя тему городской рыбалки.

Вернулся к ней – уже где-то ближе к стыку веков. Просто к тому моменту я уже несколько лет весьма успешно ловил на Москве-реке ниже города, где вода однозначно более загрязненная, чем «под Кремлем». Поэтому логично было предположить, что и под бетонно-гранитными парапетами жизнь тоже кипит. Так оно и оказалось. На первой же «осознанной», целенаправленной рыбалке в центре мне удалось поймать штук шесть судаков.

Дальше – пошло-поехало. От сезона к сезону стритовых рыбалок у меня становилось всё больше. Это направление в спиннинге оказалось гораздо более разноплановым, чем можно было бы предположить. Возможно, вы помните несколько моих журнальных публикаций на тему городской рыбалки. Но касались они почти исключительно моей «домашней» акватории, т.е. Москвы-реки. Сегодня же я бы хотел расширить географию стритовой ловли – поделиться своим опытом рыбалки с набережных в других городах.

Сколько их – уже и не помню

Среди моих знакомых есть уникальный человек. Его зовут Виталий Сундаков. Он – профессиональный путешественник. Бывал в более чем двух сотнях стран. А их всего-то, признанных и непризнанных, на нашем шарике – меньше трехсот. Мне, конечно, до Сундакова далеко, но я попытался вот прикинуть, в скольких городах скольких стран ловил рыбу. И быстро сбился со счета. Их набралось очень много. Назову хотя бы некоторые: в Дубае под минаретами, под небоскребами Иокогамы на набережной залива, на Миссисипи в Сент-Поле, на Сене под Нотр-Дамом, на Гранд Канале в Тулламоре, на Дунае в Белграде…

Везде – ловил результативно. Везде – было по-своему интересно. Во многих местах я встречал местных рыболовов и получал от них ценную информацию.

Начнем с того, что всего ближе

Рыболовы приходят к стрит-фишингу разными путями. Я знаю нескольких, кто пристрастился ловить в городах, разъезжая по командировкам. Обычно-то как оно бывает: приезжает человек в город N по делам, пару-тройку часов занимают переговоры, а потом до вечернего поезда надо куда-то себя деть. Наш командировочный неравнодушен к рыбалке, а город-то стоит на реке. Снасти предусмотрительно – «на всякий случай» - захвачены с собой…

Но всё же чтобы чувствовать себя уверенно «на выезде», стоит хотя бы немного потренироваться в стритовой ловле на своей, домашней воде. Просто если вы никогда ранее не ловили с парапета, важно уяснить на деле хотя бы базовые принципы этой разновидности рыбалки. Тогда в схожих условиях будет легче.

О схожести и несхожести условий

Я несколько раз, приезжая в новый для себя город, ловил себя на том, что ожидаю увидеть что-то очень напоминающее Москву-реку. Не в плане ширины реки, конечно, а в наборе более важных для береговой рыбалки характеристик, как то: высота парапета, скорость течения, глубины под «стенкой» и на удалении, наличие травы и всякого донного мусора, пришвартованные суда и дебаркадеры. От того, насколько мы будем готовы к фактическому сочетанию этих параметров на незнакомой для себя набережной, зависит, поймаем мы рыбу или нет.

Полтора года назад мне случилось оказаться в городе Ростове. Я спланировал короткую вылазку на Дон. Но, увы, случился облом: при мне были только воблеры, на которые я успешно ловил в Москве, а ростовская набережная представляла собою вертикальную стену, да еще со множеством пришвартованных посудин. Для воблеров было слишком мало места «по горизонтали» и чересчур много – «по вертикали». Напрашивались джиг и особенно – дроп-шот. Но у меня с собою ничего этого не было.

Или вот мое первое появление на Неве в Питере. В силу какой-то инерции мышления я взял спиннинг того же теста, что использую в Москве – до унции. Но вскоре стало понятно, что с мощностью снасти я промахнулся – глубокая и быстрая река требовала грузов граммов в сорок или даже более. Поэтому ловля «на дальняке» была исключена. Поймал я, правда, в ближней зоне. Но об этом – чуть позже.

Резюме. Не имея внятной информации об условиях, с которыми вы столкнетесь на новой для себя набережной, стоит подстраховаться, взяв и спиннинг помощнее среднего, и набор приманок пошире.

Принять к сведению, но не более

Будет, конечно, гораздо полезнее располагать этой самой «внятной информацией». Вопрос: где её добыть? Самое верное, это если среди непосредственных знакомых найдется кто-то, кто, во-первых, уже бывал в городе N, а во-вторых, смотрит на реку одинаковым с вами взглядом, т.е. глазами рыболова. Но чаще всего такого человека в поле зрения нет. Впрочем, в наш век всеобщей коммуникации, социальных сетей и специализированных ресурсов это не проблема. Просто в региональной ветке форума или группе Фейсбука задаем вопрос: а где тут у вас на набережной можно порыбачить? И что лучше взять из снастей и приманок?

По опыту, на такие вопросы – охотно отвечают. Нет, совсем уж секретных локаций вам никто, тем более – в открытом доступе, сдавать не станет. Но несколько полезных советов и рекомендаций – дадут. Более того, кто-то из местных рыболовов может даже вызваться составить компанию. Всё-таки гостеприимство у большинства из нас в крови. Тем более что есть ведь понимание, что вы приедете – и вскоре уедете. И ощутимого урона местным биоресурсам не нанесете. Но вот что любопытно: сказанное нашими коллегами на местах в части видового состава рыб и их реакции на приманки порою не очень соответствует реальному положению дел. Приведу два примера.

Лет пять назад перед поездкой в Питер я, понятное дело, поинтересовался: где, какая рыба и на что? Получил ответ: судак, иногда крупный, - издалека на джиг и «Отводник». «А как с «воблерной» щукой?» - «Мало её. Да и мусора всякого на дне хватает. Воблеры – поотрываются…». Я, конечно, принял сказанное к сведению, но воблеры всё-таки взял. И минут через десять после начала ловли напротив Петропавловки поймал щуку под «трёшник»! С того дня у меня накопилось с десяток рыбалок в центре Санкт-Петербурга, были и щуки, и окуни, и голавли… Но ни одного воблера я, что характерно, так и не оторвал.

Эта история – показатель того, что многим из нас кажется, что мы досконально знаем свою родную акваторию. Но вдруг приезжает кто-то со стороны – и тут оно оказывается, что что-то мы да упускали из виду.

Второй случай такого рода имел место на набережной Волги прямо под нижегородским кремлем. Предварительный расспрос знакомых дал примерно ту же наводку: джиг, заброс подальше, судак и берш. «А что-то менее тривиальное?» - «Бьет жерех. Но он в городе хитромудрый. Ни на что не берёт». Обещанных берша с судаком я тогда поймал. Но поймал и «неуловимого» жереха – как вы можете видеть на фото, прямо под лестницей Чкалова – это всем в Нижнем известное туристическое место.

Как получилось поймать? Думаю, что благодаря тому, что я предложил рыбе, чисто интуитивно, нечто такое, чего она прежде никогда не видела, а именно: небольшой диповый воблер-шед на проводке «мягкий твич с паузами». Просто у меня был опыт уговаривания капризного городского жереха. А мои нижегородские товарищи относились к городской рыбалке как к баловству. Их можно понять: полчаса езды от Нижнего – там тот же жерех, но в количестве и менее привередливый.

Здравствуй, заграница!

В школе я учил французский. Помнится, как-то мне задали подготовить доклад на тему «Париж и его достопримечательности». В 70-е сама тема воспринималась примерно как «Путешествие на Луну» - настолько мизерными воспринимались шансы простого смертного из закрытого города оказаться в Париже.

Но вот по прошествии нескольких десятков лет я приезжаю в этот город, причем не для того, чтобы живьем увидеть Лувр и Башню, а чтобы половить на Сене среди всех этих достопримечательностей рыбу! С некоторых пор заграница для нас стала доступна. И в силу отсутствия «занавеса», и чисто по деньгам. Правда в последние годы рубль несколько просел, что, понятно, идет в минус поездкам за рубеж, но всё равно рыболовный вояж на несколько дней, скажем, в Белград или Амстердам обойдется примерно в ту же цену, что и поездка в дельту Волги. Разве что для посещения большинства стран нужна еще и виза.

Почему так? Всё просто. Отправляясь в дельту, вы фактически покупаете тур на рыбалку. Это проживание, трансфер, егерское сопровождение, аренда лодок. Стрит-фишинг же за границей – здесь вам никто не нужен. Вы сами берете авиабилет, выбирая разумно низкую цену, бронируете недорогой отельчик неподалеку от реки… Знания базового английского почти везде хватает для необходимого минимума общения. И в свое удовольствие ловите рыбу.

Лучше с «дозволой», чем без

Нет, впрочем, надо позаботиться еще об одной детали. Речь – о лицензии. В Хорватии, например, её называют звучащим для нас забавно словом «дозвола». Мы как-то с вами привыкли, что у нас почти везде рыбалка бесплатная и не требующая каких-либо разрешительных бумажек. В иных же странах, большинстве из них, бумажки нужны.

Перед поездкой стоит озаботиться получением ответа на два вопроса. Первый: как, собственно, лицензию можно оформить? И что грозит тем, у кого её не окажется?

В каждой стране ответы на эти вопросы – свои. Например, в Дубае (ОАЭ) ответ на первый – никак. Потому что нерезидентам лицензия не продается. Зато ответ на второй – ничего. Власти просто закрывают глаза на ловящих рыбу туристов. По крайней мере, не известно ни одного случая, чтобы кого-то из наших «приняли». Примерно также и на морских набережных в Испании: полиция весьма лояльна к гостям страны, что выходят со спиннингом на пирсы туристических центров.

Но так – не везде. Во многих зарубежных городах лицензии реально проверяют, и если что - выписывают немалые штрафы. Разобраться в деталях, касающихся конкретной страны, вам помогут, если вы зададите вопрос на профильных ветках активных рыболовных форумов или хотя бы на моем сайте kkuzmin.ru.

Еще вот надо быть готовым к тому, что в том или ином городе рыбалка может быть вообще под запретом. Такой сюрприз ждал меня минувшей весной, когда я приехал на выставку в китайский Сучжоу. В городе – и большое озеро, и целая сеть каналов. Но везде – таблички «No Fishing». Оно, хоть и странно – в расположенном рядом Шанхае ловить ведь можно, но нарушителей запрета я не видел. И сам расчехлить спиннинг не рискнул.

Несколько запомнившихся стритовых рыбалок

Года три назад живущий в Миннесоте Андрей С. пригласил меня к себе – половить рыбку в этом «Штате Тысячи Озер». Виза у меня была, я взял билет – и полетел. Рыбалка сильно впечатлила: большеротый и малоротый бассы, волай (на фото) - очень недурно так поклевывали. Но что отдельно отложилось в памяти, это приличного размера щука, пойманная с набережной города Сент-Пол. Только представьте себе: наша «родная» щука, за спиной – небоскребы, очень похожие на те, что мы видим в нашем столичном Сити, вокруг – подернутые золотом осени «русские» березки. Только вот речка (кстати, очень похожая) называется не Москва-река, а Миссисипи!

…Через всю Ирландию проходит Гранд Канал. «Гранд» он, правда, не по нашим, а по местным меркам. Всего-то метров пятнадцать в ширину. Но мне вот очень нравятся такие акватории. В Ирландию-то мы приезжаем за крупной щукой – ловим её с лодки на озерах. Но климат в стране такой, что в ходе недельной поездки непременно выпадут один-два дня, когда из-за сильного ветра выходить на Большую воду просто опасно. И тут – выручает Канал. Останавливаемся мы в Тулламоре, и тут же в самом городе – ловим. Местная щука охотно реагирует на воблеры и «поролон». А если накатит усталость, то можно тут же зайти в паб. К русским, кстати, у посетителей этих заведений отношение самое позитивное. Ну, просто мы с ирландцами одинаково в сложных отношениях с одной ближней к ним страной.

…Обычно когда кто-то собирается «в Астрахань», друзья просят уточнить, куда именно: ниже города (в дельту) или выше (в Волго-Ахтубинскую пойму)? И мало кто рассматривает вариант рыбалки в самом городе. А зря! Днем, в легкую, с набережной на воблеры можно надергать окуней и щучек. А после захода солнца наступает время судака.

Ночная ловля судака на воблеры за последние лет пять сильно поднялась в рейтинге популярности у спиннингистов самых разных городов и весей. Астрахань, разумеется, тоже не осталась в стороне. Но есть один нюанс. Здешние спецы по судаку чаще ловят всё же не на воблеры, а на «резину» на поводковых оснастках. Причину такого выбора понять легко: дно Волги у городской набережной изрядно захламленное. А воблеры – их просто жалко. Зато «силикон» – не очень. Поэтому судак, которого вы видите на фото, пойман посредством «Отводного поводка».

Сказать, что в городской черте Астрахани – совсем уж рыбное Эльдорадо, наверное, всё-таки нельзя. Но рыбалка здесь по-своему интересная. Поэтому – если будете, например, как это сделал я, возвращаться из дельты, забронируйте на день номер отеля неподалеку от Волги. И побродите со спиннингом по набережной. Думаю, вам понравится.