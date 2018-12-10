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ГлавнаяСпортивное рыболовство №12 декабрь 2018
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За плотвой с «безмотылкой»

Николай Линник |

Что бы там ни говорили ученые о грядущем ледниковом периоде, а климат в последнее время делается всё более теплым. И первая половина зимы в наших краях теперь напоминает позднюю осень. А когда лед всё-таки встанет, звонкого перволедья с его традиционными злыми поклевками окуней уже не получается - так себе, обычная рыбалка. Причем даже на водоемах, где окуня много, основной рыбой в уловах является плотва.

Поначалу этот факт меня сильно расстраивал. Где ж они, отчаянные «полосатики», поклевки которых снились ночами всю осень?! Но потом как-то сама собой в голове родилась идея заняться целенаправленной ловлей «белой» рыбы на безнасадочные мормышки. И знаете – получилось! Теперь, когда кто-нибудь в моем присутствии жалуется на то, что окунь никак не желает клевать в январское перволедье, я советую ему переключиться на ловлю плотвы.

Азарта в таких рыбалках предостаточно, а результат часто приятно удивляет. Ведь крупная плотва, о ловле которой пойдет речь в этой статье, намного хитрее окуня. И чтобы научиться её регулярно ловить, нужно немного пересмотреть свой подход к подледной рыбалке.

Самой востребованной безнасадочной мормышкой для плотвы для меня много лет является «Лесотка»

Стереотипы – это серьезно

С момента массового увлечения рыболовов безнасадочными мормышками сложилось несколько устойчивых стереотипов. Во-первых, как-то сразу основной «безмотыльной рыбой» сделался окунь. А плотве, густере и подлещику чаще всего отводилась роль прилова. Во-вторых, попытки, во что бы то ни стало поймать окуня, никак не способствовали успеху в охоте за плотвой. По первому льду рыболовы традиционно ищут окуня на обширных отмелях или вокруг подводных возвышенностей. А плотва здесь не кормится - чаще всего местами, где можно увидеть её поклевку, становятся свалы глубоких прибрежных ямок.

Традиционно окуня здесь не ловят, и поэтому рыболовы часто проходят эти участки транзитом. Теперь давайте вспомним, что осенью на поплавочную удочку плотву ловят приблизительно в таких же местах. Открою вам еще один секрет: точки кормежки плотвы остаются актуальными на протяжении всей зимы.

Не менее серьезным препятствием в переходе от охоты за окунем к целенаправленной ловле плотвы является несоответствие биоритмов этих рыб. Крупный окунь кормится утром (за час до восхода солнца и час после оного) и вечером (за час-полтора перед заходом солнца), а вот плотва предпочитает кормиться в послеполуденное время (в промежутке между 13-ю и 16-ю часами). Рыболовы, привыкшие годами ловить окуня, часто просто проскакивают «клеевое» для плотвы время, проводя его за ловлей травяных «матросиков».

А король-то голый!

С абсолютно голыми «безмотылками» долгое время рыбачили лишь киевские рыболовы. Остальные любители мормышки на постсоветском пространстве непременно старались украсить свои приманки какой-либо подвеской: кембриками, бусинками, дисками или просто кусочками силикона. Время от времени в рыболовных СМИ даже появлялись большие статьи, в которых авторы давали подробные советы, в какой цветовой последовательности должны одеваться на крючок эти кембрики или бусины, чтобы нравиться окуню, плотве, или подлещику.

Неоспоримое преимущество «Лесотки» - широкая цветовая гамма её расцветок

На первый взгляд, навеска на поддеве крючка выглядит вполне логично. Но это только на первый взгляд. А что? Перволедье – это время, когда «белая» рыба пребывает в глубочайшем стрессе, и пытаться поймать её на безнасадочную мормышку – пустая трата времени. А вот окунь в начале зимы должен находиться в прекрасной физической форме, и чем заметнее (визуально и акустически) будет приманка – тем выше шансы на успех рыбалки. На практике же всё оказалось не совсем так.

Во-первых, рыба нам ничего не должна, и её желание реагировать (или не реагировать) на приманку чаще всего зависит не от внешнего вида мормышки, а от характера колебаний, которые она совершает. И тут приманки с подвеской сильно проигрывают своим «голым» аналогам, которые оказались намного демократичнее к подбору привлекательной для рыбы игры. Имея хорошо настроенную пару кивок-мормышка, подобрать ключик к капризной зимней рыбе с приманкой без навески оказалось намного проще. Я не спорю, что на глубинах в четыре и более метров тяжелые мормышки с подсадкой в виде дисков или бусинок смотрятся очень неплохо.

За счет шевеления подвески они делаются более шумными - и, значит, более заметными для рыбы. Но в пойменных озерах, где я провожу девять из десяти своих рыбалок, такие глубины встречаются крайне редко. Рабочие глубины здесь колеблются от полутора до трех метров. В таких условиях «игра» тяжелых мормышек оказывается слишком жесткой, что для вялой зимней рыбы может явиться и отпугивающим фактором. Так что с годами я практически отказался от мормышек с подвеской в пользу их абсолютно «голых» аналогов. А на мели (1 – 1,5 м) я стараюсь применять теперь старые добрые свинцовые мормышки. Причина - всё та же: на малых глубинах «игра» у свинцовых мормышек получается очень мягкой.

На малых глубинах «игра» у свинцовых мормышек получается очень мягкой

Самой востребованной безнасадочной мормышкой для ловли плотвы для меня вот уже много лет является «Лесотка». По сути – это немного модернизированный «Гвоздик», выполненный из вольфрамовой проволоки. По игре «Лесотка» очень близка к «Уралке», и на любых частотах колебаний у этой мормышки всегда присутствует горизонтальная составляющая - «Лесотка» как бы дополнительно подыгрывает крючком в такт движения.

Еще одним неоспоримым преимуществом этой приманки является широкая цветовая гамма её расцветок. Оказалось, что плотва не менее любопытна, чем окунь, и чтобы соблазнить её на поклевку - часто приходится предлагать мормышки различной цветовой гаммы. Причем ломать анимацию приманки не приходится, ведь мормышки из крученой проволоки имеют большую степень схожести и по форме, и по массе.

Анимация

На мели (1 – 1,5 м) я применяю старые добрые свинцовые мормышки

Чем разнообразнее будет игра мормышкой – тем лучше. Плотва, особенно крупная, подобно окуню очень хорошо реагирует на смену игры приманкой. Проанализировав свои рыбалки за несколько сезонов, я вывел такую закономерность: большинство трофейных рыбин было поймано на обычную игру с паузой в конце проводки и на обычный (без всяких колебаний) медленный подъем (или опускание) приманки с такой же продолжительной паузой в проводке.

Гораздо реже крупная рыба реагировала на считающуюся классической для плотвы высокочастотную, с минимальной амплитудой, «трясучку». Проводка а-ля «морозная трясучка» всегда больше интересовала мелочь.

А вообще-то для себя я давно уяснил одну простую закономерность: в основе уловистости любой модели безнасадочной мормышки лежит умение рыболова постоянно менять рисунок игры приманкой. Нельзя постоянно следовать какому-либо, пусть и добытому лично алгоритму анимации. Если в наработанные ранее элементы игры приманкой вставлять какие-то новые элементы, количество поклевок только возрастает.

Поэтому, облавливая очередную лунку, я всякий раз стараюсь поочередно предлагать рыбе разные приемы проводки приманки. Кстати, такая нестандартная анимация очень нравится и крупному окуню, который иногда тоже посещает плотвиные свалы. Разнообразить рыбалку поимкой нескольких полосатых из лунок, где до этого клевали лишь плотвицы, всегда является приятным бонусом.

Иногда сильно выручает и кардинальная смена цвета мормышки. Например, в прошедшем сезоне основной плотвиной приманкой у меня считалась темно-коричневая «Лесотка». Но бывали дни, когда рыба лишь притрагивалась к приманке, как бы обозначая свое присутствие под лункой. Добиться уверенной поклевки мне удавалось только после того, как в лунку опускалась точно такая же мормышка воблерного (многоцветного) окраса.

Ловля по рельефу

Чтобы добиться какой-либо стабильности в ловле крупной плотвы на безнасадочную мормышку, мне пришлось сильно изменить тактику своих рыбалок. Как и крупный окунь, крупная плотва ведет подвижный образ жизни, так что гоняться за ней по ледяным просторам – пустая трата времени. Прикармливать лунки - тоже не лучший выход: площадь у речных стариц небольшая, а конкурентов, желающих пробурить лунку вблизи прикормленной – всегда предостаточно.

Оптимальным решением оказался активный поиск рыбы по рельефу. Любой опытный безмотыльщик скажет, что кроме умения работать с приманкой, не менее важным условием успешности рыбалки является применение тактики активного поиска рыбы. Именно здесь и начинаются серьезные отличия от классической окуневой рыбалки. В отличие от того же окуня, который регулярно выходит кормиться на травянистые мелководья, крупная плотва предпочитает путешествовать вдоль свалов в глубину. Причем какой-то привязки к конкретной рабочей глубине я не заметил.

Поклевка может произойти и на полутора, и на четырех метрах - главное, чтобы приманка находилась вблизи нижнего участка свала, где тот начинает переходить в плато. (К слову, хорошим помощником в поиске уловистых точек будет беспроводной эхолот, я его успешно использую вот уже несколько сезонов подряд, а чтобы всплывающие на экране иконки рыбы не мешали процессу исследования рельефа, я их выключаю). Подобные точки – мой золотой запас.

С переменным успехом они работают на протяжении всей зимы. На известных мне водоемах я просто по очереди облавливаю эти точки, стараясь попасть с самый «клёвый» промежуток времени. К некоторым лункам могу возвращаться и по нескольку раз за рыбалку. Если мне повезло, и наши с плотвой пути пересеклись, поклевка не заставит себя долго ждать. А если водоем незнакомый, то первую часть рыбалки я просто посвящаю детальному изучению рельефа дна. Как видите, всё просто. Попробуйте - и вы не пожалеете.

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