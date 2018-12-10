За плотвой с «безмотылкой» Николай Линник | 10 декабря 2018 г.

Что бы там ни говорили ученые о грядущем ледниковом периоде, а климат в последнее время делается всё более теплым. И первая половина зимы в наших краях теперь напоминает позднюю осень. А когда лед всё-таки встанет, звонкого перволедья с его традиционными злыми поклевками окуней уже не получается - так себе, обычная рыбалка. Причем даже на водоемах, где окуня много, основной рыбой в уловах является плотва.

Поначалу этот факт меня сильно расстраивал. Где ж они, отчаянные «полосатики», поклевки которых снились ночами всю осень?! Но потом как-то сама собой в голове родилась идея заняться целенаправленной ловлей «белой» рыбы на безнасадочные мормышки. И знаете – получилось! Теперь, когда кто-нибудь в моем присутствии жалуется на то, что окунь никак не желает клевать в январское перволедье, я советую ему переключиться на ловлю плотвы.

Азарта в таких рыбалках предостаточно, а результат часто приятно удивляет. Ведь крупная плотва, о ловле которой пойдет речь в этой статье, намного хитрее окуня. И чтобы научиться её регулярно ловить, нужно немного пересмотреть свой подход к подледной рыбалке.

Стереотипы – это серьезно

С момента массового увлечения рыболовов безнасадочными мормышками сложилось несколько устойчивых стереотипов. Во-первых, как-то сразу основной «безмотыльной рыбой» сделался окунь. А плотве, густере и подлещику чаще всего отводилась роль прилова. Во-вторых, попытки, во что бы то ни стало поймать окуня, никак не способствовали успеху в охоте за плотвой. По первому льду рыболовы традиционно ищут окуня на обширных отмелях или вокруг подводных возвышенностей. А плотва здесь не кормится - чаще всего местами, где можно увидеть её поклевку, становятся свалы глубоких прибрежных ямок.

Традиционно окуня здесь не ловят, и поэтому рыболовы часто проходят эти участки транзитом. Теперь давайте вспомним, что осенью на поплавочную удочку плотву ловят приблизительно в таких же местах. Открою вам еще один секрет: точки кормежки плотвы остаются актуальными на протяжении всей зимы.

Не менее серьезным препятствием в переходе от охоты за окунем к целенаправленной ловле плотвы является несоответствие биоритмов этих рыб. Крупный окунь кормится утром (за час до восхода солнца и час после оного) и вечером (за час-полтора перед заходом солнца), а вот плотва предпочитает кормиться в послеполуденное время (в промежутке между 13-ю и 16-ю часами). Рыболовы, привыкшие годами ловить окуня, часто просто проскакивают «клеевое» для плотвы время, проводя его за ловлей травяных «матросиков».

А король-то голый!

С абсолютно голыми «безмотылками» долгое время рыбачили лишь киевские рыболовы. Остальные любители мормышки на постсоветском пространстве непременно старались украсить свои приманки какой-либо подвеской: кембриками, бусинками, дисками или просто кусочками силикона. Время от времени в рыболовных СМИ даже появлялись большие статьи, в которых авторы давали подробные советы, в какой цветовой последовательности должны одеваться на крючок эти кембрики или бусины, чтобы нравиться окуню, плотве, или подлещику.

На первый взгляд, навеска на поддеве крючка выглядит вполне логично. Но это только на первый взгляд. А что? Перволедье – это время, когда «белая» рыба пребывает в глубочайшем стрессе, и пытаться поймать её на безнасадочную мормышку – пустая трата времени. А вот окунь в начале зимы должен находиться в прекрасной физической форме, и чем заметнее (визуально и акустически) будет приманка – тем выше шансы на успех рыбалки. На практике же всё оказалось не совсем так.

Во-первых, рыба нам ничего не должна, и её желание реагировать (или не реагировать) на приманку чаще всего зависит не от внешнего вида мормышки, а от характера колебаний, которые она совершает. И тут приманки с подвеской сильно проигрывают своим «голым» аналогам, которые оказались намного демократичнее к подбору привлекательной для рыбы игры. Имея хорошо настроенную пару кивок-мормышка, подобрать ключик к капризной зимней рыбе с приманкой без навески оказалось намного проще. Я не спорю, что на глубинах в четыре и более метров тяжелые мормышки с подсадкой в виде дисков или бусинок смотрятся очень неплохо.

За счет шевеления подвески они делаются более шумными - и, значит, более заметными для рыбы. Но в пойменных озерах, где я провожу девять из десяти своих рыбалок, такие глубины встречаются крайне редко. Рабочие глубины здесь колеблются от полутора до трех метров. В таких условиях «игра» тяжелых мормышек оказывается слишком жесткой, что для вялой зимней рыбы может явиться и отпугивающим фактором. Так что с годами я практически отказался от мормышек с подвеской в пользу их абсолютно «голых» аналогов. А на мели (1 – 1,5 м) я стараюсь применять теперь старые добрые свинцовые мормышки. Причина - всё та же: на малых глубинах «игра» у свинцовых мормышек получается очень мягкой.

Самой востребованной безнасадочной мормышкой для ловли плотвы для меня вот уже много лет является «Лесотка». По сути – это немного модернизированный «Гвоздик», выполненный из вольфрамовой проволоки. По игре «Лесотка» очень близка к «Уралке», и на любых частотах колебаний у этой мормышки всегда присутствует горизонтальная составляющая - «Лесотка» как бы дополнительно подыгрывает крючком в такт движения.

Еще одним неоспоримым преимуществом этой приманки является широкая цветовая гамма её расцветок. Оказалось, что плотва не менее любопытна, чем окунь, и чтобы соблазнить её на поклевку - часто приходится предлагать мормышки различной цветовой гаммы. Причем ломать анимацию приманки не приходится, ведь мормышки из крученой проволоки имеют большую степень схожести и по форме, и по массе.

Анимация

Чем разнообразнее будет игра мормышкой – тем лучше. Плотва, особенно крупная, подобно окуню очень хорошо реагирует на смену игры приманкой. Проанализировав свои рыбалки за несколько сезонов, я вывел такую закономерность: большинство трофейных рыбин было поймано на обычную игру с паузой в конце проводки и на обычный (без всяких колебаний) медленный подъем (или опускание) приманки с такой же продолжительной паузой в проводке.

Гораздо реже крупная рыба реагировала на считающуюся классической для плотвы высокочастотную, с минимальной амплитудой, «трясучку». Проводка а-ля «морозная трясучка» всегда больше интересовала мелочь.

А вообще-то для себя я давно уяснил одну простую закономерность: в основе уловистости любой модели безнасадочной мормышки лежит умение рыболова постоянно менять рисунок игры приманкой. Нельзя постоянно следовать какому-либо, пусть и добытому лично алгоритму анимации. Если в наработанные ранее элементы игры приманкой вставлять какие-то новые элементы, количество поклевок только возрастает.

Поэтому, облавливая очередную лунку, я всякий раз стараюсь поочередно предлагать рыбе разные приемы проводки приманки. Кстати, такая нестандартная анимация очень нравится и крупному окуню, который иногда тоже посещает плотвиные свалы. Разнообразить рыбалку поимкой нескольких полосатых из лунок, где до этого клевали лишь плотвицы, всегда является приятным бонусом.

Иногда сильно выручает и кардинальная смена цвета мормышки. Например, в прошедшем сезоне основной плотвиной приманкой у меня считалась темно-коричневая «Лесотка». Но бывали дни, когда рыба лишь притрагивалась к приманке, как бы обозначая свое присутствие под лункой. Добиться уверенной поклевки мне удавалось только после того, как в лунку опускалась точно такая же мормышка воблерного (многоцветного) окраса.

Ловля по рельефу

Чтобы добиться какой-либо стабильности в ловле крупной плотвы на безнасадочную мормышку, мне пришлось сильно изменить тактику своих рыбалок. Как и крупный окунь, крупная плотва ведет подвижный образ жизни, так что гоняться за ней по ледяным просторам – пустая трата времени. Прикармливать лунки - тоже не лучший выход: площадь у речных стариц небольшая, а конкурентов, желающих пробурить лунку вблизи прикормленной – всегда предостаточно.

Оптимальным решением оказался активный поиск рыбы по рельефу. Любой опытный безмотыльщик скажет, что кроме умения работать с приманкой, не менее важным условием успешности рыбалки является применение тактики активного поиска рыбы. Именно здесь и начинаются серьезные отличия от классической окуневой рыбалки. В отличие от того же окуня, который регулярно выходит кормиться на травянистые мелководья, крупная плотва предпочитает путешествовать вдоль свалов в глубину. Причем какой-то привязки к конкретной рабочей глубине я не заметил.

Поклевка может произойти и на полутора, и на четырех метрах - главное, чтобы приманка находилась вблизи нижнего участка свала, где тот начинает переходить в плато. (К слову, хорошим помощником в поиске уловистых точек будет беспроводной эхолот, я его успешно использую вот уже несколько сезонов подряд, а чтобы всплывающие на экране иконки рыбы не мешали процессу исследования рельефа, я их выключаю). Подобные точки – мой золотой запас.

С переменным успехом они работают на протяжении всей зимы. На известных мне водоемах я просто по очереди облавливаю эти точки, стараясь попасть с самый «клёвый» промежуток времени. К некоторым лункам могу возвращаться и по нескольку раз за рыбалку. Если мне повезло, и наши с плотвой пути пересеклись, поклевка не заставит себя долго ждать. А если водоем незнакомый, то первую часть рыбалки я просто посвящаю детальному изучению рельефа дна. Как видите, всё просто. Попробуйте - и вы не пожалеете.