За лещами после листопада Владимир Клень | 8 октября 2018 г.

Вторая половина осени – отличное время не только для ловли хищников. На реках до начала ледостава можно успешно ловить еще и мирных рыб. Прежде всего – лещей. Так что зачехлять фидерные удилища преждевременно.

Если спросите меня, какое время считаю лучшим для речной фидерной ловли крупных лещей, не задумываясь, отвечу – ранняя весна и поздняя осень. Именно их я называю временем для настоящих рыбаков. В октябре - ноябре холодает, погода нестабильна, дожди и сырость. Фактически вся мирная рыба скатывается на глубоководные участки к зимовальным ямам. Желание ловить её у подавляющего большинства поплавочников и доночников пропадает. Особенно у тех, кто привык делать ставку на упрощенные схемы и довольствоваться тем, что «само сядет» на крючок.

Соответственно, рыболовный прессинг на потенциально перспективные места существенно ослабевает. Появляется возможность остаться наедине с рекой и получать удовольствие. Все условия для этого сегодня имеются – профильная одежда по сезону, зонт над головой, правильные снасти. Ну и самое главное – трофейные лещи, которые никуда не исчезли. Конечно, если знать – где их ловить.

Этот вопрос априори считается первостепенным при любой рыбалке в любое время года. Но поздней осенью он становится вдвойне актуальнее. Если летом леща можно взять даже на нетипичных для него прогонных участках реки, причем порой повсеместно, то в конце осени это исключено. Лещи собираются в большие стаи, перемещаются к зимовальным ямам, прекращают миграции и фактически переходят к оседлому образу жизни. Но при этом продолжают кормиться.

Целенаправленно ловить данную рыбу фидером поздней осенью я начал лет десять назад. Сначала самому слабо верилось, что смогу превзойти собственные уловы в теплое время года. Обнадежили друзья - первая совместная с ними рыбалка после листопада прошла более чем успешно. За сутки - восемь увесистых лещей, не считая прилова из сомёнка (фото 1). Причем лучше всего лещи клевали ночью. Ощутив на собственном опыте перспективность такой рыбалки, в последующем расширил её географию. Причем без подсказок извне. Открывал карты, определял места наиболее вероятных зимовок лещей и ехал ловить.

Речные координаты

Ну а сейчас, опираясь на собственный опыт, охарактеризую те места на реках, где наиболее часто удавалось ловить лещей в конце осени.

В первую очередь - это продольные фарватерные либо береговые ямы (фото 2). Вычислить их расположение на реках несложно. Для этого в фидерной практике помимо карт существуют методики визуального осмотра, простукивания дна и использования эхолота. В последние годы я приноровился открывать новые места для английской донки еще и в процессе джиговых рыбалок. Только за прошлую осень отметил на карте несколько десятков привлекательных ям, в которых лещи, судя по эхолоту, стояли косяками.

Причем отдельные ямы тянутся вдоль крутых обрывистых берегов. Шаг в воду - и сразу 4 - 6 м глубины. Неудивительно, что на этих участках в воде много топляка – деревьев, которые падают, когда течение вымоет грунт из-под корней. Подобные нагромождения еще больше усиливают привлекательность точек. Причем не только для лещей, но и иных крупных рыб – сомов, судаков, сазанов.

Пару раз во время проводки по таким ямам твистеров лещи подбагривались. В декабре прошлого года подвел под самый борт лодки красавца леща за 5 кг. Глотнув воздуха, он сделал кульбит, отцепился от двойника и ушел на глубину. Жалею об одном – фото этого процесса не успел сделать.

Далее выделю более компактные ямы округлой формы. В них тоже можно испытывать свою удачу. Особенно если ямы примыкают к берегу со стороны внутренней излучины реки. В таких заводях почти всегда образуется суводь, превращающаяся в точку непосредственного заброса.

Очень импонируют участки реки, где глубокие ямы располагаются в непосредственной близости от устьев малых водотоков. На фото 3 мой друг выполняет заброс как раз в такой точке. Устье малой речки находится слева от него. Лещовая яма расположена у вогнутого берега строго по вертикали от рыбака. После заброса течение сносит оснастку влево, и она ложится вдоль выступающей над водой травы.

До самого ледостава лещи выходят к этому месту, покидая на время яму. Уверен, в данном случае именно устье и затопленная растительность играют ключевую роль, привлекая внимание лещей повышенным количеством корма. Примечательно, что метрах в сорока от уреза воды имеется еще и небольшой островок, который в зависимости от уровня воды в реке то появляется над водой, то уходит под неё. Таким образом, лещ в период активности буквально входит в узкий коридор. Неспроста в период его активности фидеры порой начинают «стрелять» один за другим.

Еще один вид перспективных лещовых мест – участки реки, где что-то делал человек. К таким отношу акватории, в которых поработали драги (фото 4). После работы землечерпальных машин на дне появляется множество ям-рытвин. Лещи не покидают их даже зимой. Впрочем, как и в местах впадения в реку сточных технических вод. Даже при малой глубине лещи от таких точек не отходят. Можно, конечно, спорить относительно целесообразности употребления в пищу лещей, пойманных в водах с повышенных содержанием различных примесей, однако к спортивной рыбалке это точно не относится.

Интересно, что в иное время года вопрос результативности донной ловли во всех описанных выше местах может обстоять иначе. К примеру, прошедшим летом в описанной выше точке у устья лещ на фоне низкой воды ловился плохо. Вытянуть его удавалось лишь изредка при дальних забросах с упомянутого острова, который возвышался над водой. Но одна-две особи максимум не идут в сравнение с тем, когда осенью в садке оказывалось до полутора десятков лещей на рыбака. Так что клёвые координаты на протяжении года совпадают не всегда.

К сказанному мне остается добавить, что немаловажное значение имеет еще и строение речного дна: на глинистом и покрытом растительностью шансы на результативную рыбалку значительно выше, а на галечном или песчаном - наоборот.

Адаптация оснастки

Тактика фидерной ловли во второй половине осени предполагает ожидание выхода лещей на кормежку. При этом отмечу, что периоды их активности отличаются кратковременностью. На практике это выглядит как происходящие одна за другой поклевки: при использовании одновременно двух фидерных удилищ, они могут начать трястись либо одновременно, либо одно за другим. Только успевай вытягивать. К таким ситуациям надо быть готовым, имея под рукой подсачек (фото 5).

Вытянув леща, я обычно без промедления делаю новый заброс, не тратя время на фотографирование рыбы. Во время подобного выхода удавалось ловить до трех-четырех «хвостов». Редко происходит так, чтобы попался один лещ - и снова затишье. А затишье наступает - следующую поклевку можно прождать и час, и более. Относительно же времени отмечу, что наиболее перспективна ловля в дневное время суток, особенно ближе к полудню, а также в первой половине ночи.

Рыбалка в глубоких местах, которые редко располагаются у берега, предполагает выбор соответствующих фидерных удилищ - таких, которые позволят выполнять дальние забросы и справляются с высокой нагрузкой. Оптимальный вариант длины при слабом течении – 3,3 - 3,6 м с тестом 70 - 100 г. При сильном течении – 3,6 - 3,9 м с тестом 100 г и выше, чтобы кормушка держалась в нужной точке. Плюс надежные специализированные катушки с хорошим фрикционным тормозом (фото 6).

Как бы ни нравились «плетенки», осенью от них приходится отходить. После листопада течение несет опавшие листья и траву. И едва ли не каждый перезаброс требует предварительной очистки оснастки. С леской это в разы проще, нежели со шнуром. Особенно ночью (фото 7). Моя практика показывает, что для вываживания даже трофейных лещей достаточно качественной лески толщиной 0,22 - 0,25 мм.

Что касается самого монтажа оснастки, то при использовании трубочки-противозакручивателя речной мусор цепляется за неё гораздо чаще, нежели при монтаже с Петлей Гарднера или in-line.

Поводки длиной 40 - 70 см я вяжу из монофильной лески сечением 0,18 - 0,20 мм. Учитывая, что ловить предстоит крупную рыбу, с ориентиром на объемные приманки использую крючки больших размеров с удлиненным цевьем и хорошей заточкой, но не из толстой проволоки.

В кормушке и на крючке

Учитывая непродолжительность лещовых выходов, удержать рыбу максимально долго в точке ловли можно только с помощью прикормки. В холодное время года она должна быть низкокалорийной с добавлением животных компонентов. При этом необходимость методично прикармливать место так, как летом, отпадает. Шлейфом разносящихся течением питательных частиц выход лещей не ускорить. Поэтому разумно увеличивать временные интервалы нахождения прикормки в кормушках. Вот для этого я прошиваю торец кормушки проволокой, которая дольше удерживает начинку (фото 8). Плюс по консистенции готовлю не рассыпчатую, а более плотную массу.

Перепробовав различные прикормочные смеси, я остановился на довольно простом, но в то же время продуктивном рецепте. Вечером заливаю два стакана пшенной крупы четырьмя стаканами воды и довожу до кипения. Затем досыпаю стакан ячневой крупы. Кипячу не более пяти минут, помешивая. После этого снимаю с конфорки и накрываю крышкой. В ведро перекладываю утром перед выездом.

Такую массу саму по себе можно забивать в кормушку и ловить. Она хоть и довольно плотная, но хорошо вымывается течением. А по приезду на реку я всё же добавляю в неё еще два компонента: пригоршню магазинной сыпучей прикормочной смеси для зимней ловли лещей (либо «Универсальной») и рубленых червей. На дневную ловлю этого объёма (фото 9) прикормки более чем предостаточно даже при хорошем клеве. В классических обильных стартовых закормах практической значимости я не вижу, предпочитаю просто перезабрасывать оснастку через каждые 15 - 20 минут.

Среди наживок основная ставка - на навозных или красных червей. На крючке формирую пучок из двух-трех беспозвоночных. К ним добавляю примерно столько же опарышей (фото 10). Положительно оцениваю использование в таких «бутербродах» мотылей. А из подсадок сейчас больше всего доверяю пенопласту (фото 11), о чем подробно рассказывал на страницах журнала год назад.

Широкие возможности

Поклевки лещей бывают и ярко выраженными, когда фидерное удилище буквально трясется, норовя слететь со стойки, но могут выглядеть и как слабое дрожание квивертипа. Поэтому постоянный контроль за вершинками необходим. А расчет на самозасечку рыбы способен лишить если не всего, то существенной доли улова.

Не обойду вниманием такой момент, как размер вылавливаемых лещей. Весной и летом в фидерном улове есть и половозрелые особи, и некрупные подлещики. Поздней же осенью лещ попадается полновесный, причем примерно одинакового размера. Полагаю, за этим стоят особенности формирования стаи.

В период ночных позднеосенних рыбалок лещи клюют в схожем ключе. В основном они попадались мне от полуночи до трех-четырех часов утра. К варианту перехода дневной рыбалки в формат ночной готовлюсь заранее - дополнительное количество прикормки, освещение и т.д.

В последние годы разительные изменения климата вносят в рыбную ловлю серьезные коррективы. У нас потепление всё больше сдвигает приход полноценной зимы на январь. Даже реки с сильным течением не всегда полностью покрываются льдом. К этому приспосабливается не только человек, но и животный мир. Фидерная ловля расширяет свои границы, а значит - новые яркие впечатления гарантированы.