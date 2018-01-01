XII турнир по спортивной ловле форели спиннингом

Друзья!

Приглашаем всех посетить ежегодные соревнования по ловле радужной форели!

В субботу, 19 мая 2018г. состоится «XII турнир по спортивной ловле форели спиннингом». Турнир будет проходить рядом с рестораном "Русская рыбалка" и "Карл и Фридрих" на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

После проведения соревнований, оставшуюся в пруду форель, можно будет ловить абсолютно бесплатно.

Информационный спонсор соревнований - Журнал "Спортивное рыболовство".