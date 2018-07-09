Выставочная мания. Теперь — Сучжоу Константин Кузьмин | 9 июля 2018 г.

Я никогда не подмечал в себе наклонностей к дурным привычкам. В азартные игры – не играю, не курю, алкоголь – эпизодами и по чуть-чуть… Но недавно осознал, что одна из разновидностей непреодолимой тяги во мне всё-таки сидит. Я не могу удержаться от поездок по зарубежным рыболовным выставкам.

От Осаки до Лас Вегаса

Вы вправе удивиться, что же в том плохого – скататься куда-то в Европу или подальше? Это и в самом деле идёт в плюс – но только если вы из поездки извлекаете коммерческую выгоду или она проходит для вас как оплаченная командировка. Я же удочками не торгую и в выставочные командировки как командированный журналист ездил за всё время всего один раз. Поэтому для меня посещение какого-либо зарубежного Fishing Tackle Show - это скорее из разряда туризма. Почти всегда за свой счет…

Как бы там ни было, за полтора десятка лет у меня накопилась очень приличная география таких поездок. Подсчитал – я, оказывается, побывал на выставках в двенадцати городах десяти стран мира. И с каждой выставки выносил для себя что-то новое и полезное, привозил какие-то образцы, некоторые из которых потом «выстреливали». Очень может быть, что «стрельнет» и кое-что из того, что я привез с выставки, с какой только что вернулся

Почему Сучжоу?

Три года подряд я ездил в Европу на EFTTEX. Что любопытно, наше с Натальей Роговой видео, снятое на этой крупнейшей в Старом Свете выставке, лидирует среди аналогичных по числу просмотров. Но в этом году репортажа с EFTTEX не будет. Во-первых, потому, что выставка, как это уже недавно было, пройдет в Амстердаме, и просто нет желания туда ехать еще раз. Во-вторых, свой лимит поездок на выставки в текущем году я уже выбрал.

Несколько месяцев назад поступило интересное предложение посетить новую выставку в китайском городе Сучжоу. Прежде она была внутрикитайской, теперь же – получила статус международной, что обещало быть интересным. Короче, я «клюнул». Сработал элемент новизны: захотелось «сменить вектор». К тому же организаторы обещали упростить некоторые моменты, связанные с приездом и пребыванием в Сучжоу.

Думаю, у нас мало кто слышал про сам этот город. Если просто найти его на карте, то это будет город-спутник Шанхая. С той, однако, оговоркой, что в «пригороде» проживает около 5 млн. человек. Ну, это Китай, сами понимаете.

Близость мегаполиса упрощала попадание на место. Перелет Москва – Шанхай, полтора часа на наземном транспорте – и мы у выставочного центра.

История с пачкой билетов

Мне самому это представляется странным, но в Китае до этой поездки я был всего один раз. Просто в этой связи вспоминается, как лет десять назад один мой приятель демонстрировал объемную пачку билетов, по которым он летал внутренними китайскими авиалиниями. И по выставкам, конечно, тоже, но больше – по районам сосредоточения заводов, производящих рыболовные снасти. И, как он сам тогда выразился, надыбал много всего интересного.

Вскоре «надыбанное» довольно массово появилось на российском рынке и заставило понервничать конкурентов. Но… Прошло несколько лет – и марка, под которой те китайские снасти были представлены, как принято говорить, сдулась. Проект, наделавший было много шума, лопнул…

Какой вывод можно сделать на основе этой истории? А такой, что даже плотная и кропотливая работа с китайскими производителями снастей ничего не гарантирует. Вариант «поехать в Чайну, назаказывать там абы чего за копейки и продать у себя задорого», характерный для 90-х, уже точно никак не прокатывает. Я просто помню, что наши «коммерсы» привозили из Китая 20 лет назад – откровеннейшее барахло – и оно ведь разлеталось на ура. Теперь – мало того, что наш рыболовный рынок перенасыщен.

Еще ведь и китайские снасти очень сильно выросли – и в качестве, и в цене. Соответственно, успех «китайской кампании» наших рыболовно-коммерческих фирм сильно зависит от профессионализма их менеджеров и экспертов. И, разумеется, от плотности работы с непосредственными изготовителями. Звучит сказанное, пожалуй, банально. Тем не менее. Я имел несколько контактов с инженерами китайских заводов. Уровень понимания того, что они делают, высочайший. Это я к тому, что мнение о том, что «китайцы только и умеют, что копировать японцев и американцев», уже не отвечает реалиям времени.

Вэйхай, насколько лет назад

Впрочем, если задаваться целью увидеть что-то «революционно-инновационное», стоит всё же ехать на выставку в Японию, а не в Китай. На китайских же «шоу» снасти представлены скорее эволюционные, чем революционные.

Года три назад я побывал на выставке в городе Вэйхай. Не скажу, что увиденное сильно впечатлило, но та поездка сформировала в сознании целостную картину нынешнего китайского рынка. В каждом сегменте наблюдается приблизительно такой вот расклад, который можно проиллюстрировать на примере спиннинговых катушек.

Есть некий базовый уровень, представленный на десятках стендов. Модельные ряды, если не приглядываться, мало чем различаются. Цена – можно сказать, бросовая. Катушки этого уровня довольно бессистемно попадают к нам в страну, их можно найти на рынках, в придорожных ларьках «Всё для рыбалки» и т.п. Они продаются – как в самом Китае, так и у нас – исключительно благодаря «вкусному прайсу». Рабочие же качества таких катушек, мягко говоря, сомнительны.

На противоположном полюсе катушечного сегмента – «тяжелые» бренды. В основном – не китайские даже. Это Daiwa, Shimano, Okuma… Что в Вэйхае, что в Сучжоу на их стендах можно было наблюдать довольно вялый, скорее - чисто познавательный интерес.

Гораздо большее внимание к себе привлекала «золотая середина». Это катушки китайских же заводов, но уже того уровня, что позволяет тиражировать их под торговыми марками разных стран на внешние рынки. Правда без косяков здесь обойтись не всегда удается. Из Вэйхая я привез пару катушек этого среднего класса, с понятной целью – оценить перспективность заказа их партии. Обе я забраковал на первых же рыбалках. Одна – жутко «петлила», другую – клинило на морозе. Поэтому я дал обеим красный свет. А кто-то ведь не дал. Одну из проблемных моделей я увидел через полгода под американской торговой маркой…

Но, думается, это, скорее, всё же исключение. Просто и в Вэйхае, и сейчас в Сучжоу среди катушечных стендов этой самой «золотой середины» явно выделялись два: Tsurinoya и Haibo. Это, скажем так, лидеры китайского катушкостроения. По крайней мере, тогда, на вэйхайской выставке, я выделил для себя этих производителей на фоне прочих и стал более акцентировано собирать информацию и отзывы по их катушкам. Как оказалось, их (под разными марками) немало на руках у моих знакомых, да и у меня самого по нескольким – имеется опыт. Почти все – с оценкой плюс.

«Карасиная» тематика

Скажу откровенно: в сравнении двух китайских выставок практической пользы от посещения вэйхайской было больше. Это я утверждаю с позиции спиннингиста. Мнение фидеристов и поплавочников, наверное, было бы другим.

Все дело в том, что до 70% стендов в Сучжоу имело прямое или косвенное отношение к ловле нехищных рыб. Одних поплавков было, образно говоря, миллиард. Я, конечно, не очень в теме, но как-то с трудом могу себе представить, что поплавков в ловле карася расходуется – примерно, как у нас, спиннингистов, «поролонок» – по десятку за рыбалку. Однако ж тем не менее.

Или вот прикормки, ароматизаторы, «усилители вкуса» и т.п. – этого добра на выставке было столько, что в павильонах стоял такой амбре - скажем так, топор впору было вешать… А еще – огромный выбор всяческих «карасиных» удочек, крючков и монофильных лесок. И вокруг стендов со всем этим народ кучкуется.

Здесь стоит отметить, что выставка в Сучжоу – максимально доступная и демократичная. Вход – свободный и бесплатный. Не EFTTEX и даже не ВВЦ. Но так же, как и у нас на ВВЦ, изрядная часть того, что выставлялась, но предлагалась к продаже, том числе и на развалах – «по юаню штучка».

Кое-что увиденное и «трофейное»

Чем именно для меня китайская выставка отличалась от того же «ЭФТТЕКСа» со знаком минус, это тем, что брать образцы приходилось за деньги. В Европе-то, во-первых, меня получше знают, но главное – сама политика той выставки предполагает раздачу образцов журналистам, спортсменам и пр. В Сучжоу же за большую часть образцов прошлось заплатить. Впрочем, это не ахти какие деньги. Китай всё-таки…

Я бы хотел поделиться первыми впечатлениями о некоторых увиденных в Сучжоу и привезенных оттуда предметах рыболовного обихода.

Казалось бы, что можно найти у китайцев интересного среди поляризационных очков? Оказывается, кое-что можно. Если оперировать цифрами, то сам эффект поляризации уменьшает интенсивность проходящего через фильтры очков света примерно вдвое. Но на деле почти у всех поляризационных очков ослабление света – сильнее. Просто как бы автоматом фильтры дополнительно затемняют. Вроде как еще «просто от солнца». Но нам-то оно очень часто не нужно, т.к. мы ловим в поляризационных очках в пасмурную погоду, в тени деревьев и в сумерках.

Здесь как раз идеальны очки с минимальным затемнением. В Китае я такие нашел. На фото 5 – они верхние. Видно, насколько фильтры светлее, чем у тех, что под ними, которые «средние». При этом поляризация близка к 100%. Марка – с типично китайским названием – Zhanjun Optical.

Помнится, лет 15 назад, когда авиаперевозчики вдруг решили, что удочки в перелете должны непременно сдаваться в багаж, сразу стал вопрос, в какой «оболочке» сдавать? Пластиковые тубусы не всегда выдерживали вандализма со стороны грузчиков при аэропортах. Тогда один мой знакомый, у которого было под рукой профильное производство, подарил мне исполненный по спецзаказу металлический кофр. В Китае я увидел стенд с «антивандальной» продукцией. Так что если вы часто летаете, и ваши спиннинги вам дороги, имейте в виду, что на такие случаи выпускаются средства защиты.

Когда-то мы оценивали уровень катушки по количеству заключенных внутри неё подшипников. Если их было 4 - 5, то такая катушка считалась уже «весьма приличной». Ну а десять «шаров» - это уже был топовый уровень. Еще вот в мультипликаторных катушках хватало меньшего числа подшипников, чем в безынерционных. Теперь представьте: беру я в руки китайский «мульт», а на нем значится: 17+1. То есть 17 шарикоподшипников и один роликовый!

Не могу не поддаться искушению, когда мне называют цену (очень божескую, к слову), - отдаю какие-то юани – и «мульт» мой! Чисто «на покрут» в руках всё очень прилично. Добравшись до дома, тем же вечером беру этот мультипликатор – и на ближайшую воду. Тестинг прошел успешно. Ход – мягкий, заброс – далекий и ненапряжный. Чувство раскрепощенности. Молодцы китайцы! Называется изделие Sheng He Sirius.

Одну интересную вещицу обнаружил на поплавочном стенде. Очки-бинокли. Беседа с человеком, что их представлял, велась больше жестами – со своим английским на выставке ощущаешь себя порою глухонемым. Но суть я понял. Очки призваны облегчить визуальный контроль поплавка при ловле с дальним забросом. Они дают увеличение около двух крат. Не громоздкие, легкие. Полезная должна быть штуковина…

Вот спиннинговых приманок в Сучжоу оказалось представлено меньше, чем я надеялся. Но кое-что неординарное было. «Мохнатые» воблеры, например. Не скажу, что подобного я никогда прежде не видел. Видел, но всего раз или два. Воблеры-крэнки, обрамленные «юбкой» подобной той, что знакома нам по спиннербейтам. Этакий гибрид. На проводке получается очень эффектная «игра» – с пульсацией и колыханием «юбки». Рассчитаны такие воблеры, понятно, в первую очередь на басса. Но и в ловле щуки и крупного окуня они очень даже могут пригодиться.

Запоминается ведь больше то, что отличается от типового стандарта. Вот и набрел я на стендик с «железом» - и завис на нём почти на полчаса. Марка называется Juyang. Очень необычный подход к подбору модельного ряда металлических приманок. Есть в нём и «обычные» - например, тейлспиннеры или блейдбейты. Но акцент сделан на «необычных». Вот хотя бы на фото 9 – ну, цикада. Однако – с «хоботом». Идея оригинальная, но вместе с тем простая и понятная: «хобот» призван исполнять ту функцию, что и лопатка глубоководного крэнка – отбиваться от коряг и камней. Я уже успел проверить: действительно неплохо отбивается.

Налетай – дешево!

Китай не был бы Китаем, если бы из страны нельзя было привезти что-то по бросовым ценам. Что характерно, многие посетители специально приходят в последний день, когда часть товаров со стендов попадает под распродажу.

Колоритный товарищ в красном на фото 11 явно не горит желанием везти обратно в офис или на склад весь этот развал лески, что вы можете видеть перед ним.

Но кроме развалов на выставке можно было купить что-то с очень существенной скидкой и на «нормальных» стендах. Я, кстати, видел подобное и на выставке в Сеуле, например. Не удивительно, что вокруг таких точек народ толпится в максимальном количестве.

В Сучжоу на дисконт-стенде торговали спортивной обувью и одеждой. Вы можете себе представить куртку с Гор-тексом за 2500 рублей? Вот-вот, и я не мог просто так пройти мимо. Купил. Правда, не себе, т.к. размера моего не было. Но это уже детали. Отзыв о рабочих качествах мембранной куртки будет уже скоро…