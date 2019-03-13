Выставка «Охота. Рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых. - 2019» в Нижнем Новгороде

Уважаемые читатели!

С 13 по 17 марта 2019 года в выставочном комплексе «Нижегородская ярмарка» пройдет крупнейшая в ПФО специализированная выставка «Охота. Рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых».

Ежегодно в выставке принимают участие сотни компаний-лидеров отрасли из более двадцати регионов России, официальные представительства из стран ближнего и дальнего зарубежья, ее посещают более 15 тысяч человек.

Выставка «Охота. Рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых» представит: современное оснащение для охоты и рыбалки, охотничьи трофеи, пневматическое оружие, средства по уходу за охотничьем оружием, оптические приборы, средства навигации, палатки, товары для туризма и спорта, водно-моторную, мото- и автотехнику и многое другое. Туристический раздел выставки познакомит с базами отдыха и выгодными предложениями предстоящего сезона не только Нижегородской области, но и региональными представителями турбизнеса. Важной частью выставки станет насыщенная деловая программа - конференции, семинары и презентации.

Среди постоянных участников выставки такие крупные компании, как ТД «Серебряный ручей», ТД «Окунь», «Спиннинглайн», «Stels», «Техномакс»,Yamaha, «Вездеходофф», ТМ «Волжанка» и другие. Новыми экспонентами выставки станут: АО Вологодский оптико-механический завод «Швабе» (производство сложной оптико-электронной, тепловизионной продукции, оптико-электронных приборов медицинского и гражданского назначения, поставляет продукцию в двадцать одну страну мира); компания «Lucky» (эксклюзивный дистрибьютор Jinhua Lucky ET Manufacturer Cо, специализируется на электронных приборах для активного отдыха, в том числе, для рыбной ловли - эхолотах и подводных видеокамерах); компания «Тундра» (разработчик и производитель армейского и охотничьего снаряжения, а также оригинальной экстрим-одежды «North Coast», по комфортности, бесшумности и ряду других качеств не имеющей аналогов в мире).

Кроме того, Торговый дом «Окунь» в рамках выставки организует «Окуньэкспотур-2019», который соберет более 20 компаний со всей страны с огромным количеством новинок и проверенных снастей, дисконтных программ и подарков.

Всех посетителей выставки ждут розыгрыши ценных призов от компаний-участников, зрелищные и познавательные мастер-классы от опытнейших рыболовов и охотников.

Если вы ищете эффективную площадку для презентации своей продукции или новых клиентов и партнеров, то все это на выставке «Охота. Рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых» на Нижегородской ярмарке с 13 по 17 марта 2019 года! Приглашаем к участию специализированные фирмы.

Подробную информацию о выставке можно получить на сайте www.yarmarka.ru и по телефонам (831) 277-56-86, 277-55-68.

Страница выставки: http://www.yarmarka.ru/catalog/15/470/oh_rybalka_2019.html

Место проведения: выставочный комплекс «Нижегородская ярмарка» (Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 13), Павильон 1, 3, открытые площади

Даты проведения выставки: 13.03.2019 – 17.03.2019

Время работы выставки: 10:00 – 18:00