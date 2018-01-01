Выставка «Охота и рыболовство на Руси» в Москве

Друзья!

Редакция журнала "Спортивное рыболовство" примет участие в выставке "Охота и рыболовство на Руси", которая пройдет в Москве с 6 по 9 сентября 2018 года в павильоне №75 ВДНХ.

Для посетителей выставки мы подготовили подарок - скидку на билеты по нашему промокоду SportivnoeRibolovstvo при заказе на сайте выставке! Заказать билет со скидкой можно по ссылке - http://www.hunting-expo.ru/visitors/ticket ».

Приглашаем всех желающих!

Выставка «Охота и рыболовство на Руси» - крупнейшая в России и одна из ведущих в мире выставок впервые прошла 6 февраля 1996 года в столице России - городе Москве и неизменно проводится на ВДНХ.

Два раза в год на ней собирается много официальных гостей и огромное количество посетителей из разных городов нашей необъятной страны. Ведь Россия славится своими охотниками и рыбаками! В мужской компании любителей охоты и рыболовства стали появляться женщины, что очень радует. В выставке принимает участие более 900 российских и иностранных компаний.

Это место, где будут созданы все условия для рекламы и продвижения ваших товаров и услуг, поиска потенциальных партнеров и заключения договоров, привлечения новых покупателей.

В рамках деловой программы выставки, обсуждаются насущные вопросы развития охоты и рыболовства в нашей стране, а так же, проводятся практические занятия, семинары, мастер-классы и презентации новинок рыболовной и охотничьей отраслей.

Организаторы выставки активно сотрудничают с общественными организациями охотников и рыболовов, и совместно проводят ряд соревнований по спортивной ловле рыбы.

На стендах участников выставки проходят интересные мероприятия: демонстрация рыболовных снастей; кинологические консультации;практические советы по регистрации маломерных судов; продажа льготных турпутевок.

Культурно-развлекательная программа выставки включает в себя тематические викторины, конкурсы и дегустацию блюд полевой кухни.

Официальный сайт выставки