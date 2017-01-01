Выставка глазами голавлятника Владимир Герасимов, Москва

Я хочу на выставку «Охота и рыболовство на Руси» взглянуть глазами голавлятника (ну а как же иначе!). Чаще всего у нашего брата при посещении московского салона нет строго определенной цели, потому как голавлятникам нужно всё – от вертлюжков, лесок, приманок фирменных и самодельных до спиннингов-катушек, одежды и палаток-спальников – всё в зоне нашего внимания. Но расскажу лишь о нескольких интересных новинках, хотя было их на выставке предостаточно.

Угра Спорт. Бурное развитие этой фирмы в последние годы приятно удивляет. Постоянно увеличивается ассортимент продукции, производимой под брендом Моттомо. Спиннинги, огромный выбор «резины», различные аксессуары для рыбной ловли. Теперь вот и широкий модельный ряд приманок разных типов для ловли многих видов рыб. Но отмечу, естественно, небольшие крэнки для ловли голавля. Выполнены они качественно. Мои коробки после посещения выставочного стенда пополнили сразу несколько моделей воблеров Chabber DR и SR 36F, а так же Stalker DR и SR 32 F (фото 1).

Strike Pro. У этой фирмы из Тайваня всегда огромный выбор воблеров. Практически каждый год «страйковцы» представляют нашему взору какие-то новинки. И голавлятникам и любителям ловли других белых хищников всегда есть на что посмотреть! В этот раз привлек внимание воблер, который раньше выпускался фирмой Skagit Designs – это 4,5-граммовый Bottom Trank 36. Теперь этот воблер выпускается фирмой «Страйк Про» и ничем не отличается от своего родителя – ни внешне, ни внутренним устройством (на фото 2 – он крайний справа), он изготавливается на той же «родной» матрице. Он именно того размера, на который ловятся рыбы всех статей – от крупных до совсем маленьких, причем всех видов. Если мы говорим про малые и средние реки – это жерех, голавль, подуст, язь, чехонь, окунь. Не пропускает такого аппетитного «жука» и щука, имейте это в виду.

У «Страйк Про» появились и совсем малыши - воблеры Crazy Plankton (2,1 см, 1,3 г, на фото 2 – он крайний слева) и UL Rider (2,8 см, 1,3 г, на фото 2 – он второй справа). Я имею достаточный опыт ловли на воблеры такого размера и могу сказать, что на них ловится вся рыба, особенно когда она питается насекомыми, падающими с веток деревьев, кустов или которых приносит сильный ветер с полей – кузнечиков, жуков, клопов, гусениц, личинок насекомых.

К слову, попутно открою небольшой секрет. Я не случайно написал про ветер. Часто именно при нём усиливается клёв – рыбы знают, что ветер приносит им в реку корм и сразу активизируются, собираясь для активного питания в верхних слоях воды.

ТД Соколовых. На их стенде я увидел новую колеблющуюся блесну необычной формы с резким изгибом тела – Back and Forth массой 4 г от Smith (фото 3). Я понял задумку разработчиков и сразу решил, где я могу эту приманку эффективно применить. Но на всякий случай всё ж задал вопрос Татьяне Соколовой – для чего? Она подтвердила мои догадки: блесна разработана для ловли рыб вблизи их стоянок, когда для достижения результата необходимо долгое нахождение приманки перед глазами рыбы.

«Пляска» приманки на ограниченном пространстве выводит даже сытых, пассивных рыб из равновесия, они «заводятся», становятся агрессивными, и атакуют блесну. Проводка – небольшой отпуск приманки вниз, мягкая подмотка вверх с подыгрыванием вершинкой спиннинга, при этом постоянная смена горизонтов проводки с помощью изменения положения спиннинга относительно воды. Ловля - рядом с коряжником, лежащими в воде завалами деревьев, большими камнями и ямами.

Акватория. На стенде этой компании – новая серия спиннингов Bamboo Twig (фото 4). Эти ультралайтовые спиннинги рассчитаны на ловлю небольшими приманками в пределах своих тестов (0,2 – 3 г, 0,5 – 4 г и 0,5 – 5 г). Ловить ими можно любую рыбу – от дикого белого хищника на совсем микроскопические приманки (забрасывать и проводить их позволяет строй спиннинга) до ловли прудовой форели, популярность которой стала в последнее время неуклонно растет. Спиннинги очень стильные, отличной сборки, их просто приятно взять в руки.

Мастерская Сергея Зябликова. Воблеры мастера из Пензы Зябликова широко известны в нашей стране, за ними гоняются голавлятники, на них всегда спрос, даже существует запись на приобретение. На эту выставку Сергей привез новые воблеры с необычным названием – «Трюльник» (фото 5), они отличаются от привычных уже знакомых всем «зябликов» более широким корпусом и лопастью иной формы. И получил от выставочного комитета сертификат о присвоении знака «Лучший товар». В прошлом году я ловил на воблеры Сергея.

Удивил дальний и точный заброс и очень уверенное поведение даже в сильном потоке. Наверное, это единственные воблеры, по крайней мере, из тех, что мне известны, которые можно настраивать прямо во время рыбалки. Лопасть выполнена из специального металла, который можно многократно сгибать и разгибать без ущерба для приманки. Изменяя угол лопасти относительно оси приманки, можно добиться не только изменения горизонта проводки, но и частоты и амплитуды собственной «игры» приманки.

Spinningline. На стенде «Спиннинглайна» большая экспозиция нового для них продукта - колеблющихся блесен японской фирмы Waterland. Высочайший уровень изготовления, широкий модельный ряд, фантастические расцветки. Я выбрал себе для тестирования 3 блесны серии Deep Diamond (фото 6) - две с массой в 1,5 г и одну – 2,5 г. На вопрос, зачем взял такие легкие, я скромно промолчал. Да шучу, конечно, я сразу поделился своим опытом в этом направлении. Дело в том, что именно очень легкие, но достаточно широкие блесны спасли мне три рыбалки в прошлом году по горячей воде - на Дону и Медведице. Самое главное - не мешать им работать, пусть сами по себе «скатываются по рельефам» - ямкам, уступам, канавкам.

Именно так ведут себя раненые маленькие рыбки – их просто несет течением вниз по реке. Как мне пояснили на стенде, одной из наиболее удачных форелевых блесен бренда Waterland является серия, на поверхность лепестка которых нанесен специальный ромбовидный рельеф, обеспечивающий блеснам при проводке неповторимый эффект мерцания, который рыбы просто не смогут проигнорировать. Благодаря выраженному рельефному рисунку, блесны Deep Diamond создают в водной среде и определенное акустическое возмущение, дающее возможность использовать их и в мутной реке, и среди растительности.

Fish Chaos. Лет десять назад основная масса любителей ловли голавля и другого белого хищника в зимний период переходила к подледной рыбалке или спиннинговым экзерсисам на реках с тепловой подпиткой. Но ведь и на водоемах с естественными гидрорежимами можно найти участки с открытой водой. Ещё несколько лет назад энтузиасты такой ловли присылали мне сообщения об удачных рыбалках: они ставили самую мелкую «резину» и оснащали её максимально легкими джиг-головками. Либо на простом одинарном крючке зажимали дробинку нужной массы и насаживали силиконовую приманку. А вот фирма Fish Chaos подошла к этому вопросу очень серьезно.

Специалистам фирмы удалось из очень мягкого, но прочного «медицинского силикона» изготовить приманки, которые своим поведением в воде и внешним видом напоминают живые объекты – различных личинок, рачков, креветок (фото 7). Все приманки «съедобные», со своим запахом. Чтобы запахи не смешивались, приманки каждого типа помещены в герметично закрывающиеся баночки небольшого размера. Я видел «игру» этих приманок в воде во время демонстрации, она действительно очень впечатляет – даже при небольшом шевелении вершинкой спиннинга эти приманки начинают активно перебирать лапками и усиками. Приманки предлагается оснащать фирменными, специально разработанными металлическими «таблетками» с крючками.

На паузе с этой огрузкой приманка лежит на грунте так, что при поклевке крючок оказывается во рту у рыбы. А при проводке – волочении по донному грунту - обеспечивается минимальное количество зацепов.

Приманки Fish Chaos разработаны в основном для ловли прудовой форели - как со льда, так и взаброс. Но уже есть успешные рыбалки в зимний период на спиннинг и по голавлю, и по другой рыбе. Буду пробовать это силиконовое чудо для нахождения стоянок рыбы, когда голавли пассивны и не реагируют на другие приманки.