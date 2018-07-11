Вуокса. Ловля щуки на кружки Максим Перов | 11 июля 2018 г.

Многие рыболовы с завистью читают отчеты счастливчиков, у которых есть материальная возможность обзавестись мореходным судном под мощным мотором, чтобы рыбачить на Ладоге, Финском заливе или Онеге. В общем, там, где рыбы много и она крупная. А сами ловят с небольших лодок на озерах Карельского перешейка, где щуки намного меньше, а уж трофейные экземпляры попадаются совсем редко. А между тем есть способ значительно увеличить свои уловы и количественно и качественно, используя рыболовные кружки. Я лично это делаю на Вуоксе.

Вопрос: как рыболову поймать донную щуку, которая живет не в тростнике, а на глубине, стоит в приямках, возле разных донных бугорков и т.п.? Казалось бы, ответ прост – «дорожка». Однако на сильно запрессингованных водоемах, к каким я и отношу Вуоксу, самые уловистые места «дорожечники», не говоря уже о спиннингистах, проходят с весны до осени каждый день, чаще всего не один раз, и так год за годом, поэтому щука там плохо реагирует на искусственные приманки. А вот против живца ей не устоять. Особенно, если трепыхающаяся рыбка проплывает совсем рядом со стоянкой хищницы и движется при этом медленно. А именно так и работают кружки.

Напомню, что на рыболовный кружок, диск из прочного пенопласта со штырьком посередине с прорезью сверху для лески, в боковой желобок по периметру наматывается кусок лески, по длине больший раза в три, чем глубина в выбранном месте ловли. Поскольку в статье речь идёт про Вуоксу возле Приозерска, по тамошним фоновым глубинам метров 15 – 20 лески нам хватит с запасом.

Лучше всего использовать не монофильную леску, а максимально толстый шнур, можно из дешевых. Толстый - не потому, что будут клевать щуки, претендующие на мировой рекорд (хотя поимка трофеев на кружки совсем не редкость), а чтобы при вываживании руки не порезать. Что я имею в виду, говоря «толстый шнур»? Это тот, который по заявке производителя как минимум 0,3 мм. Почему не монолеска? Очень просто - она скользкая, часто соскакивает с кружка и путается. А можно использовать вообще не рыболовный шнур, а просто тонкую капроновую нить из хозяйственного магазина.

На конце лески – грузило «оливка», поводок и двойник. Массу «оливки» нужно подбирать так, чтобы бойкий живец не мог подняться выше груза и запутать снасть. Поводки я изготавливаю сам из специального поводкового материала, это тончайшие металлические жилы, сплетенные между собой и покрытые сверху полиэтиленовым слоем. Такие поводки достаточно мягкие, чтобы не мешать движениям живца, и в то же время абсолютно устойчивые к щучьим зубам.

Я обычно ловлю на пять кружков. Не из-за правил рыболовства, нет, просто чтобы качественно за всеми ними следить. Если пустить в плавание сразу много, то не только не сможешь отслеживать поведение каждого, но еще и высок риск потерять один-два, а то и больше кружков.

Первое, чем нам придется заняться, начиная рыбалку с кружками - это ловля живца. В Приозерске оптимальный живец для щуки - это плотвичка длиной 12 - 15 см. Благо именно такая плотвица ловится, если заякориться у тростниковых зарослей и немного прикормить. Если влетает слишком крупная плотвина, а такая там есть, её не стоит использовать для ловли, потому что она способна сама перевернуть кружок. Для хранения пойманных живцов нужно, в самом простом случае, небольшое пластиковое ведерко, но лучше специальная кана.

Моя кана представляет из себя два пластиковых ведерка, вставленных друг в друга (фото 1), причем внутреннее ведро - с отверстиями. Это очень удобно, поскольку можно менять воду в кане, не вылавливая живцов, а просто достав внутреннее перфорированное ведерко, вылить воду из большого, внешнего, и зачерпнуть из-за борта свежей. После чего снова вставить обратно внутреннее ведерко. Живцы при такой процедуре находятся без воды всего несколько секунд. В дополнение к этому моя кана допускает подключение аэратора с питанием от батарейки (фото 2), что сохраняет бодрость живцов еще дольше.

При ловле на кружки я применяю достаточно крупные двойники №№ 2 или 2-0. Живца цепляю за спинку, чуть ближе к хвосту (фото 3). Только нужно быть осторожным - и ни в коем случае не повредить плотвичке позвоночник, иначе она быстро засыпает.

Берёт ли местная щука покупного карася из магазина, я не проверял. Почему-то на 99% уверен, что берёт. А вот с другими породами рыбьей мелочи, которые можно поймать на месте, эксперименты проводил (кружки у меня пронумерованы, и при очередной расстановке я запоминаю, на каком из них какой живец). Так вот, на окушка клюет значительно хуже, переверток в разы меньше, чем на плотвичку.

На уклейку берёт хорошо, да вот беда – эта рыбка быстро засыпает на крючке. Как-то раз интереса ради насадил крупного ерша, весь день гонял этот кружок в разных местах, но ни одной поклевки на ерша так и не случилось.

Ловля начинается с поиска подходящего места. Это плесы с более-менее равномерной глубиной, плюс-минус полметра. Походите по предполагаемому месту ловли с эхолотом галсами, неоднократно туда-сюда с расстоянием между проходами метров 10. Где глубина оказалась не слишком неровной, скажем, 5,5 - 6 м - отлично. По этой траектории пойдет кружок с отпуском лески 5 м. Разумеется, ходить нужно вдоль направления ветра, ведь именно он понесет наши снасти.

Я обычно пускаю кружки с интервалом 10 м один от другого. Стало быть, ширина моего участка облова - 50 м. А в длину - несколько сот метров, смотря сколько на выбранном месте сохраняется более-менее ровная глубина.

Вуокса возле Приозерска (фото 4) - очень подходящее место для ловли кружками. Там немало плесов между островами, по глубине хорошо подходящих для кружковой рыбалки. К тому же народу много, особенно летом, и уж тем более в выходные, но большинство – спиннингисты, занимающиеся обловом «тросты». Поэтому тростниковая щука там сильно подвыбита. На донную тоже есть прессинг, конечно, хотя и меньше. Однако щука, если только она не очень голодна, не станет срываться, чтобы атаковать воблер, проплывающий в трех метрах от неё. А на живца - будет. Конечно, не всегда, но гораздо чаще.

Я обычно далеко от Приозерска не уходил, т.к. мотора не было, и ходил под веслами. Чаще всего гонял кружки на плесе в двух километрах от базы, лодочной станции на улице Береговой недалеко от ж/д вокзала. И было полно случаев, когда я облавливал спиннингом «тросту» - ноль, ходил по плесу с «дорожкой» - ноль, уже появлялось ощущение, что рыбы здесь больше нет, браконьеры добили последнюю. Но стоило запустить кружки - и оказывалось, что щука-то очень даже присутствует!

Пустил рядок кружков в линию, перпендикулярно ветру, и пасешь их сзади, тихонько работая веслами. Снасти плывут по ветру, предлагая донной хищнице аппетитного живца. Вдруг - оп! - один из кружков перевернулся, показав свое белое брюшко. Поклевка! Быстрее к нему! Подплываешь - кружок еще вращается, отдает леску - значит, рано подсекать. Но вот он остановился, замер... Сердце колотится, адреналин кипит... Аккуратно берешь кружок в руки, кладёшь его в лодку.

Потом не спеша выбираешь шнур, сопротивления нет - неужели бросила живца?! Но вдруг чувствуешь потяжку - и в тот же момент руки рефлекторно делают резкую подсечку. Есть! Есть, сидит, родимая, никуда не делась!

Кого еще можно поймать, гоняя кружки на Вуоксе в районе Приозерска? Крупный окунь - редко, но влетает. Нередко живца атакует мелкий судачок, что видно по характерным порезам на живце, но клыкастый, как правило, не засекается. Для его ловли нужен живец помельче, но заниматься этим вряд ли стоит, потому что судачок там весьма скромных размеров.