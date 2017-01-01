Всегда со мною. Мои любимые воблеры Андрей Швец

У каждого поклонника воблерной рыбалки со временем появляются любимые модели, на которые получается ловить лучше всего. Именно с ними связаны самые яркие и красивые выезды, о которых помнишь долгие годы. И именно они не раз выручали, спасая провальные рыбалки. Такие воблеры занимают почетное место в рабочих коробках и имеются непременно в нескольких экземплярах. Есть такие фавориты и у меня - и об этих неординарных во многом моделях и опыте их использования в различных условиях я и хочу рассказать.

Начну с тонущего минноу Spearhead Ruyki 80S японской конторы DUO - уже несколько сезонов он ходит у меня в безусловных фаворитах при ловле на средних и больших глубинах. На «силикон» джигом я не ловлю, и если случается рыбалка в одной лодке с ортодоксальными «джигитами», пускаю в ход тонущие «миннохи», «раттлины» или «цикады», «колебалки», Кастмастеры и пилкеры. Однажды мне на глаза попался форелевый лопастной минноу для стримовой ловли от DUO.

Более-менее активную «игру» на равномерной проводке он показывал только на средней и высокой ее скорости, зато просто шикарно «сыпался», покачивая своими плоскими боками, в фазе падения на паузе в проводке. Эта небольшая «минношка» как-то сразу внушила доверие, но, как показывает многолетняя практика, быстрее всего поверить в какую-либо приманку заставляет именно поимка на нее рыбы буквально с первых же забросов.

Так получилось и в тот раз - точно по классике: судак привередничал и быстро привыкал к какой-то приманке, из-за чего ее приходилось менять. Ловишь одну - две рыбы - всё, больше клева нет, ставишь новую приблуду - и снова короткое время судак активничает (так бывает довольно часто, особенно при большом рыболовном прессинге на водоем). При ротации приманок дошла очередь и до новичка Spearhead Ruyki 80S - и судака я поймал на втором забросе, а после этот минноу отлично работал до самого конца рыбалки, почему-то не вызвав у судака эффекта привыкания.

Надо сказать, что ловлю я джигом не катушечной техникой, а подбрасываю приманку кончиком удилища - так ловят японцы и американцы. Мы с товарищами устанавливали нашу лодку на самом глубоком месте канавы и забрасывали приманки на самую вершину свала, затем стаскивая их вниз.

Поскольку тонула эта «минноха», предназначенная для ловли на быстром течении, довольно шустро, то обловить с ее помощью свал с четырех на девять метров не представляло никакой сложности. Кладем приманку на дно на вершине свала, затем делаем одинарный или двойной подрыв удилищем - и снова даем ей опуститься на грунт, при этом, падая, она активно качает боками. Поклевка всегда происходит на фазе падения, причем судак иногда предпочитает эту «минноху» так любимому им съедобному «силикону» - несколько примеров были очень показательными.

Например, с самого раннего утра в один из дней стоял полный штиль - мы ловили втроем с лодки на любимой точке на канаве, где всегда с завидным постоянством брал судак. У товарищей на проверенную «съедобку» поклевок не было, хоть они часто меняли и приманки, и способы их проводки. У меня тоже ни на «раттлины», ни на «железо» рыба не отзывалась. Так бы мы и посчитали день неклёвым, если бы я по какому-то наитию не пристегнул к поводку Spearhead Ruyki 80S - и полуторакилограммовый судак атаковал воблер сразу после заброса, когда приманка шла ко дну, покачивая боками. Затем я в течение минут сорока поймал еще трех клыкастых, причем меньше килограмма рыба не ловилась.

Товарищей, которые по-прежнему безрезультатно полоскали «силикон», такой расклад заставил нервничать. Завершилась эта триумфальная для форелевой «миннохи» рыбалка поимкой еще двух судаков, на этот раз уже покрупнее - каждый хорошо за два килограмма. Такого нахальства мои напарники стерпеть уже не смогли и под надуманным предлогом мы поменяли точку - не каждый может оставаться статистом на судаковой «раздаче»...

Кроме как для джиговой проводки, я еще очень часто использовал Spearhead Ruyki 80S для глубоководного твичинга в придонном слое - наиболее часто на глубинах от четырех до шести метров. Кладем воблер на дно, серия мелких быстрых «твичей» - и короткая пауза, во время которой минноу красиво «сыпется» - кроме традиционных хищников, рывковой проводкой случалось ловить даже крупную густеру и чехонь.

Трофеями же при джиговой ловле кроме судака становились окунь, щука и иногда некрупные, килограммов до трёх, сомики - воблер мне очень нравился и занимал в моей джиговой коробке самое почетное место. Когда же DUO выпустила более крупную модель длиной 9,5 см, то моей радости не было границ, т.к. я всегда считал «восьмидесятку» немного маловатой для моих условий. Обловил я новиночку тоже очень красиво: мы ловили с лодки втроем, был просто провальный по клеву день - и единственная поклевка состоялась именно на Spearhead Ruyki 95S, принеся мне трехкилограммового судака.

В любимчиках ходит у меня уже несколько сезонов и поистине уникальный «раттлин», который для меня является как бы своеобразным эталоном безлопастного крэнка - это до поры до времени малоизвестная у нас модель GC Zari Vib японской фирмы Issei. Основатель этой небольшой конторы - небезызвестный проектировщик приманок господин Харухико Мураками, ушедший в свое время из Tsunekichi, после чего та благополучно прекратила свое существование. Пока в воблерной линейке Issei приманок не очень много, зато их рабочие качества и уловистость на высоте.

Лично для меня самым-самым из всего их ассортимента является этот «вибрик» с необычным дизайном, безотказно ловящий наших отечественных хищников. Выпускается этот безлопастной крэнк в двух размерах: GC Zari Vib Jr. длиной 57 мм и массой 14 г и GC Zari Vib (67 мм/20 г). В 2017 г. вышла еще одна модификация - GC Zari Vib Zu Ru Bi Ki (57 мм/13 г), эта версия имеет другую огрузку и не качает боками в фазе погружения, а при падении на грунт стоит на нем вертикально, тем самым сводя к минимуму зацепы за различный донный хлам. Снижает вероятность зацепа и развернутый жалами вверх двойник, которым заменили передний тройник, задний же тройник снабдили опушкой из люрекса.

Приманка, стилизованная под креветку, запоминается с первого же взгляда, но главное, конечно - это ее просто уникальна «игра». Очень важно, что этот «раттлин» заводится, начиная вибрировать, даже на небольшой скорости проводки и имеет среднечастотную широкоамплитудную «игру». Следовательно, его можно вести с небольшой скоростью, что очень востребовано при ловле не очень активной рыбы, которая не станет гоняться за шустро перемещающейся приманкой.

Однако основная фишка этой модели - это ее «игра» на падении (так называемая falling action): при погружении на паузе в проводке этот «виб» очень активно качает боками, причем не частотно, а как бы лениво, с широким развалом. Японцы ловят такими приманками способом Lift and Fall, т.е. подбросами удилища с последующим сбросом лески, чтобы приманка свободно тонула, активно при этом играя - так советует проводить свою приманку и сам ее автор, Харухико Мураками.

У меня сначала появился никому не известный на то время GC Zari Vib Jr. – и первая же рыбалка с ним получилась просто триумфальной: он с разгромным счетом обошел другие японские «вибы», принеся мне полный кукан отборных крупных окуней. Полосатые отлично ловились на равномерной проводке в среднем темпе с небольшими ускорениями, временами, когда клев начинал затухать, выручали короткие, максимум до двух секунд, паузы в проводке. Длиннее паузы делать не получилось бы при всем желании, т.к. ловля велась в основном на глубинах до двух метров, однако и коротких хватало, чтобы активизировать клев.

Щука тоже прекрасно реагировала на бесхитростную «равномерку» и ловилась на GC Zari Vib Jr. c завидным постоянством, оставалось теперь испытать новый «виб» на судаке. И вскоре судак тоже отведал новиночки - на десятиметровой канаве посреди крупного водохранилища судаки ловились на этот «виб» вперемежку с некрупными сомиками. Я по классике стягивал «раттлин» с мелкого места на яму - поклевки случались как на самом верху свала, так и на глубине, практически под лодкой. Надо ли говорить, что после таких показательных выступлений «креветка» прочно прописалась в моей коробке с безлопастными крэнками.

Но не «японцами» едиными жив спиннингист - среди вполне бюджетных воблеров у меня тоже есть любимые, на которые я переловил немало рыбы и частенько пускаю их в дело. Ко всему прочему, есть у бюджетных приманок еще один несомненный плюс - их не так жалко обрывать на мертвых зацепах. Такая неприятность может случиться даже при ловле с лодки и наличии отцепа -бывают и такие обидные потери приманок, когда та засаживается в какую-нибудь крепь намертво, а все попытки освободить ее – тщетны. Поэтому терять воблер, который отлично ловит, но имеет ценник вдвое-втрое ниже, чем у фирменного, несомненно психологически гораздо легче.

Есть среди «бюджетников» один биг-минноу, который при ловле щуки на глубинах до двух-двух с половиной метров я предпочту любому, самому модному и уловистому «японцу» - это модель под названием Mover 128SP китайской конторы с российскими корнями TsuYoki. На первый взгляд, этот китайский минноу является более-менее точной копией модели Pointer128SP Lucky Craft, однако первые же пробные забросы и проводки воблера показывают, что это далеко не так. При всем кажущемся внешнем сходстве китайский клон, во-первых, гораздо менее упорист на рывковой проводке, чем его прототип, а, во-вторых, гораздо более легко заводится.

Но самое главное достоинство Mover 128SP - это его мощнейший «роллинг» на паузе после «твича»: эти поперечные колебания корпуса у него даже сильнее, чем у оригинала. Когда я ловлю на своей любимой малой речке и не хочу особо заморачиваться с множеством коробок и перебором приманок во время ловли, просто пристегиваю к поводку этот воблер и не меняю его до конца рыбалки. Причем проверено не раз, что от этого я совершенно ничего не теряю - несчётно раз выигрывал междусобойчик с моим товарищем по количеству пойманных щук, хотя он ставил самые хитовые японские минноу, отличающиеся стабильной уловистостью.

Если же щука начинала капризничать и вроде бы закрывала рот на замок, то я просто начинал экспериментировать с проводкой. Если твичинг - то лучше всего работал неспешный его вариант: одна потяжка с отдачей шнура - и пауза, во время которой нужно дать этому высокотелому минноу пару-тройку раз соблазнительно качнуть боками. Если же рывковая проводка почему-то не работала, то выручали потяжки удилищем, можно с ускорением в конце и последующей паузой до пяти секунд - от такого способа проводки щука редко отказывалась, атакуя воблер на паузах. И чем пассивнее была в этот день зубастая, тем длиннее нужно было делать паузы - правда, нервы для этого нужны стальные, но иначе рыбу было просто не поймать.

Фурнитура на воблере стоит отменная, краска держится отлично, а благодаря невысокой цене любой имеет возможность приобрести Mover 128SP в нескольких расцветках - всё это делает этого «китайца» просто мечтой спиннингиста. Оригинал же от «Лаки Крафт» я вообще продал и нисколько не жалею об этом - замену ему я подобрал достойную.

Прежде чем продолжить повествование еще об одном любимом мною воблере, скажу лишь несколько слов о японской фирме Nories, которая для меня является просто культовой - что ни приманка, то просто шедевр. Руководитель фирмы и собственно создатель приманок Норио Танабе творит настоящие чудеса - у меня в коробках лежат практически все воблеры (и не только) этой фирмы, и среди них нет ни одного, ловящего посредственно, от случая к случаю.

Минноу, крэнки, шеды, тейл-спиннеры, «раттлины», чаттербейты, пропбейты, составники - какую произвольную приманку ни возьми, любая ловит наших хищников отлично, причем в самых разных условиях. Но одним из самых-самых по щуке для меня вот уже много сезонов подряд является минноу-глубоководник под названием Tadamaki 132 SF: это так называемый cranking minnow, обладающий очень активной собственной «игрой» на равномерной проводке. Такая «игра» достигается во многом благодаря особой форме лопасти - седловидной, изогнутой плавным уступом: даже на медленной скорости проводки минноу заводится мгновенно и не сбивается с «игры».

Вообще, его «игра» - широкоамплитудная, с широким разбросом хвоста и сильными поперечными колебаниями - такое поведение воблера на простой «равномерке» очень нравится щуке и давно стало классикой. При твичинге Tadamaki 132SF работает просто шедеврально - интересно, что модель лучше всего анимируется или на спиннинге с живым кончиком, или на «флуре», тогда движения минноу наиболее естественны. На коротких потяжках воблер рыскает в очень широком коридоре как бы ввинчиваясь в воду, активно колеблясь вокруг своей оси - такая «игра» твичевого минноу считается классической и щука ее очень любит.

Воблер заявлен как медленно всплывающий - и в реальности с титановым поводком он медленно всплывает: тут существуют варианты для творчества, дающие возможность применять этот минноу в самых разных условиях и на разных глубинах. В стоковом исполнении, т.е. прямо из коробки, я использую Tadamaki 132SF для облова глубин от метра до двух - двух с половиной: при небольшой сноровке минноу с такой длинной лопастью легко можно ловить на малой глубине.

Помогает нам в этом положительная плавучесть воблера: заброс, приманка приводнилась, выждали пару-тройку секунд, пока потревоженная ее падением водная гладь успокоится, и начинаем неспешную проводку. Один или два последовательных «твича», минноу, заглубляясь, рыскнет влево-вправо - и сразу делаем паузу, давая ему немного всплыть и подняться назад в верхние слои воды.

Затем снова пара «твичей» с последующей паузой - и так продолжаем цикл до щучьей поклевки или до выхода воблера из воды. Кстати, даже осенью щуку привлекает этот плавающий воблер именно на длинных паузах, во время которых он потихоньку всплывает, хотя по всем канонам по холодной воде воблеры-минноу лучше всего работают во время зависания в толще воды.

Если же мы хотим получить Tadamaki-суспендер, то просто подвешиваем на петлю, на которой висит передний тройник, грузик-«чебурашку» массой в 1 г, в итоге с титановым поводком воблер получает нейтральную плавучесть. Теперь им можно ловить с подчеркнуто увеличенными паузами, которых иногда просто-таки требует неактивная щука - особенно часто такое случается при ловле в предзимье, по холодной воде. В такое время порой приходилось доводить длительность пауз даже до тридцати секунд, хотя нервы и не выдерживали долго такой проводки в стиле умирающего лебедя - иначе рыба просто отказывалась реагировать на воблер.

Я, если честно, не очень-то люблю приманки всенародно любимой фирмы Megabass, но один минноу всё-таки прочно поселился в моей рабочей коробке, причем сразу в нескольких цветах. Этот биг-минноу стоит того - имя его Kanata Ayu: я с моими товарищами по рыбалке считаем его лучшим воблером прошедшего сезона - столько щук не переловил ни один другой минноу. Если бы мне сказали ограничиться всего одним произвольно выбранным воблером для ловли на глубинах до двух с половиной - трех метров, то я бы без колебаний положил в коробку именно Kanata Ayu, настолько я в него верю.

По щуке ни один другой минноу на «твиче» не работает так стабильно и предсказуемо, как эта модель: я ловил на нее на малых реках, в озерах, заливах и старицах, на обширных поливах водохранилищ - и везде он просто косил щуку самого разного размера. Причем несмотря на свою внушительную длину в 15 см, этот биг-минноу абсолютно не отсекает мелочь, привлекая всеразмерную щуку - от маломерок до вполне товарных «мамочек» в несколько килограммов. Ни один минноу такого размера и массы не забрасывается на такие огромные расстояния и так точно: система дальнего заброса с перемещающимися в полете в хвост приманки шарами превращает воблер в настоящую ракету.

С проводкой ничего мудрить тоже не нужно: одна-две плавные потяжки, на которых воблер очень широко рыскает, покачивая своими плоскими боками, с последующей паузой секунды в три - четыре максимум. Щука набрасывается на Kanata Ayu с какой-то непонятной яростью - ловить на него иногда становится просто неинтересно, настолько предсказуемой становится поимка рыбы. Со щукой, конечно, всё понятно - она любит минноу такого типажа, да еще и немаленького размера, но настоящим открытием для меня стал тот факт, что на этакого гиганта можно ловить крупного окуня. Причем ловить не от случая к случаю, а целенаправленно - такого предположить никто не мог, и для нашей рыболовной компании это стало неординарным событием.

Самые первые поимки крупных, до килограмма, окуней запомнятся надолго - я даже не мог подумать, что такое может случиться. В тот день мы искали щуку на одной из любимых днепровских проток, но зубастая по какой-то причине объявила забастовку и упорно отказывалась обозначать свое присутствие, несмотря на все наши ухищрения.

Меняя одну якорную стоянку за другой, к обеду мы подошли на лодке к глухому углу протоки, где пятиметровая канава плавно теряла глубину и выходила на широкий полив, поросший кувшинковыми листьями. Якоримся на двух метрах, я забрасываю «Канату» к полосе кувшинок, тянувшейся метрах в тридцати от лодки, воблер приводняется, пауза, пара «твичей» - и злая поклевка. По характеру сопротивления попавшейся рыбы я сразу понял, что это не щука, но когда я увидел на тройниках воблера горбача граммов на 800 – 900, моему удивлению не было предела. За час удалось поймать еще до десятка крупных окуней, самый маленький из которых весил граммов 700, а самый большой потянул за килограмм.

Что интересно, мы с товарищем умышленно чередовали этот воблер с окуневым киллером от Zip Baits Rigge 90 SP, но на этот общепризнанный хит ловился только мелкий окунек. Стоило поменять его на Мегабассовский биг-минноу - и начинал поклевывать крупный «полосатик»: вряд ли такого размера объект напоминал хищнику его кормовую базу - скорее, он принимал его за конкурента и пытался прогнать. Потом была еще не одна подобная рыбалка, когда крупный окунь предпочитал именно минноу такого большого размера, на который все привыкли ловить щуку, однако факт остается фактом.

О любимых приманках-фаворитах можно рассказывать бесконечно долго, тем более что у каждого они будут свои. Но для практикующего спиннингиста любые крупицы чужого опыта всегда были и будут очень полезны. И этим опытом нужно обязательно делиться со своими собратьями по диагнозу - так и рождается коллективная статистика по той или иной приманке.