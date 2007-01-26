Время ловли: ноябрь — декабрь Федор Мухарев, мастер спорта международного класса

Вот и наступают последние месяцы календарного года. В плане погоды — время, одно из самых трудно прогнозируемых. Никогда не знаешь, какие сюрпризы приготовил нам ноябрь или декабрь. Виновато ли глобальное потепление, а, может, цикличность климата на земле, нам рыболовам неведомо. Но каждый год зима все больше удаляется от нас. Помню, лет 20 назад можно было составлять план на ноябрьские праздники. Точно знаешь — едешь на первый лед на мелководные водоемчики.

К декабрю уже становятся большие озера, а уж ближе к Новому году на машине рассекаешь по льду водоемов. Потом начали происходить климатические изменения. Лед стал образовываться только к середине или двадцатым числам ноября. В декабре не каждый год можно было выходить на лед крупных озер Карельского перешейка. Прошло еще несколько лет — и снова изменения: лед простоит недельку, откроешь сезон, а он вновь растает.

Расчехляешь удочки и спиннинги, надуваешь лодку в надежде половить рыбу снова по открытой воде. А прошлый год — вообще аномалия: на первый лед вышел 30 декабря, когда ж такое было? Вот по этой причине и не знаешь о чем написать, когда речь идет о ноябре и декабре. То ли начать рассказывать про первый лед и возможные варианты рыбалки на нем, то ли еще о поездках со спиннингом за хищником. Думаю, надо обмолвиться о каждом варианте, но все равно с учетом последних двух лет, когда зима приходила к нам слишком поздно. Хотя было пару недель, когда водоемы покрывались тонким ледком на пару дней, пусть даже после он таял.

Ловля по открытой воде: спиннинг

Первая рыбалка обычно выпадает на ближайшие выходные, они же праздники. Когда-то это было 7 ноября, теперь стало 4-е, а три подряд выходных дают съездить на рыбалку, как минимум, пару раз. Хорошо бы в эти дни выбраться по открытой воде. Можно попасть на окуня и щуку. Лучшие щучьи уловы по количеству, а иногда и по качеству, как раз выпадали на данные дни. Скорее всего, рыба клевала и за неделю до, а также неделю после. Тут главное - попасть в теплую погоду. А то бывает, придешь на рыбалку, отловишься, соберешься через два дня, а ночной мороз прихватит уже охладившуюся воду, покрыв ее тонкой корочкой льда. На лодке не выплыть, блесну не закинуть. И с грустными мыслями разворачиваешься домой...

Но не будем о форс-мажоре, вода открытая - и ловим щуку. То, что она будет ловиться, в этом сомнений нет, вопрос только в ее активности. В эти дни она может с удовольствием брать на «вертушки», а может - только на воблеры на медленной проводке. Поэтому берем с собой максимальное количество видов приманок.

Мои предпочтения - ездить по мелководным водоемам, или береговой линии. Уверен, что и на больших глубинах сидит так называемая «джиговая щука», может быть - даже более крупная. Но ловить её - меня не слишком привлекает. Предпочитаю видеть выходы рыбы за приманкой, момент поклевки, бурное вываживание. Постоянно нужно экспериментировать с проводкой и приманкой. В общем, ноябрьскую, а особенно - зимнюю щуку спрогнозировать сложно. Она может быть активна, может - пассивна, а может вообще наплевать на все ваши приманки и ждать ледостава, хотя такое бывает совсем уж редко. В предыдущей статье я описал ее ловлю в октябре, и в принципе ноябрь ничем не отличается, так же как и декабрь. Главное - это экспериментировать со всеми приманками. И успех придет!

Для себя отметил только небольшие особенности в эти месяцы. Ночные заморозки не редкость, а даже постоянность. Вода холодная и за ночь может встать на водоеме лед. Если он встал вдоль «тросты» или берега, а днем потихоньку тает, то рыба продолжает ловиться. А вот если лед занял больше половины водоема, или близкие к этому значение, щука брать отказывается. Но это лично мои наблюдения, вы можете попытаться их опровергнуть.

Также по открытой воде могут брать окуньки или даже судак. Особенно популярна его ловля в Неве и притоках. Их можно ловить до самого ледостава, а сами знаете, лед на Неве встает довольно поздно. Не буду обещать трофеев, но от нуля, думаю, без проблем уйдете.

Год назад я в декабре регулярно ходил на реки и каналы нашего города и таскал небольших окушков, отвести душу - самое то. Все поклевки - исключительно на джиговые оснастки. Классический джиг, дроп-шот или поводковая - тут кому как больше нравится. Поиск рыбы лучше всего начинать от мостов, там обычно образуется обратное течение, где и кормится окунек.

Ловля по открытой воде: поплавок и донка

На удочку в это время года я не ловлю совсем. Знаю, что некоторые балуются и поплавком, и фидером, но уловы зачастую оставляют желать лучшего. Подлещики и лещи фактически не клюют. В это время они стоят на самых глубоководных частях водоема, в ямах. И искать их надо в данных местах. К тому же к любой насадке и прикормке они очень привередливы. Зачастую прикормки нужно минимум, без резких запахов, а на насадку - обязательно мотыль.

А вот поймать плотву и уклейку на большинстве водоемов не составляет проблемы. Главное - набраться терпения. Рыба подходит на прикорм неохотно, можно и час прождать первой поклевки. Не нервничайте - если место перспективное, рыба подойдет. Сам в это время году удочки не достаю, они уже убраны у меня на зимнее хранение. Но когда нет льда, а половить хочется, то почему бы нет?

Экипировка

Главное в ловле поздней осенью и ранней зимой по открытой воде - это одежда. Кажется, раз льда еще нет, можно одеваться легко. Но я не раз сталкивался с тем, что неопытные люди замерзали в лодке и просились поскорее к берегу - согреться у костра. Одеваться надо, как на зимнюю рыбалку.

Зимний рыболовный костюм, теплые сапоги, перчатки, шарфы и теплые шапки. Причем сапоги даже более теплые, чем зимой: в лодке или на берегу с удочкой весь день сидишь неподвижно - и ноги замерзают быстрее. В лодку рекомендовал бы взять балаклаву, она защищает лицо, а главное - дыхательные пути от холодного воздуха.

Ещё обратите внимание на правила рыболовства в нашем регионе. Далеко не везде можно ловить на лодке с мотором, да и просто с берега. Особенно это касается Невы. Также осенью закрывается навигация для маломерных судов. С этого времени вообще нельзя выходит на воду на лодке. Когда это будет - предсказать сложно. Бывало, и в октябре закрывали, и в ноябре. Не удивлюсь, если придет тот день, когда только в декабре начнут закрывать навигацию.

Подледная рыбалка: безопасность

Теперь я хотел бы коснуться зимней рыбалки в ноябре и декабре. Давайте представим, что лед в ноябре сформируется, а в декабре уже будем безопасно ходить по большинству водоемов.

В нашем регионе первый лед зачастую встает на восточном направлении. Это Тихвин, Лодейное поле и ближайшие к нему населенные пункты. Если вам так не терпится на него выйти, то направляться надо туда.

Если в Питере тонкий сантиметровый ледок покрыл городские пруды, то уже на востоке области на небольших водоемах можно смело на него выходить. Да, путь неблизкий, и часто приходится проехать 2-3 водоема, чтобы найти крепкий ледок. Хорошо, если есть знакомые в тех краях, которые смогут подсказать, где точно встал лед. Да и в век интернета это тоже просто, достаточно поискать отчеты первопроходцев.

В зависимости от температуры, лед, который выдерживает человека, может образоваться за двое суток, а может нарастать и целую неделю. Это когда ночью уверенный минус, а днем - плюс. Уж сколько раз бывало, что встанет лед сантиметра в 4, уже и собаку выдерживает, а для человека еще опасен. Чем меньше глубина на озере, тем быстрее становится лед, да и для рыболова более безопасно. Если провалишься, то встанешь на дно и выберешься потихоньку. Обязательно по перволедью надо брать средства спасения - это веревка, «спасалки».

Не хочу никого пугать, но иногда они могу спасти вашу жизнь. Я бы вообще советовал на первый лед одному не ходить. Пусть сзади идет напарник - и если что, поможет вам вылезти, когда провалитесь. Даже если у вас большой опыт, это не всегда спасет. Я лично проваливался несколько раз, и хорошо, что в большинстве случаев это случалось на мелководье, но как-то раз мне сложно было самому вылезти - и помог именно напарник.

Вообще, на самый первый лед вместо бура я бы советовал брать пешню. Ей и лунку делать удобнее - лед меньше трескается. И проверять толщину льда можно перед собой. Без пешни на первый лед я вообще перестал ходить. Также, если отправились на лед с напарником, лучше друг другу не приближаться, Хотя бы держать расстояние метров в 5. А то групповое купание - не самое приятное в рыбалке. Многие сейчас покупают так называемые костюмы-поплавки.

Может быть, на льду это придает уверенности, но это может перерасти и в самоуверенность. А когда провалились – главное, вылезти в первые две минуты, дальше силы у вас будут на исходе, а намокшая одежда начнет утягивать вниз.

Кстати, по статистике люди тонут, провалившись под лед, от внезапно схватившего сердца, и чаще, чем от бессилия. В общем, безопасность - превыше всего, и если считаете, что лед тонкий, просто не идите на него, останьтесь дома и подождите еще несколько дней. И не берите с собой на первый лед детей. У самого в детстве было, когда сам прошел, а сзади отец провалился. Тут паника и у ребенка, и у отца, ни к чему хорошему это не приведет.

Ротан со льда

О безопасности поговорили, перейдем к самой ловле. Много лет подряд сезон зимней рыбалки я открывал на мелких прудах, полавливая ротана. Главное - это было безопасно: водоемы мелкие, даже если провалюсь, до дна достану ногами. К тому же лед на них становится самым первым. А то, что рыба не слишком почитаемая рыбаками, то это, как мне кажется, предубеждение. Просто в нашем регионе очень редко встретишь крупного ротана.

200-граммовый - уже за счастье, у меня больше 350 г никогда не попадалось. Хотя видел размеры ближе к полкило у более удачливых рыбаков. А по вкусу ротан вполне неплох. Никак не хуже других рыб. Особенно хороши из него котлеты, если кому не нравится запах тины в просто жареном ротане.

В основном его ловля происходила на мормышку с червяком. А в последние несколько лет я переключился на блесну. На мормышку уловы больше, но и средний размер мельче. Снасть нужна самая обычная. Удочка, леска не тоньше 0,12 мм, а можно и толще, и большая металлическая мормышка. Чем больше она блестит, тем привлекательнее для ротана. За день ловли сверлил по 20 - 30 лунок в его поисках. Стоит он, как и любая другая рыба, «пятнами», где-то ни одной поклевки, а где-то вылавливаешь десяток.

Можно или даже нужно возвращаться на старые успешные лунки - ротан снова туда подходит. Искать его надо там, где больше всего растительности. Даже если иногда сложно опустить мормышку. Открытых участков он опасается. Сверлить лунки можно в полуметре друг от друга, это ничуть рыбу не смущает. На блесну тактика точно такая же. Клюет он, правда, более вяло, чем окунь, ударчики очень слабые. Главное - не пропустить тычок и подсечь. Многие рыбаки подсаживают на блесну кусочки мяса или червяка, но при этом «игра» блесны меняется, и это больше напоминает уже ловлю на мормышку.

Знаю, что некоторые прикармливают ротана различным мясом, резаными червями, потрохами и прочими деликатесами. Для себя я не увидел в этом преимуществ. Пожалуй, более активный его поиск приводил к лучшим результатам. По моему мнению, его ловля продолжается неделю-две после ледостава, и чем толще лед, тем хуже ротан ловится. К тому же на других водоемах устанавливается прочное ледовое покрытие - и пора переключаться на другую рыбу.

Окунь: главная рыба перволедья

А главная рыба перволедья - это окунь. В каком только водоеме нашей области его нет. Конечно, на первый лед все мечтают попасть на Ладогу. Ухватить удачу за хвост, точнее - окуней. Причем на лед начинают выползать чуть ли не на лыжах, лишь бы успеть – и первыми наловить полные сани полосатых. Насколько привлекательна эта рыбалка - не мне судить. Но толпа обезумевших рыбаков, рассекающих по тонкому льду, а в воде - окунь, убегающий от шума...

Десять человек успели поймать, остальные пару сотен бегают вокруг них. Опять же это не слишком безопасно, самые страшные трагедии именно на Ладоге по перволедью происходят. Особенно популярно было видео двухлетней давности, когда один известный питерский рыболов, попав на тонкий лед, провалился и полз обратно около сотни метров. А спасать его никто не спешил - лед был настолько тонок.

Ловят окуня в это время на блесны и балансиры. Мормышкой практически никто не увлекается. Рыба в начале зимы еще очень активна - и блесна наиболее удачная приманка. Размер блесны подбирается под рыбу, обычно это от 40 до 60 мм, хотя возможны и варианты. Леска на удочке около 0,2 мм. Кто как привык, но на льду видел рыбаков с уловами на леску и в 0,16, и в 0,25 мм. Возможно, окунь на Ладоге на это внимание не обращает, а на «игре» приманки это никак не сказывается.

Хотя лично я предпочитаю его ловить на небольших водоемах. Причем чем меньше водоем, тем лучше он там клюет по перволедью. А в середине зимы его клев там практически прекращается. Размер, конечно, помельче, но по первому льду зачастую попадаются и приятные «бонусы», не хуже ладожских. Тем более что на озерах намного меньше народу, а поиск окуня практически всегда бывает успешен. Начинаю его искать от берега, просверлив несколько лунок в глубину.

Найдя рабочий горизонт, вдоль него и сверлюсь. Ловлю зачастую тоже блесной, но раньше регулярно баловался мормышкой. Что более уловистое - не скажу, я даже думаю, что одинаково. Просто для мормышки всегда нужна насадка, а блесну взял - и пошел ловить.

Хотя если прикармливать окуня мотылем, то на мормышку улов будет богаче. Но считаю, что прикармливать окуня по перволедью особо смысла не имеет, он и так пожирает все, что движется. Уже в середине зимы он лучше отзывается на мелкого прикормочного мотыля. Все это касается именно небольших озер, а не Ладоги.

Снасть на окуня у меня такая: леска 0,12 или 0,14 мм, блесна от 30 до 50 мм. Если на мормышку, то диаметр лески на 0,02 мм потоньше, а мормышку ставлю в зависимости от глубины. Но мельчит не стоит, в среднем это около 3мм. Блесны можно изготовить самому, а также заказать у мастеров, которые изготавливают приманки под заказ по оригинальным эскизам. Да и в магазинах сейчас большой выбор и финских, и прибалтийских, и отечественных блесен.

Я ловлю разными, самодельными и покупными фирменными - клюет окунь на любые приманки. Иногда могу только поменять тройник. Зачастую на фирменных блеснах их ставят слишком толстыми и крупными. Главное - верить в приманку, это правило всегда работает.

Щука по перволедью

По перволедью не только окунь проявляет свою активность, но и зубастая щука. Хоть охочусь я на нее крайне редко, стоить сказать пару слов о щучьей ловле. В первый месяц зимы щуку ловят в основном на жерлицы. К сожалению, улов на искусственные приманки близки к нулю. Чаще встречаются ее случайные поклевки при блеснении окуня, чем целенаправленная ловля. Не хочу сказать, что поимка нереальна, просто шансов на нее немного.

Статистики у меня нет, но если за рыбалку одну поклевку на блесну удается реализовать, то это считается удачей. Хотя на той же Ладоге, если найти «счастливую» лунку у берега, можно вытащить не одну хищницу. Но даже там количество жерличников намного превышает количество блеснильщиков.

Лично меня жерлица никак не привлекает. Довольно скучная и неспортивная ловля. Одно дело, если поставить 5 - 10 штук и пойти ловить другую рыбу на мормышку. Кстати, по правилам рыболовства разрешается не более десяти жерлиц на человека. Но когда некоторые рыболовы на озере ставят по сотне жерлиц, так что рыбе просто некуда деться, это можно даже назвать браконьерством. Но ловля по перволедью щуки эффективна, и если хочется к новогоднему столу фаршированную или копченую щуку, то самое время расставить на нее несколько жерлиц.

Главное - аккуратнее при их постановке. Зачастую жерлицы устанавливают в «тросте» или других водорослях, а там лед наименее прочный на водоеме. Проблемы могут быть только с живцом, хотя последние пару лет все больше магазинов, на выездах из города, предлагают живого карася или плотвичку. Сам ловлю на жерлицу один раз в год, как раз в декабре. Причем даже не само вываживание больше привлекает, а резко сработавший флажок. Как поклевка на спиннинги летом, Пусть удара в руку и не чувствуешь, зато никогда не знаешь, какого размера щука схватила крючок с живцом.

«Белая» рыба в первый лед

Я не упомянул о ловле «белой» рыбы по перволедью. Считаю это время не самым удачным для ее ловли. Если только плотва, а иногда даже крупная, клюет довольно активно. Она не так привередлива к толщине лески или прикормке. Может подниматься вполводы - или ловиться ближе к берегу.

Из насадок предпочитает мотыля, как любая другая рыба в первой половине зимы. При этом плотва будет ловиться активно в течение всей зимы и ближе к весне, и мы успеем ее наловить, о чем мы поговорим в следующей статье, то подлещик по перволедью клюёт привередливо. Хорошие уловы начинаются, когда лед окрепнет настолько, что по нему можно передвигаться на снегоходе, это примерно 20 см толщины. Будем лучше охотиться за ним в глухозимье.

Пожалуй, это все, что хотел рассказать про рыбалку в конце календарного года. Главное правило этих месяцев - безопасность. Ловите ли вы по открытой воде или на льду, всегда думайте о том, что дома вас ждут близкие люди. Лучше перебрать снасти и наточить ножи у бура, зима обязательно придет и будет долгой.