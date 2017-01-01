Возвращение легендарного Fenwick в Россию Редакция

События, о которых мы хотим рассказать в начале данной статьи, происходили в конце 40-х годов прошлого века в США. Закончилась Вторая мировая война, и компания молодых американских парней возвратилась из армии в свои родные места. После всего пережитого во время боевых действий они хотели окунуться в спокойную мирную жизнь в небольшом городке Кент, что в штате Вашингтон на западном побережье Соединенных Штатов. Всех их объединяла общая страсть к рыбалке, без которой они не мыслили своего существования.

В это время в самых разных областях промышленности начинает широко применяться новый продукт химической отрасли под названием «стекловолокно». Свойства этого материала привлекли внимание наших молодых людей - и они создают компанию по производству рыболовных удилищ из стекловолокна, или, как его еще называют, из фибергласса. Для организации производства требуется помещение - и молодые предприниматели находят просторный ангар на берегу озера Фенвик. Именное этому названию суждено было стать знаменитым брендом рыболовных удилищ.

Уже в 1952 г. компания начинает активно завоевывать американский рыболовный рынок, используя для производства самые современные технологии и предлагая рыболовам продукцию высокого качества. Первые специализированные удилища предназначались для ловли лосося. Удилища были недешевые и очень тщательно изготовленные. Бренд «Фенвик» (Fenwick) начинает приобретать имиджевый статус среди любителей охоты за хищными рыбами.

После 1960 г. соревнования по ловле басса приобретают в США очень большую популярность, и компания «Фенвик» сосредотачивает свое внимание на выпуске удилищ, специализированных для этого вида рыбалки. Компания переводит производство в Вестминстер и приглашает новых инженеров-разработчиков. В это время создается такое легендарное удилище, как Lunkerstick (фото 1). Бассмены добиваются с ним удивительных результатов, выигрывая крупные призы на соревнованиях.

Удилища от «Фенвик» приобретают к этому моменту очень высокую репутацию не только у ловцов басса, но и у нахлыстовиков, спиннингистов и морских рыболовов. Популярность бренда распространяется по всему миру.

Компанией руководит Фил Клок (Phil Clock), человек очень энергичный, неплохо знающий рыболовный рынок и обладающий хорошей интуицией. Его тренд «Фенвик – удилища для рыболова выше среднего уровня» позволяет компании контролировать половину мирового рынка рыболовных удилищ.

С приходом 70-х новый материал поразил воображение промышленных дизайнеров по всему миру. Этот удивительный материал оказался не только легче и прочнее, чем стекловолокно, он был жестче и значительно чувствительней и информативней. Новый материал – графит – оказался тем, о чем мечтали все строители удилищ. И в 1973 г. компания «Фенвик» стала первым производителем, представившим полностью графитовое удилище, ныне всемирно известный HMG. Оно изготовлялось из высокомодульного графита, и это была технология, которая не только революционизировала способ изготовления удилищ, но и технику практически всех видов рыбной ловли.

Например, фирма разработала модель удилища Flippin’ Stick (фото 2), которая в те годы просто перевернула окуневую рыбалку. Специалисты компании продолжали исследования в деле усовершенствования материалов и технологий производства графитовых удилищ - сейчас ни для кого не секрет, что первые их образцы были сломаны в течение одного, максимум двух лет. Но все равно рыболовы упорно не желали ловить вязкими и тяжелыми «стекляшками», предпочитая пусть еще не совершенный, но «уголь».

Сегодня традиции «Фенвика» по разработке самых современных технологий создания удилищ продолжаются. Современные заядлые рыболовы перестают быть, так сказать, универсалами. Чаще всего они специализируются на каком-то конкретном виде ловли. Это может быть охота за бассом, судаком, щукой, лососем или морскими видами рыб, но главное, что каждый из этих видов рыбалки требует специализированных удилищ, позволяющих использовать конкретную технику лова.

Это ситуация ставит перед дизайнерами, инженерами и сотрудниками «Фенвика» задачу по созданию специализированных удилищ для самых современных методов ловли с применением новейших моделей искусственных приманок. Именно поэтому за прошедшие полвека удилища «Фенвик» завоевали репутацию «самой продуманной удочки в мире». Высокая репутация бренда «Фенвик» позволила фирме получить эксклюзивные права от компании ЗМ на использование инновационного материала Powerlux.

Принципиальная политика компании, направленная на производство специализированных удилищ для конкретного вида ловли, в настоящее время стала еще более жесткой. Разработчики компании создают не просто специализированные удилища для конкретного вида рыбалки, но и учитывают особенности водоемов каждой страны, в которую поставляется продукция «Фенвик». Мы хотим познакомить читателей журнала с современными удилищами, созданными для российских условий ловли. Эти спиннинги строились с учетом пожеланий и мнений ведущих российских экспертов и спортсменов.

Современные технологии и основные технические характеристики

Российский рыболов, решивший познакомится со спиннингами Fenwick, наверняка обратит внимание на несколько английских промокодов, нанесенных на бланк удилища или напечатанных на прикрепленном ярлычке. Мы решили кратко расшифровать их значение.

Extra power blank – уникальный высокомодульный графитовый материал, в составе которого содержится минимальное количество связующего вещества. Графитовые волокна имеют однонаправленное расположение, что позволяет получить углепластик максимальной плотности. В результате бланк обладает высочайшей прочностью и чувствительностью при минимальной массе.

Carbon bound - бланки, произведенные по этой технологии, содержат уложенную по спирали графитовую нить, что обеспечивает комбинацию невиданной прежде мощи и деликатности в работе. Ощущение легкости бланка не должно смущать рыболова, т.к. это никак не отражается на его высочайшей прочности и чувствительности.

Continuos filament core construction (CoFi) - при изготовлении бланков удилищ применена многослойная конструкция из высокомодульного (модуль 57 миллионов ед.) графита, при которой внутренние слои хлыста изготовлены из поперечно расположенных спиральных угольных волокон, обеспечивающих удилищу гибкость и прочность при вываживании крупной рыбы. В верхних слоях хлыста углеволокно расположено вдоль, что обеспечивает жесткость и прочность при резких, силовых забросах, составляя внешнюю армировку удилища.

Cross-Scrim – при производстве бланков использована технология крестообразной намотки карбоновых слоев. Бланки, изготовленные по этой технологии, обладают повышенной сопротивляемостью на изгиб и скручивание. Толщина стенок бланка при этом не увеличивается, что позволяет получать удилища исключительной мощи и функциональности.

Solid tip - можно перевести на русский как «цельная вершинка». Технологический прием, позволяющий резко повысить чувствительность и информативность удилища. Удилища с такой вершинкой имеют жесткую комлевую и среднюю часть, а сама вершинка хоть и достаточно жесткая, но эластичная. При проводке она всегда находится под нагрузкой, при касании же дна, подводного препятствия или при поклевке вершинка тут же информирует рыболова тактильно и визуально. Чаще эта технология используется на удилищах с быстрым и сверхбыстрым строем.

EVA handle – материал назван по первым буквам сополимера этиленвинилацетата. Рукояти, изготовленные из этого материала, приятны на ощупь, не скользят в мокрой руке, легко отмываются от рыбьей слизи, даже в холодную погоду остаются «теплыми».

Braid ready - пропускные кольца со вставками из карбида кремния (SiC). Позволяют использовать все типы лесок, включая плетеные (фото 3).

Antitwisting tip - антизахлестный «тюльпан» (фото 4). Благодаря специальным сферическим ребрам жесткости в конструкции «тюльпана», при возникновении перехлеста лески за кончик удилища петля сваливается. Это позволяет избежать обрыва лески или поломки удилища.

Схема расстановки пропускных колец

Родбилдеры фирмы «Фенвик» используют в конструкциях удилищ несколько вариантов расстановки колец. Наиболее прогрессивной можно считать концепции представленные специалистами компании «Фуджи» под названием KR-guide concept и K-guide system. Они направлены на снижение сопротивления при прохождении шнура вдоль бланка удилища через пропускные кольца. Досконально изучив поведение конуса разматывающейся лески, инженеры «Фуджи» пришли к выводу, что первое со стороны катушки кольцо не обязательно должно быть большим. Главное заключается в его правильном удалении от бланка и под нужным углом (фото 5).

Основной постулат – отдалить леску от бланка для снижения трения, максимально быстро погасить колебания лески за счет «короткого конуса», заодно разгрузив вершинку спиннинга используя кольца более мелких размеров. Улучшенная схема прохода лески убирает биение, а общее уменьшение массы снижает инерционность удилища, поэтому дальность заброса возрастает. Большое количество колец повышает чувствительность удилища уже потому, что увеличивается количество точек контакта лески с бланком.

Ее колебания лучше передаются на удилище через раму кольца. При этом низкие ножки колец на вершинке быстрей передают колебания от рамы до бланка - и удилище становится более чувствительным. Уменьшение размера пропускных колец, снижение их массы, возможность установки большего их количества обеспечивают более гармоничное использование возможностей бланка.

В настоящее время на российском рынке представлены четыре серии спиннингов фирмы Fenwick: Eagle, HMX, HMG и Iron Feather III.

Eagle

Новейшая модернизация легендарной серии, выпускавшейся на протяжении шестидесяти лет. Это серия недорогих спиннинговых удилищ (фото 6), отвечающая самым высоким требованиям. В их производстве используются самые современные материалы. Бланки этих удилищ произведены по технологии Extra Power Blank. Их основная особенность – малая масса, высокая чувствительность и мощный сдерживающий потенциал. Эти удилища отлично подойдут для ловли разнообразных видов хищных рыб и могут находиться на вооружении как опытных, так и начинающих рыболовов.

Удилище оснащено облегченными кольцами со вставками SiC, что позволит их обладателям использовать для оснащения любые типы лесок. «Тюльпан» на вершинке спиннинга выполнен в противозахлестном варианте. Катушкодержатель имеет классический дизайн с верхней гайкой крепления. Рукоять выполнена из EVA, что позволит держаться за нее голыми руками даже в прохладную погоду, не испытывая неприятных ощущений. Ухаживать за чистотой такой рукояти очень легко - любая рыбья слизь и грязь моментально удаляется простой поролоновой губкой.

В линейку входят 8 моделей 2-секционных удилищ - от категории «лайт» до «мидл хеви» и длиной от 210 до 270 см, что дает возможность выбрать спиннинг как для береговой ловли, так и для лодочной. Строй удилищ позволяет использовать разнообразные приманки для хищников – воблеры, колеблющиеся и вращающиеся блесны, джиг-приманки и т.д., при этом используя самые разные техники проводки. Эти удилища можно рекомендовать для ловли всяких хищников, начиная от речных окуней до благородного лосося.

HMX

Удилища этой серии (фото 7) завоевали себе репутацию выносливых и стойких к нагрузкам спиннингов. Обновленный вариант, созданный с учетом российских рыболовных традиций, призван сохранить достигнутые результаты и приумножить их. Бланки для этих удилищ изготовлены по технологии Cross-Scrim, т.е. графитовые слои укладываются крестообразной намоткой и конструкция получается перекрестно-сетчатой. Это позволяет на выходе иметь достаточно тонкостенный бланк с очень высокими прочностными качествами.

Благодаря этому удилища имеют малую массу и обладают большой мощностью. Все удилища состоят из двух секций и имеют шпиготную конструкцию соединений. Для правильной стыковки колен на них нанесены маркерные точки белого цвета. Рукояти удилищ классического дизайна изготовлены из высококачественной пробки.

На всех удилищах этой серии установлены катушкодержатели с верхней гайкой и пропускные кольца Fuji уменьшенного диаметра на низких ножках. Расстановка колец выполнена по современной концепции. Эта серия включает в себя специализированные удилища для ловли джигом, микроджигом, твичингом и крэнками.

Джиговая линейка состоит из шести моделей от легкого до тяжелого класса. Все они имеют быстрый строй. Для повышения чувствительности спиннинга используется система Solid Tip. Лак на креплении колечек вершинки имеет желтый цвет. В этой линейке на удилищах установлено по 9 пропускных антизахлестных колечек. Увеличенное количество колец способствует прицельному забросу и равномерней нагружает бланк удилища при забросах и вываживании трофея.

Удилища для ловли джигом с лодки имеют длину 210 и 225 см, для ловли с берега - 240, 255 и 270 см. Модели двух последних размеров могут с успехом использоваться на водоемах со стоячей водой или со слабым течением для троллинга на небольшие воблеры.

Модели из линейки для ловли крэнком начинаются с размера 225 см и заканчиваются длиной 270 см. Четыре модели относятся к классу лайт и две к среднему, их верхний тест достигает 25 г. Строй спиннингов можно смело назвать параболическим. Такая конструкция обеспечивает массу приятных ощущений при борьбе с клюнувшей рыбой и помогает стать победителем при сражении с трофейным экземпляром. При вываживании спиннинг становится вашим помощником и букально «вяжет» рыбу.

Все удилища имеют современную расстановку проводочных колец, обеспечивающую дальний и точный заброс. Схватка с бойкими головлями, форелями, судаками и щуками с такими спиннингами запомнится на долгое время.

Микроджиговые удилища этой серии имеют быстрый строй. Solid Tip для спиннингов такого класса уже стал обязательным элементом во всем мире. Мелкие колечки на коротких ножках в количестве восьми штук расставлены по концепции «укороченного конуса». «Тюльпан» и все кольца имеют противозахлестный дизайн. Рукоять - разнесенной конструкции. Нижняя часть рукояти выполнена из материала ТАС, препятствующего проскальзыванию в мокрой руке и обеспечивающего долговечность при пользовании.

Верхняя часть рукояти и удлинитель гайки катушкодержателя изготовлены из натуральной высококачественной пробки. Конструкция катушкодержателя, обеспечивающая повышенную чувствительность, в комплекте с информативным бланком создают очень гармоничное удилище для ловли осторожного хищника.

Твичинговые удилища в этой линейке по размерам схожи с предыдущими моделями. Их строй позволяет рыболову подобрать удилище по своему вкусу - от легкого до среднетяжелого. Спиннинги с тестом до 20 - 30 г позволят рыболову использовать соответствующие по размеру слайдеры, глайдеры и прочие приманки, привлекающие крупного хищника.

HMG (High Modulus Graphite)

Нынешнюю серию этих удилищ можно смело считать возрождением легенды, созданной 40 лет назад. Модели подверглись доскональному рестайлингу, чтобы соответствовать требованиям современных рыболовов (фото 8). Для создания этих удилищ используется технология укладки графитовых слоев Carbon Bound. Теперь бланки стали еще более мощными, обладают большей сопротивляемостью на изгиб и скручивание, сохраняя необходимую легкость.

Современные кольца от Fuji, расставленные на бланке в духе современных концепций, позволят использовать любой тип лески и избежать коварных её перехлестов при забросе. Колечки имеют уменьшенный диаметр и короткие ножки с одной точкой крепления. Эргономичный катушкодержатель из композитного материала снабжен нижней гайкой, а его конструкция позволяет получать информацию обо всех событиях, происходящих с вашей приманкой во время проводки. Разнесенная рукоять изготовлена из EVA повышенной плотности.

Сама серия состоит из бланков четырех различных типов - для ловли джигом, твичингом, микроджигом и крэнками. Каждый из этих видов ловли требует специального строя удилища, что было учтено и реализовано родбилдерами в процессе создания. Рост каждого специализированного удилища начинается от 210 заканчивается 270 см.

Для любителей ловли джиговыми приманками есть возможность выбрать себе удилище от среднего до тяжелого варианта. Все они обладают быстрым строем, а для повышения чувствительности конструкторы добавили им жесткий и эластичный Solid Tip. Наличие цельной вершинки дает возможность делать дальние точные забросы, отчетливо «читать» донный рельеф и совершать мгновенные резкие подсечки.

Следует обратить внимание на то, что кроме информации об изменении рельефа, чувствительная вершинка сообщит о любом, даже самом аккуратном прикосновении к вашей приманке. Лак на колечках вершинки имеет красноватый цвет, отличный от основного бланка. Ловить этими удилищами можно в самых различных водоемах со стоячей водой или на сильном течении. Модель длиной 270 см с тестом 7 – 40 г составит вам отличную кампанию на волжских просторах или другой крупной реке с мощным течением и большими глубинами.

Крэнковые удилища в этой серии представлены четырьмя моделями, имеющими рост от 225 до 270 см с тестом от 2 до 26 г. Об удилищах для ловли на крэнки стоит поговорить подробнее. Если вы ловили на эти воблеры от случая к случаю или использовали их в качестве «поисковика», то не было нужды задумываться о типе удилища. Но если собираетесь постоянно ловить на крэнки и делать это на достойном уровне, то удилище должно обладать определенными свойствами.

Чтобы понять, что происходит вблизи препятствия и в момент контакта, спиннинг должен иметь достаточно активную вершинку, быть чувствительным, до необходимой степени упругим, позволяющим «держать» лобовое сопротивление крэнка, но при этом не чрезмерно жестким, иначе будет много сходов при вываживании, особенно если вы выбрали плетеную леску.

В этой серии удилища представлены полноценными параболиками с вариантами от лайта до среднетяжелого. Сбалансированная конструкция и высококачественная фурнитура делают эти удилища очень информативными. Отличительной особенностью крэнков, независимо от их размеров, является активная высокочастотная «игра» при проводке.

Поэтому перед создателями этих удилищ стояла задача обеспечить рыболова максимально подробной информацией о поведении приманки. И им это удалось в полной мере - самая легкая поклевка не останется незамеченной. Конструкция удилища поможет рыболову справиться с резкими бросками и рывками даже очень серьезного соперника.

Ловить этими удилищами можно не только осторожных голавлей, форелей и язей, но и крупных щук, судаков и жерехов. Для любого из этих хищников можно подобрать удилище оптимального строя и теста.

Для любителей изящной ловли фирмой «Фенвик» создано 4 удилища для ловли на микроджиг: одно – экстра-ультралайт с тестом 0,5 - 5 г, одно - ультралайт с тестом 0,8 - 8 г и два лайтовых. На всех этих удилищах вмонтирован Solid Tip для улучшения чувствительности. Гибкий кончик удилища и большое количество колец на низких ножках молниеносно передают рыболову информацию о поведении приманки не только визуально, но и тактильно. Удилище снабжено кольцами и катушкодержателем фирмы Fuji.

Ловля в стиле твичинг сейчас находится на пике популярности среди спиннингистов. Появление этой техники ловли стало возможным с появлением углепластиковых удилищ, обеспечивающих необходимый строй удилища. И, конечно, разработчики компании «Фенвик» были в первых рядах при создании этого типа спиннингов. В российской линейке все удилища для твичинга обладают экстра-быстрым строем и имеют тубулярную вершинку, чтобы не происходило провалов при агрессивной манере твичинга.

Эти спиннинги позволяют использовать приманки массой от 2 до 32 г. Противозахлестные кольца, установленные на этой специализированной модели особенно актуальны в связи с техникой проводки приманки. Длина этих удилищ - 215 - 225 см - также обусловлена способом ловли. Жесткость бланка и определенный размер этих моделей необходим в первую очередь для обеспечения правильной проводки приманки, т.к. в основной массе используются имитации, изготовленные из пластика или дерева, не обладающие собственной «игрой».

Привлечение хищника и провоцирование атаки достигается серией рывковых движений спиннингом, заставляющих приманку двигаться из стороны в сторону на заданной глубине. Важным моментом при этой технике ловли становится фаза вываживания, поскольку чаще всего ловля происходит в коряжнике или других трудных местах, а после подсечки требуется форсировано вывести соперника на поверхность.

Iron feather III

Элитная серия спиннингов (фото 9) для тех, кто хочет получить истинное наслаждение от рыбалки и кому важно не количество пойманной рыбы, а качество ощущений от борьбы с соперником. Это третье поколение серии, воплотившее самые последние разработки в спиннингостроении. В результате удалось получить удилища, полностью соответствующие своему названию – легкие как птичье перо (feather) и прочные как железо (iron).

При изготовлении бланков из высокомодульного графита была использована технология CoFi (continuos filament core construction), в результате которой внутренние слои хлыста состоят из поперечно расположенных спиральных угольных волокон, обеспечивающих удилищу гибкость и прочность, достаточную для вываживания крупной рыбы. А в верхних слоях хлыста углеволокно, составляя внешнюю армировку удилища, расположено вдоль, что обеспечивает жесткость и прочность при резких силовых забросах.

Строй удилищ в этой серии определяется их специализацией, которую мы укажем ниже. Все они 2-секционные, со шпиготным соединением. Для правильного соединения на верхней и нижней части бланка нанесены маркировочные метки золотого цвета.

Пропускные кольца Fuji Alconite c облегченными противозахлестными рамами Tangle Free расставлены по концепции K-guide system. На бланках установлено по 9 пропускных колец.

Рукоять выполнена в разнесенном дизайне и облегченном варианте из мелкопористого EVA.

Катушкодержатель из композитного материала оригинальной конструкции, называемой спиннингистами «скелетной», заметно увеличивает чувствительность всей снасти. Он снабжается нижней гайкой крепления. Катушкодержатель имеет также в корпусе выемки с двух сторон - и рыболов может снимать информацию прикосновением пальцев непосредственно с бланка (фото 10).

Iron feather jig: 6 удилищ в этой линейке имеют быстрый строй и вершинку Solid Tip, на которой кольца получили золотистую обмотку под прозрачным лаком. Удилища длиной от 210 до 270 см обладают различной жесткостью от средней до экстра жесткой. В меру жесткий бланк и эластичная вершинка в сумме дают отличную дальность и точность заброса приманки. Мощная комлевая часть позволяет резко и надежно подсечь рыбу после поклевки. В процессе вываживания удилища обеспечивают полный контроль над рыбой, не дающий сопернику шансов на победу.

Micro jig: у рыболова есть возможность выбрать себе подходящую снасть из четырех вариантов спиннингов. Все они имеют быстрый строй с вариантами от экстра-ультралайт с тестом 0,4 - 4 г до лайта с тестом 1,7 - 16 г. Для высокой чувствительности, необходимой при этом виде ловли, все бланки оснащены Solid Tip. Катушкодержатель специального дизайна, повышающий контроль над работой приманки, обеспечивает уникальную информативность, передавая колебания непосредственно с бланка на пальцы рыболова. Ни один даже самый опытный хищник не уйдет безнаказанно после атаки на вашу приманку.

Twitch: для тех, кто «запал» на рывковую проводку приманок, инженеры «Фенвик» создали линейку максимально специализированных спиннингов. Благодаря установке алконайтовых пропускных колец малого диаметра удалось получить практически идеальное удилище необычайной легкости для твичинга. Только весь этот комплекс позволит рыболову обладать настоящей волшебной палочкой. В этой комбинации мы будем ощущать каждое движение воблера, он станет выполнять все наши пожелания, а вершинка спиннинга не будет «проваливаться» при жесткой и быстрой манере проводки приманки.

При отличных бросковых характеристиках удилище идеально подходит для форсированного вываживания добычи, когда соперника необходимо буквально выдернуть из лабиринта затопленных деревьев или мощных коряг.

Crank: в этой линейке спиннингов, обладающих параболическим строем, также собраны современные технические новинки самого высокого качества. За счет использования инновационных материалов и высококачественных комплектующих в удилищах этой линейки удалось совместить уникальную посылистось и высокую информативность. Жесткие варианты этих спиннингов при необходимости позволят почти полностью погрузить бланк под воду при проводке, чтобы правильно подать приманку затаившемуся хищнику.

Безупречная сбалансированность и продуманность этих моделей позволяют рыболову осуществлять сверхточные забросы, максимально корректно «читать» рельеф дна и получать удовольствие от борьбы с рыбой. С этими спиннингами будет сложно остаться без улова.

Мы надеемся, что большинство рыболовов, получив эту информацию, не откажут себе в удовольствии познакомиться с новыми моделями и в реалии оценить их достоинства. Уверены, что знакомство с продукцией «Фенвик» не оставит вас равнодушными – и, возможно, вы выберете себе настоящее оружие для победы над зубастыми щуками и клыкастыми судаками. А два года гарантии добавят уверенности при использовании всех удилищ Fenwick.