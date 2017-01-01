Воблерные тонкости: версия 2017 Константин Кузьмин

Около десяти лет назад я написал статью под названием «Воблерные тонкости». А поскольку на воблеры я ловлю весьма часто и в очень разнообразных условиях, думается, будет очень полезно вновь обратиться к обозначенной теме на новом уровне ее понимания.

Почему именно «тонкости»?

За последние лет восемь - десять ловля на воблеры стала заметно более популярной. Это ясно и просто из общения со спиннингистами, и по статистике продаж рыболовных магазинов. Наш массовый рыболов стал более грамотен в воблерной рыбалке, плюс – на рынке появилось множество качественных моделей по невысокой цене.

Впрочем, для большинства спиннингистов «грамотность» ограничивается самыми общими моментами. Например, пониманием того, что щуку лучше ловить на минноу, голавля – на крэнки, что для ночного судака хорош метод проводки Stop&Go и т.п. Но очень часто ответ на вопрос, поймаем мы или не поймаем, лежит глубже. И даже спиннингисту-спортсмену, понавыигрывавшему кучу призов и медалей на соревнованиях высокого ранга, бывает непросто на него ответить. Вот мне и хотелось бы сегодня поделиться своими наблюдениями и опытом такого неочевидного рода. Я не претендую на абсолютную истину, но надеюсь, что интерес к деталям многим будет полезен.

Это маленькое колечко...

В самом начале воблерной эры – в молодые годы Лаури Рапалы и до него – этого элемента в конструкции воблера не было. Речь – о заводном колечке на носу приманки. И леска привязывалась просто за выходящую из тела воблера проволочную петельку. У той же Rapala был в рекомендациях даже специальный узел, который не затягивается наглухо, а оставляет в соединении лески с приманкой определенную свободу. Потом всё же стало понятно, что с колечком – удобнее. Но удобнее для чего? Для привязывания лески (моно или плетеной – не важно) непосредственно к нему обычным затягивающимся узлом. То, что возможен вариант с застежками и чем-то еще подобным, особо в расчет не берется.

А надо бы брать в расчет. Просто уже потому, что колечко, пусть и минимально, но всё же добавляет «громоздкости» всей конструкции. Ведь средний спиннингист ставит перед воблером поводок, на одном конце которого – застежка, на втором – вертлюг. Как-то многовато всего… Спиннингист более продвинутый ставит поводок из струны «без ничего», но тогда проявляется другая проблема: струна частенько «закусывается» на кольце. Особенно, как на фото, если это кольцо овальной формы. Соответственно, на забросе, когда это происходит, шансы на поклевку близки к нулю. Поэтому носовое колечко лучше всё-таки снимать. Для аккуратистов еще отмечу, что снятие кольца еще и частично компенсирует изменение плавучести воблера из-за поводка.

Однако напомню, что мы сегодня делаем акцент на неочевидных вещах. И вот какую вещь я обнаружил. Сначала – на воблере «Зеленый Китаец» (Kosadaka The Legend) размера 118 мм. В его оригинальном виде, т.е. с носовым кольцом, до четверти забросов выходит с перехлестом. Ну, это когда передний тройник воблера «находит» в полете струнный поводок и цепляется за него. Помню, как без какой-либо особой идеи я убрал с «Китайца» кольцо. И вдруг – перехлесты почти прекратились! Эксперимента ради, вернул колечко на место – вновь на каждом четвертом забросе – перехлест… Значит, это система. Потом отметил ту же закономерность еще с двумя или тремя воблерами. Имейте это в виду.

Цепучие тройники

Перехлесты – это проблема не только переднего тройника и поводка, но и двух тройников воблеров-крэнков. Уверен, вам она знакома. Когда вы забрасываете крэнк, а он приходит со сцепившимися тройниками. Обидно, если именно на этом забросе случается поклевка...

Как с этим бороться? Некоторые производители учитывают актуальность данной проблемы - и смещают колечко крепления заднего тройника слегка на спину воблера. Но таких – всё же меньшинство. Другие – оснащают крэнки не тройниками, а одинарниками. Это тоже вариант, но, с учетом психологии основной массы наших рыболовов, вариант не проходной. Наш брат определенно скорее снимет одинарники и поставит на их место тройники, чем проделает обратную замену на «нормальном» воблере.

Но тут возможен компромисс, от которого не стоит отказываться. Просто меняем задний тройник на двойник, крючки которого «смотрят вверх». Реализация поклевок от этого падает самую-самую малость. А вот сцепка крючков или вообще исключается, или становится в разы более редкой.

Следующий прием, направленный на достижение той же цели, это замена заводных колец, на которых держатся тройники, на кольца меньшего диаметра. На некоторых крэнках – главным образом на дешевых китайских – она, можно сказать, напрашивается. Потому что «родные» кольца – уж больно велики.

Можно и тройники «на поменьше» поменять. Но тут важно не сильно нарушить баланс и силовые характеристики. То есть альтернативные тройники должны быть из проволоки потолще.

Наконец, иногда помогает такой вот прием: просто снимаем тройник с заводного кольца и перенасаживаем, развернув относительно оси цевья на 180 градусов. В результате меняется направление его крючков: то один «смотрел» вперед, два – назад, а после – один – назад, два – вперед.

Как правильно подгрузить

Я долгое время не то чтобы был противником корректировки плавучести воблеров, но практиковал ее довольно редко. Но потом, что называется, втянулся. Во многом благодаря тому, что мне на тест стали выдавать немало самых разных воблеров, плавучесть многих из которых меня в той или иной мере не устраивала. Это в основном выражалось в переизбытке сильно плавающих («как пробка») моделей. Когда я поинтересовался у представителей дистрибьюторов воблеров нескольких марок, почему у них именно такие приоритеты, мне объяснили, что по статистике продаж, плавающие воблеры больше всего любит «Гаврила Петрович», т.е. массовый рыболов. Более того, когда я проектировал того же «Зеленого Китайца 118», мы приняли решение исполнить его не совсем так, как было бы интереснее мне самому, т.е. суспендером, а как было бы более востребовано большинством, т.е. средне-плавающим.

Собственно, таким этот воблер и сделали. Но вы, возможно, заметили, что на моих фото и видео «118-й» всегда подгружен. Не совсем до нейтрального, а до медленно всплывающего. Причем распределяю подгрузку я в виде литеры «Т» - как на фото.

Здесь надо остановиться более детально. Свинцовые стикеры, призванные подгружать воблеры, бывают двух основных типов: в виде компактных «пилюлек» (например, от Strike Pro) и в виде полосок, напоминающих полоски от лейкопластыря. Последние мне представляются более функциональными. Они и держатся на воблере надежнее, и позволяют более разнообразно распределять подгрузку.

К букве «Т» для воблеров класса минноу я пришел не сразу. Пробовал разные варианты, но именно этот – оказался самым нейтральным во влиянии на врожденную «игру» воблера и не ухудшающим его устойчивость на течении или на резкой рывковой проводке.

Впрочем, сказанное не означает, что не стоит пробовать и другие варианты размещения подгрузки. Был вот у меня воблер Gunki Mothra. Я подгрузил его поперечным стикером примерно посередине - и воблер просто творил чудеса в стрит-фишинге! Я попробовал переклеить полоску продольно – поклевки почти прекратились. Вернулся к прежнему варианту - судак снова начал реагировать на воблер.

Если у вас будет желание поэкспериментировать с подгрузкой воблеров, дам одно перспективное направление для поиска. Есть такой ни на что не похожий «поверхностник» – HMKL K-0. Его непохожесть выражается в том, что огрузка не сконцентрирована примерно по центру, а разнесена ближе к голове и хвосту воблера. Поэтому на рывковой проводке он ведет себя не так, как другие. Но главное – ловит (такое бывало у меня не раз) там, где не получилось поймать на другие, «более стандартные» воблеры.

Бросок на дальность

Мы уже отвыкли от воблеров старой формации, не имеющих системы дальнего заброса, которые можно уподобить в полете обломку ветки, «колбасящейся» в воздухе как ей заблагорассудится. Не сказать ведь, что дальность полета имеет первостепенное значение всегда и везде. Но мы же обращаем на это свойство воблера внимание - и при прочих равных, как нетрудно догадаться, отдаем предпочтение более «летучему».

Несколько лет назад я в одной из своих статей обронил фразу о том, что воблеры можно условно разделить на «поисковики» и «уговариватели». Одно из их отличий как раз и выражается в том, что «поисковики» - подчеркнуто более дальнобойны.

Но порою нам требуется послать воблер не просто далеко, а максимально далеко. Как, например, это бывает при ставшей гиперпопулярной ночной ловле судака на Москве-реке. Ресурс увеличения дальности заброса за счет выбора более посылистого спиннинга и более тонкой и скользкой «плетенки» мы подспудно учитываем, но сегодня не трогаем. «Трогаем» только сами воблеры и отчасти – технику броска.

На что следует обратить внимание - это на такую особенность геометрии воблера, как, если так можно сказать, «положение площади максимального сечения». Просто у одних воблеров-минноу (а речь в первую очередь о них) тело относительно симметричное, у других – головная часть заметно толще хвостовой. Последние – обладают более выраженной собственной «игрой», но забрасываются несколько хуже. Другими словами, воблер, похожий на удлиненную сигару, обладает лучшими полетными перспективами, чем такой, в форме которого угадывается аналогия с морковкой. Именно этим можно объяснить бешеный за последние года три рост популярности такого воблера, как Junglecat 140. Геометрия - та самая.

Отдельно стоит сказать про «радикально морские» воблеры. Это те, в которых воплощена, можно сказать, квинтэссенция дальнобойности. В море она особенно актуальна. Воблеры этого направления довольно редко встречаются в наших магазинах. Например, Lucky Craft Sea Finger достался мне по спецзаказу. Но я бы не стал делать из того проблему. Потому что летучесть таких чисто морских воблеров, по моим наблюдениям, всё же достигается в ущерб уловистости, когда дело касается наших пресноводных хищников.

Что я бы еще отметил в рассмотрении темы дальнобойности, так это «человеческий фактор». Вы никогда не обращали внимания на то, что один и тот же воблер на разных забросах летит по-разному? То идеально ровно, как стрела, и потому далеко. То вдруг начинает в воздухе если не совсем уж кувыркаться, то хотя бы вилять хвостом - ну и падает метров на 10 - 15 ближе. От чего это зависит? Мы не берем в расчет те довольно редкие для современных воблеров случаи, когда вольфрамовый цилиндрик залип или шарик подклинился.

Будем считать, что система дальнего заброса работает штатно. Тем не менее. А происходит вот что. Многие воблеры с претензией на хорошие полетные данные очень зависимы от техники посыла. Как-то однозначно это объяснить едва ли можно. Но вы сами это должны прочувствовать, какая динамика заброса дает ровный, без переколебаний, полет воблера. А какие отклонения от нее ведут к корявостям полета. Например, исполняете заброс с широким замахом и плавным ускорением – всё хорошо. А в другом случае амплитуду замаха приходится уменьшать, а сам посыл делать более резким - и воблер в воздухе «качается». На такие моменты стоит обращать внимание. И тогда процент технически правильных забросов на дальность будет у вас максимально высоким.

Мнимое ощущение «все на одно лицо»

Думаю, у вас тоже что-то подобное бывало. Ловим на небольшой однотипной акватории или даже, можно сказать, на компактной точке. Поклевок нет. Меняем воблер на другой, очень похожий – и вдруг чуть ли не с первого заброса достаем рыбу! А потом – еще и еще. Чтобы убрать сомнения, возвращаем первый воблер. Не клюет. Делаем обратную замену – и вскоре опять ловим…

Разумеется, в подобном развитии событий есть доля случайного стечения обстоятельств, но всё же в большинстве таких случаев решающую роль играет «попадание» в правильный воблер. Хотя я и стараюсь всегда не обожествлять приманку, нередко именно от нее зависит, поймаем мы или нет.

Легче всего понять, что кажущиеся почти одинаковыми воблеры всё-таки различаются, у крэнков. Просто уже по тому, как воблер на проводке или просто на течении вибрирует, что видно и по вершинке спиннинга, и по ощущению рукой. Разная частота, разная амплитуда, разная напряженность хода. Запускаем такой крэнк под куст на голавлевой речке. Одна проводка, вторая, третья - ничего. Ставим другой, похожий – и на первом же предложении – бум!

Управляемые и не очень

Воблеры-минноу вернее сравнивать визуально – по рисунку их хода на одинаковой рывковой проводке. И здесь выявляется одна очень любопытная вещь. Одни минноу очень легко проводятся красивым таким зигзагом – так, что это без проблем получается даже у новичка, неделю назад узнавшего слово «твичинг». А вот другие – ведут себя будто бракованные. Вроде и дергаешь их технически правильно, но ничего похожего на Walking the Dog от таких минноу добиться не получается. Вместо размеренных галсов вправо-влево они, грубо говоря, «бьются в конвульсиях». Это может выражаться и в бессистемном шараханьи, и в продвижении по-прямой с переворачиванием вокруг своей оси...

Но было бы ошибкой разделить все воблеры класса минноу по данному признаку на «хорошие» и «плохие». Лучше определить те и другие как «послушные» и «строптивые». И те и другие ловят. Но есть нюанс.

Когда у меня на форуме кто-то не сильно искушенный в ловле на рывковые приманки просит порекомендовать ему несколько минноу на щуку, я ограничиваюсь теми моделями, что можно с уверенностью отнести к первой группе. Это, например, если из бюджетных, Mottomo Ostra 100, а из тех, что дороже - Golden Mean Reveller и Lucky Craft Slender Pointer. По моему опыту, новичку легче добиться первичного результата именно с такими хорошо управляемыми минноу.

А что тогда с воблерами второй группы? А то, что они нередко, что называется, «стреляют», принося в разы больше поклевок, чем воблеры, от которых легко добиваешься «елочки» - классического рисунка хода. Пример такого «непослушного» воблера, который, пожалуй, больше других на слуху, это Chiquitita Baby – этакий «банан», выписывающий на рывковой проводке всякие там кренделя, глядя на которые ловишь себя на мысли, что если бы сам был щукой, кусать такое ни за что бы не стал. Но у щуки часто бывает другое мнение - и потому она раз за разом набрасывается на этот и подобные ему воблеры, несмотря на их «неправильное», иррегулярное поведение.

Кстати, воблеров этого плана много среди небюджетных «японцев». Что само по себе дает основания считать, что эта самая «иррегулярность» заложена в поведение воблера специально. Особенно если модельный ряд создается воблерным гуру, который не допускает случайностей в работе проектируемых им воблеров. Другое дело, что не всем из нас удается понять и прочувствовать авторскую идею. Что оборачивается крайне полярными отзывами пользователей на одну и ту же модель. От грустного «не ловит вообще» - до «щуку прямо-таки истребляет!». Самый, пожалуй, характерный пример такой воблерной марки – Megabass. Его и хвалят, и ругают где-то одинаково. Просто одни «въехали» в тонкости проводки какой-то модели этих «японцев», другие – нет.

Резюме следующее. Если вас устроит гарантированная «синица в руках», то наполните вашу воблерную коробочку «простыми и понятными» минноу. О принадлежности тех или иных моделей к их числу можно узнать, задав вопрос пользователям оных на неангажированном форуме. Но в том случае, ежели вам интересно замахнуться на что-то большее, попробуйте добавить еще и несколько воблеров, по которым – в плане их поведения – есть ругательные реплики в сети. Всё может в ваших руках оказаться совсем даже наоборот.