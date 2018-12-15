Внедрение Дмитрий Баринов | 15 декабря 2018 г.

Долог и труден путь нового типа приманок к сердцу и коробке рыболова и далее к рыбьей пасти, жаждущей пластмассы и свинца. Неприятие, издевательский смех, удивление, рекомендации экспертов и, наконец, наблюдение собственными глазами работы будущего фаворита. А через пару сезонов эта приманка уже преподносится на форумах и сайтах как основная…

Примерно похожую историю проживают нынче и продолжают завоевание одобрений наших рыболовов приманки типа VIB или раттлины. И история эта разворачивается перед моими глазами.

Эпизод первый

На дворе 2012 год. Мы ловим окуня на Ладожском озере, весело бегаем от толпы к толпе, вальсируем вместе с толпой, тащимся позади и гарцуем впереди толпы. А вот уже мы нашли, куда отскочила стая окуней, и толпа бегает за нами, догоняет, окружает, поглощает и уносится вперед, и мы снова срываемся в погоню за ней…

Стая окуня издевается над нашим братом-рыболовом, выстраивая наши ряды в немыслимые фигуры, нещадно дробя кучу на части, водя по кругу и снова собирая осколки толпы в единую бурлящую массу. А может издевающиеся «плохие парни» - это мы, рыболовы, устраивающие беспощадный геноцид полосатому племени, тыкающие его железяками всевозможных цветов и размеров?

С разной долей успеха, но отловив свои 15 - 20 рыбок на блесны и балансиры, мы с товарищем пытаемся отыскать глазами нашего третьего компаньона, и находим его на битых полях, с очень странной приманкой вместо блесны. По сути, это что-то вроде маленького воблера, похожего отчасти на балансир, но не имеющего никакой хвостовой лопасти.

Недоумению нашему нет предела, ведь у этой приманки нет общепринятой игры, как у блесны или балансира, а есть только вибрация на потяжке и небольшой уход в сторону при сбросе. Однако этой приманкой интересуется окунь на издырявленных битых полях, игнорируя при этом надоевшие, я полагаю, стандартные приманки!

Эпизод второй

Идет 2015 год. Лето, неизвестный по рельефу водоем, и не клюет. Копаясь в коробке в поисках чего-то необычного, что может встряхнуть это сонное болото, потому как все проверенное не работает, натыкаюсь на невесть как сюда попавший VIB. Почему бы и не попробовать, вдруг? Заброс, шикарная вибрация, передающая даже кончику спиннинга, и никакого эффекта. Если честно, то надеяться можно было разве что на редкостную удачу, ведь VIB - не площадная приманка, а штука, подаваемая осознанно и по рельефу – так я это вижу летом. Но ведь у кого-то эта приманка ловит! Что ж, пусть дальше лежит в коробке, вдруг его время придет.

Эпизод третий

Зима 2017 года. Февраль. По слухам, судак потихоньку активизировался, а тут еще меня берут в экипаж миниснегохода – такими предложениями не разбрасываются. Как раз перед началом этой зимы в моей коробке оказались сразу несколько новых моделей приманок класса Vibration от EcoPro: Arisaka, Sandra и Nemo. Различаются эти модели более чем существенно, как конструкцией, так и массой. Если железные Arisaka – это приманки из класса «цикады», но более существенного размера, чем я привык видеть у людей со спиннингами, то Sandra и Nemo – это пластиковые приманки.

Ловец судака из меня был еще совсем неважный (да и сейчас не шибко отличный), но чтобы быть хоть немного готовым, я проштудировал несколько видео и почитал уважаемых людей, а потому знал, как надо орудовать приманкой типа VIB. Далее встал вопрос – какую из них выбрать? Глубина около 5 - 6 метров, очень слабенькое, едва заметное течение…

Когда слишком много параметров, среди которых ты не ориентируешься, мозг старается зацепиться за что-то знакомое и понятное, а потому я слегка попал в плен стереотипов, навязанных много лет назад, о предпочтении судака желтого кислотного цвета, хоть и было это много раз мною же и опровергнуто, но руки сами достали из коробки «Сандру» цвета 032 Pearl Canary (желто-белый по-нашему) массой 25 граммов и запустили в лунку. Следом в лунку был засунут датчик от эхолота, дарующего интересные «мультики».

Выставив приманку в полуметре от дна, я стал делать плавные подъемы с покачиваниями на месте, а пройдя такими ступеньками метр вверх, спускал приманку таким же образом – никаких резких взмахов, как учили гуру в интернете. И вдруг рядом с жирной чертой приманки на экране эхолота со дна поднялась еще одна жирная черта. Сердце мое забилось чаще, но контроль рук позволил мне не прерывать мягкие покачивания… плавный подъем на двадцать сантиметров и удар!

Подсекаю на автомате и тащу, тащу, даже не понимая, какого размера там рыба - и вот, растопырив все жабры, шипы и зубы, что у него были, в лунке появляется настоящий живой судак величиной чуть менее килограмма! Это ликование, праздник, торжество! Я до сих пор отчетливо помню это чувство произошедшего чуда! Первое же использование приманки класа VIB по назначению, в нужном месте - и такой эффект! Пребывая в эйфории, я запустил «Сандру» в лунку и снова прилип к монитору. Через пару минут около приманки выросла еще одна жирная черта.

Судак чего-то ждал, не решаясь атаковать, медленно поднимался и спускался вслед за вибом, но не атаковал. И только через пару минут, когда я решился сделать амлитудное плавное движение вверх и опустить виб обратно, так что отчетливо почувствовалась вибрация приманки, судак ткнул, но подсечка прошла мимо, а, может, врезала ему по наглой зубастой морде.

Как бы там ни было, но рыба ушла. Было достаточно очевидно, что выход или активность закончилась, за это время на 20 - 30 человек я видел, как были пойманы 3 судака, включая моего. Блесны и балансиры были не в фаворе, а вот еще один судак у мужика в десяти метрах от меня, тоже был пойман на раттлин.

Модель Arisaka от EcoPro имеет форму и строение, проверенные годами. Как и положено, прародителем данной приманки является японская морская приманка, которая ловит все и везде, причем она очень неприхотлива к рукам рыболова, имея такую ценную характеристику как «ловит, как ни дерни». В отношении судака это может быть не совсем справедливо, потому как наша холодноводная рыба не столь активна, как морская, а потому и движения должны быть плавнее, как мне кажется. Я же решил поставить «Арисаку», когда подо мной был замерзший фарватер, глубина порядка 10 метров и течение.

Приманка уходила от вертикали лунки, полагаю, на расстояние полуметра или даже метра, потому при отпуске уже вполводы эхолот прекращал ее видеть. Зато он видел рыбу, которую собирала приманка! Но после того как я поймал двух судачков, каждый из которых не превышал трехсот граммов, я решил менять место, потому как шансов выжить у мелочи, поднятой с подобной глубины, практически нет. А крупного судака я так и не нашел, однако в этом сезоне эксперименты совершенно точно будут продолжены.

На небольшие легкие приманки Nemo массой всего 13 граммов я изначально глядел как на приманку для малых глубин. Полагаю, что частый их клиент – щука, которую ловят на приманки данного вида на глубинах 1 - 3 метра вдоль камыша, однако мне подобная ловля пока не очень интересна. Потому я стал экспериментировать с Nemo на окуневых рыбалках и выяснил, что во время проклева окунь очень даже охотно отзывается на эту приманку, причем одобряет и довольно резкую игру.

Возможно дело в размере (7 сантиметров), а возможно - в вибрации, но на Nemo вешаются окуни крупнее среднего клюющего размера, то есть самые толстые экземпляры в стае, как я полагаю. Для себя я сделал вывод, что если надо отсечь мелочь при хорошо клюющей рыбе и сосредоточиться на поимке рыб покрупнее, и если вам не чужда тяга к экспериментам, то модель Nemo в этом деле неплохой помощник, дающий к тому же несколько другие ощущения для рук, чем балансир или блесна.

Стоило немного начать разбираться в этих трех моделях, как компания EcoPro решила продолжить линейку приманок класса VIB, и в этом сезоне приедут «утончённый» Nemo, ставший тяжелее и длиннее на сантиметр, сделанный из силиконового материала Phantom, две вариации Roka и Roka Slim (небольшой, но шибко тяжелый – 32 грамма при 75 миллиметрах, а также длинный и полегче – 28 граммов при 90 миллиметрах) и Sharkey, который обещает смещаться от лунки так далеко, как сможет.

Мне кажется, что через несколько лет ловля судака, щуки и окуня на приманки класса VIB будет привычной рутиной, а на форумах будут обсуждать, какие из них лучше для ночной ловли налима или провоцирования на поклевку лосося. Когда за приманку говорят уже не только результаты, но и рыболовная мода, то можно только удивляться быстроте внедрения ее в разные сферы и способы выуживания наших водных братьев меньших.