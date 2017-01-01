Весной на реке. Ловля в проводку болонской удочкой Александр Голунов, Санкт-Петербург

Чем удивительно хорош северо-западный регион? На мой взгляд, в том числе и тем, что у нас нету резких переходов от летней рыбалки к зимней - и наоборот. К примеру, грянули первые декабрьские морозы, многие открыли ледовый сезон, а в то же самое время на Ладоге вовсю идет ловля «полосатого» джиг-спиннингом, на воблеры клюет щука.

Весной - аналогичная история: на той же Ладоге и тем более на озерах простираются поля вполне надежного льда, а стоит приехать на какую-нибудь речку, глядишь – рыбак в вейдерсах стоит, удочкой с инерционной катушкой машет. И пусть каста проводочников в нашем регионе невелика, но ловля в проводку очень увлекательна и результативна. Естественно, при правильном подходе и понимании всех составляющих – от умения «читать» речку до ювелирной огрузки поплавка. Вот, собственно, обо всем этом и поговорим.

Начнем с места ловли. Конечно, это река. На озерах еще стоит лед, его растопят только апрельское тепло да майские дожди. А вот реки вскрываются намного раньше, особенно если заглянуть к нашим соседям южнее - например, в Псковскую область. Именно на тамошних реках мы с друзьями уже много лет открываем поплавочный сезон.

Рек, где бывает весенний ход «белой» рыбы - в первую очередь леща и плотвы - там немало. Мы выбрали две из них – Великую и Каменку. Мест тут много, наиболее популярные - в самом Пскове и в районе Устья и поселка Загорицы (фото 1). Первые пробные вылазки начинаем совершать где-то в десятых числах апреля. Хотя тут все зависит от погоды – раннее и продолжительное тепло сдвигает эти числа на неделю раньше. И если с плотвой, которая идет несколько позже, проблем особых нет, то вот лещ тут особенный (фото 2).

Можно полдня подбирать, как правильно подать насадку, но, в конце концов, поймать свою рыбу. Но бывает и так, что по каким-то неведомым причинам клевать он отказывается напрочь. То ли лещ перестает идти береговой струей и перемещается на середину речки. То ли просто срабатывает «выключатель» и остается только ждать, когда «его величество» захочет перекусить.

Чуть позже, обычно в середине апреля, мы перебираемся на Лугу в окрестности Кингисеппа (Новолуцк и Победа-Жуково-Лесобиржа, фото 3), где идет тот же лещ, а компанию ему зачастую составляет сырть – очень сильная и спортивная рыба (фото 4). Но тут есть один нюанс – местные тоже знают, что почём, и бывает так, что приедешь на свое любимое место, а там пять человек стоит. Приходится искать новую «дырку», что здесь не всегда удается.

В конце апреля - начале мая - опять же в зависимости от погоды - начинается очень интересная и трудовая ловля ельца на Черной речке, впадающей в Финский Залив (фото 5). Наиболее популярные места у проводочников - окрестности автомобильного моста на Приморском шоссе, участок между мостом и устьем - у старой купальни и само устье. Спортивна здесь ловля потому, что елец (фото 6) - рыба очень осторожная и привередливая - и не так просто подобрать к ней ключик. А трудовая – потому как в последние годы из-за огромного количества сетей в устье реки ельца становится все меньше и меньше, да и по размеру он уступает ладожскому.

В это же время десятки рыбаков обступают берега речки Гороховка с целью наловить упитанной весенней плотвы. Основной участок - от Приморского шоссе у пос. Советский до впадения Гороховки в Финский залив (фото 7). И все бы хорошо, но уж слишком много народу, а рыба – не сказать, что сильно крупная, в основном 100 - 150 г (фото 8).

Раньше, лет 5 - 10 назад, интересная рыбалка случалась на речке Морье. Когда в нее заходило большое количество рыбы, самое популярное место было у моста, прямо рядом с истоком (фото 9). Крупная ладожская плотва вперемежку с густерой ловились исправно и в неплохих количествах.

Нередко на крючке оказывался красавец-язь (фото 10). Но в последние годы, опять же «благодаря» местным браконьерам, перегораживающим в несколько рядов все устье Морьи сетями, рыбе в речку просто не зайти. Поэтому теперь по весне тут ловятся единичные экземпляры, что наряду с очень неудобным подъездом, а вернее - подходом (в этом месте река Морье протекает по территории воинской части, поэтому до речки приходится добираться окольными путями), сделали ее не сильно привлекательным.

То ли дело река Волхов, несущая свои могучие воды из озера Ильмень в нашу родную Ладогу. Наиболее популярные места - между мостами Ильинским и железнодорожным, с восточного берега (фото 11), а также район Ивановского острова со стороны СПб. В мае месяце каждый год я стараюсь хотя бы пару раз попасть на настоящего ладожского ельца, который в это время прекрасно ловится в Волхове в проводку.

Елец тут крупный, бойкий. Его ловля доставляет истинное удовольствие любителям проводки. Весной мне часто попадались экземпляры под 400 г. Кстати, местный елец, как и его собрат из речки Черная, предпочитает мотыля, причем всегда свежего. А кроме того - очень выверенную снасть, поскольку поклевки ельца в большинстве случаев очень аккуратные.

Это, конечно, далеко не все речки, вызывающие весной интерес у питерских поплавочников. Но мне и их хватает, чтобы открыть сезон на позитивной ноте и, что называется, оторваться. Теперь – о поиске перспективных мест ловли. Их на любой речке предостаточно, надо только уметь «читать» водоем, т.е. видеть и понимать, например, где граница основной струи и относительно спокойной воды, замечать и обязательно облавливать так называемые «винты» - завихрения воды, образуемые благодаря слиянию двух струй.

Или, вот, скажем, из воды торчит большой камень или упавшее дерево, так наиболее интересным будет затишок, находящийся ниже такого препятствия. Но ни в коем случае не следует забрасывать поплавок на мощную основную струю. Рыба там, конечно, есть, но клевать вряд ли будет. А нужно найти границу между основной струей и относительно спокойным участком воды - и там гонять поплавок. Это места, в которых рыба, идущая по течению, отдыхает. Тут мы ее и соблазним нашей приманкой.

Ну и, кроме того, надо иметь полностью отлаженную снасть, подходящую именно под данное место, это в первую очередь касается длины удилища и грузоподъемности поплавка. Итак, мы плавно подошли к одному из самых важных аспектов нашей рыбалки – самой снасти. У нас это поплавочная удочка для ловли в проводку.

Начнем с удилища. Обычно берут классическое болонское либо телематчевое удилище. Длина его зависит от выбранного места ловли, но чаще всего 4,2 - 4,5 м вполне хватает.

Выбор в магазинах таких удилищ огромный. Конечно же, хороши классические «итальянцы» - Colmic и Maver, но ценник на них, мягко говоря, кусается. Особенно для тех рыболовов, которые поплавком ловят разве что весной. Хороши топовые серии наших фирм – например, от «Волжанки». Также из бюджетных вариантов прекрасные удилища делают фирмы Stinger и Maximus. Этой весной я попробую удилища, выпускаемые под итальянским брендом Tubertini - легкие, быстрые и с очень качественными и грамотно поставленными колечками. Я был удивлен, когда в магазине «пятерка» сходу легла в руку, особенно учитывая не очень великую ее стоимость.

Но как будет называться ваше удилище и чьей фирмы оно будет, не так уж и важно, главное - при выборе обратить внимание на его характеристики. Кто-то утверждает, что в первую очередь - на массу удилища. Действительно, сейчас модно гоняться за суперлегкими бланками, чтобы удилище весило как можно меньше. И все уважающие себя фирмы делают их из современного, легкого, но прочного графита.

Зато недоброкачественные производители добиваются маленькой массы не за счет применения новых технологий, а с помощью утоньшения стенок бланка. В результате получается действительно легкое удилище, но вероятность его поломки даже в обычных условиях крайне высока. Поэтому, выбирая себе проводочную удочку, ориентироваться лучше на другие параметры.

Во-первых, на быстрый строй, чтобы удилище не напоминало «лапшу» и не гуляло в руках от комля до хлыста. А также на качественные колечки на высоких лапках, чтобы мокрая леска не прилипала к бланку и не препятствовала забросу, и разгрузочные кольца хотя бы на хлысте (фото 12), а лучше - и на втором колене сверху. Это также препятствует прилипанию лески и способствует более равномерному распределению нагрузки на бланк.

Теперь переходим к не менее важному элементу – катушке. Сколько раз замечал рыболовов, ловящих на течении «безынерционкой», но у них никак не получалось выполнять нормальную проводку - так, чтобы поплавок двигался по заданному курсу, а не уезжал в берег. Это и неудивительно, ведь конструкция безынерционной катушки не позволяет это качественно сделать, как и прием «придержка поплавка».

А инерционной катушке это по плечу. Сейчас выбор хороших инерционных катушек на прилавках магазинов достаточно неплохой. Начиная от заграничных Centre Pin разных брендов и до нашей старой доброй «Невской», которая до сих пор попадается на прилавках Кондратьевского рынка. Последнюю часто дорабатывают - после установки двух подшипников на оси крутится она гораздо лучше, что напрямую влияет на комфортность заброса и плавность проводки.

А в последние несколько лет среди проводочников, а также спиннингистов, ловящих джигом, стала популярна катушка «Нельма» (фото 13), производящаяся в нашей стране компанией «Русснасть». Стоит она во много раз дешевле «иностранцев», а по качеству и характеристикам отвечает всем требованиям любителей ловли в проводку.

Теперь что касается выбора поплавка. Многие поплавочники почему-то никак не хотят принимать основное правило ловли в проводку: если мы ловим на водоеме с течением, поплавок используется только глухой, минимум с двумя точками крепления (я только на киль надеваю 3 кембрика, чтобы поплавок прочно удерживал заданную глубину). Потому что со скользящим поплавком крайне тяжело вычислить рабочую глубину на всей длине проводки, увидеть все неровности дна, а также просто нереально ловить с придержкой, которую так любят и лещ, и плотва, и елец - при попытке придержать скользящий поплавок насадку поднимает над дном, делая ее менее привлекательной для рыбы. А с глухим поплавком приманка при придержке движется либо вертикально под поплавком, либо чуть впереди него.

К слову, с придержкой ловится практически вся рыба, кормящаяся на течении, за исключением сига и представителей семейства лососевых. Тело поплавка должно быть объемное, я использую модели в виде толстой перевернутой капли. Это нужно для того, чтобы поплавок не сносило к берегу во время проводки. Тем более, если мы ловим с прикормкой. От закормленной точки по течению тянется мутный шлейф размываемого корма, который и собирает рыбу. А если поплавок уехал в берег или просто с прикормленной струи, то, конечно же, клевать там будет некому.

Грузоподъемность поплавка подбирается в зависимости от силы течения. А поскольку весной оно может быть разным (это зависит от уровня воды в реке), обязательно надо иметь с собой несколько вариантов - обычно от 6 до 14, а изредка - даже до 20 г (фото 14).

Основная леска - 0,2 – 0,22 мм, и очень хорошо, если она будет тонущей. Тонущая леска помогает лучше контролировать проводку, поскольку ее не так выдувает в паразитную петлю ветром и течением. Также неотъемлемой частью оснастки является поводок. Диаметр поводковой лески может колебаться от 0,12 до 0,18 мм - в зависимости от размера предполагаемых трофеев. Длина поводка не менее 30 см. Крепится он, как и всегда при ловле на течении, через вертлюжок, который препятствует перекручиванию лески.

И, наконец, мормышка (фото 15). За многолетнюю практику я пришел к выводу, что на течении мормышка обыгрывает крючок, как говорится, в одни ворота. Тут самое важное – подача приманки. И если при ловле в стоячей воде крючок предпочтительнее, т.к. он легче и приманка на нем выглядит более естественно, чем на мормышке, то на течении именно мормышка позволяет сделать правильную проводку у самого дна. С мормышкой насадка двигается со скоростью, чуть меньшей, чем скорость течения, и медленно огибает неровности дна. Прибавить к этому грамотную придержку - и мы имеем именно ту подачу, которую любит любая рыба, кормящаяся у дна – лещ, крупная плотва, елец и многие другие.

Что касается насадки – в основном это мотыль и опарыш, иногда червь (его частенько предпочитает лещ). Кроме того, необходимо помнить, что в это время мы ловим проходную рыбу, которая не задерживается на месте, поэтому абсолютное ее большинство очень избирательно относится к насадке (имеется в виду ее свежий внешний вид). Того же мотыля иногда приходится менять после каждой проводки. Но оно того стоит - поклевки на свежую наживку гораздо увереннее. По поводу прикормки скажу так – на всякий случай взять пару пакетов – лишним не будет. Но, как правило, использование ее в данных условиях не требуется.

Также хочу напомнить, что весной, особенно в апреле, несмотря на теплое солнышко вода в реках еще очень холодная. Поэтому особое внимание нужно уделить амуниции, в первую очередь – в чем вы будете стоять в воде. Иначе можно запросто заболеть, в том числе и воспалением легких.

Поскольку в это время вода высокая, практически везде придется заходить в воду. Идеальный вариант – это теплые неопреновые вейдерсы (фото 16). Они намного теплее нейлоновых, а также простых резиновых сапог. Ну и не стоит забывать о верхней одежде. Стоять приходится практически на одном месте, поэтому хорошенько утеплиться не помешает.

И в завершении всем рыбакам хочется пожелать хорошего весеннего настроения и достойного открытия нового сезона.