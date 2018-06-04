Весьма скользкая тема в летнем спиннинге Алексей Коломиец | 4 июня 2018 г.

С наступлением лета у меня каждый раз в голове зреет вопрос – а как будет с сомом в этом году? Думаю, этот вопрос возникает не только у меня. Он еще звучит в мечтательной фразе жены «Эх, сомятинки давно не ели…» Вынужден согласиться: сомов я приношу домой гораздо реже, чем любую другую хищную рыбу. А ведь лето – это как раз время ловить усатого!

А сом нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь...

Когда живешь на Юге России, случайные поклевки сомов случаются. И чем южнее живешь – тем чаще. При этом не важно, на спиннинг ловишь или на донные удочки. Важно, что около дна: джиг, троллинг, карпфишинг. Из трех перечисленных способов ловли - спиннингистам противостоять сомам труднее всего. Нам стало зазорным ловить на мощные спиннинги и толстые лески. Нам подавай легкое, ажурное, кидучее и чуткое. Но это всё, что при ловле сомов совсем не нужно. Особенно чуткость и ажурность. Уж если дёрнет, чёрт усатый, то так, что руку в локте разгибает. А тонкий шнур – это ослабленный фрикцион. И это значит, что до ближайшей коряги сому допереть – сущий пустяк.

Правда, опытные спиннингисты со мной не согласятся. Мол, современные бланки, даже с достаточно бюджетным ценником, вполне могут выдержать натиск крупной рыбы. Я и сам своего самого большого сома - на 60 кг - поймал спиннингом St.Croix Avid (SC III) с тестом 10 - 35 г. Было это на Дону, с берега, однако с одним существенным «но» - мне помог товарищ, который как раз в этот момент шел на лодке, троллингуя. Он быстро оценил ситуацию, смотал троллинговую снасть, принял меня на борт - и уверенно поплыл в сторону противоположного берега, чтобы не дать сому уйти в прибрежные коряги.

Кстати, это самый правильный маневр при вываживании крупного сома. В лодку его тащить и брать на борт гораздо труднее, нежели вываживать на пляж. Сом давит всем своим телом вертикально вниз, что, в принципе, наиболее эффективно. Центр тяжести у него сдвинут ближе к голове, поэтому стоит ему чуть приподнять хвост и пару раз вильнуть – и этого достаточно, чтобы порвать «плетенку» или заставить отчаянно петь фрикцион катушки.

Часто бывает, что сом залегает под лодкой - и, хоть ты тресни, ни за что его не поднять. Я думаю, он просто втыкается головой в любую выемку на дне или береговом свале (про корягу даже не говорю) - и всё, финита ля комедия. Можно стучать по бланку, можно мотором фыркать, можно в разные стороны дергать – шансов поднять сома мало. Вариант дождаться, когда он сам соизволит выплыть - рыболовами до конца не исследован. Никто до вечера вот так, с залёгшим сомом, не сидел. Ну а в сторону пляжа тащить сома, разумеется, проще. Во-первых, волочим усатого прочь от коряг, во-вторых – тащить его за морду проще не вверх, а вбок. Главное, не давать ему опомниться и пользоваться моментом, когда он малость поддается вываживанию. В этот момент надо как можно больше отвоевать шнура.

Второй рывок обязательно будет - и каждый отвоеванный метр будет вам хорошим подспорьем. Третья потяжка уже не такая мощная и продолжительная. Устает сомёнок бороться, ибо не натренирован. Это не таймень и не сёмга - сом неповоротливый и к борьбе за свою жизнь мало приспособлен, кроме как дотянуть до укрытия и ткнуться там головой, как страус в песок (страусов, правда, я не ловил, просто аналогия такая в голову пришла). Ну и еще раз подчеркну географию своего материала: у нас именно пляж часто находится на противоположной стороне от яристого берега с корягами. По крайней мере, это правило соблюдается на таких речках, как Дон и Ахтуба. На Волге просторы ширше, хотя чем дальше на Юг, тем авандельта Волги явственнее делит коренную Волгу на более узкие протоки.

Про сомов и их детишек

А почему сомёнок, а не сом, спросите вы? Ну, потому что именно сомятами спиннингисты довольствуются чаще всего. Всё, что больше 20 кг – взять очень непросто именно из-за близости коряг. Обычно мы при привычной джиговой проводке ощущаем странную поклевку, как будто приманка перескочила через какую-то активную рыбу, типа леща. Но потом кто-то яростно пару раз дергает, словно проверяет – на месте ли рыболов? И если счастливчик, оказавшийся в нужном месте в нужное время, безнадежно слышит «паровоз» фрикциона «от начала и до коряги», тогда это действительно сом! А всё, что удается хоть как-то остановить – это сомята, и у вас есть шанс побороться за право хоть бы посмотреть на усатую рыбу. Именно так всё, как правило, происходит в моей практике, когда я джигую с берега.

В подтверждение тому, что на джиг попадаются именно сомята, расскажу еще один эпизод. Однажды усатый попался мне при сплавной ловле язей на «вертушку». Тройник Myran проткнул рыбью кожу чуть ниже головы. Ну, это бывает, когда в жаркий день рыба начинает плавиться - и сомята снизу охотятся на стада чехони, густеры и подлещиков. Так вот, спиннинг был с тестом 7 - 28 г, «плетенка» стояла прочностью 10 lb. Я бодался с этим сомиком очень долго. Течением лодку отнесло примерно на километр. А в усатом было всего-то 12 кг! Кстати сказать, это мой самый любимый сомовый размер. И шансы на победу велики, и удовольствие в полном объеме, и голову сомёнка можно целиком сварить в большой кастрюле, что намного удобнее, нежели делить её на куски.

И тут сделаю оговорку: голова сома разделывается с помощью ножа довольно просто. Она состоит из нескольких подвижных частей, которые легко отделяются от крепкого черепа. Нижняя губа разрезается ровно посередине. Дальше всё, что поддается на изгиб – срезается, и от головы остается только череп. Его даже топором рубить весьма проблематично. И я этого не делаю вовсе. Того, что срезается с головы – вполне хватает как на уху, так и на пожарить с лучком. Но я отвлекся. Видимо, «давно сомятинки не ели»...

Вооружен технологиями, опасен навыками

А как же мощные спиннинги? Например, с тестом 20 – 60 г или того больше? Поставить «плетенку» 20 lb – и вот оно, счастье? Да, при охоте именно за сомом хэви-джиг наиболее подходит. И где-нибудь ниже Астрахани именно такая снасть окажется идеальной. Но чаще всего мы на рыбалку отводим какой-то один или пару дней, за которые просто хочется половить всякую рыбу, увидеть поклевки. Предлагаете приехать на Ахтубу со спиннингом 20 - 60 г? Джиговать в яме, где и 16-граммовая головка нормально работает? В принципе, можно, если морозилка судачками уже забита. Убить целый день на хэви-джиг?

Ну, наверное, можно, особенно мне. У меня и спиннинг такой есть, и Ахтуба рядом, и семья рыбой не обижена. Но я стараюсь рассказать о своих встречах с сомом, которые происходят спонтанно. Например, вы знаете, что делать, если снасть пусть и мощная, но спина вываживать крупного сома уже устала? Попробуйте выкачивать его ногами! Звучит странно, а на деле – включайте в процесс вываживания мышцы ног. По типу, как тяжелоатлеты рвут штангу. Другими словами, когда спина умаялась сдерживать неослабевающий натиск усатого гиганта (о, как сказал!) - перестаньте напрягать спину. Держите её прямо. Чуть присядьте, согнув ноги в коленях, одновременно подматывая шнур.

Дальше выпрямите ноги, крепко держа спиннинг в том же положении. И так повторяйте. Уверен, вам понравится! Спина отдыхает, процесс силового вываживания продолжается.

Не упустить ни малейшего шанса!

Еще один интересный вопрос. Ставите ли вы поводок, когда ловите джигом судака? Если нет – у вас мало шансов при борьбе с внезапно попавшимся усатым. Я-то всегда ставлю поводок. Считаю, что в нём больше плюсов, чем минусов. И приманка реже путается при забросе, и легче меняется, если стоит проволочная скрутка, и при встрече с корягой на течении проволока не позволяет приманке заныривать под препятствие (когда точка касания приходится именно на проволоку).

И я не боюсь щук - этот плюс наиболее весомый. Но вот беда, сомы чаще всего клюют там, где есть глубина и коряги. Но когда три заброса подряд приносят три мертвых зацепа – тут поневоле задумаешься: зачем преднамеренно терять еще и поводки, особенно если дорогие? А сомы как будто специально ждут момента, когда в воду прилетит джиговая приманка без поводка!

К слову, лично я нашел метод борьбы с «жабой». У меня есть моток известного всем провода, из которого я загодя делаю поводки и сразу цепляю их к грузам. В таком виде просто берешь очередную приманку и не думаешь ещё об одном составляющем снасти – поводке. Было время, я использовал какую-то мягкую проволоку, даже пропаивал место скрутки. Сейчас обхожусь без этого.

Сто раз буду писать про рыбалку - и сто раз посоветую обязательно иметь при себе кевлавровую перчатку!

Поверьте, это лучше, чем лип-грип, подсачек или багорик. Она абсолютно не занимает места в кармане жилета. Именно жилета, а не сумки - перчатка всегда должна быть под рукой. Ею и щуку брать можно, и судака. Ну а за нижнюю челюсть сома зацепить – просто одно удовольствие. И не надо скользкого усача колоть багром или пытаться затолкать огромную башку в маленький подсак. Мелким сомам я в пасть просовываю большой палец в перчатке и беру в захват, как дзюдоист край кимоно. Большому сому в пасть засовываю всю длань - и хватаю за нижнюю челюсть, как ручку от чемодана. Не забываем про сдвинутый центр тяжести! Взял за пасть – всё! Никуда он уже не денется.

Скажу за приманки пару слов. Практически все мои сомы спиннингом пойманы на поролоновых «рыбок» в незацепляющемся варианте. Просто на «поролон» я ловлю чаще, особенно судака и в корягах. А офсетные крючки с «резиной» практикую при ловле щук, а они кучкуются в местах, не таких глубоких, как те, где случаются поклевки сомят. Ну и, наверное, просто моим офсетным крючкам пока не повезло.

«Хоть немного еще постою да на краю...»

Если говорить о том, где чаще всего клюют сомы – это однозначно края ямы. Ну, или выходы из ямы – если так понятнее. Я считаю эти места наиболее перспективными в плане джиговой ловли, поэтому провожу на них львиную долю времени. Однако есть и другие наблюдения. Существует интересная практика ловли сома на квок, о которой я непременно напишу в следующем месяце. А есть еще наблюдения, сделанные на различных рыболовных базах.

Помню, однажды егерь привез нас, клиентов, на яму, которая венчала протоку Митинка, впадающую в Волгу. Схема ловли была проста. Он загодя наловил лягушек, на месте дал мощные спиннинги с грузами и большими крючками - и мы, наживив квакушек, забросили их в аккурат на край свала. И создавалось впечатление, что сомята специально курируют этот свал, чтобы чем-нибудь поживиться.

И это нормально. К слову, в моей рыболовной практике было уже не раз, когда сомята крали рыбу с куканов, привязанных на краю ямы или прямо на обрывистом берегу. Чаще всего это происходило ночью или рано утром. Сначала грешили друг на друга - типа, привязывать надо как следует! Но потом методом исключения пришли к выводу, что рыбу воруют либо противные водолазы, либо сомы. Так что имейте в виду: на краю ямы постоять чуть дольше всегда полезно, если есть время и таки «хочется сомятинки». А куканы с рыбой лучше убрать куда-то подальше от крутых обрывов...