Весенние и позднеосенние «партсобрания» щуки на водохранилище Сергей Акулич | 2 мая 2018 г.

В отличие от судака и окуня, часто встречающихся на просторах водохранилищ в различных по численности стаях, щука предпочитает охотиться на своей обособленной территории в одиночку. Но мне удалось выявить, по крайней мере, два периода, когда зубастая может образовывать на локальных участках водоема количественные скопления разной величины, которые в рыболовных кругах именуют «партсобраниями».

Весной – это вторая половина апреля и начало мая, осенью же – с середины ноября и до ледостава. Временные рамки этих периодов могут смещаться в ту или иную сторону и зависят, прежде всего, от климатических условий в целом по региону. Попробуем разобраться, почему такой индивидуальный хищник, как щука, на конкретных участках водохранилища может сосуществовать вместе со своими сородичами и вести при этом в некотором роде стайный образ, пусть и непродолжительное время.

Вся предоставленная в этой статье информация получена исключительно из моего личного многолетнего опыта джиговой ловли пятнистой красавицы на просторах водохранилищ Беларуси.

Особенности нерестового периода

Общеизвестно, что процесс икрометания у щуки происходит ранней весной, сразу после распаления ледяного панциря на водохранилищах, а у крупных особей порой может начинаться даже подо льдом. На водоемах нашего региона, для которого характерен умеренно-континентальный климат с мягкой зимой, теплым летом и сырой осенью, нерест может происходить как в конце марта - начале апреля, так и во второй половине весны, в зависимости от погодных условий в конкретный рассматриваемый период.

Для этих целей на просторах водохранилища щука выбирает места с небольшой глубиной, максимум до 1,5 – 2 м. На таких участках под воздействием весеннего солнышка и благодаря хорошему перемешиванию водных масс происходит лучший прогрев воды и насыщение её здесь большим количеством кислорода. Что, в свою очередь, является наиболее приемлемым для процесса воспроизводства хищника и дальнейшего развития его икры и подрастающей молоди.

После долгого зимнего оцепенения на мелководье смещаются и другие подводные обитатели водоема, такие как окунь, плотва, подлещик, уклейка и многие другие. Здесь эти рыбы питаются бурно развивающимися под воздействием солнечного тепла и света микроорганизмами и водорослями. А некоторые из подводных обитателей готовятся в этих местах и к нересту. В свою очередь, мелкая рыбешка выступает в роли корма для вездесущей щуки.

И вот при достижении температурой воды определенных значений, а также при благоприятно сложившихся других факторах, на конкретных участках водохранилища у щуки начинается икромет. Из особенностей процесса воспроизводства зубастой известно (кто-то об этом читал в различной ихтиологической литературе или интернете, а кому-то, как и мне, доводилось видеть такое действо не раз собственными глазами), что во время этого ритуала за крупной самкой следуют, как правило, несколько самцов помельче.

Порой эскорт может достигать 7 - 10 ухажеров. А это, в свою очередь, предполагает одновременное нахождение на ограниченной акватории водоема большого количества разнокалиберной щуки.

В зависимости от погодных условий, нерест у хищницы может происходить от одной до двух-трех недель, при этом она практически полностью перестает питаться (это не относится к неполовозрелым мелким особям, которые не участвуют в процессе, или «взрослым», которые уже отнерестились ранее). После завершения икромета зубастая еще некоторое непродолжительное время «болеет», приходя в себя после такого действа, отнимающего много сил. Но постепенно щука оправляется - и начинает активно питаться. Происходит так называемый «посленерестовый жор», при котором хищница охотится на мелководных участках водохранилища недалеко от мест своих нерестилищ.

Как я уже отмечал выше, в таких местах в это время, полно всякой другой рыбы, прекрасно подходящей в качестве кормового объекта для щуки. В первую очередь, в зависимости от погодных факторов, ну и в силу других важных причин, весной «партсобрания» щуки на определенных довольно локальных участках водоема можно наблюдать в период времени от одного-двух дней до нескольких недель.

А после того как зубастая отъелась, её массовые скопления начинают заметно редеть, и каждая особь щуки, в зависимости от своего размера, занимает определенную нишу на акватории водохранилища, продолжая жизненный путь как одиночный хищник.

В подтверждение своих слов приведу яркий пример из личной практики. На одном пригородном водохранилище во второй половине апреля мы с товарищами ловили джигом с берега окуня и щуку. В начале последней недели месяца приезжали сюда несколько раз, при этом поймали лишь десяток приличных окуней и трех небольших щучек.

Тогда стояла холодная для этой поры дождливая и ветреная погода. Но к выходным в регион пришел антициклон и стали поступать теплые воздушные массы, которые существенно повысили температуру окружающего воздуха, прекратились осадки, улучшилась ветровая обстановка и выглянуло солнышко. Постепенно стала расти и температура воды в водохранилище.

Мы не могли этим не воспользоваться. Прибыли на место - и сразу бросилось в глаза, что на мелководье активно резвилась многочисленная «бель», выдавая свое присутствие кругами на поверхности воды.

А изредка кто-то из хищников устраивал охоту за этой рыбешкой. Собрав комплекты снастей для легкого джига, мы приступили к ловле. Поскольку глубина в месте ловли не превышала 2 – 2,5 м, поставили разборные «чебурашки» от 3 до 5 г, оснащая ими довольно крупные силиконовые приманки – твистеры длиной 3,5 – 4 дюйма. Уже через несколько минут во время очередной проводки, практически на выбросе, у меня произошла мощная поклевка - и приличная по размеру щука сразу вышла на «свечку».

Подсеченная хищница вела себя очень агрессивно, но я всё же благополучно закончил вываживание и, сфотографировав зубастую, отпустил её в родную стихию. Начало есть! Между тем заметно потеплело. Не буду утомлять читателя всеми подробностями той увлекательной рыбалки, лишь отмечу, что в течение трех часов с участка в 30 - 40 м по береговой линии только мне посчастливилось поймать 12 щук от 1,4 до 3,2 кг и несколько крупных окуней.

Мои товарищи по результативности недалеко от меня отстали. Стало очевидно – нам повело попасть на первый посленерестовый жор зубастой хищницы. На следующей неделе мы еще несколько раз приехали на это водохранилище, но с этого места удалось поймать лишь парочку некрупных щук. Зато на других неглубоких участках удалось обнаружить еще два щучьих «партсобрания», где было изловлено до 25 хищниц на всех в течение не очень продолжительного периода времени. Еще через два дня похолодало существенно - и активность щуки заметно снизилась, стали попадаться лишь единичные экземпляры.

Осенняя пора

Теперь расскажу о позднеосенних «партсобраниях» щуки на наших пригородных водохранилищах. В своей джиговой практике мне раз пять посчастливилось попасть на такие массовые скопления хищника в локальных местах. Минимум, что я вылавливал с одной точки – это 5 зачетных хищниц, максимум – 11, причем с участков в 40 - 50 м, если смотреть по береговой линии. А максимальное количество зубастой поймал в течение всего лишь трех часов ловли!

Проанализировав ловлю в предзимье, попробую разобраться в причинах такого массового воссоединения хищника.

Первой важной причиной, по которой щуки какое-то время терпят присутствие друг друга на одном каком-то участке – это, на мой взгляд, обособленные стаи «бели» (кормового объекта), находящиеся в местах щучьих «партсобраний». Хищник поздней осенью тут усиленно питается, наедаясь до отвала. В подтверждение этого говорит тот факт, что все выловленные мной в это время зубастые были под завязку набиты мелким подлещиком и плотвой. Доходило до того, что при извлечении «силикона» из пасти некоторых щук вываливалось 5 - 7 только проглоченных рыбешек!

Кормовые объекты зубастой сместились глубже на основную акваторию водохранилища, за ними последовала и она. И поклевки щуки стали происходить на глубинах свыше трех метров, и то нерегулярно.

Вторым фактором, способствующим совместной массовости этого хищника на одном локальном участке, является наличие на нём изрезанного донного рельефа, позволяющего щуке превосходно маскироваться и нападать на добычу из засады. Во всех случаях моего попадания на щучьи «партсобрания» точки её ловли представляли собой различные по площади закоряженные места водохранилищ с приличными глубинами. Также к перспективным местам, где мне удавалось обнаружить массовую зубастую хищницу поздней осенью, можно отнести небольшие по площади акватории с изменчивым рельефом дна в виде различных бугров и барханов, идеально подходящих для удачной охоты данного хищника.

В подтверждение своих слов расскажу об интересной и результативной рыбалке, состоявшейся в начале ноября 2017 года на крупнейшем пригородном водохранилище – Минском море. К 8 часам утра наши с товарищем лодки накачаны, снасти собраны, глоток горячего зеленого чая на дорожку - и в путь. Первую поклевку пришлось ждать более часа - при проверке проверенной рабочей точки на глубине 5,4 м кто-то осторожно боднул приманку.

С подсечкой не прозевал - и вскоре лип-грипом принял в лодку первую зачетную щуку. Фото на память - хищницу в родную стихию. Через непродолжительное время уже у напарника едва ощутимая поклевка, но он её не реализовал.

По порезам на «съедобной резине» сделали вывод, что это проделки зубастой. Последующие два часа ловли результатов не принесли. Между тем по акватории начала разгоняться небольшая волна. Решили исследовать неизвестную часть водоема, находящуюся чуть поодаль от проверенных нами точек. И вскоре удалось обнаружить закоряженный участок дна размером не более десятка метров в диаметре.

Настроились на плотный облов этого перспективного места. Буквально на второй проводке у товарища произошла четкая злая поклевка - и уже через несколько минут он принял в лодку щуку более полутора килограммов. Несмотря на то, что активность зубастой была относительно невысокой, нам, благодаря частой смене приманок и применению проводок различных типов, за 3 часа всё же удалось поймать с этого места еще девять зачетных щук. Хочется отметить очень важный нюанс ловли в тот выезд.

При проводке приманки даже на небольшом удалении от коряжника поклевок зубастой хищницы практически не отмечалось. Но как только виброхвост подвисал на затопленных коряжках, мы делали небольшую паузу, после чего коротким рывком сбрасывали его с препятствия.

И если это сделать получалось, то часто следовала атака «съедобки». А если не удавалось провести приманку через преграду, то… она оставалась в качестве украшения на корчах. К слову, во время той рыбалки на мертвых зацепах оборвали более десятка оснащенных виброхвостов.

Третья составляющая массовых скоплений щуки дополняет предыдущие и является обобщающей. В большей степени благодаря именно этому фактору, по моему мнению, происходит воссоединение этого хищника от нескольких особей до нескольких её десятков в одном локальном месте в определенное время поздней осенью.

Итак, как уже отмечалось выше, все мои случаи ловли зубастой осенью на «партсобраниях» происходили во второй её половине, а точнее в ноябре - начале декабря. Как правило, в это время температура воды падает практически до своего минимума в сезоне жидкой воды, вот-вот начнется ледостав.

Для щуки такое понижение температуры воды служит своего рода сигналом для начала предзимнего жора, который будет происходить при наиболее благоприятных для хищника погодных условиях. И если все вышеперечисленные составляющие благоприятно сложились воедино в нужное время в конкретном месте, то при определенных навыках и умении, которые складываются из многочисленных рыбалок и нарабатываются не один год, джиговик сможет здесь и сейчас организовать превосходную рыбалку!