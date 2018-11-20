Вечные ценности, или еще раз о поролоновой рыбке Константин Шорин | 20 ноября 2018 г.

Я не застал момента рождения поролоновой рыбки в качестве спиннинговой приманки. В те времена, когда проходило моё становление как спиннингиста, эти «рыбки» уже давным-давно и с успехом использовались. Я слышал много версий их происхождения и даже несколько имен изобретателей. Правда, несмотря на то, что данные приманки стабильно приносили результат, для меня «поролонка» была если не пережитком прошлого, то чем-то, что я буду использовать лишь в случае крайней необходимости.

Оно и понятно, ведь уже вовсю продавались всевозможные силиконовые приманки. А в те годы всё заморское казалось нам чем-то чуть ли не с другой планеты, прямо-таки космическими технологиями в сравнении с нашим тривиальным куском поролона. И великий и могучий Action Plastics 3 FG занял почти все места в арсеналах спиннингистов.

Но по мере приобретения определенного опыта моё мнение основательно менялось. Не скажу, что я стал применять поролоновых рыбок всегда и везде, но в моих рабочих коробках появились-таки места для этих приманок. Резюмирую: благодаря простоте конструкции, немудрености изготовления и абсолютному отсутствию каких-либо требований к внешнему виду (в том, что касается пресловутой эстетики), «поролонка» была и остается одной из наиболее популярных и уловистых джиговых приманок, и не только у меня.

Достаточно часто бывает, что именно эта приманка, не имеющая своей собственной «игры», позволяет добиться нужного результата. Сложная погодная обстановка, холодная вода, пассивный хищник - это именно те условия, в которых полностью раскрываются преимущества поролоновой рыбки.

Конечно, существует еще огромное количество нюансов, особенностей, преимуществ и недостатков, которые можно обсуждать часами или на десятках печатных страниц. Но мне бы сегодня хотелось пару слов сказать о самостоятельном изготовлении «поролонки». Наверняка сейчас в меня полетят виртуальные камни со стороны опытных спиннингистов. Мол, сколько можно мусолить эту тему! Но не спешите – возможно, данный способ покажется вам всем любопытным. А может, кого-то заинтересует идея - и у него появятся свои собственные мысли по этому поводу.

Итак, поролоновая рыбка тривиальна и непритязательна. И изготовить её, наверное, легче легкого. Приманки проще не бывает, разве что пустой крючок (ведь мы-то все знаем, что и на него тоже бывают поклевки). Под понятие «поролоновая рыбка» подпадает любой более-менее обструганный кусок поролона, лишь бы он соответствовал определенным аэродинамическим требованиям: минимально парусил и не вертелся в полете - иными словами, не препятствовал нормальному забросу.

Я знаю достаточно много людей, которые принципиально не пытаются придать своим творениям хотя бы минимальное сходство если не с настоящей, то хоть с игрушечной рыбкой. И из названия их приманок впору убрать слово «рыбка». По логике, продукт сего творчества должен называться «поролоновая колбаска», «морковка» (фото 1) или «поролоновый конус». Другие, напротив, хотят добиться хоть какой-то эстетики в том, что касается формы приманки, делают хвостики, рисуют глазки и так далее (фото 2). Но и те и другие в большинстве своем используют режущие инструменты, и чаще всего - это самые обычные ножницы.

Хотя справедливости ради нужно отметить, что берут они качественные ножницы - товары из магазина «Всё по пятьдесят» им абсолютно не подходят. Надо признаться, что многие достигли в этом деле определенных высот. И рыбки, вырезанные ножницами, выглядят весьма недурно. Но, к сожалению, не всем даны умелые ручки или не всегда на самодеятельность есть время. Способ, который предлагаю я, существенно сокращает время на производство поролоновых рыбок и не ограничивает рыболова в выборе нужной формы и размера.

Руки приложить надо только один раз – собственно, для изготовления самого приспособления, называемого терморезаком, а потом всё пойдет как по накатанной (фото 3). Как я могу предположить, и в основе массового производства поролоновых рыбок лежит именно этот принцип.

Сразу хочу сказать, что моя технология не доведена до совершенства. Есть масса мелочей, которые нужно доработать, кое-что усовершенствовать или вовсе изменить. Поэтому прошу меня простить и рассматривать всё нижесказанное как идею, или, если хотите, алгоритм действий. Возможно, и я очень на это надеюсь, у читателей журнала появятся свои мысли по этому поводу, и они создадут более совершенную в техническом плане технологию. И еще очень надеюсь, что меня не побьют производители поролоновых рыбок...

Суть очень проста. Многие из тех, кто застал славные времена комсомола и пионерии, наверняка видели, как из листового пенопласта вырезались терморезаком буковки для наглядной агитации или снежинки для оформления новогодних праздников. Суть в том, что к концам некоей тугоплавкой проволоки подается определенное электрическое напряжение, проволока раскаляется и плавит (режет) лист пенопласта, придавая ему необходимые очертания - так без особого труда и режутся буквы, снежинки, да, собственно, всё что угодно.

С поролоновыми рыбками примерно та же история. Только рабочая часть моего терморезака не универсальна, чтобы можно было вырезать что угодно, а имеет строго определенный профиль. А именно: из проволоки я выгибаю контур рыбки, вид сбоку (фото 4), вставляю в специальный держатель, к которому через электропровода (фото 5) подаю ток. Нагретая проволока легко режет поролон, придавая заданную форму для первой заготовки (фото 6).

Затем надо подготовить следующий профиль для нашей будущей рыбки - вид сверху (фото 7), подать на него напряжение и из имеющейся заготовки получить (фото 8) непосредственно саму поролоновую рыбку (фото 9). Казалось бы, всё просто, но, как всегда, есть, и даже не одно, большие и жирные «но». Давайте по порядку разберемся со всеми этими «но», а по ходу действа познакомимся с прибором, который я использую.

Для наших целей абы какая проволока не подойдет - она должна быть, скажем, нихромовой марки Х20Н20 (фото 10). В продаже в стройматериалах и интернет-магазинах её сколько угодно - единственно, что в большинстве случаев существует минимальное продаваемое количество метров, которое может измеряться десятками. А и десяти метров для наших целей многовато.

Выгибать проволоку можно как угодно - руками, ногами, инструментами. В общем, делайте форму рыбки, которая вам нравится. Первое время можете не изгаляться, пытаясь всё сделать как можно аккуратнее. Заморачиваться с точным изготовлением стоит лишь тогда, когда придёте к оптимальной для себя форме. Тогда уже сделаете окончательный вариант.

В ходе первых же испытаний мне стало понятно, что при нагреве, необходимом для плавления поролона, нихромовая проволока становится довольно-таки мягкой. И по мере того, как она врезается в кусок поролона, сформированный ею профиль как бы задирается кверху. И чем толще поролоновая заготовка - тем больше она отклоняется от горизонтали и происходит деформация конечного изделия. В общем, стало понятно, что полметра поролона таким способом не прорежешь.

И чтобы сделать её несколько жестче, я решил несколько сплющить её молотком, дабы получилось ребро жесткости. Конечно, пару сантиметров к длине заготовки это прибавило, но, тем не менее, глобально проблемы не решило. Скорее всего, решить её поможет использование нихромовой ленты, но ввиду того, что «рыбок» я режу не на продажу, а для личного пользования и изредка для друзей, это так и осталось в ранге идеи. Так что хватило и того количества, которое способна дать нихромовая проволока.

Важный момент: проволока, а точнее - образованный ею профиль - должен быть ровным, т.е. если положить его на плоскую поверхность стола, то он полностью должен к нему прилегать. И не должно быть участков, которые бы «висели» в воздухе. В этом отношении лента выглядит опять-таки предпочтительнее. Но, повторюсь, если речь не идет о массовом производстве, то можно и с проволокой поупражняться.

Теперь несколько слов о держателе для проволоки. Изначально всё казалось очень просто. Делаем держатель из любого диэлектрика - и погнали. Ничего подобного! Держать его в руках - оказалось не вариант. Очень непросто контролировать усилие, и к тому же руки иногда уводит в сторону. В общем, всё это не способствует получению качественного продукта. На данном этапе развития идеальный вариант - это когда держатель свободно перемещается по направляющим (фото 11), при этом проволока режет поролон под действием тяжести держателя (фото 12).

Мой держатель изготовлен из текстолита и имеет весьма внушительный размер. В нём просверлены два небольших отверстия, в которые вставлены и развальцованы две латунные трубочки (фото 13). В эти трубки будут крепиться провода, крепление их самое обычное - при помощи небольших винтиков (фото 14). Также просверлены два отверстия диаметром по 8 мм для направляющих.

Сами направляющие мы крепим на подставку из фанеры, при этом одну из них можно закрепить неподвижно, а другую оставить в расслабленном состоянии (фото 15). Небольшой люфт необходим для беспрепятственного перемещения держателя по направляющим.

Итак, когда всё готово - начинаем собирать конструкцию. И чтобы всё получилось, нам необходим источник питания. Тут возможно несколько вариантов и, забегая вперед, скажу, что я не пришел еще к оптимальному решению. Хороший вариант - это подобрать нужный трансформатор. Идеальный же вариант - это что-то типа ЛАТРа (лабораторного трансформатора), поскольку он дает возможность регулировать подаваемое напряжение.

Регулировка - вещь полезная, поскольку она позволяет добиться оптимального нагрева проволоки. Я делаю рыбок разного размера – соответственно, длина проволоки тоже разная, и ЛАТР был бы актуален. Но его у меня нет, как, впрочем, и обычного трансформатора. В качестве же источника питания я использую обычный аккумулятор для эхолота (фото 16). Вариант - далеко не идеальный, но для личных нужд вполне приемлемый.

Один провод я креплю жестко на клемме, а другой подношу и отпускаю по мере необходимости, не допуская перегрева проволоки и возгорания поролона. Как я уже говорил вначале, конструкция далеко не идеальна в техническом плане. Есть мысли, как её усовершенствовать, но руки пока не доходят. Вместо ЛАТРа можн, на худой конец, попробовать приспособить старый аппарат для выжигания по дереву. Ну или просто между аккумулятором и держателем поместить выключатель с кнопкой, дабы не подносить провод, а нажимать и отпускать кнопочку.

Теперь немного про побочные явления. Первое, и самое основное - это высокая вредность самого процесса. Выделяемый в процессе дым очень едкий и, как я подозреваю, вредный. Заниматься этим в квартире вообще не вариант. Лучше всего это делать на улице или в хорошо проветриваемом помещении. При этом нелишними будут средства защиты дыхательных путей – даже простейший респиратор. Можно попробовать пылесос в качестве своего рода вытяжки. Еще одно: не стоит допускать перегрева проволоки. Поролон очень хорошо горит, а пожар нам не нужен. Да и потом, когда он горит, он дымит, а дым просто ужасный.

Ну вот, собственно, и вся история. Как всегда, всё не так сложно и страшно, как кажется вначале. Надеюсь, вы найдете для себя что-то полезное и дополните эту историю своими мыслями и идеями.