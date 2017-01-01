Вайтинг. Часть 2 Татьяна Виноградова

Если брать отдельно петушиные перья (опустив пока рассказ про курицу), то новичку нужно отличать как минимум скальп от седла. Скальп - это перья с той части тела петуха, которая наиболее близка к голове. Он содержит перья на разные размеры крючков.

Ближе к голове и на ней самой перья мелкие и не очень длинные. Ниже по шее они становятся длиннее и бородки их шире. Есть разные линейки скальпов: те, что подходят для сухих «мушек» и подходящие для стримеров. Визуально форма скальпа в упаковке напоминает каплю (фото 1).

Седло же находится там, где могло бы быть, скажем, седло у лошади, т.е. примерно это конец шеи и начало спины, длинные перья на птице красиво свисают вдоль боков – на фото 2 это четко видно. В седле для сухих «мушек» Whiting содержится большое количество перьев, имеющих одну ширину по всей длине, и там практически нет широких перьев. Седло - идеальный выбор для того, кто собрался вязать сухую «муху». Даже если перед вами седло для крупных сухих «мушек» и стримеров, перья с него будут узнаваемы (на фото 3 - седло «Еврохакл», подходящее и на сухие, и на мокрые «мушки»). Вы не перепутаете упаковку с седлом ни с каким другим пером.

На фото 4 - седло американского петуха, окрашенного в цвет шартрез. Этот петух был специально выведен, чтобы перья с него использовать на «мушках» для ловли в теплой и соленой воде. Хорошо видны заостренные кончики.

Для сухих мушек «Вайтинг» выпускает несколько серий:

1. Whiting Dry Fly Hackle - седла Rooster Dry Fly Saddle, градации Platinum, Gold, Silver, Bronze и Pro Grade (фото 5). Эти седла самые дорогие в линейке, но они же - и самые лучшие. На таком седле невозможно найти широких перьев, даже на его нижней части. Приставка midge к таким скальпам означает, что перья на нем подходят для «мушек» номеров 14 – 16.

2. Серия Hebert Miner Dry Fly Hackle (фото 6) имеет огромный выбор натуральных оттенков. Эта порода была выведена, когда, увлекшись перьями цвета «гризли», Вайтинг потерял большее количество других цветов у петухов предыдущей породы. Тут есть седла и скальпы тех же градаций. На седлах данной линии тоже много отличных длинных и ровных перьев для сухих «мух». На нижней части встречаются несколько широких, из которых очень удобно делать хвостики приманкам.

Современные серии для сухих «мушек» High and Dry Hackle (фото 7) занимают промежуточную позицию между седлами Whiting и петушиными седлами Hebert (градации отсутствуют) и Eurohackle, считающейся универсальным для сухих и мокрых «мушек», тоже стоят того, чтобы их попробовать.

Разница между градациями определяется через оценку полезной длины пера, густоты, количества перьев на разный размерный ряд крючков (фото 8) и по количеству «мушек», которые можно изготовить из данной шкурки. Большинство седел, например, состоит из двух преобладающих размеров перьев – например, на крючки 10 - 12, 12 - 14 или 14 - 16. Одновременно с ними можно найти на седле и другие размеры, но количество их невелико. Градация седел пропорциональна количеству «мушек», которые из седла можно связать. Получается, что чем выше градация, тем больше вы сэкономите на одной «мушке». Для тех, кто изготавливает приманки поточным способом - это хорошо. Любитель же вряд ли захочет переплачивать. Если вы начинающий вязальщик, то ваши градации - bronze и silver (фото 9).

Для больших сухих «мух» и стримеров «Вайтинг» предлагает следующие серии:

1. Седла American hackle - лучший выбор для ловли в соленой и теплой воде. Седла с очень длинными перьями, окрашенные в яркие живые цвета (фото 10). Бородки этого седла имеют достаточную жесткость и густоту. Если вы собираетесь вязать стримеры, эта шкурка должна быть в вашей коллекции.

2. Coq De Leon (фото 11) - самые универсальные перья для вязания сухих «мушек», нимф и т.д. Whiting farms является единственным заводчиком в мире, владеющей петухами и курами данной породы.

3. Spey (создают струящееся движение на течении). Имеют стреловидный профиль (фото 12) и являются идеальными заменителями пера цапли.

«Вайтинг» выпускает и скальпы, имеющие эти же названия.

Ну и для вязания мокрых «мушек», «мушек» Soft Hackle и прочих вам пригодятся куриные перья. Основные серии, представленные в магазинах - это курица Brahma Hen Soft Hackle With Chickabou. Благодаря своей расцветке (фото 13) - превосходный скальп для замены куропатки на «мушке» Soft Hackle. Плюс пушистые перья - аналог марабу для мелких «мушек».

Скальпы Hebert Miner Wet Fly Hen Hackle - куры этой породы имеются только у компании «Вайтинг» и известны своими потрясающими натуральными тонами (cream, dun, brown и grizzly (фото 14) с металлическим оттенком и естественным блеском), Spey Hen Cape, Coq De Leon Hen Cape - прекрасный выбор для «мушек» в стиле Soft Hackle.

«Вайтинг» также продает небольшие наборы перьев (фото 15) для тех, кому не по карману покупать все шкурки целиком. Наборы сухих перьев, которые они предлагают, пользуются спросом. Из двадцати перьев в наборе вы сможете связать порядка сотни «мух».

В названии седла или скальпа иногда можно увидеть слово variant. Оно означает, что перья на шкурке не все одного цвета. Обычно процент содержания перьев, отличного от основного цвета - от 3 до 40 (фото 16). В таком случае перо называется основным цветом с добавкой variant. Если же процент разноцветных перьев больше 50, то шкурка назовется просто Variant. В какой-то степени это удобно - вы как будто покупаете набор разноцветных перьев.

Линейка перьев «Вайтинг» не поддается охвату даже в такой большой статье, как эта. Очень многое не названо. Но для любителя, пробующего вязать самому, и этой информации пока будет достаточно.

Большое значение имеет хранение перьев. Их лучше защищать от попадания прямых солнечных лучей. И содержать в заводских упаковках вместе с картоном, укладывая в пластиковые контейнеры. Тогда перья будут радовать вас долгие годы.

Многие спрашивают, почему эти перья так дороги? «Нет дешевого способа сделать такое, - отвечает Том. - Хорошее не будет дешевым». (И, думаю, он прав. Более полусотни лет селекции - бесценны.) Том Вайтинг продолжает: «Это тяжелый бизнес, но выведение новых пород приносит большее удовлетворение, нежели я ожидал».