Вайтинг Татьяна Виноградова, Санкт-Петербург

Человек, начинающий свой путь в нахлысте, сперва покупает «мушки», а позже, поддавшись искушению, пробует изготовить их самостоятельно. Главнейшим материалом в работе над «мушкой» является перо. О перьях и всемирно известной фирме, их производящей, я и расскажу в этой статье.

Знакомясь с биографиями великих людей в бизнесе, мы восхищаемся их целеустремленностью, увлеченностью своим делом и профессионализмом. Обладая этими качествами, человек и достигает успеха. Одним из таких людей является Томас Вайтинг. Нахлыстовики всего мира знают его как крупнейшего производителя перьев, используемых для изготовления «мушек».

Более 25 лет он развивает дело, переданное ему в 1989 г. Генри Хоффманом (фото 1) - родоначальником ферм «генетических петухов» (genetic hackle). А когда спрос на перья превысил возможности производства, Томас расширил его в 2016 г., дополнительно разместив инновационные инкубаторы на своих фермах (фото 2). В итоге на данный момент на двух ранчо Whiting farms в штате Колорадо Томас Вайтинг выращивает более 100.000 птиц в год. Вайтинг вообще не чужд внедрению новейших технологий – например, он построил вокруг своих ферм солнечные батареи, которые обеспечивают большой процент потребляемого света и тепла, что не только экономит бюджет, но и делает производство более экологичным.

За время своего существования фирмой достигнуты более чем ошеломляющие успехи. Изменение качества пера видно невооруженным взглядом даже новичку (фото 3). На сегодняшний день Whiting farms выпускает самый большой ассортимент перьев для нахлыстового мира. И они не собираются останавливаться в селекционировании, а планируют довести качество оперения своих петухов до совершенства.

Несмотря на то, что сейчас у Whiting есть конкуренты (10 - 12 фирм пытаются повторить его опыт, есть даже вполне известные и у нас в России - такие как Keogh и Metz), фирма Томаса по-прежнему задает стандарты на рынке сухих перьев. Немаловажным является подход к сортировке седел и скальпов - благодаря строгой градации, вы всегда знаете, какие именно перья найдете в своей посылке.

Мне, как человеку вяжущему сотню «мушек» в день, невозможно представить, что когда-то могло не быть таких замечательных перьев. Из одного пера «Вайтинг», к примеру, можно связать 10 - 15 сухих «мушек». Это важно, когда некогда тратить время на подбор нужного пера определенного размера.

Как человек увлеченный своим делом, Томас Вайтинг (фото 4) получил три высших образования в области генетики птицы и селекционирования. Это позволяет ему разбираться в малейших тонкостях родословных птиц, контролировать племенную программу и весь цикл производства обработки, упаковки и сортировки перьев. А ведь помимо этого ему приходится заниматься и бизнес-задачами.

На его фермах особое внимание уделяется содержанию птиц. Ведь уход за курами, которых выращивают ради мяса, и теми, которых растят ради перьев (фото 5) - это два похожих, но все-таки разных подхода. Глава фирмы не раскрывает все секреты, но рассказывает самое важное: «Вы должны баловать своих птиц. Хороший уход поможет им реализовать свой генетический потенциал, чтобы вырастить длинные перья.

Если нарушить, к примеру, качество питания или освещения, это тут же отразится на оперении». А что касается петухов, то на ферме они содержатся в отдельных клетках (фото 6), чтобы не было драк между ними и перья не были повреждены. Томас вспоминает, что в первый год ведения своего дела, поместив петухов в общий загон, он чуть не потерял все. Петухи так дрались, что повыдирали друг другу все перья. Клетки должны быть просторными для удобства птицы. Из-за низкой плотности содержания, ферма «Вайтинг» практически не сталкивается с обычными для этих птиц болезнями.

21 день яйцо от несушки содержится в инкубаторе - и потом появляется цыпленок. Томас воспринимает каждый такой день, как чудо, потому что изо дня в день рождаются абсолютно разные по цвету и качеству пера птицы. Это всегда удивительно!

Примерно в возрасте 50 недель птиц разделывают и перья отправляют в обработку. Мясо кур и петухов не идет в пищу людям. Недалеко от ферм Томаса находятся фермы одомашненных норок - и большая часть куриного мяса после отделения перьев идет на корм норкам. Что-то отправляется и в компост на удобрение окружающих полей, которые обеспечивают затем птиц зерном.

В своей селективной работе Томас трудится над плотностью пера. Десятка два лет назад, чтобы сделать хороший ершик для сухой «мухи», приходилось делать много оборотов вокруг крючка или даже брать два перышка. Изогнув сейчас самые плотные перья «Вайтинг», вы не увидите даже просветов между бородками, пока тщательно не присмотритесь. Для изготовления одной «мушки» вам хватит двух оборотов. Вы получите плотный хакл, который к тому же не займет много места на крючке.

В естественном, не измененном генетически состоянии пера бородки на одной его стороне длиннее, чем на другой, поэтому достижение симметричности бородок тоже часть работы.

Немалое внимание уделяется и гибкости, и прочности ости пера. Для лучшей фиксации на крючке ей надо быть пластичной и не тугой. И при этом она не должна быть хрупкой, чтобы иметь возможность делать столько оборотов, сколько необходимо для вязания приманки.

В 1997 г. фирмой Whiting Farms была закуплена новая порода кур Hebert (фото 7). И второй линейкой Hebert Miner выпущена новая линейка седел с «американским оперением» (фото 8). Подобные перья отлично подходят для морских «мушек», стримеров и «мушек» на окуня.

Чем-то работа Вайтинга напоминает природную эволюцию, только ускоренную. Наверно, трудно представить, но много миллионов лет назад эти перья были чешуей рептилий, ведь доисторические птицы произошли именно от них. Природа тратила на изменения миллионы лет, здесь же ее работа ускорена специалистами-генетиками. Все птицы с оперением «гризли» (фото 9), которыми так славится, пошли от трех цыплят, купленных еще Генри Хоффманом. Но у Whiting есть и много других линеек перьев - для всех видов «мушек».

Многие начинающие вязальщики не могут понять тонкостей выбора пера для применения на той или иной «мушке». Попробую доступным языком рассказать, что выпускает на данный момент «Вайтинг» и где можно применять перья их производства.

Прежде всего, важно знать, что перья седла или скальпа петуха и перья с тех же мест курицы - совершенно разные по своей природе. Перья курицы мягкие и впитывающие воду, что делает их идеальным выбором для мокрой «мушки». Их мягкость делает их очень отзывчивыми на движение в воде и придает приманке реалистичный вид. Из пера курицы не стоит пытаться делать даже хвостик сухой «мушке». Перья же седла и скальпов петуха более узкие с жесткими бородками. Они удерживают «мушку» на поверхности воды. Существуют перья седел и скальпов петуха, используемые для мокрых «мушек» и стримеров. Но играют данные перья в воде не так, как перья курицы

На фото 10 - скальп петуха, две половинки разного цвета. Это скальпы, которые можно применять с успехом и на сухих «мушках». А острые кончики этих перьев часто используют как крылышки в мокрых «мушках» типа Adams или как часть крыла лососевой «мушки».

На фото 11 - скальп курицы. Видно, что перья из скальпа курицы имеют совсем другую форму, нежели из скальпа петуха. Они округлые и широкие. Прекрасно ведут себя в качестве крыла у «мушек» типа Matuka. Или в качестве опушки мокрой «мухи» или стримера.

Седла петуха (любые и тонкие - для сухих «мушек», и более крупные - для стримеров) отличаются от седла курицы примерно так же. Перо с седла петуха имеет более заостренный кончик и всегда более жесткие бородки (фото 12). Перо курицы так же, как и на скальпе, мягкое и округло-широкое (фото 13). (Фото для примера взято не из ассортимента фирмы «Вайтинг», но основной принцип тот же).

И петухи и куры обладают схожими мягкими перьями под крыльями и на животе, А также пушистыми перьями на задней поверхности бедра и под хвостом. «Вайтинг» называет такие перья Chickabou (фото 14) - за их схожесть с перьями марабу. Их и используют обычно, как замену перьям марабу на мелких «мушках» в качестве хвостика или крыла. Ближе к хвосту петуха находятся более крупные и мягкие перья, называемые Schlappen (фото 15). Они используются чаще при изготовлении различных стримеров и «мушек» для ловли в соленой воде.

Перья с хвоста петуха также находят применение в работе вязальщика. Но главной ценностью, конечно, является седло и скальп. За годы селекции Вайтингом достигнут прогресс, неведомый ранее. Теперь в седле можно подобрать перо, способное обеспечить нужную длину бородок на 22-й размер крючка. Некоторое время назад в это невозможно было бы поверить.

(Окончание в следующем номере)