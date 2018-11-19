В предзимье за озерной плотвой Владимир Клень | 19 ноября 2018 г.

Среди мирных рыб наших водоемов есть два вида, которые хорошо ловятся на поплавок повсеместно и всесезонно – лещ и плотва. Соответственно, на них можно настраиваться в любое время, включая даже период ледостава. И озерная рыбалка с «летней» поплавочной оснасткой может оказаться поздней осенью не менее увлекательной, чем, собственно, летом.

Я уже давно выработал собственный подход в, так сказать, постлистопадной озерной ловле мирных рыб. Он отличается от привычных классических схем, где предполагается привязка к одному месту ловли. А именно: я практикую мобильные рыбалки, тактически схожие с береговым ходовым спиннингом. Иными словами, моя тактика включает в себя постоянные перемещения по водному объекту с обловом перспективных точек, порой расположенных на значительном удалении друг от друга.

Идея такого варианта родилась, по сути, случайно - во время сбора позднеосенних грибов рядом с хорошо знакомым озером. У приятеля в машине оказались удочки и банка опарышей. Погода стояла хорошая, и мы решили отдать дань еще и рыбалке - правда, не особо рассчитывая на улов. Скорее, на пороге зимы нам просто хотелось еще раз увидеть поплавок на озерной глади. Не зря же говорится, что именно на него можно смотреть вечно – как и на горящий огонь, текущую воду и работающих людей.

Побродив по приозерным пригоркам, мы спустились к окруженному сухой растительностью мелководному заливчику. Там покоилось поваленное дерево с выступающими над водой ветвями (фото 1). Рассудили, что за полдня это место прогрелось лучше, нежели глубоководные участки, а пожухлая водная растительность всё еще должна привлекать рыб. Пусть даже некрупных. И действительность оправдала ожидания. Из-под затонувшего дерева мы с первых же забросов стали вытягивать плотвиц, которые клевали довольно бойко.

Вперемежку с ними попадались окуньки и пескари. Правда, после полутора десятка пойманных «хвостов» клёв прекратился. Ожидать его возобновления в той же точке было бы опрометчиво - с учетом времени года и отсутствия прикормки. Более рациональным показалось самое простое решение – сменить место ловли, найдя что-то подобное по характеристикам. Пройдя по берегу с полсотни метров, мы обнаружили еще одно покоившееся в воде дерево, окруженное прибрежной растительностью. В результате улов пополнился еще десятком серебристых рыбок.

Такая ходовая рыбалка с поплавком оказалась настолько увлекательной, что на следующий день мы совершили целевой вояж на озеро. Всё на тех же точках плотва опять активничала, сменив выловленных нами товарок. Кроме неё и помимо окуней попалось даже несколько подлещиков. Тогда мы и поняли, что и этих рыб можно успешно ловить в озерах на малых глубинах до самого ледостава.

Благодаря той памятной рыбалке в мой лексикон прочно вошел такой термин, как «грибалка», сочетающий в названии два вида «тихой» охоты (фото 2). Более того, впоследствии основательно исходив несколько водоемов, я обнаружил, что даже после завершения листопада можно надеяться на успех в целенаправленной ловле мирных рыб - подлещика, красноперки и, конечно же, плотвы. Так что обнаруженный нами тактический приём активного перемещения по осеннему водоему с поплавочным удилищем обоснованно заслуживает признания.

Характеристики мест ловли

Обобщив собственные наблюдения, могу заключить, что наилучшими для позднеосенней ловли считаю озера, имеющие изрезанную береговую линию и небольшие заливы-заводи. При этом хорошо, если они окантованы лесом, поскольку примыкающие к урезу воды деревья гасят холодные осенние ветры, отрицательно сказывающиеся на активности клева.

Следующая важная характеристика – плавно возрастающие от берега глубины с наличием водной и околоводной растительности. Даже ставшие грязно-желтыми листья кубышки в это время года местами еще виднеются из-под воды и могут являться ориентиром для забросов оснастки. Однако еще больше мне нравится сухостой камыша или тростника, особенно тянущегося широкой полосой, где есть «окна» для забросов (фото 3).

Верный ориентир для выбора уловистого места – затопленный кустарник, упавшие в воду или растущие из нее деревья и т.п. Конечно, риск зацепов оснастки в «крепях» на порядок выше обычного, но с этим придется смириться - поводки и крючки всегда считаются расходным материалом, а наличие рыбы в таких местах важнее.

Как и весной, перспективными местами для ловли плотвы являются места впадения в водоемы ручьев и некрупных речек, а также участки с родниками. Я опытным путем пришел к выводу, что плотва их вообще не покидает. Разве что в какие-то дни с учетом климатических факторов ловится лучше, а в какие-то - хуже. Полагаю, что вне зависимости от характера приближающихся зим рыбам просто комфортно обитать в таких местах - здесь постоянный приток свежей воды, обогащенной кислородом и содержащей микроорганизмы, идущие в пищу.

По аналогии с описанным вариантом динамичной озерной ловли плотву до ледостава можно ловить в старицах, затоках и протоках рек (фото 4). Более того, именно в таких случаях я чаще всего рассчитываю на поимку крупной плотвы. Всего-таки озёра в этом плане чаще проигрывают рекам.

В целом же, чем лучше изучены особенности конкретного водоема, тем выше шансы на успех. Плотва должна являться в нём если не доминирующим видом рыб, то одним из них. Соответственно, озеро по классификации должно относиться к водоемам лещово-щучье-плотвичного типа или окунево-плотвичного. Но даже в таком случае разные акватории водного объекта отличаются друг от друга. Скажем, в большинстве мест будет преобладать плотва, в отдельных – господствовать красноперки или окуни.

Знаю водоем, где из года в год стаи плотвы и красноперки располагаются всего в двадцати - тридцати метрах друг от друга. Несколько мелководных травяных заливов (до полуметра глубиной) оккупирует красноперка, а начиная со входа в основную акваторию располагается плотва. Причем в иных местах озера красноперки практически не встречаются, а количество плотвы уменьшается. При облове иных точек приходится довольствоваться парой-тройкой «хвостов» с каждой, хотя осенью и это весьма неплохой результат.

По моим наблюдениям, подлещики в прибрежной зоне хоть и ловятся, но всё же больше являются случайными гостями (фото 5). Основная их масса давно концентрируется на ямах. Ну а про половозрелых лещей говорить вообще не приходится. У берегов их уже нет и не предвидится до следующей весны.

По аналогии с ранней весной шансы на хороший улов возрастают по мере повышения температура воздуха. Так что если выпадает погожий солнечный день, его стоит использовать именно для поплавочной рыбалки. При этом, как правило, днем активность плотвы выше, нежели утром. Начинаю я ловлю обычно не раньше десяти часов утра. При стабильной погоде пик клева приходится на обеденное время, а к вечеру совсем затухает.

Стратегия и тактика

Не один год я пробовал осенью три схемы ловли плотвы. Одну – с частыми передвижениями по водоему без использования прикормки. Вторую – комбинированную, с незначительным использованием прикормки в наиболее перспективных точках. Ну а третий – отвергнутый мной в итоге вариант – ловля с одного места. В плане результативности последний неизменно проигрывал двум первым.

На практике всё выглядит просто. Начинаю ловить с найденной первой перспективной точки.

Соблюдая тишину, выполняю несколько забросов оснастки в разные места. Если состоялась поклевка - очередной заброс произвожу в ту же точку. Ловлю до тех пор, пока рыба клюет. Затем перехожу ко второй точке и так далее. Расстояние между ними может быть и 10, и 30, и 50 м - всё зависит от особенностей конкретного водоема.

В случае обнаружения места с интенсивным клёвом, через какое-то время произвожу подкармливание – поддерживаю, так сказать, интерес плотвы. Для этого использую мелкодисперсную инертную прикормочную смесь без резких запахов (фото 6). В воду забрасываю две-три порции в виде шариков размером с орех (фото 7). При ударе о воду они разваливаются и опускаются в толще воды в виде столбика крошечных питательных частиц. Мелкий прикормочный мотыль в готовой смеси тоже не будет помехой.

Подкормил точку, сделал еще несколько забросов - и если нет поклевок, двигаюсь дальше к новой точке ловли. Обловив несколько мест, прокручиваю схему ловли в обратном порядке, т.е. двигаюсь к начальной точке, облавливая те места, которые подкармливал и которые приносили наибольшее количество пойманных плотвиц.

Как правило, это снова приносит результат. Когда больший, когда меньший, но приносит. Со временем удается сформировать своеобразную карту конкретных мест ловли. Если озера не подвергаются техногенному воздействию, из года в год клёвые точки остаются неизменными. Соответственно, качество ходовых рыбалок возрастает. Впрочем, расширять географию клёвых координат, открывая новые перспективные места, тоже полезно.

Отдельного внимания заслуживает глубина ловли. Как бы парадоксально это ни звучало, но на самых разных водоемах наибольшие уловы у меня приходятся на минимальные глубины (от 50 до 100 см). Поэтому, даже открывая для себя новый водный объект, я часто игнорирую внешне привлекательные акватории, но с глубиной свыше полутора метров. К тому же, учитывая недалекий заброс оснастки, усиливается контроль над поклевками.

Интересно еще одно наблюдение. Делая забросы в разные точки одного и того же сектора, можно получить противоположные результаты - тут клюет, тут не клюет. Разбираясь в ситуации, находил отличия в глубине ловли. Перепад в 5 - 10 см при средней глубине по акватории в 100 см имеет существенное значение. Фактически - это мини-ямка, которую и облюбовывает плотва. Такие точки приходится вычислять опытным путем и запоминать. А для того, чтобы впоследствии для их облова быстро и точно выставлять рабочий спуск оснастки, мой приятель изобрел специальную линейку.

Наносится такая линейка прямо на бланк удилища (фото 8). Для этого из листа цветной декоративной самоклеющейся пленки нарезаются полоски шириной в 0,5 см. Ими через каждые 10 см (можно 5 см) обклеивается бланк удилища, начиная с 40 см и заканчивая 200 см, т.е. с запасом на иные случаи в пределах ходового диапазона поплавочной ловли. На полоски получившейся шкалы маркером наносятся цифры «40», «50», «60» и т.д.

Надо изменить рабочий спуск оснастки – запомнил, у какого деления был поплавок - и сдвинул его в другую точку. При необходимости вернуть его на прежнее место затруднений не возникает. Главное - не забыть нужную цифру. Попутно у такой удочки-линейки есть и еще одно достоинство – можно измерять трофеи.

Ну и последнее - это работа с оснасткой. Долго поклевок не ожидаю. Учитывая, что плотва любит клевать вполводы, я взял за правило активно изменять рабочий спуск оснастки для её поиска. Попутно делаю плавные горизонтальные потяжки, провоцирующие рыб на поклевки.

Оснастка и приманки

Я использую для ловли предзимней плотвы удилища двух типов – болонское и матчевое. В принципе, дальние забросы требуются редко. Но с матчевым предпочтительнее ловить на относительном удалении в непогожие дождливые дни. Главное, чтобы оно позволяло работать с поплавками малой грузоподъемности (у моей удочки тест 2 - 20 г при длине 420 см).

И всё-таки универсальный вариант – болонское удилище длиной от 3 до 4 м (фото 9). Оно дает возможность ловить на разных дистанциях и оперативно передвигаться по берегу водоема, ибо со сложенным удилищем это делать удобнее.

Компоновка оснастки проста. Основная леска сечением 0,14 - 0,16 мм. Когда высока вероятность обрыва оснастки – до 0,18 мм. Поводковая леска - на одну-две сотых тоньше. Длина поводка – до 20 см. Поплавок использую с не очень длинным килем, антенной до 2 см в диаметре и каплевидным телом грузоподъемностью от 1 до 2 г (фото 10). При безветренной погоде и осторожном клеве устанавливал даже речные «Стики». В качестве груза использую одну небольшую «оливку» и «подпасок», между которыми устанавливаю микровертлюжок (фото 11).

Крючки - из тонкой проволоки, 12-го - 14-го номеров. Редкий случай, когда именно мягкость проволоки играет на руку: при зацепах за ветки прибрежной растительности или жесткую подводную траву появляется возможность за счет силовой потяжки разогнуть крючок, освободив его из плена. Учитывая небольшую величину плотвы, использование вновь согнутых крючков не критично.

Лучшие плотвиные наживки в преддверии зимы – мотыль и тесто. Насаживаю мотыля чаще «колечком», «чулком» или прокалывая посреди тела. Результативность подсечек при осторожных поклевках от этого возрастает. Тесто готовлю из муки довольно жидкой консистенции - под шприц (фото 12), из которого выдавливаю порцию насадки. Добавляю в тесто сок давленого мотыля. В результате оно приобретает запах личинок и изменяет цвет на бледно-розовый. Отличная насадка, привлекающая плотву даже зимой при подледной ловле.

Не всегда в эту пору года стабильны такие наживки, как опарыши и кастеры. Иной раз плотва атакует их уверенно, а иногда отдает приоритет мотылю. Даже в случае использования их вместе в «бутерброде». На речных протоках и старицах хорошие результаты у меня давала перловка, пересыпанная панировочными сухарями. Однако некрупной озерной плотве такая насадка оказывалась неинтересна.

Пару слов об экипировке для активной поплавочной рыбалки. Помимо одежды по сезону, с собой беру только удочку, рюкзак с элементами оснастки и прикормкой, а также легкий раскладной стульчик. Даже подсак можно оставить дома, ибо плотва – рыба не строптивая.

В последние годы период ледостава нестабилен. Местами вообще непродолжителен. Количество незамерзающих водных объектов увеличивается вследствие всеобщего потепления. Так что и зимой поплавочная ловля видится обоснованным и интересным вариантом активного отдыха.