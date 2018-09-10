В поисках тайменя. Часть 2 Павел Ситников | 10 сентября 2018 г.

(Окончание, начало в предыдущем номере).

...А как сопротивляется таймень! Он устраивает каскад пируэтов, как только вы поднимаете его на поверхность или выводите на прибрежную мель, бурно извивается, крутится и вертится. Таймень – очень неуступчивый соперник, он не сдается до самого завершения вываживания. Пойманные мной хищники, даже весящие не так уж и много, оказались отчаянными и выносливыми бойцами. Стоит почувствовать силу и мощь тайменя или увидеть, насколько непросто справиться во время вываживания с таежным исполином – и вы каждую последующую рыбалку будете грезить встречей с еще большим по размеру лососем.

Ночная ловля

Сначала к разговорам товарищей о ночной ловле на поверхностные приманки я относился как-то несерьезно, поскольку многочасовая дневная рыбалка не только требовала больших физических затрат, но и так-то насыщала положительными эмоциями и впечатлениями в полной мере.

Однако стоило лишь раз сходить на ночную рыбалку - и всё изменилось. Такая ловля обладает исключительным шармом. Ну, представьте: в кромешной тьме вы садитесь в лодку и идёте, совершенно не ориентируясь в пространстве, по таежной реке до нужной косы или плеса. Не ориентируетесь, правда, только вы сами, а гиды чувствуют себя очень даже уверенно на моторе.

Затем выходите на берег и ловите. Не передать словами, какие чувства я испытывал, когда мы на несколько километров ушли по реке в одну из ночей: россыпь ярких звезд, рокот мотора на всю тайгу, водяные брызги, по сторонам ничего не видно, кроме темных стен деревьев и сопок на берегах.

Экипировка дополняется ночью налобным фонарем. Но включается он изредка, лишь чтобы рассмотреть свой берег, а также противоположный - чтобы не перебросить тяжелую приманку через реку на деревья. Необходимы и поверхностные приманки, которые при очень медленной проводке пускали бы усы. Это могут быть крупные плавающие воблеры, различные уокеры, попперы. На первых же проводках становится ясно, есть тут рыба или нет. Если после пяти проводок атаки не происходит, можно смещаться. При медленной проводке на реке приманка, сносимая течением, движется по дуге. А в конце проводки «поверхностник» идёт уже вдоль берега.

Часто в прилове попадаются ленки. Активность этой рыбы ночью тоже повышается. Если вам удастся попасть на жор ленка, будьте готовы к шлепкам, многократным поклевкам, слабым касаниям, чавканью и прочему.

Ночная рыбалка на таежной реке очень красива! Плюс она может быть и очень добычливой, хотя из-за меньшей мобильности рыболова, не той точности забросов и малой продолжительности рыбалки не так-то просто добыть тайменя.

Снасти

Таймень может достигать большой величины. Поэтому снасти и подход к ловле этого хищника должны быть соответствующими. Теоретическая подготовка перед поездкой, подбор правильной экипировки и снастей сыграют значительную роль в успехе экспедиции. Нас вот собранные комплекты не подвели: лески выручали, спиннинги справлялись с хорошими рыбами, крючки выдерживали серьезные нагрузки.

При всем при этом участники нашей экспедиции разделились на два, так сказать, лагеря: одни ловили на легкие снасти, другие использовали снасти средние и тяжелые. Легкие снасти – это спиннинг с тестом до 10 - 16 г и нейлоновая леска 0,2 - 0,25 мм. Тяжелые – это спиннинг с тестом до 28 - 60 г и нейлоновая леска 0,4 - 0,6 мм. С легкими снастями можно испытать на пределе их надежность, полностью ощутив силу рыбы и получив массу незабываемых впечатлений. Но для победы над рыбой вам потребуется опыт и терпение для методичного и долгого вываживания, исход которого зависит от обоих соперников.

С тяжелыми же снастями вы будете больше уверены в победе над лососем, несмотря на худшую эстетику рыбалки и некоторый дискомфорт от использования. Ну а лично я принадлежу к тем спиннингистам, которые предпочитают максимально легкие снасти из возможно допустимых.

А вообще, спиннинги нужны такие, которые способны не только справиться с сильным соперником в сложных условиях (корчи, камни, глубина, течение), но и позволяющие далеко забрасывать нужные в конкретных условиях приманки и проводить их под полным контролем спиннингиста. В связи с этим я ловил на два разных комплекта.

Со спиннингом Smith TLB-69DT сверхбыстрого строя и длиной 207 см (тест до 16 г) я ловил большую часть времени. С ним я получал эстетическое удовольствие от точности и дальности забросов, невесомости снасти, возможности проводить «твичем» средние и большие воблеры на участках с различной скоростью течения, а также от вываживания (фото 1). В наборе с ним я использовал катушку Shimano 11 Twin Power 2000S и леску Yamatoyo Monster Trout 14 lb. (0,285 мм) специально для ловли лососевых на воблеры минноу и «колебалки».

В результате сложился оптимальный комплект, с которым в той поездке таймешата до 3 кг вываживались без проблем и под полным моим контролем. Мне очень хотелось побороться и с более крупными экземплярами, но – увы – на те приманки, что стояли на спиннинге, они не взяли.

Второй, и более надежный комплект для ловли крупной рыбы состоял из классического лососевого удилища Smith Super Strike GS-90TR с умеренным строем и высокой выносливостью бланка. Этот параболик с тестом 6 - 28 г позволял далеко забрасывать крупные приманки. На катушку Daiwa Exceler 3500 я намотал специализированную монолеску, рассчитанную на ловлю крупных лососевых Yamatoyo Cool Edition 25 lb. (0,405 мм). Серьезная снасть для ловли крупняка, с такой не страшно запускать приманки в самые страшные заломы и проводить их в самых глубоких омутах. При зацепах я не переживал за узел и фурнитуру, просто тянул - и выдирал из воды ветки и коряги, а также без страха за бланк уверенно тащил по-настоящему крупных тайменей.

Рыбины за «десятку» хорошо нагружали бланк, но закономерно утомлялись и поддавались вываживанию (фото 2). А надежная и толстая «монка» не давала шанса сойти трофею. Такая леска не для легких приманок - те просто не полетят на нужную дистанцию. А вот приманки от 10 г и выше летят хорошо. Этот комплект я использовал только в тех случаях, когда более легкий применять было нецелесообразно из-за условий ловли (коряги, дистанция заброса).

В условиях чистой воды, небольших глубин, наличия осторожной рыбы и большого количества камней можно было бы ставить флуорокарбон. Лески из этого материала более устойчивы к истиранию, незаметнее в воде, но при этом не такие прочные на разрыв, как нейлон, и более жесткие. И дистанция заброса с флуорокарбоном выходит короче, чем с нейлоновой «монкой» с такой же разрывной нагрузкой. И в качестве поводка я бы не стал использовать флуорокарбон – из-за снижения прочности оснастки благодаря появлению лишних узлов. А в качестве основной лески – только в случае высокой степени пассивности рыбы.

Большой хищник и охотится на крупную рыбу, поэтому и воблеры нужны соответствующие. На омутах и ямах я применял глубоководную версию минноу Smith Cherry Blood MD (длина 90 мм, масса 9,5 г), рабочий горизонт этого воблера 1,5 м. Результативным оказался цвет 12 (фото 3). При облове одного из омутов под крутой сопкой у меня клюнул «таймешка» на пару килограммов.

Пришлось даже пришвартовать лодку, чтобы я мог комфортно вывести рыбу, стоя на косе. В результате недолгой, но отчаянной борьбы я заметил, что воблер выскочил из пасти и свободно болтался. Но как же мне удалось контролировать рыбу, если она не на крючке? Оказалось, что в свойственной этим лососям манере он неистово извивался - и леска обмоталась несколько раз вокруг его тела.

На участках со средней глубиной (до 1,5 м), а также в зонах, где ямки находятся сразу ниже переката или русло проходит параллельно быстрине, уместными становились суспендеры типа Smith Jib 90SP (масса 7,4 г). На эту приманку (фото 4) и на Cherry Blood попадались в основном таймешата до килограмма - трех.

На неглубоких поворотах реки, а также на широких плесах при облове фарватера и завалов я ставил большой воблер Smith Saruna 125F массой 18 г. С цветами пришлось экспериментировать, пока не нашли «тот самый» - натуральный с фиолетовой спинкой. А каким мизерным кажется воблер в пасти трофея (фото 5). Впрочем, как и у местных спиннингистов, у нас на этот воблер попадались самые крупные рыбы. Увы, пудовых монстров мы не видели в этой поездке, а вот чуть меньшие величины брали!

Практика ловли тайменя наглядно показала, что на подобных рыбалках необходимо иметь запас крючков различных размеров, а также бобин с лесками. После продолжительной борьбы с крупной рыбой тройники способны разогнуться, могут деформироваться и заводные кольца, вертлюги и карабины. А после побед над крупными лососями следует обязательно проверить тройники и фурнитуру - как правило, несколько крючков на воблере будут разогнутыми.

Понятно, что качественные снасти не подводят, но после поимки нескольких рыбин лучше всё ж поменять тройники на новые, даже если на тройнике разогнут лишь один крючок. Иначе в следующий раз, когда состоится поклевка, вас может ждать сход.

Ну а «монка» может обрываться, истираться о камни и корчи до появления заусенцев, приходя в негодность. Поэтому регулярно, а порой несколько раз в течение рыбалки, необходимо проверять и срезать рабочий участок лески (от 0,3 м до 1 м). В общем, нужно обязательно иметь запасные элементы оснастки, рассчитанные на вываживание трофейной рыбы от 15 кг и выше.

В экспедициях бывают обидные сходы, которые потом несколько дней являются основными темами для обсуждения за чашкой чая. Например, на одном из плесов при ловле с лодки у одного из наших опытнейших таймешатников произошла поклевка на яме.

И рыба с такой силой начала сматывать леску, что невозможно было её остановить, развернуть и тем более поднять на поверхность. Несколько мгновений - и натяжение лески ослабло, и та легла на поверхность воды – обидный обрыв. Рыба, уплывшая вместе с большим воблером, была настолько мощная, что справиться с ней не получилось. Наверняка это был «хозяин ямы»!

Отдельное внимание стоит уделить тому, как ловят тайменя местные жители. Снасти мы видели разные, но самым распространенным оказался спиннинг из стекловолокна в паре с «Невской» катушкой. Леска у всех намотана 0,6 - 0,8 мм. В качестве приманки, как правило, вращающиеся блесны типа Blue Fox размеров 4 - 5 (фото 6). Ловят они целенаправленно во второй половине осени на плесах.

Огромная заслуга удэгейцев, что в водоемах этого района нет сетей. Я не видел ни одной, хотя по реке было пройдено несколько сотен километров. Удэгейцы сохраняют окружающую их флору и фауну края в первозданном виде, что делает рыбалки на подобных реках азартными и незабываемыми.

Экипировка

Хорошо подобранная экипировка позволит не отвлекаться от рыбалки на плохую погоду и прочие внешние условия. Например, на таежной реке лучше с вейдерсами использовать забродные ботинки на войлочной подошве. Река горная – соответственно, дно реки в камнях. И передвигаться в ботинках с резиновым протектором, как это я делал в первой поездке, совсем некомфортно, а порой и небезопасно: мне приходилось перемещаться по реке очень медленно и аккуратно, оценивая каждое движение. В следующий раз я уже пользовался ботинками с войлоком.

Кроме прочего, я бы выделил еще перчатки из неопрена (фото 7). При реанимации рыбы после успешного вываживания приходилось несколько минут держать лосося в холодной воде. Так вот, неопреновые перчатки позволят не только не нанести тепловых травм холодолюбивым лососям, но и согреют ваши руки не только в воде или в дождливую погоду, но и во время холодных вечеров - на наших рыбалках после пяти - шести часов вечера температура начинала падать до 10 °С.

Большое количество рыболовного и туристического скарба приходилось регулярно перемещать вдоль реки. В такой ситуации важно сохранить все свои вещи в сухости. Для этого в протяженные экспедиции я беру самый большой свой сплавной баул – непромокаемый рюкзак объемом 115 л (фото 8) - при переходе с места на место, а также при заброске на лодках в верховья таежной реки он сохраняет в сухости все вещи.

Должны быть обязательно запасные теплые вещи, чтобы в любой момент можно было переодеться, утеплиться или согреться. Мерзнуть ни в коем случае нельзя, как, впрочем, и промокать. Например, когда мы выезжали на рыбалку в дождливый день, за несколько часов штормовые куртки и кепки всё равно намокали, хоть и снаружи. По приезду в лагерь мы оставляли всю одежду просушиваться, а сами переодевались в более легкую, но в то же время теплую одежду.

Обязательно наличие жесткого тубуса, рассчитанного на несколько удилищ, который бы сохранил в целости и сохранности все спиннинги. Важно не только довезти удилища до реки, но и аккуратно их перемещать от одного места стоянки до другого.

Плавсредства

Самая интересная рыбалка, как известно - в самых труднодоступных для человека местах. Куда не только не сможет или побоится добраться бессовестный браконьер, но и где обычный рыбак – редкий гость. В верховьях рек в полной мере воплощена красота Дальнего Востока, тайги, дикой природы.

По тайге любители рыболовного туризма на значительные расстояния передвигаются либо на вертолетах, либо на лодках. Нам была важна мобильность на реке и возможность разбивать лагерь там, где захотим, поэтому мы остановились на перемещении по воде, а не по воздуху. Несомненно, в принятии такого решения немаловажную роль сыграла и меньшая стоимость, ведь заброска вертолетом в несколько раз дороже.

В распоряжении членов экспедиции было две узкие и длинные моторные лодки и две резиновые. Одна была классической удэгейской лодкой-ульмагой (фото 9), оснащенной подвесным мотором с гребным винтом мощностью 30 «лошадок». Вторая – железная шлюпка с рулем (фото 10), на которой установлен такой же по мощности водомет. Каждая - вместительностью в три человека, включая рулевого. Помещалось в них и вся необходимая бивачная экипировка - палатки, провизия, генератор и всякое другое, и рыболовные принадлежности - ящики, тубусы.

Кроме того, у нас была 4,5-метровая надувная лодка вместимостью в 6 человек, оснащенная ямаховским водометом тоже мощностью 30 л.с. (фото 11). На этой лодке мы ходили по реке, как правило, экипажем из двух-трех человек. Такое количество людей на борту не мешало при необходимости ловить прямо с лодки. Еще у нас была двухместная надувная лодка на веслах, которая так же делала членов группы мобильными (фото 12). Обычно на моторной лодке мы поднимались выше, а на веслах ребята спускались ниже. В конце дня одна из лодок спускалась за «весельным» экипажем и забирала его.

С водометом проще и увереннее проходить по мелководным верховьям реки - из-за его меньшей подверженности касаниям о дно (камни, корчи), чем с гребным винтом. Особенно это стало актуальным в виду того, что год был маловодным и в верховьях река обмелела. Но, тем не менее, из-за активных и продолжительных переходов во время сплава даже у опытных рулевых происходили поломки. В результате неизбежных контактов о камни и корчи винты разбивались, а заборные решетки водометов гнулись от ударов и попадающих в них камней. Именно по этим причинам рулевой всегда на рыбалке первым делом следил за исправностью двигателя, а потом уже ловил рыбу.

Эпилог

Таймень - очень неуступчивый соперник, он не сдается до самого завершения вываживания. Пойманные мной хищники, весящие даже несколько килограммов, оказались отчаянными и выносливыми бойцами. Стоит почувствовать силу и мощь тайменя или увидеть, насколько непросто справиться во время вываживания с таежным исполином – и вы каждую последующую рыбалку будете грезить встречей с еще большим по размеру лососем.

А как сопротивляется таймень! Разные лососевые рыбы по-разному ведут себя в момент вываживания. Так вот, отличительная особенность тайменя – это мощное и уверенное сопротивление без ускорений, словно пытаешься остановить огромное бревно, упорно прущее по течению. Никаких судорожных рывков - тянет и тянет… Главное – развернуть хищника головой против течения, тем самым заставив его сопротивляться кроме спиннинга еще и потоку реки (фото 13).

Такие действия позволят быстрее утомить трофей. Но это еще не конец. Эта рыба устраивает каскад пируэтов, как только вы поднимаете её на поверхность или выводите на прибрежную мель. Она бурно извивается, крутится и вертится, поэтому очень аккуратно и быстро нужно извлекать крючки из рыбы, чтобы она себя сильнее не травмировала, а также не перепутала вам снасти.

Наиболее интересной для меня оказалась охота на одиночных крупных особей, они обычно держатся особняком в ямах и коряжниках. В зоне их обитания, как правило, не плещется рыба и вообще очень тихо и спокойно, как будто здесь нет вообще речных обитателей. Но в один прекрасный момент при очередной проводке происходит удар - и завязывается долгожданная схватка, ради которой стоит преодолевать несколько тысяч километров.

Вываживание взрослых тайменей - настоящий праздник! Перетягивание каната! Когда кто-то из нас начинал вываживать крупную особь, мы все выматывали снасти и шли на помощь или просто наблюдали. А зрелище представлялось фантастическим: шумные всплески посередине реки, уверенное стягивание лески со шпули вверх и вниз по течению, работа спиннинга на пределе и т.д. После победы над величественным красавцем следовал процесс бережной реанимации и отпускания рыбы с благодарностью и надеждой на будущую встречу.

Я не сразу приноровился, каким образом нужно держать в руках крупную рыбу. Тело у тайменя вытянутое и широкое, поэтому небольших особей удобно брать даже одной рукой снизу или сверху посередине. Но крупный экземпляр таким макаром не удержать вовсе! Поэтому правильно брать таких рыб одной рукой за основание хвоста, а другой – под грудную область (фото 14). А вот очень крупных либо не следует поднимать из воды вовсе, либо нужно удерживать на груди и обхватывать руками. И стоять при этом в реке - если рыба вырвется, и вы её не удержите, чтобы она без травм просто опустилась в воду.

Что и говорить, рыбалка на таежной реке сказочна! Встречи с лососями дополняют магию окружающей тайги. Природа вокруг просто-напросто впитывается с дыханием в ваш организм, и каждая картина, которую вы видите, откладывается в памяти. Тайга щедро раскрывает и делится с вами своим величием - и вы понимаете, что подобные ощущения непередаваемы и неповторимы!