В поисках тайменя Павел Ситников | 15 августа 2018 г.

Кто из спиннингистов не мечтает отправиться в экспедицию на Дальний Восток?! В живописные края на лососевые реки, в которых до сих пор встречаются пресноводные исполины. И я, наконец-то, решился и уехал на две с половиной недели в дикую тайгу в поисках сибирского тайменя.

Таймень обыкновенный (Hucho taimen) – самый крупный представитель семейства лососевых. Это пресноводный хищник, который не выходит в море для нагула. Подобное поведение лососевых видов рыб называют оседлым. Распространен этот вид от Предуралья и до Приморья и обитает в быстрых чистых реках и холодных проточных озерах.

Длина рыбы может доходить до двух метров, а масса - до 60 кг. До максимальных размеров таймень дорастает за 30 лет. В семействе лососевых живет этот хищник дольше других. За первые 6 лет жизни он вырастает до 70 см и весит до 4 кг. В последующие годы быстрее начинает прибавлять в длине и набирать стати.

Таймень - идеальный хищник: сильное вытянутое тело с широкой спиной, позволяющее уверено проходить сложные участки рек против течения и молниеносно атаковать свои пищевые объекты; большой рот, усыпанный зубами; темный маскирующий окрас, позволяющий сливаться с корчами (ветками и бревнами) на дне (фото 1).

После схода льда таймень поднимается с зимовальных ям в верховья рек. Как и многие другие лососевые, для икромета выбирает галечное мелководье на течении. Происходит этот процесс в конце мая - начале июня. Затем таймени скатываются и распределяются по омутам, ямам и плесам, где и нагуливаются до поздней осени.

В жаркий период года (июль - август), считается, что тайменя сложно поймать, поскольку он пассивен. А вот с конца августа и приходом похолоданий он активизируется. Сезон ловли этого хищника – с начала сентября и до середины ноября. В эти осенние месяцы (фото 2) начинается натуральный жор, во время которого можно ловить настоящих исполинов.

В корне неверно полагать, что оказавшись в дальневосточной тайге в десятках и сотнях километров от городов и дорог, можно без проблем поймать эту рыбу. До сих пор от некоторых людей слышу возгласы: «Да там легко поймать. Бросай в любую сторону приманку - и таймень клюнет. Ведь его там много, а рыболовного прессинга нет!». К счастью, прессинг действительно невелик и лососевые виды рыб спокойно воспроизводятся. Но, к сожалению, поймать хозяина реки – не такая простая задача, как кажется на первый взгляд.

Можно пролететь 6 тысяч километров, оказаться в нетронутой таежной реке, но не поймать ни одного тайменя. Почему? Потому что большое количество факторов влияет на активность рыбы и на вероятность её поимки. Это и уровень воды, и её прозрачность, наличие заломов на реке, погодные условия, атмосферное давление и температура, ваша теоретическая и практическая подготовленность, актуальное информация о реке от местных жителей, снасти, экипировка, везение, удача и многое другое.

Возможно, вам и удастся поймать его, но это может оказаться и таймешонок на 5 - 10 кг, а может и тайменище на 25 - 40 кг. Поэтому ни на секунду не стоит забывать, что это трудовая рыбалка, требующая совершенно определенной подготовки, упорства, устремленности и готовности буквально охотиться за рыбой. Я через это прошел сам. Наша команда несколько дней могла упираться в охоту за трофейной рыбой, но ничего не поймать. А во время целенаправленной ловли ленка, например, могли влететь совсем небольшие таймешки.

Активность тайменя

Таймень - очень осторожная рыба, поэтому близко подобраться к нему незамеченным в условиях дневного освещения, высокой прозрачности воды и небольшой глубины просто невозможно. Хотя иной раз, когда мы сплавлялись вдоль берега, «бревна» оживали под лодкой - это были таймени! Но так рыба выдавала свое присутствие очень редко.

Днем таймень держится вблизи своих излюбленных мест обитания, а с приходом сумерек выходит на охоту к перекатам, где концентрируется хариус и ленок. Вот эти моменты активности хищника и нужно использовать, чтобы поймать его. Но всегда стоит помнить, что вызвать поклевку не так-то и легко. Мало просто забросить приманку в зону присутствия хищника. Много факторов нужно учесть, чтобы добиться результата. Прежде всего, нужно подобрать правильные тип, форму, размер, цвет, «игру» и проводку приманки.

Опыт прошлых лет у моих друзей и мой личный опыт ловли тайменя на таежных реках полностью подтвердил наблюдения ихтиологов: таймень клюет активнее с приходом сумерек и перед непосредственным их наступлением. Как правило, атаки на воблеры происходят перед наступлением темноты, когда температура воздуха падает. Особенно активна рыба в местах под крутыми сопками, где еще и теневая сторона. Возможно, это связано с меньшим количеством света, который выдавал бы присутствие опасности для хищника, а также успешно скрывал бы его от пищевых объектов.

На дневных рыбалках таймень нам тоже попадался, но нерегулярно и некрупный. Это те небольшие особи, что держатся группами. Но на одной из таких рыбалок нам удалось выманить из-под залома хорошего лосося - это был десятикилограммовый таймень! Конечно, для нас комфортнее ловить в сухую и солнечную погоду, но в таких условиях хищники не отзывались на наши красивые приманки.

А вот когда стоит пасмурная погода, льет дождь, холодно или уже вечером – вот тогда хищник активизируется. Помню, в один из прохладных вечеров вылетела мошка - и на охоту вышел ленок и хариус. У одного из нас произошла поклевка килошного ленка на большой воблер. Но почти сразу произошел обидный сход, а шокированную рыбу понесло течением вдоль плотного завала, который мы облавливали. И вот метрах в двадцати ниже места схода рыбы произошла атака тайменя на этого ленка - крупный хищник просто собрал его с поверхности воды. Мы попытались его поймать, но безуспешно. Сытый таймень не будет, словно щука, бросаться даже на заманчиво проходящие рядом с ним воблеры.

Места обитания

Тайменя поймать очень сложно. Друзья перед моей первой поездкой на таежную реку предупреждали, что, может, я и не поймаю за время экспедиции ни одной заветной рыбины вообще. Но мне уже на самом первом выходе на реку посчастливилось добыть маленького тайменя (фото 3). И на последующих рыбалках у меня получалось ловить этого хищника.

Еще мои друзья предупредили, что у опытных таймешатников есть совершенно определенная классификация по размерности рыбы: экземпляры до 10 кг – это таймешата, а свыше 10 кг – уже таймени. Мне, как жителю Средней полосы России, неизбалованному крупными рыбами, первое время было сложно принять такую классификацию. Но окунувшись в атмосферу ловли тайменя на таежной реке и увидев, каких по размеру рыб здесь ловят, я свыкся с тем, что рыбу весом до 10 кг считают небольшим трофеем.

Отдельное внимание стоит уделить тому, что таймешата регулярно попадались на границе течений у перекатов. А вот самые крупные экземпляры, которых нам удалось поймать в том моём первом походе, были целенаправленно выловлены в классических местах обитания этого хищника.

Поэтому прежде чем начинать рыбалку, необходимо сформировать исчерпывающую картину по характерным местам обитания лосося. Это позволит без проблем и промедлений «читать» водоем, расставляя приоритеты и определяя последовательность зон облова. Так на практике мне и удалось уяснить, где может состояться долгожданная встреча с тайменем.

Омуты, расположенные на поворотах, над которыми возвышаются крутые сопки (фото 4). В таких местах на берегу плотно стоят сосны, а вдоль поворота набиваются ветки и топляк. Очень важно, что на омутах намывается яма. Вот тут тайменя стоит ловить во второй половине дня, когда наступают сумерки.

Везде, где на нашем маршруте встречались ямки и углубления, мы останавливались и облавливали эти зоны (фото 5). Чем глубже ямка, тем выше вероятность присутствия рыбы. Горизонт проводки должен быть вполводы или у дна. Основная задача на этих точках - выманить лосося с глубины. А это можно сделать, если в зону видимости хищника доставить привлекательную приманку.

Заломы – типичные места стоянки крупного хищника (фото 6). Здесь он скрывается от внешних угроз и не выдает своего присутствия для пищевых объектов. В подобных зонах ловля происходит на грани зацепов и обрывов. Всё дело в том, что приманку нужно забрасывать максимально близко к корчам. А вот проводка требует полного внимания и виртуозного исполнения. Порой приходится рывковое или равномерное движение совмещать с паузами, во время которых течение будет сносить приманку обратно в корчи.

Самая результативная проводка – вдоль залома вниз по течению. Движения приманки кажутся для рыбы естественными, при этом удается обловить больший периметр потенциальной стоянки рыбы.

Таймень присутствует на плесах (фото 7). Удэгейцы говорят: «Видишь широкий плес – здесь есть таймень!» Как правило, рыба держится вблизи фарватера, который смещен к одному из берегов. Тут на углублении он пасётся, выходя затем на перекат на охоту. Вот в этом месте его и стоит поджидать. Мы на подобных участках пришвартовывали лодку на мели посередине реки и расходились по плесу. Как правило, двигались вниз по течению.

При облове фарватера под берегом мы не приближались к нему, а обстреливали кромку берега с дистанции 20 - 40 м. Плесы друг от друга отделяют зачастую либо повороты, либо перекаты. Поэтому обловив один плес, не дожидаясь, когда лодка дойдет сплавом до нас, мы продолжали спускаться ниже к следующему плесу, обходя берегом перекаты и сложные участки.

Крутые скалистые сопки – одно из красивейших мест, где можно ловить тайменя (фото 8). Под такими стенами - зачастую глубокие места с наваленными камнями на дне. Вот в этих каменных горках под водой и любит жить крупный таймень. Места настолько перспективные, насколько и сложные, т.к. стоит только промедлить в процессе вываживания – и ваша приманка будет оторвана рыбой, устремившейся в эти камни.

Этот лосось - настоящий боец с неуступчивым характером. Во время схватки он извивается, мечется из стороны в сторону, вертится и срывается с места моментально и мощно, если вы даете ему такую возможность. Поэтому в сложных условиях с множеством подводных препятствий воли этому хищнику давать нельзя, иначе леска обмотается вокруг камня или корча, либо крючки воблера застрянут в древесине. В результате борьбу вы проиграете, а рыба уплывет.

В поисках крупной рыбы изо дня в день нам приходилось перемещаться на лодке вниз и вверх по течению на большие расстояния. Мы забирались в живописные уголки водоема, до которых мало кто добирается за весь сезон рыбалки в этих краях. Несколько раз мы были вынуждены тащить лодку с поднятым водометом через мелководные и узкие разбои. Глубина местами была несколько сантиметров, а ширина едва превышала ширину самой лодки (фото 9). Кроме того, заломы на разбоях в одном месте приходилось буквально переползать на лодке, поскольку поперечный топляк на узкой протоке располагался на самой поверхности воды.

Мои друзья, заядлые спиннингисты-лососятники, проходят сплавом по этой реке ежегодно уже нескольких лет подряд. И каждый раз река открывается им по-новому: смещенный по времени нерест, разные уровень и прозрачность воды, смена стоянок рыбы, новые заломы и т.д. При низкой воде косы становятся более протяженными, протоки пересыхают и мелеют. При высокой воде течение усиливается, а ямы становятся глубже. Только ориентируясь по рельефу реки, можно правильным образом определять перспективные зоны и вероятные стоянки тайменя.

В период моей первой поездки перед нами стояла непростая задача, ведь уровень воды был низким. Все перспективные точки последних лет оголились или обмелели. По этой причине пришлось перестраивать стратегию ловли крупных лососевых. Необходимо было уделить время поиску новых мест стоянки и охоты рыбы. Но опытным удэгейцам это не составляло труда. Они очень хорошо знают реку, ямы и заломы, поэтому быстро ориентируются по ситуации и доставляли нас на участки реки, где была вероятна встреча с трофейными экземплярами. Мои друзья также быстро и умело переориентировались по условиям ловли. Советы удэгейцев и более опытных друзей мне помогли определять возможные стоянки хищника.

(Продолжение в следующем номере)