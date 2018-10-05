В поисках ленка Павел Ситников | 5 октября 2018 г.

Почему ловля ленка становится всё популярнее в последние годы? Во-первых, эта рыба из семейства лососевых обитает в нашей самой живописной природной зоне - тайге. Во-вторых, это осторожный, сильный и красивый хищник, которого не так-то просто найти и поймать. И, в-третьих, ленки больше 1,5 кг попадаются редко, так что поимку более крупного экземпляра можно считать большой удачей.

Поймать ленка можно в таежных реках Зауралья, Сибири и Дальнего Востока. И чем дальше от населенных пунктов, дорог и человека, тем вероятность встречи с крупным экземпляром увеличивается. Откровенного говоря, увлекательной будет и ловля некрупного ленка, но на соответствующие легкие снасти. Некрупные хищники жадны и неопытны, поэтому их атаки предсказуемы и часты.

Но рано или поздно любители ловли этой рыбы на спиннинг переходят к поиску крупных экземпляров, борьба с которыми требует уже и мощных снастей, и опыта ловли средней и крупной рыбы. И они готовы днями добираться до заветных мест, где можно встретить такую свою мечту. Однако даже увлечение трофейной ловлей ленка не предполагает, что надо «вешать на гвоздь» ультралегкие и легкие снасти. Рыбалка на эту рыбу многообразна и увлекательна во всех её проявлениях.

Ленки растут медленно, поэтому встретить особь весом более 1,5 кг – это очень хороший бонус увлеченному рыболову. В большинстве же своём «речной леопард» весит от 200 до 700 г. Всё зависит от кормовой базы в конкретной реке и в присутствии человека на водоеме. Так, в живописных верховьях некоторых рек, где кроме заядлых рыбаков не часто ступает нога человека, мне удавалось ловить ленков и покрупнее - от 500 до 900 г.

Но известно, что рыболовам, рискнувшим штурмовать непролазные дебри дикой тайги, улыбалась удача в виде ленков за 6 кг.

Ленки живут примерно 15 лет, причем половозрелыми становятся на пятом - восьмом году жизни, достигнув массы примерно 700 г. А нерест происходит в конце мая – начале июня, когда вода имеет плюсовую температуру в 3 - 7 °С.

Зоны стоянок ленка

«Сибирская форель», а именно так называют в простонародье ленка, держится преимущественно возле перекатов, основной струи, границ течений, в укрытиях из топляка, заливах и ямках. При этом, как и таймень, ленок не стоит в быстром потоке. А в жару он ищет благоприятную прохладу и насыщенный кислородный режим, поэтому может выходить на перекаты или придерживаться дна.

Эти хищники распределяются по реке неоднородно. Большая концентрация рыбы наблюдается в верховьях и в среднем её течении. И чем ниже по реке, тем меньше встречается ленка. Это обстоятельство связано с расположением нерестилищ, а также с разнообразием нетронутых человеком участков горных рек.

Очень перспективны для облова зоны входа и выхода из переката, а также границы течений. А если выше переката косой выделена небольшая протока, вливающаяся в основное русло уже ниже переката, то и в ней вы обязательно встретите ленка.

Как на участках с перекатами, так и на затяжных плесах ленок предпочитает держаться у самой кромки берега - там течение медленнее, чем на основном потоке. Сама прибрежная зона обычно содержит ямки, образовавшиеся вдоль кромки суши. Кроме того, зона усеяна камнями, скатившимися с сопок. Есть на берегу и деревья с подмытыми корнями или нависающими над водой ветками.

Условия ловли

Для начала следует запомнить, что таежные реки требуют особого отношения к присутствию на них. Постоянное внимание и осторожность – залог результативной рыбалки. Вода может не кипеть и не бурлить, но поток таежной реки – в принципе очень мощный. Даже на участках с глубиной чуть больше метра, где может просматриваться дно от берега до берега, необходимо перемещаться медленно и с опаской, тщательно выбирая место для следующего шага и опоры. А рыболовный азарт должен быть контролируемым!

Кроме того, присутствие в сердце дикой тайги подразумевает понимание, что есть большая вероятность встречи с дикими животными. И неискушенному жителю мегаполиса комфортнее находиться на рыбалке с опытным гидом, который знает, как себя вести при случайной встрече с ними. И вот когда вас ничего не будет отвлекать от рыбалки, тогда уже спокойно можно ловить лососей.

Самая интересная и красивая рыбалка происходит с ног, когда вы, двигаясь по косе, по реке или её протокам, облавливаете все перспективные участки. Но не всегда это возможно – на это влияют сложный характер русла, повышенный уровень воды, серьезная закоряженность и т.д. И не исключено, что придется ловить с лодки. На мой взгляд, это непростая рыбалка, поскольку при забросах труднее контролировать безопасность исполнения броска. Да и вываживание и освобождение рыбы технически усложняется.

Зато при лодочной ловле у вас есть шанс обловить ту зону, которую вы бы не смогли обработать и даже приблизиться к ней при ловле взабродку. И именно с лодки нам удавалось ловить крупных ленков от 1,5 кг и выше. Ведь крупные ленки, как и крупные таймени, выбирают зоны стоянок не на течении, а на участках со спокойной водой в заливах или протоках, в закоряженных ямах, на границе течений на плесах, кривунах* и т.д.

Кроме того, в большинстве своем берега таежных рек плотно покрыты деревьями и кустами вплоть до уреза воды, а глубина и сила течения такие, что рыбалка взабродку может быть просто физически невозможна. Поэтому на Дальнем Востоке очень быстро привыкаешь к ловле с плавсредства.

Освоив ликбез по повадкам и местам стоянок ленка, удается уже целенаправленно его ловить. Причем как стайного - небольшого или среднего, так и крупных одиночек. Но не упускайте из виду важный нюанс: крупный ленок занимает зачастую те же самые зоны, на которые претендует таймень. Конечно, в этой конкурентной борьбе преимущество на стороне «хозяина реки». Да и с натяжкой можно назвать конкуренцией распределение мест стоянок между этими лососями. В общем, если появляется крупный таймень, ленок отходит на другое место. Если же благоприятное место вакантно, его занимает самый солидный ленок.

У меня при целевой ловле ленка неоднократно происходили поклевки тайменя. Причем иногда - крупного. Конечно, имея в руках легкую снасть с некрупным тайменем можно справиться даже на течении - например, таймени на 3 - 4 кг поддавались мне даже на сложных участках рек. А были случаи, когда клевали и клевали небольшие «сибирские форели», а потом вдруг клёв прекращался - и происходила хватка крупного тайменя. Что же делать в таких случаях? Многие утверждают, что надо попытать счастья и побороться с рыбой. Другие говорят, что надо намертво зажать шпулю, чтобы разогнулись крючки, пока гигант не успел смотать всю леску и не сорвал её со шпули.

Я в таких случаях принимаю решение, исходя из условий, в которых оказался. Если это залив или плес, а я нахожусь в лодке не один, то с рыбой можно бороться, изматывая её и вынуждая сдаться. Если же условия не на моей стороне, то, как правило, довольно быстро рыба сама решает исход этого сопротивления, без моей помощи разгибая крючки или попросту срывая приманку. В ином случае я зажимаю шпулю.

Но были и благоприятные исходы таких схваток. Например, несколько лет назад на спиннинг с тестом до 10 г моему компаньону по рыбалке удалось в заливе вывести тайменя, потянувшего при взвешивании на 15 кг. Известны и феноменальные случаи, когда у моих друзей при ультралайтовой ловле ленка попадался таймень. Они, правда, долгонько катались на лодке по нескольким плесам, утомляя хищника, но в результате им всё же удалось это сделать. Однако стоит подчеркнуть, что это - фантастический результат, в основе которого благоприятность фортуны и большое мастерство. И немного найдется спиннингистов, которые технически смогут исполнить эдакое управление снастью.

К слову, на тайменевых рыбалках происходит то же самое - регулярно попадается ленок. Даже на приманки с длиной более 120 мм. Причем это могут быть и 200-граммовые рыбки, и 5-килограммовые толстяки. К этому просто надо быть готовым. Иногда, когда видно, что за крупной приманкой вылетает небольшой ленок, стоит сделать рывочек удилищем, чтобы он промахнулся и не засекся. Тем самым уберечь и ленка от травм, и не тратить время на снятие с больших тройников мелкой рыбы.

Взабродку удобно ловить и на широких и неглубоких плесах, по которым можно свободно перемещаться. Желательно, чтобы была возможность обловить противоположный берег. Именно в таких условиях мне удавалось добывать крупных ленков. И вываживание их было очень красиво и насыщенно кульбитами - из-за открытого пространства для маневров рыбы.

Особняком я бы выделил ловлю в протоках, огибающих затяжные перекаты. Там на ямках могут концентрироваться довольно большие ленки. Мне не раз удавалось оказаться в нужном месте и в нужное время, когда и рыба была активна, и присутствовала в протоке в таком количестве, что бланк спиннинга не успевал остыть от напряженной работы при вываживании рыбы. С пяти забросов ловил трех – четырех лососей величиной до 2 - 3 кг.

Вот двигаешься по протоке, пусть даже неглубокой и четко просматриваемой вплоть до противоположного края, и под дальним берегом находишь ямку, которая воспринимается как темное пятно. Делаешь заброс выше неё, не спеша твичишь минноу - и как только воблер входит в зону этой ямки, видишь одну или несколько теней, приближающихся с разных сторон к приманке. А потом проявляется спина ленка, его пасть, пятнистый бок, затем всплеск - и начинается зрелищное вываживание.

В местах, где река разбивается на мелкие ручейки и протоки, заваленные принесенными большой водой деревьями, ловлю ленка надо рассматривать уже с совершенно другой точки зрения. А почему? На петляющих мелких и узких протоках нужно быть крайне осторожным, чтобы остаться незамеченным затаившимся хищником – ты перед ним как на ладони. Здесь нужен точечный облов перспективных участков - метр за метром, и забросы едва ли превышают 10 м - всё происходит под ногами и на виду. И каждый правильный заброс с высокой долей вероятности может стать результативным, зато промах, зацеп или шумное приводнение - просто-напросто напугать рыбу.

Вас ждет масса впечатлений, если найдете стоянки косяков хищника. Мне чаще всего это удавалось в верховьях реки, где осенний невысокий уровень воды позволял, зайдя на середину реки в вейдерсах, облавливать плес шириной 50 - 60 м. Если нет аномалий дна или коряг, то рыба будет стоять под самым берегом, где над водой нависают ветки деревьев.

На участках, начинающихся с перекатов, где основное русло реки разбивается на несколько проток, обычно перед островом, разделяющим их, стоят косяки крупных пятнистых охотников. Раз в одну из осенних рыбалок в дождливый день я вышел на такой участок. И двигался вдоль берега. Рыба никак себя не выдавала, но шли эпизодические поклевки. Стоило чуть дальше отойти от берега к руслу и забросить воблер на максимально возможное расстояние, стало видно, как большие темные спины со всех сторон начали окружать приманку. Потом произошла поклевка - и после первых рывков успевшего схватить приманку хищника сопровождающие его конкуренты, словно понимая, что что-то не так, разбежались на свои стоянки.

Если удастся выявить присутствие ленка на каком-то участке, ночью, в период повышенной активности этой рыбы, можно ловить его и на поверхностные приманки. Вообще, ночная рыбалка каждый год для меня – это что-то невероятное, как будто в первый раз. Представьте - кромешная тьма, шум реки, вокруг – таинственная тайга, птицы испускают множество разных воплей, какая-то живность прыгает по веткам, пара светящихся глаз появляется то тут, то там в прибрежных кустах, а вы со спиннингом в руках пробираетесь вдоль берега на знакомый плес…

Городскому жителю обязательно нужно хоть раз услышать, как ночью атакует поверхностную приманку ленок. А такие атаки могут быть многократными за проводку. Почувствовать мощные рывки из темноты и услышать чавканье, когда речной хищник промахивается. Это насыщенный на рыболовные эмоции процесс.

Но в тайге не все реки широкие и со скалистыми берегами. Есть и марьевые, с берегами низкими, такие реки могут быть узкими, но глубокими и с небольшим количеством кос. Берега на них бывают заросшими, поток - очень сильным. Ловля становится возможной только с лодки. Вот как раз там для меня по новому открылись закоряженные заливчики и заводи в протоках. Если в таких местах всю рыбу не распугал гигантский таймень, то непременно встретится крупный ленок. На подобном участке московский фотограф Олег Кулагин поймал ленка на 5,3 кг.

Еще солидных ленков систематически удавалось ловить на кривунах между плесами и перекатами. Вход в поворот и выход из него, как правило, занимают таймени. А вот середина кривуна с подмываемым берегом и прижатым к нему потоком облюбовывается пятнистыми хищниками с женским уменьшительно-ласкательным именем. А если в этих зонах будут заломы или корчи, то шансы встретить хорошего ленка повышаются.

Тактика

Если правильно прочитать водоем, то удача вам обязательно улыбнется. При ловле ленка главное – не торопиться. Сначала нужно определить перспективные участки, где предположительно должен присутствовать ленок. После этого методично начать облов по принципу «от ближней зоны к дальней», т.е. делая сначала короткие забросы, а только потом уже обрабатывать дальние участки зоны.

В верховьях таежных рек по-настоящему раскрывается вся философия таежной лососевой рыбалки. Перед вами горный поток во всем его многообразии. Где-то по скалам журчат ручьи, где-то река разбивается на протоки, при этом есть участки, глядя на которые никогда не скажешь, что это горная или таежная река. Если повезет, то даже за один день можно увидеть всё это и даже больше.

Косы, мели, основной поток – эти атрибуты таежных рек будут вас сопровождать на протяжении всей рыбалки. Прозрачная и чистейшая вода выявит всё свое содержание. Вы увидите все камни и коряги. Порой - и рыб, как они пасутся, преследуют приманку или ведут свою жизнедеятельность. Всё происходит на виду. Заброс, поклевка, ожесточенная борьба, победа и затем обязательное бережное отпускание рыбы.

Все облавливаемые точки требуют определенного подхода - откуда забросить приманку, в какое место её приводнить, в каком горизонте провести и с какой скоростью. Успеха можно добиться только при грамотном выборе позиции и передвижениях.

Нельзя шуметь, поэтому перемещения должны быть неспешными и скрытыми от рыбы. По себе знаю, что можно по неопытности пройти перспективное место, просто недооценив его. Например, просматриваемое русло от берега до берега вроде как намекает на отсутствие рыбы, иначе вы бы её просто увидели. Но не тут-то было! У противоположного берега, который может быть от вас и в десяти, и в двадцати, и в пятидесяти метрах, может лежать скромная ветка, отломившаяся от подмытого дерева, или совсем небольшой камень.

И вот около этих препятствий могут быть ленки. Все интересные зоны стоит облавливать, не пропуская ни одной. Достаточно сделать 3 - 5 забросов. И только после этого двигаться к следующей точке.

Несколько лет назад, когда из-за затяжных дождей вода поднялась больше метра, а поток усилился и стал мутным, ленок стал концентрироваться в зоне границ течений и в укрытиях со спокойной водой. Такими местами стали заливы, карманы у береговой зоны, выходы и входы в протоки, различные препятствия, которые замедляли мощный поток. Мы с друзьями целенаправленно день за днем искали подобные участки на реке и облавливали их. Примечательно, что в большую воду средний размер пойманных ленков увеличивается, а общее количество поимок намного меньше, чем в низкую воду.

Живописна ловля по протяженным протокам, уходящим от основной реки в тайгу. Можно по ним двигаться взабродку и облавливать каждую ямку и каждое поваленное дерево. И никогда не известно, кто вылетит на вашу приманку из-под коряги или со свала ямы. Но любая атака на небольшой глубине, где видно каждый камень на дне, особо красочна. А уже если повезет вызвать поклевку трофейного ленка, то готовьтесь сразу форсировать вываживание, иначе трофей заведет шнур или леску в коряги и перетрет их.

Снасти

Снасти на ленка, как, впрочем, и на кумжу, могут быть взаимоисключающими и диаметральными. Дело в том, что ленок и кумжа могут быть маленькими и большими, а условия, в которых проходит ловля, могут очень сильно разниться. Почему я провожу именно такую параллель между этими рыбами? Дело вовсе не во внешнем сходстве. Ловля некрупной кумжи (пеструшки, форели) является самостоятельной дисциплиной среди спиннингистов.

Ровно так же, как и ловля проходной кумжи на бурлящих горных реках. Рыба одна, но её различные формы требуют применения разных снастей. С ленком то же самое. Ловля трофеев в сложных местах – средние и тяжелые спиннинги. Ловля на мелководье в верховьях горных рек – легкие и средние спиннинги. Ловля на протоках и ручьях – ультралегкие и легкие спиннинги.

Мне нравится ловля ленка во всем своём многообразии. Раз такая рыбалка - одна из самых красивых, которую вообще можно только представить, то и ловить рыбу хочется по-разному в погоне за рыболовными эмоциями. Так, например, на протоках, бегущих по лесу, где глубина и по щиколотку, и по несколько метров - очень интересно ловить на самые легкие снасти. И это связано не только с тем, что леночки могут быть маленькими, ведь всегда есть вероятность поймать и крупную рыбу. При этом протоки - неширокие, есть и с чистыми галечными участками. Там на ультралайт можно сойтись и с настоящим трофеем. И это будет очень интересно.

Чтобы наслаждаться каждым движением рыбы, её кульбитами и невероятными и столь желанными изгибами бланка под нагрузкой, можно использовать самые легкие удилища с параболическим строем. Тогда появится возможность забрасывать на нужную дистанцию самые легкие приманки - вплоть до «мушек» - и за счет строя методично утомлять рыбу, несмотря на ультралегкость снастей. Мне таким удилищем служит Smith FLN-66 с тестом до 3,5 г. Ставлю на него катушку Shimano Twin Power 09 Mg 1000S и нейлоновую леску Raiglon Trout Special 4 lbs. (0,148 мм) или 6 lbs. (0,195 мм) - получается сбалансированный и надежный комплект.

Если же на закоряженных узких участках рек или протоках присутствует средний и крупный ленок, то не только приходится применять более крупные приманки, но и иметь возможность справиться с крупной рыбой, форсируя вываживание, иначе она зайдет в топляк и произойдет обрыв. Для таких случаев у меня есть короткий трехчастник быстрого строя Smith TLB-45DT/3 с тестом до 8 г.

Он особенно актуален на заросших участках, где нужно часто перелезать через коряги, обходить ямы или завалы берегом и в целом перемещаться по лесу. В таких условиях особенно оправдана короткая длина удилища. С ним я использую катушку Daiwa Theory 2004 со шнуром Raiglon Light Game #0,4.

На широких перекатах или мелководных плесах можно ловить на легкие спиннинги с тестом до 10 г. Удовольствие от борьбы на умеренном течении с ленком с такими снастями вам гарантировано. Лично я при выборе спиннинга исхожу из применяемых приманок. И если ленок отзывается на воблеры длиной 90 мм, то брать спиннинг до 3,5 г или даже до 6 г не имеет смысла. Кроме того, активничать рыба может на течении, поэтому этот фактор тоже надо учитывать. А для ловли на большой реке с её солидной глубиной, шириной, силой горного потока и закоряженностью предпочтительно иметь запас по используемым приманкам до 12 - 18 г.

Предпочтения по длине и строю у каждого спиннингиста индивидуальные, кому-то нравятся медленные удилища, кому-то быстрые. У всех есть свои преимущества и недостатки. Медленный строй позволит лучше вязать рыбу, утомлять её и снизит вероятность обрыва приманки при резких рывках добычи, а также кинет приманку дальше. Удилища с быстрым строем упростят и повысят контроль над приманками на течении горной реки, увеличат чувствительность снасти, позволят форсировать вываживание и улучшить контроль над рыбой.

Я же предпочитаю использовать спиннинги со сложным строем, имеющих быстрый и даже сверхбыстрый строй, но у которых под нагрузкой начинает включаться в работу весь бланк. Такие спиннинги объединяют в себе сильные стороны медленных и быстрых удилищ.

Для условий полноводной реки мне служит удилище со сложным строем Smith TLB-69DT с тестом до 16 г. Его я укомплектовываю катушкой Shimano Twin Power 15 C3000HG с высоким передаточным числом. А леска под описанные цели - нейлон Yamatoyo Monster Trout 10 lb. (0,235 мм). С таким комплектом становится возможным рывковая проводка тонущих минноу длиной 70 - 90 мм на горном потоке. Мне удавалось на этот спиннинг ловить и семгу за 10 кг, и таких же тайменей. А ленки до 3 кг с любого участка реки дарят рыболовный праздник с таким комплектом.

Хорошо запомнился один случай, когда на горном перекате шириной около 60 м из-под противоположного берега у меня клюнул тупорылый ленок на 2,5 кг. Пришлось повозиться, т.к. он сразу рванул вниз по течению, а затем снова и снова пытался выйти на участок бурлящего слива перед плесом ниже. Ленок гулял то чуть ниже, то чуть выше, но в итоге мне удалось его приблизить к себе и в итоге вывести на берег.

Подходят и более длинные, и более мощные снасти - в зависимости от используемых приманок, условий ловли и индивидуальных предпочтений рыболова. Если ловля происходит на «колебалки», а дистанция заброса требуется от 40 - 50 м и выше, имеет смысл взять длинное и медленное удилище для дальнего заброса.

Если ловля ведется в тяжелейшем коряжнике, где после поклевки нельзя дать рыбе свободы более чем на метр-два в каждую сторону, а клюют трофейные экземпляры, то оправдано применение еще более мощных удилищ с тестом вплоть до 24 - 28 г, которые позволят буквально выдирать крупную рыбу из прогалов между корягами.

Арсенал приманок на ленка довольно широк - от «мух» до больших и объемных «вращалок» шестого номера. Жадному и решительному хищнику не требуется много времени, чтоб принять решение о нападении. Вопрос в другом - сможет ли он физически схватить ту или иную приманку. В разных условиях применимы различные приманки. Например, в мутную и высокую воду лучше всего привлекают внимание ленка «вращалки».

Они визуально объемны и их высокочастотные колебания провоцируют рыбу. Использовать можно всю линейку размерности - от «нулёвки» до 6-го номера. В этих же условиях не хуже «вращалок» отрабатывают крэнки, скорость проводки которых может быть очень медленной без потери рабочего горизонта, а сам рабочий горизонт варьируется применением различных типов воблеров: SSR, SR, MD, DR.

В верховьях горных рек по низкой воде, где глубина бывает всего пара десятков сантиметров, лучшими приманками будут плавающие воблеры-минноу длиной 50 - 90 мм. Твичевая проводка – лучшая провокация для смелого и жадного хищника. Где глубина начинает расти и доходить до метра-двух, можно эффективно применять классические тонущие узкотелые лососевые воблеры.

Зрелищна и добычлива рыбалка на кроулеры. Они имитируют перемещение мелких грызунов по поверхности воды. Для ленка это деликатес, поэтому атака всегда резкая и не дающая шанса «грызуну».

Отдельно я бы выделил «колебалки», которые на мелководье слабо применимы, да и максимально возможная дистанция заброса не всегда требуется при ловле ленка. Но такие условия, конечно же, есть, и вот тогда «колебалка» пригодится. Еще эти блёсны могут выручить при ловле на большой глубине или в плотном коряжнике, где требуется сразу после приводнения заглубить приманку, а её рабочая зона может составлять несколько десятков сантиметров, после чего следует атака или глухой зацеп.

Результаты

Рыбалка на ленка только кажется простой. Чтобы оказаться на таежной реке жителю Средней полосы, надо пересечь всю страну на самолете, а потом еще заброситься в дикую тайгу водным или воздушным транспортом. При этом даже в верховьях горных рек, где человек - очень редкий гость, клев лосося не гарантирован. Поимки с каждого заброса - это миф! Я сам много раз на опыте в этом убеждался. Но когда условия идеальны, нет ни снега, ни продолжительных дождей, ни штормовых ветров, ни мороза, а рыба активна, рыбалка может быть очень эффективной. В такие моменты я и мои друзья иногда даже считали, сколько поймано «хвостов» за день.

Выходило и 20, и 50 разнокалиберных ленков. Но при условии, что рыбалка происходит в течение всего светового дня, совершаются сотни забросов, на лодке проходятся десятки километров. Бывают и дни, когда ленок не клюет. За день получается поймать одну рыбку одному человеку или даже одному экипажу в лодке (2 - 3 человека).

Поэтому нужно быть готовым ко всему. Такова лососевая рыбалка! Но в любом случае она очень красивая и азартная, знакомящая с миром дикой дальневосточной тайги, его многообразием и с уникальной рыбой семейства лососевых.

Примечание*. Кривун - излучина реки, крутой поворот.