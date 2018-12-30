В ледяной водице малых рек Андрей Швец | 30 декабря 2018 г.

Не перестаю удивляться прихотливости рыбалки на своей заветной малой речке. Весной ловить здесь зубастую на мои любимые воблеры нереально – высокий уровень воды и бешеное течение делают это занятие совершенно бесперспективным, приходится применять другие приманки.

Позже, в мае, когда река начинает входить в свои берега и течение понемногу замедляется, охотиться с воблерами за местной щукой становится легче - появляется много «обраток» и участков практически без течения, где на границе струи и тихой воды любит стоять в засаде щука, карауля мелкую рыбу.

Но уровень воды всё еще высок, а на участках с небольшими и средними глубинами расцветает буйным цветом разного рода водяная растительность, осложняя ловлю. Свободными остаются лишь ямы, да и те обрамлены по свалам зарослями листьев кувшинки.

Но проблема в том, что местное щучье стадо рассредоточивается по разным мелким заливчикам и проточкам. А те зарастают так, что ловить там даже «незацепляйками» попросту невозможно. Рыбачить в эту пору, и довольно успешно, можно лишь в нижнем течении, где речка в обрамлении стен из высоченного тростника течет среди полей.

Выше же речка бежит среди крутых берегов, покрытых густым лесом, но там она завалена упавшими деревьями – это работа течения, постепенно подмывающего берега, и бобров, которых здесь несметное количество. Плюс с июня нормальную ловлю здесь делают проблематичной нитчатые водоросли, висящие прядями по несколько метров в длину на каждой лежащей в воде ветке или коряжке и облепляющие густым комом любую приманку - в итоге из удовольствия рыбалка обращается в сплошное мучение.

Ловля любимыми воблерами в завалах становится возможной разве что с осенним похолоданием воды и до ледостава, когда зловредная нитчатка отмирает, а с ней и остальные водоросли – и речное пространство становится свободным.

Дополнительных вистов добавляет еще и то, что на водохранилище, в которое впадает речка, начинается плановый сброс воды, и уровень её сильно понижается – на один-полтора, а иногда даже на два метра. В итоге щука, до той поры растасованная по всяким заливчикам и прочим мелководьям, скатывается на самые глубокие места, которые на моей речке очень компактны и легко читаются. И тут уже не ставится вопрос, есть ли в месте ловли в данный момент щука или нет – теперь она стопроцентно тут, теперь вопрос лишь в том, сумеешь ли ты соблазнить её на поклевку.

Казалось бы, теперь, по студеной воде, задача по поимке зубастой максимально упрощается: знай себе перебирай приманки - и на какую-то из них она рано или поздно отзовется, однако тут не всё так просто. Различные приманки и техника их подачи, без всякого сомнения, очень важны, но нужно учитывать и специфику водоема, и особенности поведения местной щуки – без этого не видать успеха как своих собственных ушей. Например, характерная особенность моей малой речки – это просто нереально прозрачная вода, причем в любое время года (за исключением поры весеннего паводка).

Даже летом, когда многие водоемы задыхаются от буйства сине-зеленых водорослей, речка кристально прозрачна: дно видно на глубине двух с половиной - трех метров. А в прозрачной воде любая рыба очень осторожна, т.к. прекрасно видит и всё происходящее на поверхности – например, лодку рыболова, и искусственную приманку может рассмотреть до мельчайших деталей.

За несколько лет ловли на этой речке я четко прояснил для себя одну закономерность: при хорошей освещенности водоема активность местной щуки всегда или нулевая, или очень низкая, но когда небо затянуто облаками или, еще лучше, тучами, она начинает питаться и, соответственно, реагировать на приманки.

То же самое со временем суток: на рассвете, когда водоем освещен плохо, практически всегда можно попасть на более или менее продолжительный щучий выход, но стоит лишь солнцу подняться повыше и осветить реку, как клёв моментально прекращается. И даже в пасмурную погоду при низкой облачности освещенность водоема к полудню значительно увеличивается, что сразу сказывается на клёве.

Особенно это заметно при низком уровне воды поздней осенью, перед самым ледоставом – жор щуки четко привязан к самым ранним утренним часам. Ниже по течению, где речка бежит по равнине, утренний выход всегда короче по времени, т.к. светило очень быстро поднимается над зарослями тростника – даже в пасмурную погоду осенью клёв если не прекращается совсем, то становится очень вялым.

А вот в завалах, где река течет в каньоне с высокими берегами, да еще и покрытыми густым лесом, послерассветная активность щуки намного продолжительнее, поскольку солнце должно подняться довольно высоко над горизонтом, чтобы осветить водоем. По времени это приблизительно часа два с половиной – три - вполне хватает, чтобы сплавиться на пару километров вниз по течению и обловить перспективные точки, а за сотни рыбалок в этих местах я нашел их достаточно.

Общая закономерность клёва такова: при не очень высокой активности зубастой на чистой воде преимущественно ловится мелкая хищница, крупные же особи атакуют приманку всегда из-под лежащего в воде ствола дерева или сплошного завала. На пике же активности крупная щука тоже выходит из «крепких» мест на чистую воду и хватает здесь предлагаемые ей приманки.

Но я подметил и одну странную особенность, а именно то, что яма яме и завал завалу всегда рознь – в одних средняя и крупная щука брала постоянно, а другие, с виду очень аппетитные и ничем не отличающиеся, не работали вообще никогда.

Вроде и «обратки» с тиховодьями такие же, и глубины, и стволы деревьев в воде навалены – а щука не хочет тут ловиться ни в какую, хотя не может её тут не быть, в этом месте, просто по определению. Тогда как в похожих как две капли воды ямах чуть ниже или выше по течению щука берёт систематически, надо только подобрать приманку и проводку. В протяженных же мелководных участках между ямами с 1,5 – 2-метровой глубиной клевала почти всегда некрупная, но бойкая щучка.

Однако каждую рыбалку я старался не зацикливаться на наработанных точках – гораздо интереснее постоянно искать новые, облавливая каждую коряжку, каждый лежащий в воде ствол дерева, каждый вход и выход из ямы. У меня сложилась наиболее эффективная тактика ловли в завалах, в подавляющем большинстве ситуаций приносящая успех, если щука хоть немного активна: это сплав вниз по течению с обловом перспективных с виду точек.

Течение, которое в эту пору здесь несильное, почти всегда проходит у одного из берегов – и я просто ставлю лодку у берега со спокойной водой или упираю лодку в один из многочисленных завалов и облавливаю интересующее меня место.

Якорь для постановки на точку используется лишь в крайних случаях – когда не удается зафиксировать лодку и течение медленно сносит её. Прогоны с небольшой глубиной я облавливаю обычно в дрейфе, не останавливаясь – ловля мелкой щуки неинтересна, к тому же время утреннего выхода непродолжительно, так что тратить его на мелкую рыбу просто нецелесообразно. Правда, на этих мелководных участках часто встречаются локальные мини-приямки, которые тоже необходимо проверить тремя-пятью забросами - в них иногда обнаруживается неплохой трофей. Также хорошая щука может стоять около любого лежащего в воде ствола - это почти хрестоматийное место для засады хищника, и не проверить такую точку парой-тройкой забросов стало бы неразумным.

К слову, без проверенного отцепа надежной конструкции на такие речки лучше и не соваться, иначе счет потерянным на зацепах приманкам будет идти на десятки, что, несомненно, больно ударит по карману, не говоря уже о потерях времени на перевязывание снасти и испорченных нервах.

В этом сезоне количество зацепов на моей реке резко увеличилось по сравнению с прошлыми годами – деревьев навалило в реку очень много, да еще и весеннее течение постоянно перемещало их по дну. И места, где еще недавно можно было беспрепятственно провести воблер, теперь грозят мертвыми зацепами - на недавней рыбалке я просто устал работать с отцепом, спасая приманки.

Тут приведу один совет, облегчающий жизнь: если чувствую, что приманка зацепилась, я не дергаю спиннинг, пытаясь её освободить – этим я еще сильнее загоняю тройник в ствол дерева или ветку, а ослабив натяжение шнура, подплываю немного за место зацепа – и воблер обычно легко освобождается из подводного плена.

Не очень приятная специфика сплава по речке при низком уровне воды – это трудная проходимость завалов: если по высокой воде лодка свободно идёт над лежащими под водой стволами деревьев, то теперь обмеление реки обнажает древесные джунгли, и приходится либо лавировать между стволами в поисках более-менее свободного прохода, либо в некоторых местах, сидя в лодке, буквально по сантиметру проталкивать её через какую-нибудь ветку, которую никак не получается обойти. А в особо сложных местах случается даже заниматься акробатикой: есть пара сужений русла, где от берега до берега лежат здоровенные деревья, упавшие в воду много лет назад, и приходится подплывать к стволу, самому залезать на него и, стараясь не свалиться в воду, перетаскивать через него лодку со всем рыбацким скарбом.

Обнос же по берегу на моей речке практически невозможен. Во-первых, берега здесь очень высокие и крутые, так что втащить наверх лодку по почти отвесному склону - задачка еще та. Во-вторых, берег мало того, что крутой, так еще и глинистый, к тому же мокрая глина покрыта слоем опавших листьев, а это сочетание очень коварно: поскользнуться там при подъеме и грохнуться – плёвое дело.

Еще нужно учитывать, что нам нужно не только сплавляться, но и подниматься потом обратно вверх, против течения, снова преодолевая преграды – на это уходит много и времени, и сил. К тому же нужно стараться быть максимально осторожным, чтобы не пробить лодку о видимые и невидимые под водой коряги – напороться на толстенный сук на полном ходу чревато кораблекрушением с самыми неприятными последствиями.

Усложняет подъем по реке вверх и течение: в сужениях, куда весенний бурный поток обычно наносит древесные стволы и где образуются завалы, оно усиливается и в некоторых местах буквально бурлит. Тут преодоление крупных завалов вообще становится проблематичным: бывает, что подогнать лодку к лежащему в воде стволу и вылезти на него получается далеко не с первой попытки. Течение то разворачивает лодку, то пытается выбросить её назад, и к завалу никак не удается подойти – приходится порядком помучиться, и иногда на преодоление такой преграды уходит масса времени.

Самый приятный вариант – когда рыба достаточно активна и хорошо реагирует на предлагаемые ей воблеры: тогда лучше всего просто идти сплавом, не задерживаясь подолгу на одном месте. В таком варианте скорость облова будет самой высокой – мы сплавляемся на лодке на достаточно большое расстояние, обрабатывая по пути все приглянувшиеся места. Щука достаточно активна, не капризничает, и мы можем проверить большое количество точек и гарантированно заработать какое-то количество поклевок, при этом нам не нужно особо церемониться с техникой подачи приманок.

Совсем по-другому приходится ловить, когда зубастую придавил какой-то атмосферный фактор – чаще всего это резкая смена давления в ту или иную сторону: в таком случае я использую две тактические схемы облова акватории. Первая – это та же ловля сплавом, но с тем лишь отличием, что щука пребывает по той или иной причине во временном коматозе и не хватает приманку на первых же метрах проводки.

В этом случае я просто пробрасываю интересные точки: даже если большая часть щучьего стада и находится в прострации, всегда найдутся несколько активных особей, готовых решительно атаковать вашу приманку. То есть, ловим в быстром темпе, на пассивную рыбу просто не обращая внимания – будто её и не существует: чем больше мест мы обловим, тем выше шанс встретить активную щуку. Очень часто такая тактическая схема приносит свои плоды - несколько щучьих поклевок всё же удается заработать.

Но, бывает, что река словно вымирает – можно полоскать любые приманки, однако все наши усилия будут тщетны. Причину таких провалов в клёве трудно объяснить – вроде и погода стоит устойчивая, и давление много дней подряд стабильно, но зубастая закрывает пасть на замок и соблазнить её какой-нибудь, даже самой хитроумной приманкой просто нереально. Тогда работает вторая схема: приходится уговаривать щуку, просто вымучивать, облавливая каждую перспективную точку подолгу, меняя при этом приманки и способы их подачи.

Процесс это долгий и вдумчивый, поэтому - никуда не торопимся: активно перемещаться по реке, меняя точки, просто не имеет смысла – рыба пассивна, и смена мест ловли ничего не даст. Я обычно становлюсь на точку и трачу на её облов от пятнадцати до двадцати минут – например, где-нибудь у лежащего в воде поваленного бобрами дерева, своей развесистой кроной уходящего в глубину.

Приманки нужно применять медленные, которые можно проводить буквально черепашьим шагом: проводка получается очень долгой, но тут просто нет другого выхода, т.к. ни на какую другую подачу воблера щука попросту не отзовется. Единственный шанс – это попасть ей приманкой, что называется, по голове, однако при низкой активности и он часто не срабатывает. Хорошо раздраконивает неактивную рыбу многократная проводка приманки по одному коридору – часто щука просто не выдерживает такого форменного издевательства и всё-таки атакует приманку. Причем засекается, как можно было бы ожидать от пассивной хищницы, не за самый краешек губы – немаленький воблер очень часто оказывается полностью в её пасти.

Зато самый большой праздник наступает, если повезет оказаться на рыбалке в тот день, когда основная часть щучьего стада из речки скатывается на зимовку на большую воду, в водохранилище – такая рыбалка точно запомнится надолго. Мне так везло пару раз и я помню те рыбалки спустя долгое время так четко, словно это происходило вчера – «раздачи» были такие, что руки еще долго тряслись.

Мелкощука вообще не брала – только особи от одного до четырех килограммов, но тенденция всё равно сохранялась: пик активности приходился на раннее утро, затем она снижалась по мере того, как водоем лучше освещался, даже при пасмурной погоде, и в конце концов сходила на нет.

Пару слов по приманкам: мне обычно хватает одной двусторонней коробки с воблерами, да и то сплошь и рядом ловишь на один-два воблера, остальные же просто лежат в коробке в качестве неприкосновенного запаса. Щука активна – я практически всегда пристегиваю к поводку Rerange 130SP Jackall и так и не снимаю его до конца рыбалки: этот японский воблер ловит разнокалиберную хищницу просто на удивление стабильно. Базовая проводка с расчетом на активную рыбу – самая простая (хотя я и не люблю говорить про такие вещи): два «твича» – и пауза секунды 3 - 4 длиной, этого обычно вполне достаточно.

Перед ледоставом вода в моей реке до невероятности прозрачна, так что получается рыбалка как бы вприглядку – скажу, что занятие это очень азартное: практически все фазы щучьей поклевки ты можешь видеть собственными глазами. Заброс в берег, пара «твичей» – и пауза, а секунды через три мелькает светлый бок - и рука ощущает, как кто-то осторожно трогает приманку, затем знакомый толчок – и отчаянное сопротивление засекшейся щуки.

По вымучиванию пассивной щуки конкуренции известному Laydown Minnow Mid 110SP Nories почти нет – разве что составники, но это уже отдельная история. Эту модель я считаю вообще одним из лучших минноу в своем классе, и именно на уговаривании капризной рыбы – поэтому у меня этот воблер всегда присутствует в коробке в нескольких расцветках. Проводка для пассивной щуки - очень долгая и медленная: нам нужно лишь стронуть с места приманку легким движением кончика спиннинга и заставить её совершать частые затухающие колебания вокруг своей оси. Именно мощным роллингом и славится данная модель – он действует на щуку в любом состоянии активности просто неотразимо.

Воблер в придачу ко всему еще и «тихий», т.е. лишен каких-либо шумовых камер с шарами: это тоже очень большой плюс при охоте за неактивной щукой. В местах с большими глубинами хорошо работает диповый миноу Nories Tadamaki 112SP, идущий при проводке на двух метрах: фирменный Норисовский роллинг на движении и на паузе делает эту модель фаворитом при ловле неактивной рыбы.

Ловля перед самым ледоставом на малой речке очень интересна: по берегам уже лежит снег, утром легкий морозец заставляет обмерзать шнур и кольца, но нет поры прекрасней – водоем замирает перед долгой зимней спячкой. Щука, словно предчувствуя, что речка скоро покроется льдом, часто активничает вовсю - и, если повезет, можно очень хорошо отловиться, получив массу эмоций и впечатлений от злых щучьих поклевок. Последние рыбалки сезона - и всё, ледостав: я прощаюсь с речкой до следующего сезона…