Устье Волхова. Судак Максим Перов, Санкт-Петербург

Каждый год в июне-июле я езжу в устье Волхова, чтобы половить судака на джиг. Публикуя отчеты о своих рыбалках в интернете, я получил немало вопросов от начинающих рыболовов об особенностях ловли клыкастого в тех местах, что и подтолкнуло меня обобщить свой опыт в виде статьи.

Район, о котором пойдет речь - место впадения реки Волхов в Ладогу, участок от Староладожского канала до последних (третьих) выходных бакенов. Ближайший населенный пункт - Новая Ладога. За вторую половину июня - начало июля я обычно бываю в этих местах 4 - 5 раз. Ловлю исключительно взаброс, джиговой ступенчатой проводкой. Уже давно я решил полностью отказаться от ловли судака «дорожкой», т.к. ловля джигом, на мой взгляд, намного интереснее, спортивнее, да и результативнее.

Насчет результативности. Я, честно говоря, поначалу был просто поражен тем, насколько все-таки важно подобрать «ключик» к рыбе, причем в данном случае главное было не столько выбрать приманку, сколько правильно провести ее. Судака, пусть и некрупного в основной массе, в устье Волхова подходит много, на некоторых точках можно, не поднимая якоря, ловить подолгу - и поклевки не прекращаются, иногда «стучит» по несколько раз за одну проводку. И в это же время вокруг плавают хмурые «дорожечники», у которых практически не клюет.

Видя, как я вынимаю-отпускаю одного клыкастика за другим, некоторые подплывают, расспрашивают, становятся на якорь неподалеку, вешают на тот же спиннинг, которым «дорожили», твистер или виброхвост - и… продолжают ничего не ловить. А все дело в том, что очень многие рыбаки почему-то чрезмерное внимание уделяют тому, на какую приманку ловить, а не как на нее ловить.

Итак, начнем. Чтобы правильно ловить волховского судака джигом, необходима подходящая снасть, и в первую очередь - спиннинг и леска.

Спиннинг

Спиннинг подбирается в зависимости от того, какой величины джиг-головки будут использоваться. В рассматриваемом месте диапазон применяемых головок довольно широк, поэтому одним спиннингом не обойтись. Дело в том, что в районе первых бакенов, ближайших к реке, еще присутствует довольно сильное течение, поэтому там нужны 12 – 16-граммовые головки, а если ловить в самой реке, напротив Староладожского или Новоладожского каналов, то там может понадобиться и 16 - 22 г. В районе же вторых бакенов течение намного слабее, там следует применять головки 8 - 12 г. А около третьей пары бакенов течения уже почти нет, там для правильной «ступеньки» нужны головки 6 - 8 г.

Некоторые, стремясь упростить задачу, могут подумать, что достаточно взять спиннинг с распространенным тестом 5 - 25 г - и дело в шляпе. Однако это не так. При джиговой проводке наилучшая чувствительность достигается, если масса приманки близка к верхнему пределу теста спиннинга. К тому же при ловле с лодки задача осложняется тем, что из-за качки на волне вздрагивание кончика спиннинга при касании приманкой дна часто плохо заметно, а при ловле легкой приманкой, близкой к нижней границе теста, вздрагивание кончика будет совсем слабым и на волне его просто не будет заметно.

Прошлым летом я брал с собой два двухметровых спиннинга - от Daiwa с тестом 4 - 16 г и St.Croix с тестом 2 - 7 г. Оба вполне выдерживают небольшую перегрузку, особенно Daiwa, он у меня покрывает диапазон 10 - 24 г, а St.Croix – 6 – 10 г. Спиннинги в полной боеготовности стоят в стаканах-держателях - и в зависимости от условий я ловлю то одним, то другим. Раньше брал еще и 2,9-метровый Lamiglas с тестом 3 - 10 г для дальних забросов, но удилище такого роста в лодке создает неудобства.

Леска

«Плетенка» и только «плетенка»! И дело тут вовсе не в прочности. Прочность в устье Волхова как раз особо не нужна, зацепов там почти нет, да и те, которые есть (2 - 3 за рыбалку), легко снимаются, благо ловля-то лодочная. «Плетенка» нужна потому, что она, в отличие от монофильной лески, практически не растягивается. Ведь растяжимая леска сильно смазывает информацию, поступающую от приманки, да и правильной ступенчатой проводки добиться с ней очень сложно.

Я использую недорогую плетеную леску Power Pro диаметром 0,1 мм. Прочности вполне хватает - судака под 3 кг вывожу без проблем, благо фрикцион на катушке работает нормально. Почему не ставлю леску потолще? Чем толще леска, тем сильнее она парусит от течения и ветра, а это, опять-таки, затрудняет контроль над приманкой.

Катушка

Главное - ровная укладка лески. Ведь проводка джига – это не равномерная подмотка, и на плохой катушке леска будет ложиться неплотно, станут образовываться свободные петли, а в конечном итоге – привет, «борода». Ну а «плетенка», если уж она серьезно запуталась, распутыванию почти не поддается, приходится обрезать куски, а она все-таки недешева, и если «борода» случается часто, это ощутимо бьет по карману. Поэтому на катушке для джиговой ловли экономить не стоит, такая экономия выльется в чистое разорение из-за потерь «плетенки».

Еще при ловле со шнуром желательна шпуля из металла, уж никак не пластмассовая. Но если вы возьмете приличную катушку, то это само собой разумеется, ведь дешевеньких шпуль на достойные катушки не ставят.

У меня основные катушки для ловли в устье Волхова – из топовых серий от Daiwa размером 2000 и 2500.

Приманки

Я много экспериментировал, ставил разные джиговые приманки - твистеры, виброхвосты, «поролонки», «вертушки» с передним грузом. И убедился, что клюет на все, но очень по-разному. Хуже всего - на переднеогруженные «вертушки», хотя производители и позиционируют их как джиговые. Лучше всего - на виброхвосты вроде 7-сантиметровых Predator и Flipper от Mann’s. В прошлом июле вдруг выстрелил виброхвост Mystic Tasty Bleak. А для облова точек, которые уже солидно «запрессовали» другие спиннингисты, полезно иметь нестандартные приманки - скажем, поролоновые «рыбки».

Цвет не имеет решающего значения. Волхов - не горная речка, вода в нем не отличается особой прозрачностью, ловля идет на глубинах 4 - 6 м. Я чаще ставлю приманки светлых оттенков - желтые, салатовые, белые.

Где и когда ловить?

Хотя мы и говорим о довольно небольшом участке водоема, условия там совсем не одинаковы. В самом Волхове - сильное течение, береговые свалы четко выражены, глубина на русле в районе каналов местами превышает 7 м. Около бакенов по мере расширения предустьевого участка течение слабеет, свалы становятся гораздо более плавными.

Вообще-то, при джиговой ловле необходимо либо облавливать береговые свалы, либо искать какие-либо неровности на дне (ямки, бровки и т.п.) и целенаправленно обрабатывать их. Для этого необходим эхолот. Но в случае с Волховом задача начинающего джиговика сильно упрощается: рыбы много, она почти везде, кроме верхней мелководной части свалов, зацепов почти нет. Раздолье, одним словом! Идеальный полигон для желающих попрактиковаться в джиге: отработать проводку, подсечку - в общем, как говорится, набить руку.

Сезон ловли - вторая половина июня и начало июля. Конечно, год на год не приходится, иногда судак задерживается и до конца июля. Ночью в устье он почти не берет, и если спать не планируете, сходите с «дорожкой» в Ладогу, чтобы как-то убить время. Хотя светает в конце июня уже в четвертом часу, судак, как правило, «включается» немного позже, с восходом солнца. Хотя и говорят, что судак - любитель сумерек, в устье Волхова, похоже, наблюдается исключение. В вечерних сумерках клев тоже резко прекращается, берет клыкастый пока освещенность на уровне дневной.

Проводка

Ну, наконец-то добрались до главного. Чтобы еще раз подчеркнуть важность этого момента, приведу разговор, который состоялся как-то раз на берегу Новоладожского канала после того, как рыбаки, разгружавшие свою лодку рядом со мной, узнали, что у меня весь день хорошо клевало, в то время как они вымучили всего несколько судачков на двоих. И большую часть времени они ловили «дорожкой». «А на джиг пробовали?» - говорю я. «Да, но все равно не берет». – «Так вы «ступенькой» вели?» – спрашиваю, и вдруг понимаю, что они не в курсе, о чем речь. «Ну да, так, что-то в этом роде».

Объясняю, что такое ступенчатая проводка - и по выражению лиц понимаю, что заморачиваться с этим они вряд ли будут. «Раньше и так нормально брал», - недовольно бормочет один и на этом разговор заканчивается. Что ж, кто не хочет, того не научишь... Но вот что показательно: они пробовали ловить на те же мягкие приманки, что и я, и тоже возле дна, но поклевок не видели, в то время как у меня их было несчитано. В чем же дело? А в том, что при классической ступенчатой проводке обязательно присутствует фаза свободного планирования приманки, и именно в этот момент происходит 90% поклевок. Как же этого добиться?

Необходимая масса головки подбирается опытным путем. На ее величину влияют глубина в месте ловли, сила течения и ветра, парусность приманки (чем она больше, тем больше должна быть масса головки), толщина шнура, а также направление проводки (против или поперек течения). Поэтому набор головок надо иметь достаточный, с шагом не более 2 г.

Классическая ступенчатая проводка выполняется так. Забрасываем приманку, даем ей опуститься до дна (касание дна видно по вздрагиванию кончика спиннинга, а если тот достаточно чувствительный, то может ощущаться и слабый толчок «в руку»). Далее, держа спиннинг неподвижно, делаем 2 - 4 быстрых оборота ручкой катушки и останавливаем подмотку. Сперва приманка отрывается от дна, а после остановки подмотки начинает планировать обратно (внимание, сейчас возможна поклевка!). Опять касание приманкой дна - подмотка - пауза, касание - подмотка - пауза. Я выдерживаю паузу на «ступеньке» в одну - три секунды.

«Классику» я использую, когда ловлю на русле в пределах реки (до первой пары бакенов) и выполняю проводку против течения. Ходовые головки здесь – 16 - 22 г. Если есть желание обловить точки по бокам от лодки, то кроме подмотки катушкой я делаю подброс приманки еще и с помощью спиннинга.

Спиннинг включается в проводку и когда ловля идет возле второй пары выходных бакенов, и тем более дальше, ближе к третьим бакенам. В этих местах течение уже почти отсутствует, нужны самые легкие головки, а их проводку не всегда хорошо видно по вершинке спиннинга, особенно в качку. Поэтому я делаю более резкий отрыв приманки от дна, она взлетает выше, чем при проводке катушкой, и при падении на дно дает более явный отыгрыш вершинки.

Хороший прием - протаскивание приманки по дну. Его я применяю возле выходных бакенов и гораздо реже в самом Волхове. Дело в том, что в реке есть «пятна» с колониями ракушечника. Там любит держаться судак, но протаскивание по дну приведет либо к зацепу, либо к обрезу «плетенки» об острые края раковин. А вот дальше, у бакенов, дно практически гладкое, и там бывает полезно между «ступеньками» слегка протащить приманку по дну. У меня редко клюет во время самого протаскивания, но это хороший способ привлечь судака в многократно обловленных другими рыболовами точках.

При ловле в Волхове на ракушке я оснащаю приманки обычной джиг-головкой, тогда они практически не цепляются. Однако с одним крючком засекаемость судака низковата, очень много холостых ударов. Поэтому ближе к бакенам, где ракушки нет, в ход идут приманки на двойнике с разборным грузиком «чебурашкой».

Кстати, при оснащении «резины» двойником нужно помнить, что судак бьет в голову приманки. Поэтому цевье двойника должно быть коротким, чтобы крючки выходили близко к голове приманки. Это существенный нюанс, сильно повышающий реализацию поклевок.

Что еще важно? Своевременная и достаточно резкая подсечка. Поскольку поклевка происходит, когда приманка свободно планирует, судак редко садится на крючок сам, он бьет по приманке - и если подсечка запоздалая или недостаточно резкая, уходит безнаказанным. Вообще, судака, особенно некрупного, подсечь куда сложнее, чем, например, щуку. Пасть у него жесткая, так что крючок должен быть идеально острым (я ставлю Owner или Gamakatsu).

В устье Волхова я чаще всего ловлю без поводка, т.к. при обилии судака щуки обычно практически нет. Лишь иногда ставлю мягкий малозаметный самодельный поводок из специального материала Supratress от Cannelle. Для целенаправленной ловли щуки, особенно крупной, он не годится - не на 100% устойчив к щучьим зубам. А вот в устье Волхова, где поклевки щуки редки и она некрупная, а поводок ставится лишь для подстраховки - в самый раз.

Помимо щуки, есть шанс на прилов в виде сома. Волхов - одна из немногих рек Ленобласти, где водится усатый великан. Хотя в устье при ловле судака специально на сома никто не настраивается, поклевки его случайны и бессистемны, но это не редкость. Каждый сезон приходят известия о поимках сомиков до 8 - 10 кг, редко когда крупнее. Однако даже сом на 8 - 10 кг, пойманный на судачью снасть, даст рыбаку целое море адреналина. Кстати, скорее всего, легенды о поклевках особо трофейных судаков, которых не удалось поднять к лодке, т.к. произошел сход или обрыв снасти, рождаются именно благодаря сомовьим проделкам.

Совершено не обязательно приезжать со своей лодкой. В Новой Ладоге и прилегающей к ней деревне Креницы есть несколько баз с прокатом лодок, как весельных, так и с мотором. Я обычно рыбачу с простейшей весельной «Пеллы». Ее мореходности вполне хватает для ловли в реке и передвижения по небольшой волне. Кстати, о погоде: лучше всего ехать в устье Волхова при несильном юго-западном ветре. Тогда в реке будет совсем тихо, а у выходных бакенов лишь небольшая рябь. А наименее подходящий ветер - северный или северо-восточный. Когда дует «северяк», в районе бакенов ловить вообще невозможно из-за высокой и короткой злой волны.

В заключение - о самом главном. Судак в описанном мною месте в основном некрупный, но если грамотно ловить, можно поймать много. Поэтому отпускайте пойманную рыбу, ведь несколько килограммов вполне достаточно на жареху и уху. Мы же не хотим, чтобы будущие поколения видели рыбу только на картинках.