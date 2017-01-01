Уроки поздней осени Николай Линник

Поздняя осень. А может - ранняя зима? В последнее время всё как-то смешалось в природе, и первый безопасный лед может встать только к Новому году. Еще несколько лет назад эта пора была для меня самой тягостной. Наверное, срабатывала многолетняя привычка открывать подледную рыбалку во второй половине ноября.

Однако теперь я нахожу в позднеосенней ловле рыбы с поплавком всё больше и больше «плюсов». Иногда, особенно после очередной удачной рыбалки, мне так и хочется попросить кого-нибудь из небесной канцелярии, чтобы осень в наших краях задержалась еще дней на десять.

Но, конечно, чем ближе зима, тем более трудовыми делаются рыбалки, однако в этом и заключается их прелесть. Кроме того, что ни в одну пору года у вас не будет такой уникальной возможности побыть на берегу одному, так позднеосенние рыбалки – это еще и отличный повод проверить всё, чему смог научиться за лето. Чем холоднее и прозрачнее делается вода, тем осторожнее и привередливее становится рыба, а значит - большее значение для успеха рыбалки приобретают те мелочи, на которые еще неделю-другую назад и внимания-то не обращал. Вот об этих мелочах я и хочу сейчас рассказать.

Поводок. Даже сорт лески, из которого будет связан поводок, поздней осенью может сильно повлиять на исход рыбалки. Несколько лет назад я столкнулся с ситуацией, когда рыбалку спасла только замена поводка из монофильной лески на такой же по длине флуорокарбоновый поводок. Причем рыбу нисколько не смутил тот факт, что новый поводок был на несколько микронов толще. Пока температура воды не опустилась ниже 10 °С, на своих поплавочных удочках я успешно пользовался короткими 15-сантиметровыми поводками, связанными из капроновой лески сечением 0,1 мм.

Рыба, в основном - плотва, клевала так уверенно, что всякий раз, когда я запаздывал с подсечкой, крючок приходилось выдирать у нее из горла. Но прошла неделя, температура воды понизилась до 7 °С - и на очередной рыбалке я долго не мог приспособиться к постоянным «приседаниям» поплавка, после которых приманка на крючке оказывалась слегка примятой и больше не воспринималась рыбой. Я менял и длину поводка, увеличив ее почти вдвое, и уменьшал диаметр лески, доведя его до 0,08 мм, однако проблема оставалась нерешенной. Единственная плотва, которую мне удалось засечь, была поймана за глаз.

Стало очевидно, что рыба излишне осторожничает. Она стоит на прикормке, но приманка на крючке кажется ей подозрительной. Исправить ситуацию удалось лишь после того, как я решился поставить поводок из флуорокарбоновой лески. Конечно, по сравнению с капроновыми эти лески более жесткие, однако плотве эта перестановка явно пришлась по вкусу. Попробовав рыбачить с новой леской, к своей радости я обнаружил, что кроме увеличения количества результативных поклевок приятно увеличился и размер клюющей рыбы.

Оснастка. Поздней осенью еще одним камнем преткновения между успехом и полным отсутствием поклевок на рыбалках может оказаться неправильно выбранные форма и размер поплавка. Казалось бы, чем осторожнее делается рыба, тем деликатнее должна быть оснастка. В безветренные дни я так и поступаю: выбираю максимально легкую оснастку и стройные поплавки. Но поздней осенью тихие дни выпадают крайне редко, а всё чаще приходится рыбачить в ветер. В такие дни в водоеме образуется значительное ветровое течение - и спасти рыбалку может только разумное увеличение общей массы оснастки и поплавки со смещенным вниз центром тяжести.

Иногда я намеренно ставлю оснастки общей массой в 3 - 4 г с поплавками, имеющими грушевидную форму тела. Моя цель – добиться, чтобы крючок с насадкой не уходил с прикормленной точки. Чем тяжелее оснастка – тем эффективнее она противостоит волнам. При правильной огрузке поплавка (по основание антенны) общая чувствительность снасти от ее массы практически не зависит, а увеличить привлекательность насадки можно и с помощью правильно распределенных по леске грузил. Несколько самых близких к «подпаску» дробинок я зажимаю на леске несильно - и при необходимости передвигаю их вверх-вниз, тем самым изменяя скорость опускания насадки.

Приманки. Еще одним сюрпризом переходного сезона может явиться необходимость оперативного пересмотра набора наиболее ходовых приманок. До середины ноября самыми ходовыми приманками у меня традиционно считались тесто из ржаного хлеба, мелкий земляной червь и опарыш. Чаще всего рыбалку я начинал с опарыша. Рыба на него клевала исправно, порой даже без предварительного закармливания.

Вот только часто этой насадкой на крючке одинаково интересовалась и плотва, и уклейка. Причем уклейка всегда оказывалась более шустрой. Если ее ловля в мои планы не входила, я переходил на ржаное тесто или червей. В этом случае на крючок кроме плотвы часто садились подлещики и подъязки. Однако несколько лет назад рыба преподала мне поучительный урок. После затянувшегося тепла несколько дней выдались ненастными и дождливыми, а потом вновь стало тепло. Вместе с незначительным подъемом уровня воды (всего на 5 см) резко изменились и вкусовые предпочтения рыбы.

Опарыш стал для нее вообще не интересным, зато в фавориты выбились мотыль и мелкая живность, которую легко можно было насобирать в прибрежной траве: водяные ослики, рачки-бокоплавы и личинки стрекоз. И если мотыль – это приманка привычная, то личинка стрекозы до этого числилась в моем арсенале как нечто экзотическое. Ею и прочей водяной живностью я пользовался исключительно ранней весной, когда возникало желание половить рыбу в малых реках, а достать земляных червей было еще невозможно. А вот осенью личинкой стрекозы мне довелось пользоваться впервые.

Видимо, предзимний подъем воды заставил этих насекомых активно передвигаться - и они начали мигрировать к берегу, сделавшись отличной сезонной приманкой. По сравнению с мотылем, насаженная за спинку стрекозка вела себя более активно, да и держалась она на крючке крепче. Наверное, поэтому и поклевка плотвы на эту приманку оказывалась более «злой», чем на мотыля: поплавок без всяких церемоний, совсем как летом, просто уходил под воду. Рыба засекалась надежно и частенько глубоко заглатывала крючок. Конечно, поклевок рыбы на стрекозу было намного меньше, чем на мотыля, чего не скажешь о ее размерах - масса некоторых «стрекозиных» плотвиц переваливала за 200 г.

Перераспределение рыбы. С похолоданием воды заметно изменяется и дислокация рыбы в водоеме. Пока вода еще относительно теплая, в относительно глубоких и чистых от растительности водоемах рыба держится одной плотной стаей на глубине около трёх метров. Причем стая формируется из особей совершенно разного размера и вида. Вперемежку с плотвой на крючок часто садятся и густера, и подлещик, и уклейка.

Но однажды все мои многолетние наработки (на протяжении нескольких сезонов поздней осенью я ловил крупную плотву исключительно на первом береговом свале, где глубина не превышала полутора метров) вдруг оказались совершенно бесполезными. Под берегом или вообще не случалось поклевок, или одолевала уклейка. Я уже начал подумывать, что неплохо было бы заняться поиском новой тактики ловли крупной плотвы осенью. Однако стоило температуре воды перешагнуть психологическую отметку в 10 °С, как всё встало на свои места. Стаи рыб разделились. Крупные плотва и подлещик, как и предполагалось, вышли под самый береговой свал, а мелочь традиционно осталась стоять на глубине - и несколько последних, перед ледоставом выездов на реку я наслаждался великолепной осенней рыбалкой на удалении не далее пяти метров от уреза воды.

Прикормка. Не всегда привычным для рыболова оказывается и отношение осенней рыбы к прикормке. Многолетняя традиция, ставшая для меня почти законом, предполагала массовый стартовый закорм места. После этого следующую партию прикормки можно было забрасывать в воду не ранее чем через два часа. А если в этот промежуток времени пытаться произвести дополнительный докорм, можно вообще испортить всю рыбалку.

А вот несколько лет подряд, когда осень выдавалась особенно теплой, то и в ноябре рыба реагировала на прикорм почти по-летнему. Для стартового закорма точки требовалось не более пяти прикормочных шаров размером с мандарин. Потом, по мере того, как в стае рыбы нарастало соперничество за еду, мне оставалось поддерживать его с помощью монотонного, с промежутком приблизительно в 5 минут, докорма маленькими, размером со сливу, шарами прикормки. Иногда, когда ближе к вечеру клев рыбы делался более активным, я вообще переходил на активную тактику докорма: после каждого перезаброса оснастки к поплавку из рогатки подбрасывалось несколько опарышей, кастеров или хлебных катышков.

Как правило, после такого докорма поклевка очередной рыбы происходила незамедлительно. Однако после того как несколько дней постояли небольшие морозы, мне быстро пришлось вспоминать традиционную для этой поры года схему прикармливания рыбы.

Расписание выходов рыбы на кормежку. Это, пожалуй, единственное, что остается совершенно прогнозируемым на протяжении всей осени. По мере того, как остывает вода, выходы рыбы на кормежку делаются всё более кратковременными, а паузы между ними, наоборот, всё более продолжительными. Пока температура воды колеблется возле отметки в +10 °С, рыба кормится почти по летнему расписанию: с 8.30 до 11.00 и с 14.00 до самого заката. Причем вечерний клев всегда случался интенсивнее, да и рыба во второй половине дня попадалась намного крупнее. Расписание это является актуальным для всего водоема. Мои попытки сменить точку чаще всего оказывались совершенно бесполезными. И чем ярче стояла погода, тем рыба четче придерживалась этого расписания.

С похолоданием воды до 6 – 7 °С периоды пищевой активности «белой» рыбы еще больше сдвигаются в послеобеденную половину дня. Теперь первый выход ее на кормежку крутился около полудня (где-то с 11.30 до 13.00). Второй раз рыба начинала клевать часа за полтора до заката. А самый пик клева вообще приходился на сумерки. Уже и антенка поплавка делалась едва различимой на воде, а поклевки происходили на каждой проводке.

В общем, ноябрь с его погодными сюрпризами – это не повод к тому, чтобы зачехлять летние снасти. В наших климатических условиях ноябрьская, а в некоторые годы - и декабрьская рыбалка с поплавочной удочкой вполне реальна. Нужно только вовремя отслеживать изменения в поведении рыбы и выбирать наиболее результативную тактику рыбалки. А вопрос личного комфорта вполне можно решить с помощью правильно подобранной одежды и обуви.