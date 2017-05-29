Ультралайт от Stinger. Новинки 2017 года Илья Балаев, Антон Гаврилов

Ультралайтовая ловля сегодня очень популярна. Для неё именитые бренды издавна выпускают спиннинги и катушки в своих топовых сериях, поскольку всё миниатюрное стоит дорого и требует наиболее скрупулезного подхода к каждой детали изделия.

Однако в современных российских реалиях снасти класса ультралайт от грандов рыболовной индустрии многим стали недоступны - ведь получается, что если хочешь ловить хищную или полухищную рыбу на миниатюрные приманки, то нужно выложить кругленькую сумму за соответствующий комплект удилища с катушкой. В противном же случае ловля на такие приманки комплектом более дешевым, но и, понятно, более грубым, мощным теряет саму идею ультралайта - получить удовольствие от ювелирной проводки легкой приманки, мгновенного ощущения поклевки и выброса адреналина при вываживании даже некрупной рыбы.

Сейчас многие российские компании пытаются сделать ультралайтовую снасть максимально доступной для рыболовов. Так и наша компания «ЭКО ФИШ», более пятнадцати лет производящая спиннинги, катушки и приманки под собственной торговой маркой Stinger, в последние три года работает и с УЛ-линейкой.

Надо признаться, что в течение этих трех лет возникали кое-какие сложности в производственном процессе. Прототипы катушек в течение 2015 - 16 гг. постоянно кружили между питерским офисом и заводом в Китае – нами тщательно подбиралась нужная форма шпули, доводилась до ума сбалансированность деталей механизма будущей катушки. Казалось бы, всё и во всём должно получиться. Однако прошлогодняя спешка с запуском новой модели Stinger Innova UL привела к неприятному казусу - во время эксплуатации обнаружился скрытый заводской дефект, сильно влияющий на необходимую равномерную укладку шнура. (Как мы решили эту проблему – читайте в объявлении у содержания журнала.)

И вот совсем недавно на очередной встрече с китайскими партнерами мы получили образцы новейших моделей катушек Stinger UL образца 2017 г. - для тестирования и запуска в серию. И хотя, будучи ещё на заводе, мы остались довольны и равномерной намоткой сверхтонких шнуров, и общей работой механизмов катушек, но, помня о былом просчете, всё же решили сами опробовать катушки на водоеме, прежде чем дать китайским коллегам отмашку на начало столь долгожданного производства.

И это намерение детально обсуждали весь долгий тройной перелет обратно в Петербург. Приехав в офис, собрали четыре спиннинговых комплекта различных серий, взяли приманки разных типов и отправились на платный форелевый водоем (там разрешалось ловить или до десяти рыб по лицензии, или по принципу «поймал - отпусти»).

Первый комплект (фото 1) - катушка ForceAge Neo 1000 (новинка 2017 г.) со шнуром #0.6 PE и удилище ForceAge Neo 602 (тест до 7 г).

Второй комплект (фото 2) – это удилище Blaxter 632L с тестом до 10 г и новая катушка Blaxter 1000, на которую мы намотали леску 0,185 мм - в надежде на поимку крупной форели.

Третий и четвертый комплекты состояли из двух удилищ Innova 562 UL (тест до 4 г) и Innova 602 UL (тест до 7 г) в парах с многострадальной, но уже усовершенствованной катушкой Innova UL 1003, оснащенной шнуром #0.4 PE (фото 3).

После стандартной утренней пробки мы наконец-то вырвались из города и вскоре добрались до назначенного водоема. Погода стояла явно несвойственная для конца мая. Термометр едва дотягивал до плюс десяти, было пасмурно и дул порывистый холодный ветер. Но мы всё равно собрали снасти и начали рыбалку. В течение первых десятка минут были выходы рыбы и одна вялая поклевка. Форель иногда сопровождала блесну, но не атаковала её.

В последующие полчаса полного отсутствия активности мы поняли, что рыба полностью игнорирует миниатюрные «колебалки» - и стали использовать силиконовые приманки на микроголовках. Однако кроме одного выхода больше ничего не увидели. В течение следующих двух часов мы экспериментировали с приманками различных типов и техникой проводки, чередуя спиннингово-катушечные комплекты. Изрядно устав, решили передохнуть в беседке около водоема – и тут погода резко улучшилась, ветер стих, выглянуло долгожданное майское солнышко. Форель стала проявлять себя по периметру всего водоема.

Решив воспользоваться этой активностью форели, привязали маленькие «колебалки» Innova Ultralight разных цветов. Буквально сразу - резкая поклевка, села крупная рыба, но на первой «свечке» она сошла, разогнув одинарный крючок блесны. Причиной тому послужил перетянутый фрикцион катушки ForceAge Neo 1000 и то, что удилище ForceAge Neo 602, хоть и имеет тест до 7 г, достаточно жесткое. Заменив блесну другой, но со схожей расцветкой, и ослабив фрикцион, мы взяли-таки первую рыбу.

Правда, значительно меньше той, что сошла. Следующая рыба была поймана с помощью комплекта, состоящего из катушки Blaxter и одноименного удилища. Здесь все прошло гладко и без сходов. Наконец мы дошли до удилищ Innova Ultralight 562 и Innova Ultralight 602, оснащенных катушками Innova Ultralight 1003. В течение получаса они «приземлили» нам еще пару рыб. Задача была выполнена, хоть и с более скромным результатом, чем мы планировали. Но впечатлений осталось много.

Теперь хотелось бы конкретно поделиться своим мнением и высказать некоторые рекомендации по каждому удилищу и катушке.

Первый комплект

Катушка ForceAge Neo 1000 – миниатюрная, легкая (180 г) и при этом весьма тяговая. Очень аккуратный и приятный глазу дизайн. Вместимость для монолески - 0,18 мм/100 м. Если использовать очень тонкие шнуры - вроде #0.4 PE, то придется подматывать бэкинг. Мы выбрали шнур #0.6 PE (0,128 мм), поэтому вся 150-метровая бобина влезла с минимальным запасом. Шнур лег ровно, не пришлось использовать дополнительные регулировочные шайбы, которые идут в комплекте с катушкой. Во время тестирования помимо «колебалок» и легкой джиговой «резины» использовались и достаточно упористые приманки. Возрастающего напряжения при вращении рукояти при этом не чувствовалось.

Шпуля оснащена плавным фрикционом и мягкой трещоткой. Также из приятных моментов хочется отметить отсутствие флажка отключения стопора обратного хода, т.е. рукоять вращается только вперед, как на дорогих катушках, собранных в Японии.

Удилище ForceAge Neo 602 (2 - 7 г) порадовало своей чувствительностью и «звонкостью» бланка. На удивление хорошо передавалась «игра» небольшого воблера-минноу, еще более точно - «игра» небольшого крэнка. Несмотря на жесткий бланк, который без проблем позволит выдернуть небольшую щуку из травы, спиннинг достаточно далеко бросает – и даже парусящие приманки. При мощной конструкции удилище достаточно легкое - масса всего 105 г, хотя в руках оно кажется совсем невесомым благодаря своей балансировке (фото 4). Наилучшая область применения - легкий твичинг с небольшими минноу или ловля голавля на течении на «вертушки» и упористые крэнки.

Второй комплект

Катушка Blaxter 1000 весит 176 г - чуть легче, чем ForceAge Neo, это из-за более упрощенного дизайна шпули. Она также обладает плавным ходом благодаря хорошей сборке и аэродинамическому ротору. Металлическая рукоять вкручивается напрямую в нержавеющий вал, на котором наплавлен диск главной шестерни с зубьями из твердого цинкового сплава. Люфты практически полностью отсутствуют - как на дорогих японских спиннинговых катушках.

На Blaxter 1000 стояла леска 0,185 мм, но она показалось слегка толстоватой для шпули такого небольшого диаметра. Если использовать данную катушку с леской, мы рекомендовали бы диаметры от 0,14 до 0,17 мм максимум. По тяге катушка полностью схожа с ForceAge Neo, да и выполнена в том же корпусе.

Спиннинг Blaxter 632 (2 - 10 г) - самый легкий в линейке Blaxter, его вполне можно использовать в ультралайтовой ловле. Удилище идеально балансируется с катушкой 1000-го размера. Современные кольца, как и на ForceAge Neo, имеют рамы, препятствующие перехлесту лески или шнура, а расставлены таким образом, чтобы заброс самой легкой приманки был максимально дальним, при этом нетрудным и точным. Это удилище можно назвать поистине универсальным, пригодным и для ловли на течении, и в стоячей воде. С ним можно использовать приманки практически всех типов. Благодаря своему среднебыстрому строю, спиннинг забрасывает легкие парусящие приманки на приличные расстояния, а на вываживании гасит рывки бойкой рыбы.

Третий комплект

Новинка 2017 г. - Innova UL 1003 - удивительно легкая катушка с массой всего 160 г. У неё плавный ход, неглубокая шпуля и теперь безукоризненная укладка шнура. Заявленная лесоемкость - 0,12 мм/110 м, так что 300-метровая бобина шнура #0.4 PE (0,104 мм) поровну вошла на две катушки. Шпуля имеет карбоновый фрикцион, но в комплекте идет еще и фетровый - для тех, кому нравится плавное торможение шпули. При упористых приманках массой до 6 г механизм работает стабильно, перегруза не чувствуется. Ну а более крупных приманок у нас с собой не было, да, наверное, и нецелесообразно их применять с такой миниатюрной катушкой, рассчитанной под спиннинги с тестом до 7 г максимум.

На вываживании фрикцион хорошо отрабатывает рывки, особенно в сочетании с «мягким» спиннингом. В целом - это идеальная, на наш взгляд, катушка для ультралайта.

Очень приятное впечатление оставили спиннинги Innova Ultralight 562 (0,5 – 4 г) и Innova Ultralight 602 (0,8 -7 г). Помимо необычайно малой массы (72 и 74 г соответственно), они обладают приятным средним строем (moderate), популярным в ультралайтовой ловле. Точный заброс за 10 м миниатюрной джиг-головки массой в 0,5 - 0,8 г достигается движением кисти.

А компактные микроблесны с легкостью улетали на середину нашего водоема. При работе с крэнками кончик четко отображает «игру» воблера. Вращение маленьких «вертушек» ощущается как работа маленького электромотора. На поклевке удилище гасит первый рывок, сгибаясь вполовину. Все последующие рывки бланк полностью сглаживает, не давая рыбе ни шанса на сход (фото 5). Несмотря на то, что бланк сделан из сверхвысокомодульного графита, удилище – «мягкое». Это достигается плавной конусностью бланка, что позволяет использовать более толстые стенки, обеспечивающие высокую прочность, не делая при этом его жестким.

Мы бы рекомендовали эти спиннинги для area fishing (ловли прудовой форели) и для ультралайтового подвида микроджиговой ловли, именуемого в народе «мормоспиннинг».

Резюмируя, хотелось бы отметить, что комплект Blaxter больше подойдет для тех рыболовов, кому нужна универсальная снасть для ловли на мелкие приманки повсеместно или для тех, кто только хочет попробовать себя в ультралайтовой ловле. Forceage Neo - специфическая снасть, позволяющая ловить на мелкие приманки довольно крупную рыбу в трудных условиях – скажем, на заросших участках водоема или на сильном течении. Ну а спиннинги и катушки Innova Ultralight уже названием говорят сами за себя - они идеально подходят для современной ультралатовой ловли, а также для профессиональных соревнований по ловле прудовой форели.