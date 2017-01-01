Уход от привычных шаблонов. Ловля щуки на силикон размера XXL Андрей Швец

В последние годы прослеживается четкая тенденция к укрупнению спиннинговых приманок, применяемых для щуки - это касается и таких твердых приманок, как традиционные воблеры, джерки, свимбейты, блесны и спиннербейты, и таких, что исполнены из силикона - так называемых soft bаits.

Тема - довольно сложная, и, думаю, потому, что в сознании подавляющего большинства наших спиннингистов твердо сидит вбитый еще литературой советских времён шаблон, что оптимальный размер щучьей приманки - это 7 - 8, максимум 10 см.

В отношении твердых приманок этот шаблон потихоньку ушел в прошлое - теперь почти каждый ловит на воблеры-минноу длиной 13 – 15 см, не говоря уже о более крупных свимбейтах и джерках, завоевывающих всё большую популярность. Но это касается только твердых приманок, с «силиконом» всё намного печальнее.

То ли любители джига более консервативны, то ли еще по какой-то непонятной причине, но факт остается фактом - длина «силиконки» в 7 – 8 см является самой распространенной. И только в последнее время при целенаправленной ловле щуки джигом стал применяться «силикон» длиной до 15 см, но это скорее исключение - большинство считает привычное положение вещей вполне нормальным – мол, щука и так ловится неплохо. Крупный «силикон» успешно применяют лишь любители моторного троллинга, но поскольку это вид ловли неспортивен, будем говорить о крупном «силиконе» лишь применительно к ловле взаброс. А перед началом разговора разберемся, оправданно ли вообще применение «силикона» такого размера для щуки, это очень важно.

В природе все хищники руководствуются законом сохранения энергии: калории, полученные охотником при переваривании съеденной добычи, должны как минимум покрывать затраты энергии, потраченной на её поимку. И щука, особенно крупная, здесь не исключение - ей просто не имеет смысла гоняться за юркой мелочью, т.к. на то, чтобы набить ею желудок, придется потратить неоправданно много энергии. Куда выгоднее поймать одного-единственного подлещика, которого хватит на несколько дней. Наверно, каждый рыболов не раз наблюдал при чистке рыбы, какого размера добыча находится у неё в желудке - для полуторакилограммовой хищницы плотва в 200 – 300 г является вполне рядовой добычей. А теперь представьте сопоставимый с такой плотвой размер искусственной приманки - и все опасения сразу развеются, как пыль на ветру, а вы взглянете на величину своих приманок совершенно другими глазами.

И дело даже не в том, что на крупную приманку якобы станет ловиться более крупная щука - это далеко не всегда так, просто при прочих равных условиях многократно возрастает шанс поймать трофейный экземпляр.

Конечно, можно поймать 10-килограммовую щуку и на виброхвост или твистер длиной сантиметров пять, но это будет скорее исключением из правил. А версия о том, что крупная приманка вроде как отсекает своим размером мелочь, тоже не совсем соответствует действительности - тут практика показывает, что мелкая щука исчезает из уловов, да и то не полностью, лишь с применением приманок длиной свыше двадцати сантиметров. А, скажем, 18-сантиметровый джерк или виброхвост массой граммов 80 - 100 может атаковать даже полукилограммовая щучка – и тому есть множество примеров (фото 1). Конечно, вряд ли она видит в соразмерной ей приманке пищевой объект - скорее, пытается прогнать со своей охотничьей территории конкурента, но как бы там ни было, приманки меньше двух десятков сантиметров длиной мелочь не отсеивают.

К примеру, тот же виброхвост длиной 23 см (это средняя длина крупного щучьего «силикона» - 9 дюймов) и массой порядка ста граммов сразу лишит вас поклевок наиболее мелких и бесстрашных «шнурков» - это уже большой плюс, как ни крути. И тут спиннингист сам выбирает, какой подход к ловле ему выбрать: или ловить на «силикон» среднего размера, как более универсальный, поскольку на него кроме щуки может клюнуть судак и окунь, или же с «крупняком» целенаправленно охотиться только за средней и большой щукой.

Снасти. Однако и тут не всё так просто – нельзя так вот просто взять и сразу перейти на ловлю силиконовой приманкой «размера XXL», т.к. для этого понадобится специальная снасть, обладающая соответствующими показателями. Крупный «силикон» имеет массу от шестидесяти до ста с лишним граммов, поэтому все элементы снасти - удилище, катушка, шнур, поводок и застежка - должны обладать необходимой мощностью. Как при забросе, так и при вываживании клюнувшей рыбы они будут испытывать экстремальные нагрузки, поэтому всё должно быть очень надежным. К массе самой силиконовой приманки нужно добавить и массу свинцового грузила, которым её оснащают – общеходовые классические джиг-головки при использовании «силикона» такого размера используются не часто, но об этом поговорим немного позже.

Устоявшаяся длина удилища для ловли на крупный «силикон» составляет 260 – 270 см и снабжено оно обычно длинной рукоятью - это удобно тем, что при силовом забросе тяжелой приманки замах осуществляется двумя руками, а длинная рукоять спиннинга дает длинный рычаг. Подобные удилища обычно имеют среднебыстрый или медленный строй - тогда спиннинг при забросе отлично нагружается тяжелой приманкой (фото 2) и, распрямляясь, выстреливает её словно из катапульты. К тому же, удилище такого строя прекрасно вяжет пойманную щуку и смягчает её выкрутасы во время вываживания, сводя процент сходов практически к нулю.

С коловатым же удилищем быстрого строя заброс выйдет похуже, т.к. в него придется вкладываться - а целый день таких физических упражнений сильно утомляет. И вяжет засекшуюся щуку оно значительно хуже: сходы неизбежны – чрезмерно грубое удилище плохо отрабатывает при рывках рыбы, особенно накоротке. Фрикцион же катушки при внезапном сильном рывке щуки тоже не всегда успевает сработать – особенно часто такое бывает, когда щука делает финальный рывок и ныряет под днище лодки. В результате мы зарабатываем обидный сход рыбы и испорченное настроение.

Катушка потребуется мощная, силовая – тут мультипликатор без вариантов: какой именно, «бочонок» или «мыльница» - дело личных предпочтений, важно только чтоб она справлялась с немаленькими нагрузками при работе с крупными тяжелыми силиконовыми приманками. Шнур тоже берем соответствующей мощности - с разрывной нагрузкой не меньше 80 либров (фунтов), т.к. с более тонким многократно возрастает риск отстрела тяжелой приманки при силовом забросе.

Поводок – тут кто к чему привык и кто во что верит: можно использовать толстый, диаметром порядка 0,9 мм флуорокарбон, но лично я использую надежный 40-сантиметровый титановый поводок с разрывной нагрузкой в 50 либров. Застежка в такой снасти испытывает повышенные нагрузки, поэтому она тоже должна быть предельно надежной – всё тот же заброс тяжелой, массой в 100 и больше граммов силиконовой приманки нагружает, в первую очередь, именно этот элемент снасти. Очень хорошие в этом отношении застежки типа Stay-Lock Snaps (фото 3) – мало того, что они обладают необходимой мощностью, так еще и имеют предохранитель, спасающий от потери приманки при непроизвольном расстегивании застежки, если таковое случится.

Приманки. Особое внимание нужно уделять подбору моделей крупных силиконовых приманок, от «игры» которых будет зависеть, соблазнится ли щука и атакует её - или же равнодушно пропустит мимо, легко распознав в ней очередную человеческую обманку. Можно использовать как виброхвосты, так и твистеры – слава богу, и тех, и других на рыболовном рынке сейчас предостаточно, выбирай на любой вкус и толщину кошелька.

В отечественных магазинах «силикон» такого размера пока не так уж часто встречается, но вполне можно заказать, что душа пожелает, в финских и шведских интернет-магазинах. Вообще, в странах Скандинавии и в Западной Европе ловля трофейной щуки с использованием крупных, длиной 20 - 25 см, силиконовых приманок очень популярна и по своей эффективности очень часто превосходит даже джерковую ловлю.

При подборе крупных виброхвостов и твистеров можно идти методом проб и ошибок, но это и долго, и слишком дорого – лучше изучить отзывы о работе приманок на профильных форумах и посмотреть видео с игрой заинтересовавших моделей. Я бы не советовал чрезмерно раздувать ассортимент в рабочих коробках – опыт показывает, что для полноценной ловли достаточно пяти, максимум - десяти моделей. В общем, щуку нужно брать не количеством приманок, а их качеством – гораздо правильнее взять несколько самых рабочих моделей в разных цветах, от натуральных до провоцирующих, и правильно применять их при разных условиях ловли и степени активности щуки.

Я назову лишь несколько рабочих моделей крупных силиконовых приманок, наиболее популярных у любителей тяжелого спиннинга не только за рубежом, но и на бывшем постсоветском пространстве. Итак, из виброхвостов - Pig Shad и Wolfcreek Shad от Strike Pro, Mc Rubber и Mc Pike от Svartzonker, Snack Baits, причем следует брать версии не менее девяти дюймов (23 см) длиной. Меньшие, длиной до 20 см, практически не отсекают поклевок мелкой щуки, а нас это не устраивает, если мы настроились на охоту за солидной хищницей. Из твистеров - Real Eel 30 см от Savage Gear, Mc Rubber Tail от Svartzonker и Grubin Shad от Daiwa. Мне, например, вышеназванных моделей, каждая из которых имеется у меня в нескольких расцветках, хватает с головой, и я от такого минимализма совершенно ничего не теряю.

Оснащение. Оснащается крупный «силикон» не как обычный – варианты с классическими джиг-головками, даже с длинными и крупными крючками, тут не подходят. Хотя и джиг-головку можно использовать, но только совместно с одним-двумя дополнительными тройниками на стингерах (вспомогательных поводках) – они обеспечат лучшую засекаемость. Я же предпочитаю оснащение крупных виброхвостов и твистеров на головке со «штопором» вместо одинарника (фото 4) и с двумя тройниками на стингерах, причем тройники крепятся к силиконовому телу приманки проволочными шпильками, висящими прямо на стингере.

Эти шпильки (они тоже показаны на фото 4) длиной 1,5 – 2 см втыкаются в тело виброхвоста и удерживают тройники под его телом, а при поклевке щука эти приспособы легко выдергивает. Так продлевается жизнь «силикона», т.к. подсеченная щука брыкается уже на отдельно висящем стингере, не травмируя лишний раз приманку (фото 5). «Штопор» должен быть длинным и мощным, скрученным из не менее чем миллиметровой проволоки – ведь более короткий или из тонкой проволоки может не выдержать нагрузки при силовом забросе и вырваться из тела приманки. Идеальный вариант – это приобрести набор грузиков разной массы со «штопорами»: такой груз имеет две петли – одну для крепления лески, и вторую – для стингера, проходящего под телом «силиконины».

Стингеры можно использовать как покупные, так и самодельные: второй путь правильнее, да и помогает сэкономить кучу денег, т.к. фирменные недешевы, а качество тройников на них порой оставляет желать лучшего. Стингеры можно делать или из поводкового материала необходимой мощности, пользуясь обжимными трубочками, но я кручу их из нержавеющей ортодонтической проволоки диаметром 0,6 – 0,8 мм. Для изготовления нужны плоскогубцы, круглогубцы и кусачки, а также мощные заводные кольца и вертлюги.

Рука на изготовлении стингеров набивается очень быстро, за вечер можно оснастить ими весь свой набор силиконовых приманок - получается дешево и сердито (фото 6). На каждый стингер идет комплект из двух тройников: один располагается ближе к голове силиконовой приманки, другой – к её хвосту. На тройниках лучше не экономить, я лично беру Owner, Decoy или Gamakatsu, а с дешевыми тройниками невысокого качества можно потерять трофейную щуку.

«Игра» и проводка. В наборе рабочих приманок целесообразно иметь модели с разной «игрой» – их можно чередовать, если щука капризничает и приходится подбирать какой-то вариант, который ей придется по нраву в данный момент. Скажем, мегапопулярный Pig Shad на прямолинейной проводке сильно колеблется вокруг своей оси, а его хвостовой «пятак» вибрирует со средней частотой. Другая же модель той же фирмы - Wolfcreek Shad - более высокотела и имеет менее выраженные поперечные колебания, зато её хвостовой «пятак» имеет более активную «игру». А вот виброхвост Snack Baits обладает самой мощной «игрой» хвостового «пятака» и почти лишен поперечных колебаний тела, зато заводится на самой малой скорости проводки, что в некоторых случаях имеет большое значение.

Твистеры тоже могут «играть» совершенно по-разному: например, Real Eel (фото 7) имеет нежную, как бы струящуюся «игру», а вот Mc Rubber Tail – мощную и широкоамплитудную, более агрессивную. И если щука активна и смело атакует «силикон» – ставим модель с агрессивной «игрой», которую хищница заметит с большого расстояния, а если находится в заторможенном состоянии – можно попробовать приманки с более деликатной «игрой».

Если на «силикон» привычного всем размера ловят в 99% случаев джиговой проводкой, особенно когда ловля идет по рельефу, то базовая проводка для крупных силиконовых приманок – тривиальная равномерная проводка. Почему так – не понятно, однако факт остается фактом: щука предпочитает атаковать силикон «размера XXL» на самой простой «равномерке» в среднем темпе.

Я не сторонник теории, что крупные приманки с мощной «игрой» могут поднять щуку с больших глубин. Стартануть на 5 – 6 м вверх может только гиперактивная рыба, а щука, к сожалению, находится в таком тонусе гораздо реже, чем хотелось бы. Поэтому для себя считаю за правило проводить крупный «силикон» не выше двух - двух с половиной метров над дном – проходя фактически над головой у стоящей в придонном слое щуки, крупная приманка с активной «игрой» с большой долей вероятности подвигнет её на финальный бросок.

Сторонники варианта, когда крупную «силиконину» ведут в метре-полутора под поверхностью, а рыба якобы поднимается за ней даже с шести - семи метров, не учитывают тот факт, что в определенные периоды щука может стоять и в средних слоях воды, и даже ближе к её поверхности. Прояснить до конца этот вопрос может только сама щука, но она, как известно, говорить не умеет, но это и к лучшему, иначе из рыбалки исчезла бы вся интрига.

Силиконовые приманки за 23 см длиной сильно уменьшают количество поклевок некрупной щуки, и тут нужно быть готовым к тому, что в иные дни вы будете часами полоскать приманки в тщетном ожидании заветного щучьего удара, в то время как рядом на воблеры или джиг ваши товарищи будут извлекать из воды рыбу. Зато мы в любом случае выиграем у них в качестве улова: иногда можно заработать всего пару-тройку поклевок за день, но зато это будут рыбы достойного размера.

Кстати, насчет поклевок на крупный «силикон»: по непонятной причине щука часто берёт его очень аккуратно и поклевка получается почти на грани ощущений, поэтому при малейшем подозрении на контакт с рыбой нужно делать короткую кистевую подсечку. Зазеваешься – и на память об покусившейся на приманку матерой хищнице останутся только глубокие порезы на силиконе... От порезов силиконовые приманки нужно «лечить»: хоть силикон и плотный материал, но всё же не вечный, поэтому делу поможет или пара капелек специального клея для силиконовых приманок, или, что мне нравится больше, маленький карманный паяльник на батарейках. Размер он имеет небольшой, работает от трех пальчиковых батареек, моментально нагревается – а больше нам ничего и не нужно, чтобы оперативно заплавить порезы на приманке. Зажигалка в этом отношении очень неудобна: и работать с ней некомфортно, а на ветру - так и совсем невозможно.

Лучшее время для ловли щуки на крупный «силикон» – это, безусловно, осень, хоть эти приманки и работают весь период открытой воды, чтобы там не говорили «знатоки» про их якобы сезонность. Чем больше остывает вода и чем ближе к ледоставу, тем более благосклонно относится щука к равномерно проводимому огромному виброхвосту или твистеру. Если эта тема вас всё же заинтересовала, не стоит бояться тяжелой снасти и таких приманок: они кажутся огромными только для нас, но никак не для крупной щуки. И не стоит забывать про самое главное в нашем деле – веру в приманку...