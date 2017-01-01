Турнир по ловле хищника и браконьерских сетей
Друзья!
Хотим пригласить Вас 29 и 30 июля 2017 года на феерическое, международное и супер масштабное событие в рыболовном мире! Впервые в РОССИИ Турнир:
- Спиннинг с лодки
- Спиннинг с берега
- По вылову браконьерских сетей
Сюрприз за сюрпризом - Вы сможете пообщаться и узнать секреты ловли от ведущих и мировых звёзд рыболовного спорта в области спиннинга!!! На открытие фестиваля Вы сможете познакомится и сфотографироваться с настоящим Голивудским ХИЩНИКОМ!!!
УЧАСТИЕ абсолютно БЕСПЛАТНО! Фестиваль пройдёт в живописном месте Московской области: на слиянии рек ОКА и МОСКВА-РЕКА в Коломенском районе МО.
ФЕСТИВАЛЬ не имеет ограничения количества УЧАСТНИКОВ!
Подробнее о фестивале на странице РыбаLOVE Predator 2