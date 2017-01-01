Спортивное рыболовство

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Турнир по ловле хищника и браконьерских сетей

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Друзья!

Хотим пригласить Вас 29 и 30 июля 2017 года на феерическое, международное и супер масштабное событие в рыболовном мире! Впервые в РОССИИ Турнир:

  • Спиннинг с лодки
  • Спиннинг с берега
  • По вылову браконьерских сетей

Сюрприз за сюрпризом - Вы сможете пообщаться и узнать секреты ловли от ведущих и мировых звёзд рыболовного спорта в области спиннинга!!! На открытие фестиваля Вы сможете познакомится и сфотографироваться с настоящим Голивудским ХИЩНИКОМ!!!

УЧАСТИЕ абсолютно БЕСПЛАТНО! Фестиваль пройдёт в живописном месте Московской области: на слиянии рек ОКА и МОСКВА-РЕКА в Коломенском районе МО.

ФЕСТИВАЛЬ не имеет ограничения количества УЧАСТНИКОВ!

Подробнее о фестивале на странице РыбаLOVE Predator 2

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42-я международная выставка Охота и рыболовство на Руси

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