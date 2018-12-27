Трофейный окунь Ладоги и Финского залива Максим Перов | 27 декабря 2018 г.

По моим наблюдениям, за последние 10 - 15 лет количество окуня в Ладожском озере и Финском заливе сильно не убавилось. Но он определенно стал в среднем мельче. В 90-х, да и в начале нулевых годов поимка окуня крупнее килограмма не была чем-то выдающимся, это у любого достаточно грамотного рыболова происходило несколько раз за сезон, а у некоторых умельцев - почти в каждую поездку. Теперь же окунь в уловах ладожских рыбаков в среднем весит граммов 150 - 200, а иногда и того меньше.

Но, несмотря на общее уменьшение окуневого калибра, есть места на Ладоге и ФЗ, где шанс побороться с черноспинным горбачом всё еще достаточно высок. Эти участки обычно покрываются достаточно прочным льдом примерно к середине зимы, не раньше января. На Финском заливе порой и до самого холодного месяца нашей питерской зимы, т.е. февраля, приходится ждать.

На Ладоге одно из мест, где с максимальной вероятностью можно встретить настоящих горбачей - это, по моему мнению, створ Зеленцы - Кареджи, т.е. акватория между островами Зеленцы и северной оконечностью Кареджской косы (фото 1). Глубины в этих местах около 6 - 9 м, расстояние от берега, если выезжать из Кобоны, около 10 км, поэтому пеших рыбаков в этих краях мало. Однако разнообразной техникой рыбацкий люд сейчас обеспечен очень хорошо, и когда появляется информация, что в створе проклюнулся окунь, там собираются толпы не меньше, чем у берега.

Из-за относительно больших (по меркам южного побережья Ладоги) глубин в этом районе есть определенная специфика ловли. Во-первых, желательно, чтобы леска обладала минимальной растяжимостью, иначе многие осторожные поклевки окуня вы просто не почувствуете. У меня для этого есть удильник с флуорокарбоновой жилкой.

Такая леска, если кто не в курсе, не только меньше тянется по сравнению с обычной, но и более устойчива к истиранию и появлению засечек. А ведь при вываживании крупного окуня с большой глубины леска ох как трётся о края лунки! А мы потом удивляемся, с чего это вдруг произошел обрыв на некрупном окушке...

Второй нюанс: махи удильником должны быть чуть более амплитудными. Ведь и леска, пусть даже флуорокарбоновая, всё-таки тянется, и сопротивление воды стоит учесть. При очень популярном в мелководных местах методе игры «КД» - «короткий дёрг» - на глубине 7 - 8 м блесна будет едва шевелиться и правильной игры не получится.

Я, как и большинство других рыболовов, ловлю в створе на достаточно тяжелые блесны: «вертикалки» длиной 7 - 8 см (например, Nord Waters Killer 70 мм - фото 2). Отлично у меня работает и знаменитый балансир Б.П.Герасимова «Черная смерть» длиной 90 мм (фото 3). Заканчивая тему про створ, добавлю, что туда можно ездить, даже если нет четкой инфы об активизации окуня. Полосатый там есть всегда, он на этих глубинах зимует, поэтому расшевелить его и заставить всё-таки хапануть несъедобную железяку - дело мастерства.

Второе место на Ладоге, где высок шанс встречи с трофейным окунем - это устье Свири (фото 4). Очень хорошее место, лично я знаю людей, которые за один день рыбалки ловили там по несколько окуней величиной больше килограмма. Но специфика ловли - совершенно другая, нежели в створе: окуня ловят на отмелях между тростником и свалом в русло. Глубина ловли совсем небольшая, 1 - 3 м. Окунь там не держится постоянно, он заходной.

Поэтому чрезвычайно важна свежая и достоверная информация, что окунь пришел и его активно ловят. Получив такую весть, нужно срочно всё бросать и на следующий день с рассветом быть на месте ловли. Даже если вы не знаете, что означают слова «у красного домика» или «напротив Лисьей протоки», вы сами всё поймете, потому что на второй день «раздачи» народу там будет уже немало. Подходы окуня чаще всего случаются очень короткие, всего 2 - 3 дня, а когда стая уйдет, там можно за день не увидеть ни единой поклевки.

Так что, ловля в устье Свири - это лотерея. Получил инфу, бросил все дела, примчался - а окуня уже нет. Но зато когда он подходит, особенно в первый и второй день, то клёв - бешеный, ловят все, и стар и млад, и нередко проскакивают настоящие горбачи. Многие мои знакомые блеснильщики поставили свои рекорды по окуню именно в устье Свири. Еще стоит добавить, что там оббуривают друг друга особенно люто - по сравнению с любыми другими местами Ладоги и тем более Финского залива. Это не от бескультурья местных рыбаков, просто полоса с рыбой узкая, от «тросты» до фарватера, а народу приезжает много.

Если же вы настолько не выносите ловлю в толпе, что даже шанс поимки закилошного окуня вас не прельщает, тогда вам стоит подумать о южном побережье Финского залива дальше дамбы. Там нередко бывают подходы крупного, «морского» окуня, который живет на дальних просторах Залива, преследуя стаи корюшки и салаки, но иногда подходит и к берегам. Вот там можно бродить почти в одиночестве - сверлиться близко друг к другу на ФЗ не принято, новички быстро понимают это и другим обычно не мешают.

К тому же на Заливе есть рельеф дна, несравнимо более выраженный, чем на южном побережье Ладоги, поэтому окуня там можно и нужно искать не только вслепую, перемещаясь от лунки к лунке, но и сопоставлять информацию - на какой глубине были поклевки, в какую сторону пошла подводная гряда и т.д. Хорошие помощники - навигатор с картой глубин и мобильный эхолот.

Но нужно сказать, что южное побережье Финского залива дальше дамбы - самое опасное из всех питерских водоемов место в плане отрыва льда. Глубины там немалые, подо льдом почти всегда есть течение, и к тому же фарватеры всю зиму открыты, движение судов не прекращается, поэтому льду есть куда уплыть. Какие посоветую меры безопасности? Среди главных - никогда не выходить на первый, тонкий лед.

Это на каком-нибудь небольшом озерце Карельского перешейка 5-сантиметровый лед уверенно держит человека и можно открывать сезон. Но не на Заливе! Нужно дождаться нарастания ледяного покрова хотя бы до 10 - 15 см, а лучше - больше. Перед поездкой внимательно изучайте разные прогнозы погоды, и если ветер сильнее 5 м/с, независимо от направления, на южный берег Залива ехать не стоит. Более-менее безопасный прогноз для этих мест - северо-западный ветер 1 - 3 м/с.

А на случай ЧП нужно иметь с собой запасной телефон, простейшую старозаветную звонилку за 500 рублей, которая должна храниться в теплом внутреннем кармане. А GPS-навигатор, помимо пользы при поиске окуневых стай, еще и поможет вам сообщить спасателям свое точное положение.

Опытные рыбаки, ловящие десятилетиями на южном берегу Финского залива, на вертолетах или судах на воздушной подушке МЧС домой возвращаются крайне редко. На льдинах обычно уносит либо новичков, либо пьяных, которые, несмотря на явное усиление ветра или ломку льда волной от проходящих по фарватеру крупных кораблей, никуда не уходят. А потом по ним судят обо всех остальных рыболовах, как об отморозках, которые сломя голову лезут навстречу опасности...

Впрочем, не будем о грустном. Скоро праздники - Новый год и Рождество, вся зима еще впереди, и я от души желаю вам, уважаемые рыбаки и рыбачки, поймать в новом году своего трофейного окуня!