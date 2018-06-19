Тонкая нить, связывающая нас с рыбой Дмитрий Баринов | 19 июня 2018 г.

Человеческое стадо испокон веков существовало в задаваемых рамках, внутри которых все было знакомо и комфортно, а даже если не комфортно, то вполне себе по плану. И в противопоставление серой массе большинства всегда находились смельчаки, которые не желали утапливать порывы своего пытливого мозга исключительно в хлебе и зрелищах.

Нет ничего удивительного в том, что именно они и тащили человечество вперед по шкале развития, однако благодарны им были только потомки, тогда как современники вечно пытались задвинуть выскочек обратно в рамки, а то и просто истребить.

Не знаю, кто придумывал использовать тонкий шнур для рыболовных целей, потому как следовало преодолеть весьма стойкий стереотип о том, что рыба этот самый шнур не только прекрасно видит, но и четко понимает своим рыбьим мозгом, что это, очевидно, обман, а вовсе не настоящая кормовая база. Стереотип был действительно силен, ведь очевидный плюс монофильной лески для большей части рыболовного сообщества состоял еще и в том, что цена ее была раз в 5 - 7 ниже.

Поэтому шнур продавался погонными метрами, а если быть точным, то погонными десятками метров. А я смеялся в лицо своему другу, полагая его чокнутым, когда он приобрел и намотал себе 60 метров весьма посредственного по нынешним меркам, но «золотого» тогда шнура. Годы спустя, когда я использую шнур даже при ловле форели в прозрачной как воздух воде, я мог бы плюнуть в лицо самому себе образца 2000-го года, но лучше просто ограничусь банальной фразой про «прогресс, который не стоит на месте».

Однако стоит уже, полагаю, поговорить о критериях и параметрах, присущих именно шнурам. За что мы их любим? Как выбираем? Ответ на первый вопрос лежит на поверхности, и ответ этот включает в себя сразу несколько отсылок к разным параметрам – заброс, разрывная нагрузка и чувствительность снасти. При одинаковой разрывной нагрузке, шнур будет существенно тоньше монофильной лески, почти в 2 раза, а также шнур мягкий и не обладает «памятью».

Все эти плюсы сказываются волшебным образом на следующем параметре – забросе! Сказать, что со шнуром летит дальше – не сказать ничего. Раньше, используя лески, мы и представить себе не могли, как далеко можно запулить приманку, в особенности, если дело касается легких приманок.

Ну и прямое следствие нерастяжимости шнура – это шикарная передача импульса без существенного угасания, свойственного лескам.

Под импульсом можно подразумевать как контакт с дном/растительностью, так и поклевку. Современная ловля джигом, когда чувствительность – это залог малых потерь приманок и четко различимых поклевок, без шнуров немыслима. Кроме того, малая растяжимость позволяет уверенно просекать рыбу, что очень актуально, например, с жесткими челюстями судака. Но переходя от физики к денежной стороне вопроса, нельзя не рассказать об еще одном параметре современных шнуров.

Соотношение «цена-качество», при качестве не ниже определенной планки, это главный критерий для большинства случаев, когда не требуется каких-то специальных свойств – повышенной прочности при очень малом диаметре или повышенной стойкости к абразивной нагрузке.

Первое мое знакомство со шнуром Power Phantom состоялось 4 года назад, когда мне для соревнований по ловле щуки в густой растительности понадобился шнур с большой разрывной нагрузкой и устойчивый к контакту с камышoм.

Так выбор пал на ныне уже не выпускаемый шнур Power Phantom с разрывной нагрузкой порядка 15 кг и дивным цветом мультиколор (фото 1). И хотя этот шнур до сих пор функционирует у меня на специальной катушке под эту ловлю, но я так и не могу вспомнить название, которое он носит. Шнур толстый и круглый, и нагрузку он до сих пор держит прекрасно – я сразу вспоминаю летающую через куст щуку на полтора килограмма и срезаемые, словно острой катаной, стебельки кувшинок при попытке рыбы уйти вбок от нужного мне вектора.

Еще одно очень важное качество – этот шнур так и не стал махриться и распадаться на волокна, даже спустя 4 года пусть и нечастой (5 раз в сезон), но весьма контактной с водной растительностью ловлей. При всех достоинствах данного представителя семейства Power Phantom, стоит признать, что сделать толстый крепкий шнур с большой разрывной нагрузкой – задача не самая сложная для профессионалов, он просто должен быть или дешевле, или качественней.

А вот сделать тонкий качественный шнур – это задачка повышенной сложности, особенно, если есть цель сделать его конкурентным по цене. Несколько лет назад товарищ дал мне бобинку с желтым тончайшим шнуром и предложил составить мне впечатления о нем. Недолго думая, я намотал подарок на катушку и стал использовать его сначала в микроджиге, а после и в ловле форели, когда мне надоело отрывать приманки на леске даже в 0,18 мм. Сечение я бы не назвал идеально круглым, но если приманка отлично вылетает и «плетенка» держит приличную разрывную нагрузку, то снобизм от незначительных недостатков я готов оставить себе.

Так как подаренная мне бобина не имела каких-либо опознавательных знаков, то я могу предположить, что это был Power Phantom Ultralight Yellow диаметром 0,06 мм (фото 2). Я выводил на нем несколько щук от килограмма до полутора, позарившихся на микроджиговые приманки.

И даже именно на этом шнуре я погасил и подвел к высокому берегу килограммовую форель-пеструху, которую попытался поднять за этот самый шнур наверх, за что и поплатился - при резком рывке рыбы в воздухе порвался узел у застежки, и пятнистая красотка была такова. Однако этот шнур просуществовал у меня на катушке 3 сезона, и начал терять свои свойства лишь к концу данной эксплуатации, что я считаю очень неплохим результатом для бюджетной и столь тонкой «плетенки».

Ну и самый используемый мной шнур Power Phantom - это 8x PE Spider (фото 3). Вообще, я довольно долго шел к восьмижильному шнуру. И лишь в начале прошлого сезона, когда возникла необходимость использовать ну очень серьезные грузы (такие, что я уперся в потолок свинцовой продукции продаваемых «чебурашек», т.е. в 60 г), я решил, что надо попробовать подойти к вопросу с другой стороны, а именно - утончить используемый шнур.

Как решить задачу утоньшения шнура без уменьшения разрывной нагрузки? Все верно - использование «нитки» восьмижильного плетения! Отмечу, что эффективность такого решения в джиге серьезно превзошла мои ожидания – теперь ловля 55 – 60-граммовыми приманками в большинстве мест, где ранее пауза между «ступеньками» была очень длинна, стала ловлей с перегрузом, что тоже иногда бывает интересно клыкастому товарищу.

А также чудесным образом открылась возможность простукивания тех мест, где ранее приманка до дна просто не долетала. Если быть конкретным, то на сильном невском течении при ловле с лодки и осуществляя бросок вниз по течению стали доступными глубины 13 - 15 метров, а козырные глубины 10 - 12 метров стали облавливаться с разными паузами – хочешь длинными, хочешь короткими, позволяя подбирать ключ к глубинному толстому судаку.

Невская вода имеет свойство быстро выбивать краску из волокон шнура, потому буквально через 3 - 4 рыбалки цвет его перестал быть насыщенным и поблек, что, впрочем, никак не сказывается ни на забросе, ни на проводке, ни на каких бы то ни было прочностных параметрах. В выцветании я не вижу вообще никакой проблемы или огорчения, в то время как прочность и дальность заброса ну очень радуют.

Надо отметить, что начал я со шнура Power Phantom 8x PE Spider # 0.8 (0,148 мм) с разрывной нагрузкой 11,8 килограмм, но достаточно быстро осознал избыточность подобной мощи и остановился на размере # 0.6 с разрывной 10,4 килограмма. Не было пока рыбалок, на которых я бы пожалел о недостаточной прочности этого шнура, скорее я испытываю сложности с тем, чтобы порвать его при зацепе.

Эти три шнура Power Phantom используются мной в 90 процентах рыбалок. Последнее время я мало уделяю времени твичингу, буквально 2 - 3 выезда за сезон, однако катушка размером 2500 с намотанным на нее Power Phantom Raptor (фото 4) диаметром 0,12 мм всегда валяется в рыболовном чемодане. Raptor – качественный шнур, не столь чувствительный к абразивному воздействию, как восьмижилка. Некий универсал, достаточно мягкий для хорошего заброса и с достаточной разрывной нагрузкой.

Подытоживая ощущения от нескольких лет ловли на шнуры Power Phantom, могу констатировать, что приятно наблюдать за развитием бренда с годами от простых надежных шнуров ко все более и более специализированным продуктам, будь то ультралайтовые модели или технологичные восьмижильные шнуры.