Тяжелое «железо». Часть 2 Александр Дуркин | 14 декабря 2018 г.

...Следующие три приманки - из ассортимента североамериканской компании ACME - Kastmaster, Trophy Spoon и Little Cleo. Все они позиционируются изготовителем как колеблющиеся блесны, хотя две первых вполне можно причислить к классу пилкеров

(Продолжение, начало в СР 10-2018)

Следующие три приманки - из ассортимента североамериканской компании ACME - Kastmaster, Trophy Spoon и Little Cleo. Все они позиционируются изготовителем как колеблющиеся блесны, хотя две первых вполне можно причислить к классу пилкеров. Компания славится тем, что выпускает исключительно качественную продукцию с точно просчитанными параметрами, не допуская их изменений ни на йоту. Всего в её ассортименте не более полутора десятка моделей (по-моему), но они отвечают самым высоким требованиям профессиональных рыболовов.

Самая известная блесна из этой великолепной троицы – конечно же, Кастмастер. Производитель выпускает 9 типоразмеров – от 2,5 г (3,2 см длиной) до 56 г (8,5 см). Приманка - типичный «косой срез» с точно просчитанными и неизменяемыми пропорциями. Благодаря компактности и утяжеленной хвостовой части отлично летает, пробивая и встречный, и боковой ветер, стабильно работает, как на течении, так и в тиховодье.

Рассчитана модель была изначально на ловлю большеротого окуня – басса и его родственников, которые для Штатов являются культовыми рыбами. Но попав в СССР, произвела фурор среди наших жерешатников, т.к. великолепно бороздила водную поверхность и даже «скакала» по ней. Затем пришло понимание, что приманка отлично играет и у дна, и в толще воды, соблазняя на поклевку почти всю рыбу. В наших северных водах на Кастмастер я ловил всех хищных и условно хищных рыб, включая сорогу и даже крупного ерша - на 7-граммовую модель (правда, говорим-то мы сейчас о блёснах за 28 г, ну да ладно).

Приманки можно вести монотонно-равномерной, ступенчатой и рывковой проводкой, а также ловить в отвес. Благодаря кажущейся внешней простоте, Кастмастер является одной из самых подделываемых приманок в мире, не говоря уж о вполне легальных аналогах-репликах, у которых производители стараются выдерживать параметры. Но самое интересное, что все имеющиеся у меня азиатские модели, пусть у них зачастую не выдержаны ни размеры, ни масса, всё равно ловят рыбу. Пробивать незнакомую акваторию больших водоемов я в любом случае начинаю с ними. Особенно это относится к огромным заливам-губам.

Иногда случаются форменные курьезы. Как-то в середине июня швыряли мы с напарником подобные «железяки» в 15-километровую ширь Коровинской губы Баренцева моря. Я бросал 35-граммовый китайский «косой срез» под громким именем Shark (акула). Поклевки пошли с первых же забросов, на блесну садились попеременно щуки и нельмы, разбавляемые крупными окунями. Приманку я вел четкой длинной «ступенькой», простукивая дно в поисках коряг, но таковых не обнаружил, поэтому заменил «акулу» на фирменный Кастмастер.

И грезилось мне, что вот-вот пойдет потеха, но поймал всего-то пару окуней. Мысли всякие тут же одолевать стали, что случайно купил китайскую суперприманку.

Но всё оказалось гораздо прозаичнее: просто мы попали тогда на «короткую воду» - временной отрезок между приливом и отливом, когда течение отсутствует. В это время (примерно с час-полтора) и происходит кратковременный жор хищника. Но «акульи» остатки в магазине я на всякий случай скупил, заменил фурнитуру и тройники, естественно - и служили они мне верой и правдой, пока все не оторвал.

Вторая модель – «Трофи Спун» – хоть и звучит в переводе как «трофейная ложка», но ложку нисколько не похожа, поскольку никак не изогнута и в поперечнике имеет сплющенный овал. Но название «трофейная» оправдывает на 100%. Когда лет пятнадцать назад я впервые взял её в руки, понравилась она мне сразу и бесповоротно. Сплющенная широкая головная часть, узкий и утолщенный хвост, рифленая поверхность с покрытием 24-каратным золотом вселяли полную уверенность, что унцовая приманка и полетит далеко, и играть будет на любой проводке.

Так и оказалось: 3 заброса – 3 хватки зубастой, причем проводка была не более 7 – 8 м. Две щуки по 4 кг были благополучно доставлены в лодку, а третья (явно крупнее) перекусила поводок из флуорокарбона толщиной 0,5 мм. Купился я тогда на рекламу и приобрел японский продукт в 25-метровой размотке. Раньше мы поводки не использовали, а приманки напрямую вязали к Клинской леске в 0,6 мм, так за всю мою практику не было ни одного среза, хотя щуки до 6 – 7 кг были постоянной добычей. Вот и оценил я в полной мере хваленое японское качество и столь раньше ругаемое советское.

Третья модель - в переводе «Малышка Клео» - является уже классической «колебалкой», причем крайне уловистой не только по щуке, но и по голавлю и жереху.

Заканчивая тему пилкеров, нельзя не отметить и вертикальное блеснение ими (или вертикальный джиггинг, если угодно) в ямах пресноводных водоемов. Конечно, «пробивание» 20-метровых и более глубин характерно скорее для судачье-сомовых рыбалок и зачастую просто тяжелыми джиг-головками, но и пилкерами доставать зубастых с шести – восьми метров доводилось. А делалось это в основном с дрейфующей по течению лодки в дрейфе и в отвес – так яму удавалось обловить качественнее и быстрее, чем обычными спиннинговыми забросами.

Кроме того, не стоит забывать и про оснащение крючками (одинарными, двойными, тройными) различных свинцовых грузил. Этой нехитрой операцией они трансформируются во вполне самодостаточные приманки. Иногда того же окуня они привлекают лучше, чем нормальные блесны или джиг-головки с «силиконом». Отчего это происходит - сказать не берусь, просто констатирую факт.

Грузы можно использовать различных форм, вплоть до обыкновенной «чебурашки». А если её немного сплющить молотком в продольной плоскости, то она приобретет и слегка планирующие свойства.

Грузило типа «самолет» вообще планирует вглубь и имеет какую-то собственную «игру», рывком легко отрывается от дна, только требует доработки в виде проволочки с ушками, вставленной в осевое отверстие. При соответствующей ступенчатой проводке чем не пилкер? Кстати, отливка грузов типа «фильда» с тройниками в «ушах» также описана еще в альманахах «Рыболов-спортсмен» в 50 - 70-х гг. прошлого века.

Теперь немного о проводке пилкеров и им подобных. Конечно, основной является «ступенька», может - и не совсем джиговая, т.к. многие из моделей имеют свою «игру». Поэтому ими вовсе не обязательно только стучать по дну, а можно исполнять и «твичинг в пелагиали», т.е. рывковую проводку в толще воды, если по-русски. Равномерное ведение приманки щука также уважает зачастую. А для меня при необходимости дальнего заброса и соответствующих глубинах пилкеры являются полноценной заменой джиг-головке с «силиконом». Я только не ленюсь менять штатный тройник на офсетный крючок с «силиконом», если не уверен в чистоте дна – пилкеры в разы дороже джига всё-таки. Ну, и не надо забывать, что стопроцентных рекомендаций-рецептов на рыбалке не существует – подстраиваемся к конкретным условиям всякий раз.

Переходим к тяжелой колеблющейся блесне. Тут я cразу же вынужден оговориться, что классическая щучья «колебалка» в виде банальной «ложки» или широкотелой пластины металла с S-образным изгибом и не самой глубокой штамповкой (типа «Шторлека») создана была в основном для ловли зубастой в тиховодье озер или на слабом течении. Ну и массивной быть она вовсе не обязана – тонкая «железка» массой граммов до двадцати, неторопливо скользя в толще воды или медленно валясь ко дну и лениво покачивая бокам при остановке проводки, обязательно соблазнит щуку на хватку. Особенно на небольших глубинах.

Тяжелая же подобная блесна с коэффициентом от 2:1 до 3:1 (отношение длины к ширине) необходима, чтобы забросить её метров на 40 с берега в озерную яму и неторопливо в неё погрузиться, пробить встречный или боковой ветер при необходимости, ну и в цель ею попасть куда как проще. А подобрать нужный горизонт проводки такой приманки в спокойной воде труда не составит – хищник сам его определит. Проверено многажды.

Теперь - «особстатья». Тяжелая узкая и прогонистая «колебалка» с коэффициентом до 5:1 и выше перекочевала к нам, щукарям, из лососевой ловли – в основном из Скандинавии, а также Канады и США. В тамошних бурных и порожистых реках, куда из моря заходят на нерест представители благородных родов Salmo и Oncorhynchus (сиречь лосось и чавыча), она до сих пор вне конкуренции. (Кстати, аналогичная ситуация и в отечественных семужье-нерестовых реках бассейна Баренцева и Белого морей и Дальневосточных лососевых реках).

Специализированные лососевые «колебалки» для таких водоемов давно разработаны (и поныне активно проектируются), штампуются во множестве и оказываются в большом фаворе у рыбы и, соответственно, у спиннингистов. Ну и как выяснилось (тоже давненько уже), что эти вот вроде чуждые нам блесны с большим успехом ловят во всех наших водоемах (и без течения также) пресноводного хищника – щуку, судака, окуня, жереха и прочих. Для примера назову известные всем модели Toby и Koster шведской ABU, норвежскую Paravan, заокеанские приманки от Luhr Jensen и прочие спецлососевые изделия.

Ни для кого, наверное, не является секретом, что прокатившаяся по стране в 90-х гг. «поролоново-силиконовая» революция чуть не оставила не у дел колеблющуюся блесну. Казалось, джиговая ловля – вот она, панацея от бесклевья. Просто, рационально, дешево! Я, грешным делом, поначалу в расходной коробке тоже заполнил все отделения джиг-головками, «чебурашками» и силиконовыми приманками, оставив для «колебалок» жалкую ячейку. Но очень быстро пришло понимание, что без «классики жанра» - никуда.

В данном случае речь идет не только о тяжелом «железе», а о колеблющейся блесне вообще. Оказалось, что ловля хищника «колебалками» и джиговыми приманками - это вполне самостоятельные направления, которые не взаимоисключают, а гармонично дополняют друг друга. К примеру, типичная джиговая ловля (с простукиванием дна) весьма затруднительна при ловле в озерах с глубоким слоем донных отложений (ил-сапропель), в водоемах захламленных или заросших водорослями, в реках с каменистым ложем, с перекатами и мелями-косами. Кроме того, со дна джигом затруднительно ловить при стратификации (расслоении) воды, когда рыба держится на границе и выше термоклина.

Наверняка есть и другие условия, малой пригодности джига, я вспомнил лишь те, с которыми сталкивался сам. Ну и при необходимости дальнего заброса, вкупе с выше перечисленными, альтернативы тяжелой «колебалке» просто нет.

Весьма показательным является случай на одной из рыбалок прошлого сезона. Мы с женой тогда целенаправленно прибыли на место, где тундровый берег Печоры круто обрывается к воде скально-каменистыми выходами породы на протяжении примерно 150 м. И это была не мелкая и округлая галечка, а валуны да скальные обломки. Дно реки в этом месте представляет собой каменистую «полку» на трех метрах глубины, которая через 12 – 15 м резко обрывается до 6 м и далее до 18 м – всё это «написал» эхолот.

Условия для рыбалки – те еще, но рыба, в т.ч. и щука, там держится всегда. На месте выяснилось, что коробки с воблерами, джигом, «вертушками» - с собой, а коробка с «колебалками» и пилкерами осталась дома. Казалось бы – не беда, условия по глубинам и течению - как по заказу для джиговой ловли. Так мы и поступили, но часа через полтора всё закончилось – на двоих с женой мы оторвали два десятка головок от 24 г, имеющихся при себе и подходящих к данным реалиям. Конечно, чего-то размером до двух кило мы поймать успели, но настроены-то были на вечернюю ловлю более крупной зубастой.

Всё было предсказуемо – щука стоит за донными валунами в затишке и караулит сплывающую по течению рыбешку. Тяжелая «колебалка» в свободном проплыве (без подмотки) такую потенциальную жертву как раз и имитирует. Только не дома в коробке, увы. Джиг-головка же, прыгая по камням, застревает в оных мертво, круче, чем в коряжнике - там хоть крючок разогнуть можно. Ну а более легкие джиги с объемистым «силиконом» течением просто проносило гораздо выше щучьих морд, а подниматься за эфемерной добычей они, зажравшиеся, естественно не желали.

Вот с этого конкретного примера и попробуем рассмотреть условия и способы применения на течении тяжелой колеблющейся блесны для лова нашего основного хищника – щуки. В данном случае мы имеем участок широкой (до ктлометра) и сильной реки, хоть и равнинной, но с приличными глубинами и течением. Для спиннингиста основной задачей здесь будет возможность подобрать подходящую по габаритам и массе блесну с дальнейшей её проводкой (анимацией). На практике это выглядит примерно так: приманка забрасывается вверх по течению метров на 40 - 50 под углом около 45°, дужка катушки опускается или нет (тогда указательный палец на бортике), блесна сносится течением.

Подмотку я при этом не выполняю, а жду, когда шнур натянется, затем приманка должна коснуться дна (шнур провисает), рывком блесну подбрасываю, а если есть возможность - её можно и отпустить по течению, контролируя сбег шнура пальцем, но это усложненный вариант. Чаще же после заброса дужка закрывается, слабина шнура выбирается и свободный проплыв блесны я контролирую удилищем, поднимая-опуская его, с последующей подмоткой шнура уже против течения. Если блесна не касается дна, то следует подобрать более тяжелый экземпляр – дно желательно чувствовать, ну и отрыв от него осуществляется не катушкой, а легким рывочком удилищем, как упоминал.

Далее ждем поклевку. Ну а теперь - чуть физики. Просто необходимо. Многим наверняка известно, что на тело в потоке действует подъемная сила (согласно закону Бернулли) – хоть в воздухе, хоть в воде. В аэродинамике самым распространенным телом является крыло - ну, то, что у самолета или у птицы. В водном потоке (гидродинамика) к крылу ближе всего и оказалась колеблющаяся блесна. Поддерживаемая «струйками тока», и подобранная по массе «колебалка» скользит в воде, огибая вместе с потоком воды препятствия (в нашем случае - камни и валуны), изредка касаясь их. Ну а в затишке за этими препятствиями в засаде стоит хищник и караулит сносимую течением «жертву» - нашу блесну.

Движение приманки при этом весьма естественны, как естественен и её блеск, напоминающий блеск чешуи кормовой рыбки (с джигом исполнить такой свободный проплыв невозможно). Если в проплыве поклевки не последовало, то выполняется неспешная подмотка блесны, только «тюльпан» спиннинга следует опустить к самой воде, т.к. при движении против течения некоторые приманки может выдавить к поверхности. Есть блесны, держащие почти любое течение и работающие в потоке на заданном горизонте (об этом чуть ниже).

Похожая картинка наблюдается и при ловле на песчаных косах-застругах. Длинными (до десяти и более метров) языками они вдаются в реку, и на полукилометровом плесе их может быть штук двадцать. Перед застругой дно плавно поднимается, а ниже её следует резкий свал, бывает и до полутора метров в глубину. Вот там и дежурят также в затишке зубастые и пятнистые - не резон им гонять кормовую мелочь на течении, сама в пасть приплывет.

По косе ходить стрёмно - мокрый песок засасывает (бывало, что и сапоги оставлял), поэтому с коренного берега забрасываем насколько возможно вверх 30-граммовую «Уралочку», скажем, и отправляем её в свободное плавание. Шнур манипуляциями удилища и катушки стараемся держать внатяжку. Если нет поклевки в реке, то блесну аккуратно заводим за косу и, придерживая её в метре от уреза воды, подводим к себе.

Щука или окуни почти всегда дежурят в приямке ниже заструги, поэтому продвигаясь вверх по течению и обрабатывая эти гидрологические изыски, можно собрать неплохой урожай. Джигом соответствующей массы я ловить пробовал, естественно, но выходило как-то коряво - он старался всё ближе по прямой идти, чтобы упереться в косу сверху. Конечно, можно головку элементарно забросить вдоль косы, постучать ею по донному песочку - и рыба на неё обязательно отреагирует, но тогда мы теряем метров 15 - 20 проводки по интересному рельефу. Кстати, в приямках за косами стоят не самые крупные щуки, я крупнее «полторашки» и не ловил, а издали - с глубины и за «трешку» доставал.

Ну и еще один конкретный, хоть и не самый явный пример работы тяжелой «колебалкой». В начале октября прошлого года отправились мы с напарником к устью одного из Шаров (рукавов) дельты Печоры. За неделю до этого Олег неплохо оторвался по щуке. Сказал, что всех брала только на «силикон», причем кислотно-зеленый и белый. Ну что ж, пошел я по магазинам пополнить запасы и обнаружил, кроме всего прочего, в одном из них очень неплохой выбор блесен от Kutomi и Freeway.

И хоть «железный припас» у меня уже зашкаливает по всем разумным меркам, но пару «колебалок» я прикупил – есть у меня такой бзик. К слову, 35-граммовая модель от Kutomi цветом напоминала морковку и называлась Blue Fox (голубая лиса) – представляете? Ну вот, прибыв на место, мы обнаружили на плесе со щучьей ямой четыре экипажа, приехавших еще вчера.

Поинтересовались, как у них дела - оказался полный ноль. Однако ловить надо. Яма - длиной метров 400, так что мешать друг другу не будем. Глубины от 4,5 до 6,5 м, но сейчас отлив, поэтому полметра минус. Заякорились все вдоль русла с интервалом метров в сто и приступили к делу. Подходящими джигами от 24 г и выше добросовестно обрабатываем акваторию в 10 спиннингов, меняя цвета и модели «силикона» – ни поклевки.

Затем в ход у меня пошли диповые тяжелые воблеры – тот же ноль. Наконец, минут через сорок у меня достало ума спросить Олега – дескать, а «колебалки» в прошлый раз пробовали? Оказалось – нет, и так у всех ловилось. Дальнейший допрос с пристрастием показал, что и вода тогда была полной и почти стояла на месте (у всей рыбы кратковременный жор).

При отливе у хищника - апатия, но отстаивается он в пределах укрытий родной ямы. Проверено. Кляня себя, что не узнал подробности ранее, меняю тактику кардинально. В коробке с тяжелым «железом» у меня прописаны блейдбейты – штучки компактные и увесистые. Для начала ставлю «цикаду» - одноименную модель в 21 г от Reef Runner – она и заторможенную щуку разбудит.

Делаю забросы веером и к берегу и в реку, приманку веду длинной «ступенькой» - и на одном из забросов уверенная хватка без шансов для зубастой. Щука потянула на «трёху» без малого – не совсем трофей, зато почин. Ловится рыбка-то! Под недоуменным взглядом напарника меняю «цикаду» на блесну от «Фривэй» - с некоторых пор я взял себе в правило разлавливать свежую приманку, даже в ущерб количеству улова.

Забросы делаю вверх – даю приманке сплавляться по течению (шнур подматывать не забываю и держу в натяг), затем подтягиваю к себе против течения, стараясь вести блесну у дна - в общем, изощряюсь всяко. Ни поклевки, ни потычки. Решили сменить точку, и подошли к соседям узнать, как дела. У них - аналогичный «ноль». Но они додумались задействовать сорогу (не живую), выуженную вчера - к джиг-головке присобачили тройник на поводке, всё это воткнули в наживку, для верности примотали шнуром и отправили ко дну. Через полчаса, несолоно хлебавши и возвращаясь восвояси, мы видим, как они заваливают щуку в подсак – сработала натуральная приманка. Умная мысль в голову приходит – не желает зубастая гонять добычу. Поэтому бросаю блесну метров на 10 вниз, нахожу дно - и рывком поднимаю приманку над ним.

«Железка» отлично держит горизонт, я её слегка поддергиваю, отпускаю на пару метров, опять подтягиваю - и получаю уверенную и четкую поклевку. И хищница почти на 4 кило перекочевывает из подсака в лодку. Вот и определились. Опять опускаю блесну с борта, травлю с десяток метров шнура и повторяю процесс. И это, заметьте, не вертикальное блеснение с резким подъемом-сбросом приманки под бортом – она играет на течении вроде как сама по себе, но с плавными потяжками и дальнейшим отпуском в недалекое свободное плавание. Следующая щука, явно крупнее, не заставила себя долго ждать и устроилась рядом с уже иманными.

В полном согласии со своими устоями меняю блесну от Freeway на голуболисью «морковку» от Kutomi. Эта приманочка уже тяжелее (35 г) и её приходиться держать на течении у дна вертикально поднятым удилищем с коротким отпуском шнура и довольно длинными потяжками к себе. Дно она слегка цепляет, но это не фатально, и как результат – еще одна зубастая особь в лодке. Олег, глядя на меня, тоже меняет «силикон» на блесну - и достает вполне товарную щуку. Рыбалка уже удалась, световой день позволяет еще ловить в щучьей яме, но мы двигаем ближе к дому – надо поймать пару десятков окуней для копчения.

Шарок с окушиным племенем выше в 30 км. Самое интересное, что там промышляют колючеперые и до полутора кил, но не они наша цель – оптимальный коптильный вариант – 500 - 600г.

Мой хороший знакомый, объездивший веси, города и страны и слопавший однажды за присест несколько весомых печорских свежезакопченных окуней, выразился кратко и емко: «Ни в одном кабаке такого не подавали». Согласен с ним абсолютно – любая печорская рыба – вне конкуренции по вкусу. Искомых окуней мы наловили и уже на причале встретили подъехавших коллег. Их итог печален – поймали за два дня четырех щук, и то всех на мертвую рыбку, а два экипажа вообще остались с нулем. А ловили только на джиг с «силиконом». Типа, «колебалка» – пережиток. Ситуация повторилась через неделю, только теперь нашими конкурентами стали спиннингисты из Москвы – весьма упакованные и столь же самоуверенные.

За три прошедших дня они на пятерых выудили почти три десятка щук, в том числе и вожделенную «десятку», упираясь с раннего утра до темноты (до 17 часов) весь короткий октябрьский день. Ловили все практически на джиг с «силиконом», разбавляя его слегка щучьими глубоководными минноу. Мы же, не мудрствуя лукаво, пустили в ход тяжелые блесны - и всё повторилось: 8 щук до 6 кг стали законной нашей добычей.

Итог дневной рыбалки – восемь наших зубастых на двоих против их шести на пятерых. Вывод простой – колеблющаяся блесна в определенные дни (или периоды, если угодно) переигрывает множество других искусственных приманок. Просто надо ею чаще ловить. Ну и пользоваться умело.

Теперь коротко о конкретных моделях «тяжелого железа». Сразу хочу оговориться, что в мире очень немного приманок, которые «ловят сами» (забросил-подмотал), тем более в водоемах, где рыба уже знает вкус железа, резины и пластика.

Я назову тяжелые блесны, которыми ловлю сам, некоторым - далеко за сорок лет, и в которые верю безоговорочно. «Уралка» (30 г), «Норич» (45 г), «Прохоровка» (35 г), «Шторлек» (30 г), сдвоенный «Неман» (30 г) - эти советские еще модели со мной всю сознательную спиннингистскую жизнь. Сколько полновесных щук и окуней они привели – подсчитать нереально, сколько еще ими поймаю – не знаю (рука уже не подымается некоторые в воду посылать). Из забугорных моделей на ум сразу приходят «норвеги» - «Тоби», «Костер» и «Параван» соответствующих величин и их бесчисленные реплики.

Все - ловчие, а оригиналы как раз и относятся к разряду «сами ловят», т.е. годятся и для полных «чайников». Интересно, что все они создавались, как узкоспециализированные лососевые блесны – для рыбалки на сильном течении, но ловят любую рыбу и в любой воде. Вот 35-граммовый «Атом» (не советский, а от ABU) - как раз создан для ловли щуки, что прекрасно и делает, как, впрочем, и его аналоги.

Тяжелые «финки» от «Куусамо» - также на первых ролях: достаточно назвать знаменитые во всем мире модели «Рясанен» (90 мм/28 г), «Профессор» (130 мм/44 г), «Джерки» (115 мм/28 г). В топ-листе - и «канадки» Williams: от унции и выше, позолоченные и серебряные модели исправно приносят солидных зубастых как из озер, так и из водотоков (фото 17). Очень мне нравится ловить и на «Циклопа» от MEPPS (26 г). Он отлично держит течение, а при остановке соблазнительно валится ко дну, поблескивая многочисленными гранями, что и побуждает хищника к хватке.

Конечно, необходимо отметить и многочисленные тяжелые «Эффцетты» от немецкой Д.А.М. (в т.ч. и сдвоенные), являющиеся аналогом «Шторлека» - все они ловили, ловят и будут ловить её Величество Щуку. Вот, в принципе, и весь мой арсенал тяжелого «железа», включая отмеченные выше пилкероподобные изделия. Этого вполне хватает для освоения дальних расстояний и приличных глубин с целью изловить рыбку.

Еще отрадно отметить, что старая добрая «колебалка» не только не потеряла позиций, как предрекали многие, но и пополняет ряды своих поклонников. Иначе не появлялись бы новейшие разработки у таких компаний, как Kuusamo, Strike Pro, Stinger, Freeway, Ryobi и прочих, прочих, прочих. Современные технологии, многослойное устойчивое лакокрасочное покрытие, рифление, золочение и прочие прибамбасы позволяют доводить простую «железяку» до уровня ювелирного изделия, что ценит рыболов и, хочется думать, рыба.

Особо хочу отметить компанию «Колебалка – Питер». Она не только разрабатывает собственные образцы блесен, но и наладила выпуск известных еще в советское время и до боли знакомых моделей. Многие из них изготовлены при помощи «родных» штампов – например, «Уралки» и «Юбилейные» от ленинградского завода «Балтика». Причем компания пошла дальше – разрабатывает разноразмерные и разновесовые модели блесен, сохраняя при этом все классические пропорции.

Взять, хотя бы хорошо известную (лично мне - еще с 70-х) «Кольскую». При нынешних размерах в 74 и 92 мм она представлена шестью моделями от 15 до 45 г – под любые условия ловли. В июне этого года на тестирование я получил 60 блесен различных моделей от 5 до 55 г. Многие из них - мои старые знакомые, еще советского образца, но качество исполнения их стало не в пример выше. И вот, к примеру, на «Норич-Большой» (32 г) на одном из моих домашних озер мне села зубастая на 4,5 кило – для этого озера рекорд.

Когда я иду по специализированным магазинам с очередным неофитом спиннинговой рыбалки, чтобы помочь ему с выбором снастей и приманок, то и сам, не удержавшись, прикупаю красивую «железку», будучи уверенным, что на неё обязательно поймаю желанную печорскую щуку. А как же иначе!