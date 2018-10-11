Тяжелое «железо» Александр Дуркин | 11 октября 2018 г.

Если спросить любого спиннингиста (пусть даже начинающего) – «Что такое железо?» - наверняка получишь мгновенный ответ – «Блесна». А кто-то добавит – «колеблющаяся»… Однако сегодня для очень многих авторитетны приманки лишь двух типов – это воблеры во всем их гигантском типовом многообразии и джиг в многообразии не меньшем. Вращающиеся блёсны, наверное, займут почетное третье место.

А что же «железо»? Классическая колеблющаяся блесна в фаворе разве что у спиннингистов со стажем, а также на нашем Севере и за Уралом, где рыба пока еще не так наколота крючками, как в цивильных водоемах Средней полосы. И всё же я попробую описать ловлю на тяжелое «железо» щуки и окуня, а заодно и провести параллели между джигом и тяжелой «колебалкой».

Для начала обратимся к истории. Джиг-головка в её современном виде появилась за океаном и в Западной Европе после Второй мировой войны, а ловля на неё стала бурно развиваться. Только вместо привычных для нас силикона и пластика, на крючке вязались перья птиц («мухи» или стримеры), олений мех (бактейл), разноцветные нитки и пр. Ловили ею различных хищников – от большеротого окуня (басса) и его родичей, маскинонга (одной из американских щук), судака – и до лососевых.

В русском переводе 2001 г. шведской «Современной энциклопедии рыбалки» под редакцией Горана Седенберга этому факту уделено соответствующее внимание. Там же указывается на различия в терминологии – то, что в Америке повально называется джигом, в Европе классифицируется как пилкер (пилькер) или пирк. Кроме пилкера, он же даймонд-джиг (diamond jig, в переводе - ромбовидный джиг) есть приманки, классифицируемые как джиггинг-спун. А jigging-spoon - это буквально «джиговая ложка», т.е. выходит - колеблющаяся блесна, используемая в джиг-ловле. Сама книга вообще познавательная и полезная, хотя и не лишена некоторых несуразностей.

Так, один из десяти её авторов (заокеанский) на полном серьезе утверждает, что джиг изобретен на Западном побережье Америки, хотя «джига» (jig) – танец английских моряков (в честь которого и названа приманка) с хаотичными и вихляющимися (по воле волн) движениями, который исполнялся еще в доколумбовы времена. И с огорчением вынужден констатировать, что ни в одном зарубежном переводном издании (которые я читал) не упоминается о нашей исконно русской мормышке. А она (при соответствующей массе) является предтечей джиг-головки - ловили-то ею на родимых водоемах задолго до появления забугорной джиги.

Помнится, в самом начале 70-х я отлил из свинца в виде капли мормышку граммов на 30, с крючком №16 (по нашей классификации) для подледной ловли налима (фото 1). Рекомендовалась она в одном из материалов альманаха «Рыболов-спортсмен» за 1956 г., кажется (до сих пор перечитываю имеющиеся), и отличалась от классической головки с колечком наличием отверстия для пропуска лески, которая и привязывалась к крючку. Кроме зимних налимов я ловил ею и окуней - как в отвес, так и взаброс по полой воде, подсаживая на крючок резку из сороги или того же окуня.

Возвращаюсь я в 70-е – 80-е не только из ностальгии (хотя и присутствует). Просто, проанализировав некоторые давние рыбацкие моменты, начинаешь осознавать, что многое якобы новое – это слегка (или основательно) подзабытое старое. Позволю себе один пример. Летом-осенью 1974 г. перед выпускным десятым классом я основательно отрывался по щуке и окуню на родных печорских водоемах.

Большей частью на озерах – там заброс дальний не требовался. И вот на одном из озерков, где летом легкие «колебалочки» стабильно брала щука до 3 – 4 кг, в сентябре она кушать их отказалась наотрез. Оснащен я был по тем временам неплохо: «Военохотовский» стекловолоконный спиннинг длиной 170 см, «Невская» инерционная катушка с «Клинской» леской 0,6 мм и десяток ловчих «колебалок», в основном - ленинградского завода «Балтика» (не пивного), позволяли зубастую и крупного окуня ловить в количествах, иногда просто неприличных.

Толстая леска (для борьбы с корягами и щучьими зубами металлические поводки я тогда не ставил) определяла излишнюю грубость снасти - и не давала возможности забрасывать 20-граммовые блёсны вроде «Удачной» и «Отличной» дальше чем на 25 м. Но того и не требовалось – все щучьи тундрово-болотистые озера имеют в основном фоновые глубины до 2 - 2,5 м, донный рельеф – «блюдце», и щука распределена в них довольно равномерно, в основном по лахточкам-заливчикам – самым засадным местам вблизи берега. Однако той глубокой сентябрьской осенью её (щуки) в них и не просматривалось.

Хорошо, что в походном арсенале нашелся «Норич-тяжелый» - блесна, штампованная из 3-миллиметрового металла. При длине 60 и максимальной ширине 28 мм блесна весила 45 г и на относительно мелких, до двух метров местах пользовать её было затруднительно – она просто пропахивала дно при неторопливой проводке. Попробовать её в тот раз я решил от безысходности, да и надо же измерить глубины ближе к середине озера.

В общем, улетела моя блесна тогда метров за 35, а дна коснулась на счет «14» (секунд) – значит, глубина составила не менее пяти метров (в спокойной воде средняя «колебалка» погружается со скоростью примерно 0,5 м/с). Рывком удилища сорвал её со дна, сделал несколько оборотов катушки и опять положил блесну на дно (леска провисла), опять подбросил – положил – (определял донный рельеф ямы). Через нескольких циклов «оторвал – подмотал – положил» почувствовал злую поклевку - и вскоре вывел зубастую на «пятёру» (фото 2).

А ведь раньше здесь таких не ловил. В итоге и границы ямы я пробил, как теперь говорят, и щуки по 5 - 6 кг стали моими обыденными трофеями. Про термин «ступенька» в те поры мы и не слыхивали (а её-то я и исполнил невольно), подобную проводку называли «толчками с укладкой на дно», а описана она была в рыболовной литературе спиннинговыми гуру 40-х – 50-х годов того века Ф.Куниловым, В.Сабунаевым и А.Лапутиным.

Прием «умирающая рыбка», когда легкая «колебалочка» планирует на дно – пауза, сдергивается рывком, подматывается, опять планирует – и так до поклевки, также описан одним (не помню точно кем) из них. Они же, кстати, разработали и некоторые модели тяжелых блёсен для джиговых и прочих проводок (анимаций), которые используются и поныне, и речь о которых впереди.

Мое поколение спиннингу училось (заочно, конечно) во многом у названных авторов, за что им низкий поклон и огромная благодарность. В защиту отечественной блесенно-джиговой школы хочется привести и конкретные примеры. В одиннадцатом номере альманаха «Рыболов-спортсмен» за 1959 г., который сейчас лежит передо мной, описано изготовление блесны «Старицкая» (фото 3), придуманной калининскими (тверскими) рыболовами.

Приманка длиной 70 и шириной 23 мм весила до 30 г. Поперечное сечение – треугольник - позволяло еще утяжелить её, залив свинцом или оловом. Ловили этой блесной любого хищника вплоть до шереспера (жереха), что подразумевало проводки различных типов - как «ступенькой» (толчковой) – так и поверхностной. В этом же номере альманаха в большой иллюстрированной статье А. Лапутина «Блесны для ловли спиннингом» приводятся примеры ведения тяжелых колеблющихся блёсен «толчками и с укладкой на дно». Из конкретных приведенных моделей мне нравится оловянная блесна Юдина, имеющая размеры 70х12х5,5 мм и отношение длины к ширине 5,8. При солидной массе (не указана), она вполне пригодна для простукивания дна.

Приманка имеет в сечении прямоугольный треугольник, а значит - устойчива и на сильном течении, её можно и руками изгибать (менять «игру»), т.е. регулировать способы проводки в зависимости от условий ловли (фото 4). Из проверенных временем и рыбой моделей необходимо упомянуть еще знаменитую «Трехгранку Сабунаева» (фото 5), которая привлекала хищника как на дне (судак), так и на поверхности (жерех).

Еще раз напомню, что всё это происходило в 40-х - 50-х годах того века, т.е. отечественная джиг-ловля - это отнюдь не зарубежный опыт, привнесенный в нашу державу на стыке веков. Конечно, джиг-головка или «чебурашка» с двойником, вооруженные «съедобкой», значительно раздвинули границы джиговой ловли как направления в любительском рыболовстве, но старую добрую тяжелую «колебалку» (пилкер в т.ч.) рано навсегда топить в водах забвения.

Кстати, чем пуще я пытаюсь углубиться в тему, тем дальше «свет в конце тоннеля» - я отнюдь не теоретик, да и практические наработки иногда видятся не совсем очевидными, но в современном спиннинге некоторые направления очень сблизились и позволяют рассматривать их в одном контексте.

Наверное, поначалу надо определиться – какое «железо» (блесну) следует считать тяжелой и зачем оно нужно вообще? Не секрет, что кто-то мощнее ультралайта ничего не признает, для него и приманка граммов в 10 будет очень тяжелой. А кто-то любовно соединяет две «чебурашки» граммов по 30, чтобы пробить течение в яме метров под 20. И это нормально для обоих рыболовов - всё в мире относительно. Ультралайт и хэви-джиг - вполне себе самостоятельные направления в спиннинге, имеющие немало поклонников. Они своими удочками с тестами до 5 – 8 г (UL) и до 70 – 80 г (HJ) вполне могут запулить тяжелые (для своего класса) «железяки» на одинаковое расстояние и поймать каждый свою рыбу.

Только одни изначально предполагают поимку окуньков до 80 – 100 г, а другие стараются добыть горбачей от 800 г и выше. Вот и вся разница в «тяжести». Я же соглашусь со многими авторами, которые считают тяжелыми приманки от 30 г. Но нельзя забывать и огромное количество зарубежных приманок, исполненных в британо-американской системе измерений, которую мы зачастую предпочитаем. Поэтому пусть это будет унция (oz) – 28,35 г. Кроме того, следует учитывать, что в классе блёсен и других металлических приманок есть такое понятие, как компактность (соотношение размера и массы).

И если пилкеры в большинстве своем – это компактные приманки, то классические колеблющиеся блёсны при одинаковой массе могут иметь площади, отличающиеся в разы. Пример – широко известные блёсны канадской компании Williams – Whitefish C 80 длиной 13 см, Wabler W 70 длиной 10 см и Bully («хвастун») длиной 5 – 7 см – все унцовые классические «колебалки» в форме удлиненных ложек с фирменным продольным ребром (фото 6). Щук приносят одинаково регулярно, причем зачастую с одной точки. Вопрос, какая из них полетит дальше «здесь и сейчас» сугубо риторический – конечно, «хвастун-малышка». Вся разница в толщине и удельном весе металла, из которого они исполнены.

Отсюда и существенно отличающаяся дальность заброса равных по массе, но разных по размеру приманок. Ну и что уж говорить об унцовом Кастмастере (фото 7), который в дальности полета еще десяток метров добавит. Поэтому будем иметь в виду и компактные «железки» - скажем, в 3/4 oz – 21 г, «летучесть» которых сопоставима с более тяжелыми, но парусящими блёснами. В общем, ответ на вопрос - зачем тяжелое «железо?» - будет простым: забросить дальше и окунуть глубже (со многими нюансами, естественно).

Теперь о приманках подробнее, и начну, пожалуй, с пилкера - он используется гораздо реже «колебалки», да и в продаже нечасто встречается. Тут дело видимо в том, что пилкеры (кстати, также одна из старейших приманок) всегда позиционировались, как приманки для морской ловли на глубинах, в отвес. Обладают они значительными массами – до полукилограмма и более, чтобы опускаться на горизонты до 100 м и ниже, но для нас, ловящих в пресных водах в основном, таковые интересны только в познавательном плане.

Посему обратимся к пилкерам массой от 28 - 30 г (фото 8), которыми ловим более привычных для нас окуня, щуку, судака и прочих хищников в реках, озерах и водохранилищах. Для многих из них характерна брусковатая форма тела в сечении – треугольник, четырех- и шестигранник, а иногда и вовсе пластина металла. Есть овальные в сечении свинцовые пилкеры, выполненные в форме рыбки, мягкость металла позволяет как-то гнуть их, добиваясь нужной «игры» на горизонтальной проводке.

Пилкеры легко смастерить самому, нарезав их из круглого или шестигранного прутков нержавейки, латуни, бронзы и др. Еще я их ранее делал, заливая свинцом или оловом глубоко штампованные узкие блёсны типа «Спортсменки». А в 1972 или 73 годах (не помню точно) издательство «Физкультура и спорт» выпустило очень хороший сборник – «Мастерская рыболова», в котором были собраны рекомендации мастеров-самодельщиков по изготовлению разного рыболовного инвентаря, включая приманки.

С указанием размеров и руководством к их применению, естественно. Одним из рецептов рассказывал об изготовлении пилкеров из медной трубки или из нержавейки диаметром 10 – 15 мм посредством заполнения её свинцом. Трубка длиной 30 – 40 см втыкалась вертикально в песок, а в неё из консервной банки, согнутой носиком, вливался плавленый тут же на костре свинец.

После остывания трубка резалась под разными углами на заготовки, они слегка плющились молотком, сверлились отверстия под заводные кольца – и пилкеры были готовы к бою со щукой, судаком и окунем (фото 9). Самоделки эти мы не взвешивали, но, по ощущениям, масса была в пределах 40 - 60 г, что позволяло их швырять нашими «дубинами» с «Невскими» катушками метров за сорок. Служили они нам верой и правдой, с успехом заменяя сверхдефицитные тяжелые «колебалки», но и отрывались на зацепах во множестве. Пилкерами, кстати, они тогда и не назывались, а имя им было – «косой или параллельный срез» («спил»), что из трубки, что из прутка.

Вообще, к классу пилкеров сейчас относят многие изделия характерной формы, вплоть до зимних тяжелых узких блёсен, которые называли «судачьими», т.к. ловили ими на ямах в отвес в основном судака. Но рыбы этой в бассейне Печоры, увы, нет, поэтому мы таскали ими щуку и окуня, причем успешно вполне. Оказалось, что и при ловле взаброс они хищника (окуня, в основном) привлекают иногда вовсе неплохо.

Не самые тяжелые (30 – 60 г) свинцовые пилкеры (из морской программы Balzer и D.A.M., к примеру - фото 10) также очень прилично работают по родному окуню, плюс щучка нет-нет да и проскользнет в уловах. Я на них удачно брал беломорскую треску у берегов Соловецкого архипелага, только штатный тройник заменял на офсетный крючок с «силиконом» – ламинарии на дне морском в качестве зацепа покруче любого коряжника будут.

Ловля велась на глубинах от 11 до 20 м при дрейфе по ветру или по течению. И облавливали мы с супругой коллег, ловивших джиг-головками с виброхвостами, в разы, причем пилкеры не опускали с борта, а забрасывали метров на 15 - 20, т.е. приманка имела и горизонтальную составляющую проводки. На пилкеры клевала и треска (фото 11), и бычки, и зубатки пару штук оторвали.

А по приезде домой отправились мы в пойму Печоры половить уже родных «зубастых и полосатых», так этим же морским пилкерам тоже нашлась работенка. В устье шарка – протоки шириной метров 80 - под крутым берегом всегда держался крупный окунь, но дно было закоряжено – берег подмывало, да и ледоход свою лепту внёс. Заякорился я посередине, чтобы кидать в обе стороны, и стал выбирать приманку. Первой естественно появилась мысль ставить джиг с «силиконом» в 22 – 24 г – определяли массу приманки глубина в 6 – 7 м и умеренное течение с «обраткой». Но взгляд пал на тресковый пилкер с «офсетником» и твистером на нем - и выбор был сделан.

Заброс под 45° выше по течению - и 30-граммовая приманка, изредка стуча по корягам, движется вниз (проводка называется «ступенька на снос»). Первая поклевка вышла холостой – рано подсек, рефлекторно, зато вторая стала результативной - и полосатый на полкило перекочевал из воды в лодку. Затем еще и еще. Далее я засёк точку, с которой доставал окуней, коряг там не было, поэтому поменял пилкер на джиг с «силиконом» (горизонтальный проплыв уже не требовался) - и каждый прицельный заброс приносил мне увесистую добычу.

Джиг я вскоре оторвал – окуньё на точке закончилось, и один из дальних забросов пришелся в корягу, но вот такое чередование приманок дало результат. Отличие пилкера от джиг-головки в данном случае в том, что первый при сносе по течению дна касается в два раза реже, чем джиг, т.е. горизонтальная составляющая проводки у него выше, что в некоторых случаях имеет значение. Что уж говорить о классической «колебалке», которая в свободном проплыве (без подмотки шнура) дна касается еще реже. Но об этом ниже, а пока продолжим с пилкерами.

Кстати, к какому классу приманок их следует причислить? Кто-то относит их к объемным колеблющимся блёснам, кто-то к отдельному классу – своей внятной «игры» при равномерной проводке некоторые модели и вовсе не имеют. А, по-моему, так не следует теоретизировать, а следует рыбу ловить, применяя те или иные приманки в зависимости от конкретных условий. К примеру, имеется обширная и незнакомая акватория – озеро, водохранилище, широкая река.

И сразу возникает вопрос - с какой приманки начинать? Логичнее всего, казалось бы, с джига с «силиконом» соответствующей массы, чтобы пробить глубины и дно, но я зачастую предпочту пилкер с той или иной защитой крючка, в особенности, если ловим с берега.

Здесь всё просто: пилкер одинаковой с джиг-головкой массы и летит дальше, и планирует в толще воды дольше, чем джиг. Кроме того, при рывковой (ступенчатой) проводке пилкер рыскает по сторонам, чего с джигом никак не получить. Ну и еще пилкер за счет натурального блеска всё же больше похож на живую рыбку, чем «силикон». Мне так кажется. Хотя, справедливости ради, надобно признать, что в мире сейчас столько силиконовых приманок – и с маслянистым блеском, и с серебристыми боками, и «съедобных» - так и хочется спросить хищника, что ему больше по душе.

Вернемся всё же к пилкерам и им подобным непосредственно. Я не думаю, что с собой на водоем надо таскать килограммы тяжелого «железа» – достаточно две – три модели необходимых. Я для себя давно скомпоновал набор тяжелого «железа», который беру с собой на рыбалки, в основном в дельту Печоры (ширина её – 45 км). Иногда до этих приманок и вовсе руки не доходят, особенно, когда щука буйствует в травяниках, а иногда только они и выручают, когда «зубастые и полосатые» в ямах прячутся. В общем – всё познается на водоеме.

Теперь о пилкерах и пилкероподобных конкретнее. Начну, пожалуй, с изделий компании «Русская блесна». Мне приглянулись две их модели (фото 12) – 32-граммовый медный Steeler («Ромб») и латунная «Трехгранка RB» (33 г, 4,5 см). Последняя – это усовершенствованная «Трехгранка Сабунаева» – предназначена для ловли практически всей рыбы, как со дна, так в толще воды и на поверхности.

Её килеватая форма позволяет держать практически любое течение, не выдавливаясь на поверхность, а при необходимости даже выходить на глиссирование. Отлично ведет себя на равномерной проводке или «стучит» по дну. Семисантиметровый «Ромб» также способен к таким подвигам – привлекать всего хищника со дна и в пелагиали. «Игра» у него только более размашистая - в зависимости от течения и скорости проводки. Форма и масса обеих моделей позволяют бросать их практически «за горизонт» без особых усилий. Ну и приманки эти также разработаны в расчете на отвесное блеснение.

Вообще, классические морские пилкеры создавались для ловли исключительно в отвес, но, тем не менее, имеют и собственную «игру» при горизонтальной проводке. Кроме того, они выполнены из свинцового сплава, что позволяет их гнуть прямо во время ловли, подбирая необходимую игру.

Я, правда, в пресных водах их ставлю нечасто (жалко отрывать) – оставляю для моря. Но две приманки от Blue Fox (26 и 32 г - фото 13), выполненные «под сельдь» и входящие в морскую программу, так удачно работают по пресноводному хищнику с не самым большим ртом (в моём случае – это окунь, нельма и в какой-то мере язь), что делаю для них исключение.

Следующие две модели из моего арсенала произведены австралийской компанией Halсo. Первая – это весьма известная приманка Twisty («Вертлявая»), представляющая собой «параллельный срез» с загнутыми кончиками (фото 14). Модель имеет развесовку от 1,5 до 70 г, что позволяет ловить рыбу разных пород и размеров, нам же наиболее интересны модели от 30 г.

Блесна имеет привлекательную «игру» за счет загнутых кончиков – она более размашиста, чем у «срезов» с прямыми концами. Вторая приманка – Streaker (40 и 55 г) – выполнена из шестигранного прутка с параллельным срезом и отверстием внутри тела (фото 15). Восемь граней при проводке создают прерывистый блеск, а бурунчики и пузырьки воздуха дополнительно привлекают хищника своей акустикой. Компания позиционирует эти приманки как колеблющиеся блёсны, однако вторую (в особенности) можно смело отнести к классу пилкеров.

Ловят рыбу обе, как со дна, так и в толще воды, да и с отвесным блеснением у «Твисти» всё в порядке. Тяжелый «Стрикер» (55 г) я использую для пробивания самых-самых загоризонтных далей, когда приманку требуется запулить чуть не на сотню метров, да и при встречном ветре она незаменима. Где это нужно? Гляньте, на фото 16 до отмели за фарватером больше чем 80 м. Ну а клиенты этой «железяки» - щука и нельма.

(Окончание следует)