Тенкара: простота во всём Татьяна Виноградова, Санкт-Петербург

«День, проведенный на рыбалке, в счет жизни не идет». И это правда. Рыбалка - единение с природой, отдых от цивилизации и, конечно же, азарт. Все эти качества успешно сочетает в себе ловля рыбы со снастью тенкара. В этом азарте отступают мысли о житейских трудностях, усталость уходит на задний план, голова становится ясной, а движения четкими. Есть только вы и рыба. И лишь от вашего мастерства зависит, кто из вас двоих сегодня обведет другого вокруг пальца.

Известно, что в начале XVII века в Японии успешно ловили тенкарой (Tenkara tsuri – по-японски «рыбалка с оперенным крючком»). Причем профессиональные рыболовы хранили секреты ловли с «мушкой», передавая их из поколения в поколение, поэтому считалось, что технология этой рыбалки необычайно сложна и не доступна обычным людям. Это было на руку рыбакам и позволяло им сохранять востребованность своей профессии. На самом же деле всё очень просто.

Особенность этой снасти в том, что шнур наглухо закреплен к чувствительному кончику достаточно длинного удилища и при проводке весь находится в воздухе. Удилище следует за «мушкой» по мере её продвижения по течению, а рыболов оживляет игру приманки легким покачиванием вершинки удочки. Старинная японская снасть лишена такого удобного элемента, как катушка - и, соответственно шнур может иметь длину, равную или несколько длиннее удилища. Но чем длиннее шнур - тем сложнее будет вытягивать рыбу.

Важные плюсы тенкары по сравнению с другими способами ловли - это легкость монтажа, высокая чувствительность к поклевке, возможность сделать заброс в таких местах водоема, которые неудобны для других снастей. Тем, кто хочет, но опасается пробовать нахлыст, тенкара подойдет как никогда.

Кстати, в нашей стране у тенкары есть аналог, сейчас подзабытый - так называемый «Сибирский нахлыст». Это удочка от 3 до 6 м, леска и «мушка» на её конце. Причем удочка и «мушка» - уже идеальный вариант: ведь в сибирских деревнях старожилы рассказывают, как ловили на палку, леску и крючок с привязанным к нему клочком медвежьей шерсти. Этот мех, как мне кажется, играл в воде, как теперь играет перо. А лет 40 назад «сибирскую тенкару», или как её еще иронично называли «брандахлыст», делали из сушеного ивового прута, а шнур распускали из автомобильного приводного ремня, которым, по совместительству, еще и валенки подшивали. И вытаскивали на эту снасть вполне приличных рыб.

Но вернемся к традиционной тенкаре. Тенкара - это не просто рыбалка. Это танец «мушки» в воде. Это ваше мастерство подачи рыбе единственной приманки. Ведь в тенкаре существует «принцип одной мушки»: если в классическом нахлысте при отсутствии поклевки «мушку» заменяют другой, то в тенкаре меняют тактику проводки или место лова. А вообще, сопоставляя тенкару и катушечный нахлыст, можно сказать, что хотя области их применения и имеют сходства, всё же они созданы для разных условий, так что они, скорее, дополняют друг друга. Да и приманки для тенкары можно использовать с обычной нахлыстовой снастью.

«Мушки» для снасти тенкара называют кебари (Kebari). Существуют две разновидности данных приманок: классическая кебари - где хакл* расположен в стандартном в видении нахлыстовика положении (отогнутым назад или занимающим по отношении к «мушке» перпендикулярное положение). Пример: известные «мушки» софт-хакл (фото 1) или кебари в форме муравья (фото 2). Но самая узнаваемая «мушка» для тенкары - это сакаса (Sakasa, в переводе – «в обратном направлении»), кебари-мушка с реверсивным хаклом.

Вопреки привычному расположению пера в классической нахлыстовой «мушке» - в сакаса-кебари перо как бы вывернуто наружу и направлено вперед (фото 3). При проводке данная намотка позволяет бородкам играть, то прижимаясь к телу «мушки», то возвращаясь в исходное положение.

При подобном направлении пера «мушка» сохраняет объёмный вид, а её элементы не слипаются в воде. Вариаций данной приманки - великое множество. Можно изготовить кебари, которая будет играть на поверхности или чуть ниже (фото 4). А можно подгрузить данную «мушку» латунной головкой выше или ниже обмотки пером (фото 5). Это дополнительно утяжелит приманку и позволит опустить её глубже в толщу воды, а также обеспечит дополнительный упор для реверсивного ершика.

Несмотря на то, что снасть эта пришла к нам из Японии, на нее успешно ловится рыба и в водоемах России. Как же изготовить приманку для этой снасти? И тут тенкара оправдывает исконный принцип японцев «простота во всём». Вязание «мушки» совсем несложно, и со стороны приманка даже может показаться чересчур незатейливой. Что, кстати, никак не влияет на количество поклевок. Есть только один нюанс: вяжется данная модель тоже наоборот - от ушка в сторону жала.

Стандартно в вязании кебари применяется всего два материала - перо и рабочая нить, из которой формируется и головка, и тело «мушки». Но варианты, применяемые сейчас, бесконечны. Наша рыба с удовольствием клюет на совсем неклассическую кебари, связанную с применением люрекса. Также в ходу у муховязов шелк, даббинг, бородки пера павлина. Но всё это используется лишь для тела «мушки». А главный её элемент - это перо. Перо, из которого вяжется хакл, зависит от вида водоема, на котором вы собираетесь ловить. Мягкая «курица» или «куропатка» на течении просто прижмутся струей воды к телу «мушки», а более жесткий «петух» будет играть. И, напротив, в более спокойной воде перо петуха практически не даст игры, а перья куропатки или курицы будут мягко и плавно двигаться.

Я покажу наиболее простой вариант вязания сакаса кебари, в котором использую только рабочую нить и перо куропатки.

- Крючок берем номер 12. Вообще стандартные размеры кебари от 14 до 10. Фиксируем монтажную нить и делаем небольшое утолщение около ушка. Это головка мушки (фото 6).

- В данной модели я использую перья куропатки серого цвета (фото 7). Берем одно перышко и подготавливаем его к работе, очищая от пуха. Также я удаляю одну сторону бородок, чтобы в процессе работы перо ложилось ровнее. Как правило, я не пользуюсь перодержателем - хватает и пальцев. Но в случае с куропаткой без него не обойтись. Перышко куропатки коротенькое и выскальзывающее из рук, а перодержатель хватает его крепко и надежно.

- Отводим бобинодержатель с рабочей нитью за перо и на время оставляем. Перодержателем делаем несколько оборотов, каждый дальше от ушка, чем предыдущий (фото 8). Тогда каждый новый оборот пера будет помогать предыдущему отогнуть хакл в нужную нам сторону.

- Чуть-чуть помогаем рабочей нитью, чтобы получить нужное направление бородок (фото 9).

- Наматываем туловище (фото 10 и 11).

- Можно оставить «мушку такой (фото 12), а можно немного усложнить, добавив бородки павлина. Для этого привязываем одну бородку павлина в том месте, где туловище переходит в перо (фото 13). Отводим рабочую нить назад и делаем «павлином» несколько оборотов практически на одном месте. Фиксируем его ниткой и завязываем финальный узел. Узел можно завязать в конце туловища «мушки», а можно аккуратно спрятать между «павлином» и перышком (фото 14).

Вязание «мушек», даже таких простых, как кебари, медитативный но всё-таки трудоемкий процесс. Не пытайтесь сразу достигнуть идеала. Ваша приманка дома может выглядеть неказистой и слишком простой, а на водоеме окажется, что она привлекает внимание рыбы лучше, чем какая-нибудь очень красиво связанная.

Примечание *. Хакл (hackle) - «ножки» из петушиного пера.