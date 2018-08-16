Техника работы с плавающими минноу: поймать щуку на мелководье Андрей Швец | 16 августа 2018 г.

В теплое время года большая часть щучьего стада перекочевывает на мелководные участки водоемов, где в эту пору держится масса кормовой рыбы: здесь щука находит и отличные места для засад, и пищи для неё предостаточно. В таких местах, типа огромных мелководий в верховьях крупных водохранилищ или мелководных заливов рек, можно очень успешно поохотиться за зубастой с воблерами-минноу.

Однако не все из них подходят под наши цели – например, суспендеры при ловле на небольших глубинах будут цеплять на себя водоросли на первом же метре проводки, превращая ловлю из удовольствия в сплошное мучение. Конечно же, фиксированное заглубление воблера с нейтральной плавучестью можно уменьшить, подняв при проводке кончик удилища вертикально вверх. Однако положения это не спасает, т.к. на мели водоросли располагаются на разном расстоянии от дна - следовательно, рано или поздно суспендер всё равно наберет травы, и нам придется заниматься вынужденной «мелиорацией».

Однако не всё так грустно – просто нам придется научиться работать с плавающими минноу. Мы детально рассмотрим воблеры этого типа, места, в которых их применение наиболее уместно, а также все нюансы работы с ними.

Начнем с того, что мелководье на любом водоеме где-то с мая месяца более или менее плотно зарастает различной водной растительностью, и даже до начала активного роста водорослей на дне водоема лежит масса различной отмершей травы, причем располагающейся в разных горизонтах. Именно поэтому при выборе заглубления воблера ориентироваться следует не на общую глубину в конкретном месте проводки, а на высоту слоя чистой воды над водорослями, в котором можно без помех провести приманку с двумя открытыми тройниками.

А поскольку эта величина может порой меняться по несколько раз за проводку, лучше всего подойдет для этих целей приманка, заглубление которой можно оперативно регулировать в сторону увеличения или уменьшения. Как раз таким и является плавающий воблер (в нашем случае это минноу), позволяющий длительностью пауз в проводке уменьшать или увеличивать глубину его хода - именно в этом качестве и заключается его универсальность.

Наиболее универсальными плавающими минноу являются модели, имеющие рабочий горизонт до полутора метров, т.к. мы можем провести их в любом горизонте, ограниченном этим максимальным заглублением - хоть на тридцати сантиметрах, хоть на метре. Причем имеем возможность достаточно оперативно этот горизонт менять благодаря высокой плавучести воблера - например, чтобы беспроблемно миновать встретившийся на пути островок подводной травы, надо просто приостановить резко проводку.

Для ловли же в очень тонком слое воды над водорослями идеально подходят воблеры с высокой плавучестью, имеющие заглубление максимум до тридцати сантиметров - такие, например, как Imakatsu Gekiasa II Alive Roller (фото 1), им можно также свободно ловить даже на 20-сантиметровой глубине под камышом у берега.

На водоеме воблеры с высокой плавучестью следует подбирать исходя из условий ловли и тактико-технических характеристик самой приманки. Скажем, для ловли на минимальных глубинах не подойдет Riprizer 110F Imakatsu, т.к. после первого же «твича» он уйдет вниз по крутой траектории и сразу же наберет на крючки травы.

А для ловли над двухметровой глубиной плохо пригоден слабозаглубляющийся FX9 Megabass - если неактивная рыба располагается у дна и не контролирует приповерхностные слои воды, то она просто не заметит проплывающий значительно выше горизонта её стоянки воблер. И даже если рыба активна, она вполне может проигнорировать такую приманку - щука иногда проявляет поразительную избирательность относительно глубины хода воблера.

Точно так же, в зависимости от высоты слоя чистой воды над травой, отличается и схема ведения приманки - на более глубоких и чистых участках и в местах с минимальной глубиной она будет совершенно разной. При ловле в местах с глубиной чистой воды до полутора метров наши действия будут выглядеть следующим образом: после приводнения воблера катушкой загоняем его на нужную глубину (предположим, 70 см) и начинаем проводку, стараясь вести приманку в этом горизонте (плюс-минус).

Два коротких «твича» - и даем небольшую паузу, во время которой воблер всплывает на некоторое расстояние, опять 2 – 3 «твича» - приманка возвращается на первоначальный горизонт проводки, пауза и т.д. Если же на пути приманки встречается препятствие в виде кустика или пучка травы, над которым его нужно провести, то просто выдерживаем более длинную паузу и без проблем проводим приманку над травой. К слову, контролировать процесс проводки позволяют поляризационные очки, которые при ловле на мелководье если не обязательны, то очень желательны, благо выбор в магазинах богатейший, на любой бюджет.

Совсем по-другому будет выглядеть схема проводки при ловле на минимальной глубине. В таких местах с глубиной максимум 30 см особое внимание следует уделять технике заброса - перед приводнением воблера следует придерживать пальцем сход шнура со шпули, чтобы приманка упала на воду плашмя. Если этого не сделать, то воблер, центр тяжести которого в полете из-за системы дальнего заброса находится в задней части, войдет хвостом в воду как минимум на 15 – 20 см, а если заброс выполнен по навесной траектории - то и на большую глубину. В результате получаем испорченный заброс и распуганную рыбу, т.к. после протаскивания неизбежного пучка травы шансы на щучью поклевку в этом месте будут практически нулевые.

Итак, сход шнура остановлен, воблер положен на воду плашмя - и не беда, если приводнение будет сопровождаться громким шлепком - часто это привлекает стоящую неподалеку щуку к месту падения приманки. Выдерживаем небольшую паузу, давая время щуке, стоящей поблизости, отреагировать на падение воблера в воду, и делаем один-два легких рывка, заглубляя воблер. Наша задача состоит в том, чтобы не нацеплять на тройники травы, поэтому максимум после двух рывков, когда приманка пройдет какое-то расстояние под поверхностью воды, делаем паузу - до полного всплытия воблера.

Приманка всплывает, при этом у моделей со смещенным к хвосту центром тяжести из воды торчит только нос с лопастью. Затем - небольшая пауза, во время которой полезно слегка пошевелить воблер на месте, потом снова делаем пару коротких рывков - и так повторяем цикл, желательно без однообразия, до самого конца проводки. Модель FX9 (фото 2), например, позволяет ловить на самой минимальной глубине - до 10 – 15 см, т.к. на двух последовательных «твичах» она заглубляется не более чем на 5 – 7 см. В особо мелких местах можно выполнять один рывок, чтобы гарантированно не нацеплять на тройники травы или донного мусора.

Важное качество воблеров с положительной плавучестью (особенно ярко оно проявляется при ловле в полный штиль) - это возмущения водной поверхности, создаваемые приманкой при её заныривании в воду. В общих чертах это выглядит так: после приводнения или после серии «твичей» даем воблеру полностью всплыть, затем резким коротким рывком загоняем его под поверхность воды - при этом он захватывает лопастью воздух и издает звук наподобие попперного, только меньшей силы, и заныривает, брызгаясь и оставляя на поверхности расходящиеся круги. В штиль такие возмущения водной глади привлекают внимание хищной рыбы с большого расстояния, а нам лишь остается спровоцировать её на поклевку игрой воблера, это уже дело техники.

Воблеры со средней и высокой степенью плавучести имеют очень активную собственную «игру» и хорошо подходят для облова локальных мест с ограниченным расстоянием проводки - например, «окон» в кувшинках или микрозаливчиков. В подобных каждый сантиметр полезной проводки буквально на вес золота, и плавающие приманки прекрасно справляются с этой задачей. Например, в небольших по размеру «окнах» лучше ловить легкими одиночными «твичами», рывком загоняя воблер под поверхность воды - и сразу же давая ему полностью всплыть.

Или же на паузе полезно пошевелить приманку легкими движениями кончика удилища, т.е. мы заставляем воблер как бы топтаться на одном месте в «окне», задавая ему при этом соблазнительную для хищника «игру».

Теперь рассмотрим несколько рабочих моделей, зарекомендовавших себя с самой лучшей стороны при ловле щуки и крупного окуня. Начнем с воблера японской конторы Nories Laydown Minnow Mid 110F - этот минноу в версии с нейтральной плавучестью хорошо известен многим нашим спиннингистам как отличный щучий воблер. Но суспендер всем хорош, однако нам не подходит именно из-за своего фиксированного заглубления - мы ведь ловим на мелководье, где его не проведешь, т.к. высота слоя чистой воды над водорослями по ходу проводки периодически меняется.

Как и все минноу серии Mid, эта модель «тихая» и не имеет даже простейшей системы дальнего заброса. Тем не менее, забрасывается приманка очень прилично благодаря двум факторам: немаленькой собственной массе и немного смещенному к хвосту центру тяжести. Всплывает плавающий Mid 110 со средней скоростью - как раз такой небыстрый подъем на паузе в проводке отлично провоцирует щуку на поклевку, выступая своего рода мощным раздражителем.

На равномерной проводке или на потяжке удилищем - очень активная «игра» с поперечными колебаниями и широким разбросом хвоста, такую называют «типично щучьей». На «твичах» у воблера просто шикарная «игра», причем не нужно подбирать единственно правильный вариант проводки, т.к. он одинаково хорошо работает и на резких «твичах»-ударах, и на плавных потяжках с ускорением и отдачей шнура.

Славится же эта модель очень частыми колебаниями вокруг своей оси на паузе - их придают ей балансиры, благодаря которым приманка имеет низкий центр тяжести. Этот воблер выпускается еще в версии с высокой плавучестью - High Floafting (фото 3), которая тоже отлично подходит для мелководной ловли, причем её можно с успехом применять для облова самых мелких участков водоема.

Сильно уменьшенная (почти на 5 г по сравнению с плавающей моделью) масса придает воблеру еще большую живость на «равномерке», на которой он включается в работу буквально с первых же сантиметров проводки. Поскольку всплывает модель с высокой скоростью, рывковая проводка выполняется в единственно возможном варианте, т.е. практически без пауз, иначе выталкивающая сила, которая стремится выдавить приманку наверх, будет постоянно сбивать её с «игры». Еще один вариант - это ловля неспешным твичингом в приповерхностном слое, особенно хорош этот прием в тихую погоду - при этом мы облавливаем приповерхностный слой.

Даем воблеру всплыть после заброса и выполняем 2 - 3 легких «твича» или потяжки, после чего, не давая ему сильно заглубиться, делаем паузу до полного всплытия приманки. При определенной сноровке с помощью такого приема можно облавливать самые экстремальные глубины над водорослями, где часто держится множество щуки, особенно в летний период.

У Imakatsu много моделей плавающих минноу, отлично работающих по нашему хищнику, из них можно составить неплохой рабочий набор для мелководья. Модель 2017 года Gekiasa II Alive Roller, небольшой минноу длиной 95 мм с плоскими боками - такой размер самый универсальный, т.к. позволяет ловить любую хищную рыбу, начиная от окуня и щуки и заканчивая судаком и жерехом.

Модель быстро всплывающая, «тихая», на равномерной проводке имеет очень активную «игру» и отлично работает на потяжках удилищем различной длины и резкости. Воблер очень живой и верткий - лучше работают не одиночные или сдвоенные рывки, а короткие серии из мелких частых «твичей», на которых он вертится как ужаленный, сильно бликуя плоскими боками.

Но самая главная фишка этой модели состоит в её «игре» на всплытии - на всем его протяжении она очень сильно и часто колеблется в поперечной плоскости, т.е. активно «играет» на всех стадиях проводки. Такой воблер - настоящая находка для ловли хищника над травой и на участках водоема с минимальной глубиной.

А вот версия минноу Gekiasa II под названием Foot Magic (фото 4) имеет заглубление до метра, причем круто заныривает с самых первых сантиметров проводки. Воблер очень живой как на «равномерке», так и на коротких потяжках удилищем – «игра» широкоамплитудная, с широким разбросом хвоста и сильными поперечными колебаниями. В живости Foot Magic немного проигрывает версии Alive Roller - затухающие колебания на всплытии у него чуть менее активные, а всплывает он немного медленнее.

Лучше всего работает на коротких сериях из трех-четырех резких отрывистых «твичей» - на такой проводке он рыскает по сторонам, как ужаленный, показывая бока, и создает под водой очень мощные колебания.

Новый биг-минноу в семействе Riprizer получил название Riprizer 130 Gekiasa (фото 5): он имеет заглубление в 30 см и предназначен для облова приповерхностных слоев воды. Большая лопасть придает ему на равномерной проводке очень активную «игру» с широким разбросом хвоста и завалами на бока - такого типа минноу отлично работают по щуке на потяжках удилищем.

А при твичинге воблер широко разбрасывается по сторонам, активно колеблясь вокруг своей оси – «игра» получается живая и насыщенная, причем одинаково хорошо твичится как мягкими плавными потяжками, так и короткими резкими «твичами».

Отличный вариант для ловли над водорослями и для облова мелководных участков. Еще одна версия этого минноу под названием Foot Magic ныряет до метра, резко набирая глубину с первых же сантиметров проводки. Очень активен на равномерной проводке, при твичинге отлично работает как на резких коротких рывках, так и на плавных сглаженных потяжках. Отличительная особенность минноу - сверхактивные поперечные колебания корпуса на всех стадиях проводки, причем как на «твиче», так и на «равномерке». Отличная модель для облова заросших мелководий с быстро меняющейся по ходу проводки глубиной.

Очень хорошо ловит недавно вышедшая модель Gekiasa III Completer (фото 6), биг-минноу с высокой плавучестью: в этом сезоне он у меня лучший при ловле щуки на небольших глубинах. Конечно, некая доля субъективности тут тоже есть: эта модель просто мне очень нравится - следовательно, я ловлю на неё чаще других, отсюда и такой результат. У меня эта «минноха» лучше всего ловит на коротких сериях из частых быстрых «твичей»: на такой проводке воблер порхает в воде как бабочка, хаотично рыская по сторонам и заваливаясь на бока. На «равномерке» его можно загнать до метра, в то же время с легкостью можно провести и под самой поверхностью: один из лучших минноу для проводки в местах, где высота слоя чистой воды по ходу проводки неодинакова.

С этим минноу у меня был интересный случай на рыбалке, который только подтверждает его отличную работоспособность по щуке. Ловил я как-то с берега на одном озере. Удобных подходов к воде оказалось мало, поэтому каждую точку я старался обрабатывать по максимуму, причем разными приманками. Один участок мне особенно понравился: широкая песчаная отмель, с двух сторон обрамленная кустиками молодой осоки и рогоза, соседствующий с большой глубиной.

Клёва не было, поэтому я решил обосноваться тут надолго – в прозрачной воде на фоне светлого дна «игра» воблеров была прекрасно видна, поэтому мне захотелось отшлифовать проводки некоторых моделей, а заодно и опробовать новинки. Суспендеры здесь не подходили, т.к. рыли бы на отмели лопастью дно, поэтом предпочтение я отдал плавающим минноу, а также другим проверенным приманкам.

Минут по пятнадцать я добросовестно полоскал в воде чаттербейт, пару моделей флэт-крэнков, спиннербейт, медленно всплывающие модели воблеров. Никакой реакции, хотя щукой здесь буквально всё дышало - в таком удобном для засады месте её просто не могло не быть…

И вот пришла очередь новиночки – Completer с его пробочной плавучестью: заброс за недалекую бровку и проводка сериями мелких частых «твичей», при которой воблер проходил мимо кустика рогоза. Минноу крутился под водой как ужаленный, бликуя плоскими боками – и щучья душа все-таки не выдержала такой пытки. Зубастая один раз ударила по воблеру, ударила сильно, со злостью, потом вдогонку еще раз, засекшись на двух тройниках – я от неожиданности даже растерялся, настолько внезапно всё произошло. Вода на отмели вздулась – рыба отчаянно боролась за жизнь…

Потом на берегу я быстро сфотографировал красотку и отпустил на свободу.

Перечисленные выше японские минноу, конечно, хороши, но и многие бюджетные плавающие модели отлично работают по щуке на мелководье: каждый сам может составить свой рабочий набор для таких условий, зная толщину своего кошелька. Плавающих воблеров не стоит бояться: знаю по себе, все начинающие спиннингисты всеми правдами и неправдами стараются подгрузить попавшую им в руки модель с положительной плавучестью до суспендера.

Этого делать не стоит – нужно только немного попрактиковаться с такими приманками и научиться правильно использовать их положительную плавучесть для регулировки горизонта хода воблера. А с практикой придет и понимание, что без плавающих минноу на заросшем мелководье делать просто нечего.