Техника работы с глубоководными крэнками: теория и практика Андрей Швец | 13 июня 2018 г.

В последнее годы, пожалуй, только ленивый не ловит твичингом: рывковая проводка воблеров-минноу в первом приближении довольно несложна и очень уловиста, поэтому с каждым новым рыболовным сезоном завоевывает всё большее число поклонников. В то же время такой класс воблеров, как крэнки, потихоньку уходит в небытие – всё меньше и меньше спиннингистов используют их при охоте за хищником.

Причина такой нелюбви к крэнкам довольно проста: равномерная проводка, которая в большинстве случаев применяется при ловле на эти воблеры, скучна и однообразна по сравнению с твичингом минноу, где всегда есть простор для творчества. И если на глубинах до полутора-двух метров многие спиннингисты крэнки всё-таки применяют, то приманки с заглублением свыше двух с половиной - трех метров по непонятной причине считаются чисто троллинговыми. Причина вроде бы объективна - большая по площади заглубляющая лопасть крэнков-глубоководников при ловле взаброс чрезмерно нагружает снасть, делая ловлю некомфортной.

К тому же большие глубины куда удобнее облавливать джигом, т.к. виброхвост или твистер на джиг-головке куда бюджетнее даже самого недорогого китайского крэнка – это тоже играет свою роль. Однако, как показывает практика, именно глубоководные крэнки зачастую обыгрывают «силикон» во многих ситуациях, и игнорировать это будет неправильным – поэтому попытаемся максимально подробно рассмотреть эти интереснейшие приманки и основы техники работы с ними.

Крэнки активные и не очень

При всем кажущемся внешнем однообразии классические крэнки имеют разные характеристики - одни из них являются агрессивными, больше подходящими для «равномерки», другие - неактивными, идеально годящимися для комбинированной проводки.

Широкая лопасть агрессивного крэнка сильно раскачивает приманку, которая производит мощные колебания, а его широкое тело сильно толкает перед собой воду. Воблеры такого типа хороши при ловле в замутненной воде или при плохом освещении, а также на течении – благодаря издаваемым ими сильным колебаниям и громкой встроенной в тело «погремушке» хищнику легче обнаружить их в таких условиях.

Что касается неактивного крэнка, то его узкая лопасть дает слабовыраженную «игру» со слабыми колебаниями; у него узкий корпус, более свободно скользящий сквозь воду; наличествует небольшая шумовая камера, а то и вообще отсутствует; для него характерна небольшая вибрация. Крэнки такого типа хорошо работют при ловле неактивной рыбы в прозрачной воде, когда хищник, что называется, начеку - и любой непривычный звук или слишком сильная вибрация приманки настораживает его.

Обычно крэнки с заглублением от трех до шести метров используются при облове средних и больших глубин, поскольку приманки, идущие в горизонте ниже шести метров, уже мегаупористы и требуют снасти повышенной мощности. Наиболее эффективны для облова средних и больших глубин так называемые «дайверы»: такие крэнки с самого начала проводки начинают набирать свой рабочий горизонт, уходя в глубину по очень крутой траектории, тогда как обыкновенный крэнк набирает паспортную глубину, заглубляясь по достаточно пологой наклонной траектории, при этом мы теряем пару-тройку метров полезной проводки.

Затем некоторое время приманка идет на своей рабочей глубине, а по мере приближения к берегу или к лодке шнур начинает тянуть её наверх - и она тоже по наклонной начинают подниматься к поверхности. В общем, получается приблизительно так: заброс на 30 - 40 м, из которых как минимум метра 4 - 5 крэнку необходимо для того, чтобы опуститься на свою паспортную глубину, затем у лодки мы снова теряем 5 – 6 м, когда воблер начинает выходить наверх.

Именно из-за этих подъемов-опусканий по наклонной в начале и в конце проводки мы и теряем, как минимум, треть её полезной длины, т.е. и по времени приманка на треть меньше находится в зоне внимания хищника.

Большинство моделей крэнков-дайверов имеют каплевидное тело, неширокое в поперечнике, поскольку чем толще тело воблера, тем сложнее его загнать на большую глубину, и, соответственно, тем большей по площади заглубляющей лопастью его нужно снабдить для этого. От формы тела, а также от формы и площади лопасти приманки зависит амплитуда и частота её колебаний: как правило, чем пузатее глубоководный крэнк и чем более широкую лопасть он имеет, тем больше и амплитуда его колебаний при проводке, и их частота.

В подавляющем большинстве случаев глубоководные крэнки анимируют самой обыкновенной равномерной проводкой, для которой они, собственно говоря, и создавались. А чтобы немного её разнообразить, можно применять или замедления-ускорения, или же делать сбои в монотонном движении приманки. «Равномерка» в постоянном темпе не всегда заводит хищника, особенно если он пребывает в угнетенном состоянии, зато внезапные резкие сбои в проводке нередко заставляют его проявить интерес к приманке, побуждая атаковать её рефлекторно.

В качестве резких сбоев в проводке очень хорошо работают периодические короткие и резкие «твичи», во время которых неторопливо двигающаяся приманка вдруг делает судорожный рывок вперед и слегка заваливается набок.

Поклевки следуют в большинстве случаев сразу же после рывков: щука, например, может 10 - 15 м идти за крэнком, практически уткнувшись в него носом, но резкие скачки приманки моментально вызывают у неё хватательный рефлекс. Твичинг же в чистом виде дает, как ни странно, худшие результаты, чем комбинированная проводка: гораздо лучше перемежать «равномерку» периодическими короткими подтвичиваниями - например, после каждых пяти-шести оборотов катушки выполнять серию из двух-трех скоростных «твичей».

Сферы деятельности глубоководных крэнков

Теперь настал черед поговорить о том, где же можно успешно применять глубоководные крэнки и, в первую очередь, крэнки-дайверы: начнем с облова глубоких участков водоемов, причем как обширных, типа поливов, так и локальных.

Предположим, перед нами стоит задача обловить неширокую глубокую канаву (в большинстве своем такие канавы представляют собой своеобразное «корыто» с более или менее крутыми свалами). Чтобы сделать это максимально эффективно, устанавливаем лодку недалеко от свала в глубину и выполняем заброс, стараясь положить воблер под противоположный свал. В таком случае с началом проводки крэнк будет, постепенно набирая свою паспортную глубину, идти вниз по свалу, максимально точно повторяя очертания дна.

Подавляющее большинство поклевок происходит или когда приманка идет вниз по свалу, или когда она начинает утыкаться своей лопастью в дно свала на выходе из канавы – в момент тычка нужно остановить проводку, давая воблеру немного подвсплыть. Рыхлящая донный грунт лопасть при тычке в донный грунт на свале выступает своего рода раздражителем - и может вынудить на поклевку даже неактивного хищника.

Эта проводка очень часто выручает при бесклевье, причем техника ведения приманки довольно проста - во время проводки мы периодически стучим лопастью приманки о дно. Для этого нужно, чтобы реальное (а не паспортное) заглубление глубоководника было на метр-полтора больше глубины в месте ловли – в этом случае мы сможем заставить воблер рыть дно лопастью. После приводнения воблера загоняем его несколькими быстрыми оборотами катушки до дна, а как только почувствуем, что он уткнулся лопастью в грунт (этот момент отчетливо ощущается, даже если дно мягкое), даем паузу в две-три секунды.

Во время паузы приманка всплывает, затем делаем несколько один-два быстрых оборота рукояткой катушки, снова заставляя приманку ткнуться лопастью в дно, опять делаем паузу - и так далее, продолжая цикл до самого выхода воблера из воды.

Получается как бы своего рода «обратная ступенчатая проводка». Нужно иметь в виду, что чем выше плавучесть воблера, тем меньшей по длительности должна быть пауза, т.к. приманке нельзя давать подниматься слишком высоко от дна. При такой «рыхлящей дно» проводке воблер своей лопастью поднимает легкие облачка мути, привлекающие хищника, и поклевка может последовать на любой фазе ведения приманки: на паузе, на проводке или же сразу же после контакта лопасти с дном. Постукивание лопасти по дну «заводит» рыбу, а всплытие провоцирует на поклевку - получается та же иллюзия ускользающей добычи.

Естественно, использовать такую проводку следует на хорошо знакомых участках водоема с чистым дном - качественные воблеры сейчас стоят немалых денег, а на большой глубине даже отцеп не всегда помогает.

Облов протяженных глубоководных бровок – тоже конёк крэнков-дайверов: такая схема очень продуктивна, т.к. воблер всё расстояние своей рабочей проводки будет идти вдоль свала, на котором обычно и дежурит хищник, караулящий мелкую рыбу. Устанавливаем лодку на якорь непосредственно на бровке и выполняем максимально дальние забросы параллельно ей под тем или иным углом – рыба может стоять в любой точке свала и атаковать приманку. В зависимости от глубины на свале и рабочего горизонта применяемого крэнка, он во время проводки может как идти над дном, так и иногда стучать по нему – в любом случае он будет хорошо заметен для хищника.

Облов локальных ямок и приямков тоже по плечу глубоководникам: крэнк-дайвер сразу же, практически отвесно, уходит в глубину, быстро, в считанные секунды, выходя на свой рабочий горизонт. Если применять в данной ситуации не дайверы, а обычные диповые крэнки, заглубляющиеся по пологой наклонной траектории, то дна ямки такая приманка достигнет в лучшем случае на середине проводки, а то и вовсе в её конце.

Применяя же круто заглубляющийся крэнк, мы тем самым увеличиваем расстояние полезной проводки, которое проходит воблер, а при облове локальных участков водоема каждый её сантиметр для нас буквально на вес золота. Причем на выходе из приямка, где глубина начинает постепенно уменьшаться, наш крэнк-дайвер непременно в какой-то момент упрется лопастью в грунт - почувствовав это, тут же даем короткую паузу.

Воблер начинает всплывать - выполняем или быстрый оборот-полтора рукояткой катушки, или короткую потяжку удилищем, заставляя приманку опять стукнуть лопастью по дну - львиная доля поклевок при облове таких компактных ямок происходит как раз на выходе с глубины в момент контакта лопасти крэнка с дном. Ставим лодку на мелком месте, метрах в десяти от выхода из локальной ямки, и выполняем заброс с таким расчетом, чтобы наш глубоководник приводнился приблизительно в районе входа в неё.

Заглубляясь, воблер будет идти вниз по свалу практически параллельно дну, повторяя очертания рельефа, затем, набрав глубину, пройдет у дна ямки, а у выхода из неё ткнется лопатой в грунт - поклевка хищника может последовать на любом этапе проводки, т.к. весь свой путь, пусть и короткий, приманка проходит по правильной траектории.

Глубоководники со слабой плавучестью более уместны для ловли неактивной рыбы, не желающей гоняться за проводимыми агрессивной проводкой или быстро всплывающими приманками, и больше подходят для ловли в толще воды или над дном. Однако ими также можно ловить «рыхлящей дно» проводкой, просто паузу после касания лопастью воблера дна нужно выдерживать немного длиннее, поскольку всплывает приманка медленнее.

Ловля в толще воды или над дном технически очень проста: если дно чистое, то экспериментальным путем выбираем приманку с заглублением на полметра-метр меньшим, чем глубина в месте ловли. После заброса загоняем её катушкой или удилищем на рабочую глубину и начинаем проводку - или самой обыкновенной «равномеркой», или комбинируем её с рывками и ускорениями-замедлениями.

Если же дно закоряжено, захламлено или покрыто слоем водорослей (которые могут быть очень высокими), то нужно подобрать воблер, идущий хотя бы на полметра выше донных препятствий. Но, например, коряжник не всегда расположен на одинаковом расстоянии от дна - отдельные стволы или ветки могут подниматься выше фонового уровня: в таком случае нужно использовать плавающие свойства воблера. Если во время проводки мы почувствовали, что приманка уткнулась в какое-то препятствие, то не нужно выполнять подсечку, еще глубже загоняя тройник в корягу.

Моментально останавливаем проводку, даем воблеру немного всплыть - и проводим его над препятствием: чаще всего такой прием позволяет избежать зацепа. К тому же многие глубоководники с длинной лопастью обладают одним хорошим свойством - при ударе лопастью, например, о корягу или камень, они перекувыркиваются через голову и свободно проходят над ними. Если же досадный зацеп всё же произошел, тогда в дело пускается отцеп: ловля глубоководными воблерами - это на 95% ловля с лодки, а на лодочной рыбалке наличие рабочего отцепа обязательно, т.к. его применение позволяет свести потери недешевых приманок практически к нулю.

Самая сложная, но, в то же время, и самая результативная – это ловля глубоководными крэнками в коряжнике: по сути, воблер с длинной лопастью, ныряющий при проводке до четырех-пяти метров – это просто смертник, и срок его жизни – это от силы две-три проводки.

Но аккуратно ловить такими приманками в корягах удается, но при этом необходимо придерживаться некоторых правил - и тогда потери воблеров на мертвых зацепах можно свести если не к нолю, то к минимуму. В коряги нас лезть заставляет необходимость: там хищник чувствует себя в полной безопасности от человека и яростно лупит малька даже в те периоды, когда на чистой воде никакой активности нет. И самое правильное в этой ситуации - это пробовать ловить там, где хищник в данное время активен и продолжает питаться.

В нашем случае - пытаться обловить коряжник. Делать это в ста процентах случаев удобнее всего с лодки, причем наличие проверенного в работе отцепа обязательно, нам придется использовать его достаточно часто. С лодки облавливать коряжник можно двумя способами: сплавом, если течение несильное, или в дрейфе, если ловля ведется в тиховодье, а ветер дует в нужном направлении. Но самым правильным, конечно, будет облавливать перспективное место, заякорив лодку на некотором расстоянии от него – так наши забросы будут максимально точными.

Сплавом удобнее всего ловить, когда течение очень медленное, а погода практически безветренная, тогда при забросах «в берег» у нас будет достаточно времени, чтобы выполнить 2 - 3 прицельных «выстрела» крэнком в понравившееся место. На реках любой величины и на различных протоках с течением предостаточно мест, где течение подмывает берег, со временем обрушивая его вместе с растущими на нем деревьями и кустами. Вся эта «древесина» образует в прибрежной зоне очень соблазнительные, с точки зрения засады для хищника, места, к тому же здесь рыба чувствует себя в полной безопасности.

Например, за лежащим в воде стволом дерева или разлапистым кустом образуется или «обратка», или участок совсем без течения, а в таком месте почти со стопроцентной гарантией держится хищник, карауля здесь сносимую речным потоком кормовую рыбу. Если глубина начинается прямо от берега и бровка крутая, то забросы желательно выполнять почти к самому урезу воды, если же у берега сравнительно мелко, то до уреза нужно немного недобрасывать.

В ловле сплавом на первое место выходит умение точно класть приманку в намеченное место, потому что при малейшей ошибке наш воблер с большой долей вероятности повиснет на ветке прибрежного дерева или на нависающем над водой кусте. Конечно, при ловле с лодки это несмертельно, но нам придется подплывать к месту зацепа и снимать приманку с ветки, распугивая при этом всю рыбу в окрестностях.

Немаловажна и высокая чувствительность всей снасти - она должна давать нам информацию о том, что происходит с приманкой во время проводки,от этого напрямую зависит срок жизни воблера. Первый конструктивный элемент глубоководного крэнка, который контактирует с любым препятствием - это его длинная и широкая заглубляющая лопасть. Поэтому самое главное – не выполнять при любом тычке или ударчике моментальную подсечку: хорошо, если это была поклевка и мы подсечем рыбу, но при касании коряги сильной и резкой подсечкой мы загоняем тройник глубоко в древесину, сами создавая себе проблемы.

Мало того, что мы превратим ловлю в мучение, постоянно подплывая к месту зацепа и орудуя отбойником, так еще и перспективное место испортим, распугав своей возней всего хищника в округе. Тут нас выручит постоянный контакт с воблером: едва почувствовав какой-то подозрительный тычок или удар, мы не подсекаем, а выдерживаем паузу в пару секунд, давая крэнку всплыть над корягой.

Приманка всплывает на некоторое расстояние, поднимаясь над препятствием - и мы продолжаем вести её в медленном темпе: почувствовав следующий тычок об корягу, опять делаем небольшую паузу - таким вот способом, если действовать аккуратно и не спеша, можно провести диповый крэнк в настолько непролазных корягах, что аж самому не верится. Очень хорошо отбиваются от коряг, веток и других подводных препятствий дип-крэнки с высокой плавучестью: при любом контакте с препятствием, от толчка лопасти об него они как пробка отскакивают вверх, позволяя избежать зацепа. К тому же оба тройника как бы защищены самим телом воблера, который при проводке двигается с наклоном на нос под углом больше сорока пяти градусов.

Снасти

Что касается снасти, то она должна быть не только чувствительной, но и мощной - в случае поклевки нужно, не теряя ни мгновения, тащить рыбу наверх «буром», не давая ей и сантиметра свободы. В противном случае, стоит лишь на миг замешкаться, как наш трофей моментально бросается в спасительную гущу веток и запутывает за них шнур - в таком случае придется попрощаться не только с рыбой, но и с приманкой, т.к. освободить её из густого переплетения веток практически нереально.

При хватке хищника, которая почти всегда хорошо отличается от задева за ветки, можно даже не подсекать, поскольку в большинстве случаев рыба за приманку с двумя тройниками засекается сама - тут нужно без промедления буксировать его наверх, не давая опомниться и оказать сопротивление. Для этого удилище должно позволять беспроблемное силовое вываживание, а шнур понадобится настолько крепкий, чтобы не опасаться, что в самый неподходящий момент он подведет.

Катушка для такой ловли однозначно нужна мультипликаторная - только с помощью её «бульдозерной тяги» можно очень быстро сломить сопротивление засеченной рыбы, не позволяя ей уйти в крепь. «Безинерционка» же из-за слабой тяги и общей хлипкости механизма в таких ситуациях мало пригодна, она не позволяет выполнять форсированное вываживание. Забросы можно выполнять в любое понравившееся перспективное место - единственное, при этом нужно обязательно учитывать, что во время движения крэнка его будет по дуге сносить течением, поэтому нужно заранее просчитывать траекторию движения приманки.

Люблю крэнки в коряжниках

Ловля в коряжнике мало того, что очень интересна, потому как позволяет отточить до совершенства технику и работы со снастью, и проводки приманок, она еще и очень результативна.

На открытой воде хищник может совершенно не брать или находиться в настороженном состоянии, зато в корягах он чувствует себя в абсолютной безопасности и безбоязненно громит малька, выдавая свое присутствие громкими всплесками. И если умело подать ему практически под нос соблазнительно играющий крэнк, то с большой долей вероятности он соблазнится им, причем видовой состав рыб, охотящихся в коряжнике, очень богат - приманку может схватить как щука, судак, сомик, так и голавль, язь и жерех.

Конечно, гораздо проще и дешевле ловить в корягах «силиконом» на различных незацепляющихся монтажах, но бывают моменты, когда воблеры вчистую переигрывают «резину» по количеству поклевок. Ну а в особо крепких местах для перестраховки можно поменять тройники на крэнках на двойники, расположив их жалами к телу - это очень сильно снизит количество зацепов, при этом засекаемость приманки снизится весьма незначительно.

Как видим, многие спиннингисты совершенно напрасно не используют крэнки-глубоководники при ловле взаброс – охота с этими приманками за хищником очень интересна и результативна, ведь именно на больших глубинах зачастую и держится крупная рыба. И троллинг – не приговор для крэнков с длинными широкими лопатами: стоит только попробовать половить на дип-крэнки, а хищник сам всё расставит по своим местам...