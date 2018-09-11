Техника ловли составными воблерами Андрей Швец | 11 сентября 2018 г.

Воблеры-составники всегда были популярны у наших спиннингистов: очень символичен даже тот факт, что одним из первых импортных воблеров, появившихся в наших рыболовных магазинах, был Jointed Rapala. Воблерок был бальзовым, далеко не летел, т.к. мало весил и при этом еще прилично парусил в полете, но щуку, до того не видевшую этаких диковинок, ловил отменно. Потом стали появляться составные воблеры американских фирм – Bomber, Rebel, Mirrolure, они тоже ловили нашего хищника как нельзя лучше.

Огромный вклад в популяризацию ловли на составные воблеры внес Алексей Шанин – после выхода в свет фильма «Твичинг на мелководье» небольшой составничок Tiny Magallon Jackall мгновенно стал мегапопулярным у спиннингистов всего СНГ. Сейчас же рыболовам доступны практически любые приманки, присутствующие на мировом рыболовном рынке.

Причина стабильной популярности составников – отличная их уловистость, плюс способность обратить на себя внимание малоактивной и даже полностью пассивной хищной рыбы. На первый взгляд, эти воблеры просты до невозможности, однако есть много нюансов и полутонов, важных для правильного понимания, что и как нужно делать с составником, чтобы поймать на него хищника, особенно когда тот неактивен.

В этом материале мы будем рассматривать только лопастные составники, потому как воблеры, лишенные заглубляющей лопасти – это совсем другая тема: они требуют совершенно иного подхода к технике работы с ними.

У любого составника, снабженного заглубляющей лопастью, собственная «игра» намного активнее, чем у точно такого же воблера, но с цельным телом. Составные воблеры различны по форме – это могут быть как фэты и шеды, так и минноу: наиболее популярны последние, поскольку они лучше всего пригодны для сверхпопулярной в последние годы рывковой проводки. Составники бывают как двухчастными, так и из трех и более частей – последние, скорее, уже правильнее называть свимбейтами.

Все они широко применяются спиннингистами для ловли взаброс щуки и других хищников, разве что за исключением двухсоставников геометрии фэт, поскольку те имеют слишком напряженную «игру» на равномерной проводке и сильно нагружают снасть – такие воблеры больше подойдут для троллинга. Наиболее часты среди двух– и трехсоставных воблеров минноуобразные модели, составники же из четырех и более сегментов имеют, как правило, плоское высокое тело.

Очень существенный момент – неважные полетные качества составников, это, пожалуй, единственный минус этих приманок.

Систему дальнего заброса в составное тело вставить не получается (хотя попытки были, но большей частью неудачные), поэтому большинство двух- и более сегментных приманок довольно прилично парусят, а бывает - и кувыркаются в полете, особенно если воблер имеет высокое и плоское тело. Если пустить дело на самотек, т.е. не контролировать полет составника, то будут часты случаи захлеста заднего тройника приманки за шнур – в результате заброс получится испорченным.

Вот, скажем, обычный минноу с системой дальнего заброса, даже самой простейшей, всегда летит четко хвостом вперед, т.к. переместившиеся шары или цилиндр смещают центр тяжести приманки в её заднюю часть. Составник же с его фиксированным центром тяжести - крутит и мотыляет в полете как флюгер на сильном ветру.

На самом деле бороться с этой неприятностью можно – надо просто до автоматизма выработать у себя привычку контролировать все фазы полета составной приманки. Как? Немного притормаживая пальцем шпулю катушки в процессе полета воблера, мы тем самым держим шнур частично натянутым, что не дает составнику кувыркаться и менять траекторию полета.

К тому же при такой технике заброса приманка почти в ста процентах случаев ложится на воду практически бесшумно, что тоже немаловажно, особенно при ловле на небольших глубинах. Однако составникам и не нужны особо выдающиеся полетные качества: эти приманки не для работы по площадям, а для точечной ловли.

Будем рассматривать работу с составными воблерами, разбив их на группы по степени плавучести – техника подачи плавающих, тонущих и составников-суспендеров довольно сильно отличается друг от друга. Также правильным будет отделить двухсоставные воблеры от многосегментных, т.к. работать с ними нужно тоже по-разному.

Начнем с плавающих моделей: как минимум больше половины всех выпускаемых различными фирмами составников имеют положительную плавучесть. Львиная доля плавающих двухчастников имеют небольшое, до метра-полутора, заглубление, предназначены они для охоты за хищником на небольших и средних глубинах.

Глубоководные же модели плавающих составников чрезвычайно редки, да и малоприменимы при ловле взаброс: думаю, мало кому придет в голову ловить на составной минноу, например, с 4 – 5-метровым заглублением. Мало того, что такой воблер чрезвычайно упорист и будет, имея очень напряженный ход, сильно нагружать снасть при проводке, так еще и станет сильно парусить из-за своей длинной и большой по площади лопасти.

Плавающие же составники-мелководники значительно меньше парусят благодаря своей лопасти небольшого размера, а также довольно просты в обращении, к тому же допускают несколько вариантов проводки.

Важно, насколько подвижно петлевое соединение головной и хвостовой части воблера: чем большую степень свободы оно имеет, тем более живую и широкоамплитудную «игру» показывает составник. Для них эффективна как равномерная проводка в различных вариациях, так и рывковая.

Твичинг составных воблеров должен быть своебразным – потяжки выполняем мягкие, без резкости, и чем активнее собственная «игра» приманки, тем короче и мягче они должны быть, в противном случае будем иметь множество захлестов заднего тройника за поводок. В общем, силу «твича» нужно четко дозировать – со временем это получается автоматически, но вначале придется немного потренироваться. Типичный пример – упомянутый выше Tiny Magallon: думаю, многие в свое время намучились с захлестами при проводке, причиной которых оказывались слишком сильные потяжки или рывки при твичинге.

Во время потяжки составник не должен включаться в собственную «игру» – приложенная сила должна быть такова, чтобы только развернуть воблер на угол до девяноста градусов. После потяжки голова составника разворачивается практически под прямым углом, а тело его «переламывается» надвое в месте сочленения, затем вслед за головой разворачивается и хвост, который после окончания движения может еще некоторое время слегка покачиваться. Затем воблер начинает с той или иной скоростью всплывать, а мы выполняем следующую потяжку или короткую серию мелких «твичей» – всё зависит от фантазии рыболова.

Равномерная проводка в различных вариантах отлично работает на протяжении всего сезона, с весны до осени: полезно разнообразить её паузами и замедлениями-ускорениями. Очень хорошо работает по щуке укороченный вариант стоп-энд-гоу: выполняем пару энергичных, с ускорением, оборотов рукояткой катушки и делаем паузу - пару раз только такая проводка делала результат всей моей рыбалки. Воблер, мощно взбрыкнув всем телом, резко срывается с места, проходит некоторое расстояние в толще воды, затем останавливается и начинает всплывать – на этот момент и приходится львиная доля всех поклевок.

По неактивной щуке прекрасно работают на равномерной проводке со средней скоростью составники с вяловатой «игрой», довольно непривлекательной на вид – тем не менее, заторможенная хищница очень часто предпочитает именно такую подачу приманки всем остальным.

Разберем нюансы работы с плавающими составными воблерами на малых и средних глубинах детально. Возьмем усредненную ситуацию: нам нужно обловить мелководье с фоновыми глубинами до двух метров, причем слой чистой воды, в котором можно провести воблер, имеет гораздо меньшую высоту. Скажем, в одних местах этот слой может быть высотой в метр, в других – всего полметра, а то и меньше, а в распоряжении у нас для чистоты эксперимента имеется всего одна приманка, тот самый плавающий составник с паспортным заглублением до метра.

(Один маленький нюанс: на мелководье при ловле на плавающие воблеры неоценимую помощь спиннингисту окажут поляризационные очки – в них гораздо легче контролировать процесс проводки приманки и при необходимости вносить в неё коррективы).

Итак, забрасываем воблер, выжидаем после его приводнения секунду-другую, давая водной глади успокоиться, и делаем серию спаренных потяжек, сила и резкость которых индивидуальны для каждой модели и подбираются опытным путем. Если толщина слоя чистой воды в месте ловли достаточная, то выдерживаем паузу в пару секунд максимум и выполняем последующие одну или две потяжки. Если же толщина слоя чистой воды неравномерна и меняется по ходу проводки, то нам придется регулировать ход составника – это легко сделать, просто давая паузу и позволяя приманке всплыть над препятствием на нужный горизонт, и затем продолжить проводку.

При необходимости можно облавливать даже минимальный подповерхностный слой: для этого не даем составнику заглубляться, а ведем его под самой поверхностью, используя паузы до полного всплытия приманки. После всплытия полезно немного пошевелить составник на одном месте: он начнет изгибаться в сочленении, пуская по поверхности небольшие волночки, которые щука не оставит без внимания. В любом случае, всегда нужно пробовать самые разные варианты проводки – никогда нельзя знать заранее, что хищнику понравится в данный конкретный момент.

Среди отлично ловящих щуку моделек плавающих составных воблеров - Hira Crank Gill 110F Nories, один из моих любимцев, пузатенький составничок с подвижно закрепленным хвостом из пластика. Головная и хвостовая части воблера имеют в сочленении большую степень свободы – составник свободно «переламывается» под углом более чем в 90°, что встречается нечасто. Собственная «игра» очень активная, широкоамплитудная, с большим разбросом задней части – амплитуду еще более увеличивает свободно болтающийся пластиковый хвостовой плавник.

При твичинге, даже самом мягком, эта модель у меня работает средненько, намного лучше ловит она на «равномерке» или на укороченном стоп-энд-гоу. Много поклевок приходится на паузу, когда составник тихо всплывает, немного изгибаясь в сочленении – щуку такое медленное всплытие на паузе заводит порой даже чаще, чем зависание.

Высокотелый воблер с плоским телом Savage Gear 3D Roach Lipster присутствует в моей рабочей коробке в двух размерах: меньший имеет длину 13 см и массу 26 г, а больший – 18 см и 67 г. Меньшенький 3D Roach Lipster снабжен одним тройником – может показаться, что этого мало и будет случаться много холостых поклевок, однако практика показала, что это не так. Большая модель тоже оснащена одним тройником, но в то же время на хвостовой части расположена петля для подвески второго.

Приманка большая, поэтому для лучшей засекаемости её-таки нужно оснащать вторым тройником, однако меньшего размера, чтобы в процессе ловли он не сцеплялся с передним. Я пошел другим путем: поставил на заднюю часть двойник, развернутый жалами вверх: и при проводке между собой задний и передний крючки не сцепляются, и засекаемость хорошая, сходов из-за двойника не было ни одного.

Меньший составничок хорошо подходит для облова локальных мест с коротким расстоянием проводки, т.е. для точечной ловли, большим же можно облавливать значительные водные пространства, т.к. его заметный профиль и мощные колебания при проводке позволяют щуке обнаружить его с большого расстояния. Обе размера отлично работают по щуке и на «равномерке» с внезапными короткими, но резкими, ускорениями, и на твичинге, на мягких потяжках с отдачей шнура. При желании составник можно превратить в суспендер, немного подгрузив его – я делаю это путем подвески небольшого грузила-«ушастика» на петлю для переднего тройника.

Намного более популярны составные воблеры с нейтральной плавучестью, позволяющие делать длительные паузы в проводке при охоте за неактивным хищником. Взять тот же многолетний щучий суперхит Magallon – думаю, он есть в коробке у каждого уважающего себя рыболова-щукаря, насколько он прост в анимации, настолько и уловист.

Поскольку мы применяем для этой модели проводку с подчеркнуто увеличенными паузами, а глубины в месте ловли обычно небольшие, то нельзя допустить, чтобы наш составник во время паузы даже медленно тонул. Так он рано или поздно наберет на крючки травы, поэтому подстраиваем составник под более-менее четкий суспендер – это достигается облегчением установленной на приманке фурнитуры.

Magallon хорош тем, что отлично ловит щуку практически на любой проводке, от твичинга до банальной «равномерки», причем вариантов может быть множество – на всех воблер стабильно, без сбоев, работает. С равномерной проводкой и стоп-энд-гоу всё понятно, а твичинг может быть разным: по пассивной щуке всегда срабатывает один из двух вариантов.

Первый – проводка одиночными плавными потяжками с отдачей шнура: при такой подаче воблер широко «глайдит» по сторонам, замирая в толще воды на паузе и продолжая дразнить щуку остаточными движениями хвостовой части.

Второй – это проводка мелкими ритмичными потяжечками: такую мы используем обычно для анимации поверхностной приманки - уокера. При подобном рисунке проводки Magallon ходит влево-вправо в узком коридоре: для этого нам нужно выполнять микропотяжки такой силы, чтобы они только заставляли головную часть составника отклоняться в сторону, не утягивая за собой хвостовую.

При этом снасть должна быть максимально чувствительной, т.к. мы должны чувствовать каждую секунду, что делает наша приманка под водой. При ловле особенно важно помнить, что ключевым моментом проводки приманки-суспендера является пауза и её продолжительность: чем активнее щука, тем пауза должна быть короче - и наоборот.

Если надо половить неактивную щуку на средних глубинах, то подойдет составник с двухметровым заглублением Imakatsu Killer Bill: уже много лет он для меня лучший из лучших именно для подобных задач. Однако есть у него один недостаток – он очень медленный: одна проводка может занять до семи - десяти минут, особенно если использовать длинные паузы. Так что придется запастись терпением и недюжинной выдержкой, ну а непоседам он точно не подойдет.

Это приманка не для быстрой пробивки акватории, а для медленного и вдумчивого вымучивания неактивного хищника. Например, мы знаем, что на какой-то точке со стопроцентной гарантией стоит щука, но поклевок нет – в самое время пустить в дело Killer Bill, чтобы попытаться раздраконить несговорчивую хищницу. Лучше всего работает этот составничок на сериях из нескольких легких тычков кончиком удилища – при такой подаче он рыскает в трехмерной плоскости, выходя временами на вертикаль.

Самая убийственная проводка для соблазнения не реагирующей ни на что щуки – это одиночные тычки с паузой, продолжительность которой может доходить в особо сложных случаях до десяти-пятнадцати секунд. Конечно, для такой проводки нужны стальные нервы, но бывает, что кроме такой анимации хищница вообще ни на что не реагирует – и приходится, сжав зубы и запасясь терпением, выполнять такую сонную проводку. На длинной паузе очень мощным раздражителем для щуки является хвостовая часть воблера, после тычка еще некоторое время движущаяся наподобие флюгера – часто именно это шевеление вызывает поклевку.

Тяжелее всего дается спиннингистам общение с тонущими составниками – почему-то все уверены, что раз приманка тонущая, то и оборвать её легче простого, а для наших условиях такие воблеры вообще малопригодны. Это заблуждение – тонущие составные воблеры очень уловисты, если использовать их в подходящих для этого условиях, а оборвать их не проще, чем любой иной воблер.

Например, берем ловлю на воблеры в небольшой речке с течением средней силы: суспендеры с их нейтральной плавучестью здесь малопригодны, т.к. на паузе водный поток будет постепенно сносить их, вынося потихоньку наверх. А вот тонущие составники будут здесь как никогда уместны – чем больше сила течения, тем с большей скоростью они должны погружаться. Медленно тонущие на течении средней силы превращаются в суспендеры – бегущий водный поток нивелирует небольшую отрицательную плавучесть, а вот тонущие со средней скоростью здесь будут идеальны.

Тот же поток уменьшит скорость их погружения, и они будут тонуть на паузе с небольшой скоростью – это нам и нужно, если глубина в месте ловли более-менее приличная. Забрасываем составник, после приводнения даем ему погрузиться примерно на нужную глубину - и начинаем проводку: пара «твичей», затем пауза, снова «твичи» – и пауза, и так до самого берега или борта лодки. В общем, на водоемах с течением именно тонущие воблеры, в том числе и составные, наиболее уместны для охоты за хищником.

Еще один вариант применения тонущих составников – облов глубоких мест в водоемах без течения: диповые модели на глубинах 5 - 7 м очень сильно нагружают снасть, тогда как тонущими воблерами без проблем можно облавливать такие места. Забрасываем наш составник, даем ему опуститься в придонные слои (это достигается простейшим методом отсчета) и начинаем проводку, интенсивность которой зависит от степени активности хищника.

Потяжки удилищем, «равномерку» или серию «твичей» всегда нужно перемежать паузой, так при поступательном движении тонущий воблер всегда будет по наклонной подниматься к поверхности. Использование же пауз позволяет нам вести составник приблизительно в постоянном горизонте в придонном слое: поначалу это кажется непростым делом, но со временем все действия выполняются на полном автомате.

Очень удобны тонущие составники и в местах с большой глубиной, но коротким расстоянием проводки – например, в небольших, но глубоких, приямках или других подобных местах. Именно тонущая модель здесь очень удобна: после заброса и приводнения приманки опускаем её на требуемую глубину и сразу начинаем вести её в требуемом горизонте. Так мы не теряем ни сантиметра полезной проводки, увеличивая наши шансы на контакт хищника с приманкой – на локальных точках это очень важно.

Самый, пожалуй, известный из тонущих лопастных составников – это Magallon SS Jackall: хоть заявлен он как медленно тонущий, в реальности тонет с приличной скоростью, к тому же с дифферентом на нос. Он идеален для ловли на течении и на глубоких, в 5 - 6 м, местах: очень прост в проводке, совершенно неупорист и лучше всего работает на несильных коротких тычках кончиком удилища.

Как и Magallon-суспендер, тонущая модель ловит даже самую неактивную щуку: чем-то он для неё особо привлекателен. Из-за того, что центр тяжести этого составника немного смещен к его носу, развернуть его «твичем» гораздо легче, чем располагающийся в воде горизонтально суспендер. Поэтому потяжки должны быть короткими и легкими – на них он очень красиво рыскает по сторонам, на паузе погружаясь переломленным в сочленении.

Очень хорош по щуке и судаку тонущий составник Hira Crank Gill S-Bill 110SS от Nories: по пассивному хищнику он у меня работает как часики. Нужно только подходящую проводку подобрать. Отлично ловит и на «равномерке» с короткими резкими ускорениями, и на смягченной рывковой проводке – на легких ритмичных потяжечках рыскает в нешироком коридоре, а на паузе его тело выламывается, провоцируя рыбу на атаку шевелением хвоста.

Хороших составников много – как бюджетных, так и дорогих, а ловить у вас будет тот воблер, который вам понравится и который вы чаще всего будете бросать в воду. Главное – этот понять сам принцип работы с составными приманками, а уловы не заставят себя долго ждать!