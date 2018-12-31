Тапочный режим. Как самому разнообразить зимний джиговый арсенал Константин Шорин | 31 декабря 2018 г.

Сегодня разговор пойдет о приманках. В рамках, так сказать, антикризисной программы будем делать зимнюю джиговую приманку своими руками. Точнее, я опишу свою технологию, а вы уже решите, делать вам так или нет. А, может, у кого-то возникнут и свои идеи по этому поводу и для кого-то данный материал станет толчком - и он откроет в себе скрытые таланты в рыболовном рукоделии.

Заявляя, что приманка зимняя, я немного лукавлю - на неё с успехом можно ловить и в течение всего года. А сделал я это по причине того, что в последние годы уже сложно представить спиннингиста, практикующего зимние вылазки на реку, в арсенале которого не было бы этой приманки. Названий у неё много: «мышка», «тапка», «мандула» и так далее. Приманка простая, в её составе - два рыболовных крючка, немного мишуры (флеш-материала) и тело из мягкого пористого полимера (фото 1). Итак, давайте попробуем сделать.

Первое что нам нужно – это определиться с материалом. Вариантов много. Большинство мастерит приманки из вспененного полимера, или «пенки», как некоторые её называют. Многие, но не все. Есть и те, кто берёт поролон, строительный утеплитель и даже твердый пенопласт. Да и сама так называемая «пенка» имеет градацию по массе, плотности и так далее.

Итак, начнем с поролона. Это, конечно, вариант. Есть куча технологических способов, с помощью которых он весьма неплохо обрабатывается (я об этом, например, писал в ноябрьском номере журнала) - и при желании можно изготовить довольно-таки симпатичную «рыбку». А можно сделать и достаточно эффективную «незацепляйку», и это большой плюс. Но, на мой взгляд, недостаточная плавучесть поролона ставит изготовленную из него приманку в менее выигрышное положение в сравнении с другими вариантами.

Далее - строительный утеплитель, он обладает большей плавучестью, но из-за крупных пор его весьма непросто обрабатывать. И какое бы то ни было широкое производство с ним практически невозможно. Вырезать несколько штук ножницами, конечно, удастся, но надо помнить, что этот материал впитывает воду. Не так быстро, как поролон, но всё же впитывает. Все эти минусы лично для меня выносят утеплитель за рамки рассматриваемых материалов.

Конечно, можно порассуждать на тему, что утеплитель бывает разный и встречаются более плотные варианты. Так-то оно, конечно, так, но поверьте мне на слово: не стоит тратить время – всё уже придумано до нас.

Пенопласт – вариант неплохой. Отличная плавучесть и высокая устойчивость к зубам хищника. Но вот только сложновато формировать из него тело приманки, да и потом его придется как-то окрашивать, слишком он белый. И получаемая из него приманка в сборе несколько дороговата из-за того, что модели такого типа довольно-таки часто отрываются. Есть ли смысл?

В общем, наибольшее распространение получил вспененный микропористый полимер, или проще говоря - EVA. Из него делаю разноцветные детские мозаики, игрушки, теплые детские полы и так далее. Если взять элементы теплого пола или пазлы, то для получения нужной для тела приманки толщины листы необходимо склеить. Если это какой-нибудь строительный конструктор или кубики, то толщины может и хватать (фото 2).

Важно отметить, что EVA имеет разную твердость (фото 3). Более мягкий материал обладает и более высокой плавучестью, и это плюс. В нём не застревают зубы хищника - скажем, клыки судака, т.е. при поклевке они порвут мягкий EVA - и вероятность эффективной подсечки станет гораздо выше. Конечно, и это тоже плюс. Но в то же самое время срок службы такой приманки получается несколько ниже - и это минус.

Да и обрабатывать такой мягкий материал сложнее, и это тоже, хоть и незначительный, но минус. Более плотный и твердый материал легче поддается обработке, он устойчивее к зубам хищника - и это, наверное, плюс. Но у него хуже плавучесть - и это точно минус. В нём застревают судачьи клыки, снижая эффективность подсечки, и вот это уже большой минус.

В общем, посчитать плюсы и минусы несложно. А какие качества для вас важнее - вы решите и без меня. Одно только скажу: некоторые умельцы, которые делают «мандулки» на продажу, для массового покупателя берут твердый EVA, а для себя оставляют мягкий.

Ну что, материал выбрали, теперь давайте мастерить приманку. По большому счету, если мы делаем её для личного пользования и внешний вид не особенно важен – форму ей можно придать обычными ножницами.

При этом нужно помнить, что просто накромсать материал не годится - если приманка будет неаккуратной, то это может негативно сказаться на её полетных качествах. Вполне возможно, что она будет вертеться-крутиться в полете – и, как следствие, далеко не полетит. Конечно, ножницами можно сделать и аккуратно, но времени это займет ух как много. Но если у вас его достаточно – то ради бога. Если же нет – тогда читайте дальше.

Первым делом нужно сделать заготовку. Чаще всего она имеет форму цилиндра с высотой, соответствующей длине цевья крючка. Нарезать заготовку можно при помощи полой трубки с заточенными краями (трубчатого сверла) подходящего диаметра (фото 4). Можно это делать, зажав трубку в шуруповерт, а можно и вращательными движениями руками с приложением своей могучей силы (фото 5). Но учтите, что EVA очень быстро тупит режущий инструмент - садятся даже закаленные ножи, а про алюминиевые трубочки я уж и не говорю. Так что будьте готовы, что трубочные свёрла, даже стальные, придется частенько подтачивать.

Итак, мы произвели несколько заготовок цилиндрической формы (фото 6), теперь в них нужно проделать осевое отверстие. Желательно это сделать как можно точнее по центру. Чем точнее и ровнее вы проделаете отверстие – тем аккуратнее будет конечный результат. Если вы планируете мастерить приманки помногу и часто, то можно заморочиться изготовлением специального инструмента. Мой вариант можно видеть на фото 7.

Это ручной инструмент, изготовленный из закаленной углеродистой стали. А основная его фишка в том, что заготовки получаются чётко ориентированными по центральной оси. Как видите, в центре конструкции находится хорошо заостренный штырь, который, собственно, и проделывает отверстие в заготовке. Надо признать, что изготовить такой инструмент довольно-таки сложно, но если вы планируете серьезно заниматься формированием своего «тапочного» арсенала, то возможно стоит задуматься над чем-то подобным.

Итак, составные части нашей приманки готовы, и надо отметить, что очень многие на этом и останавливаются – собирают её просто из этих самых цилиндриков. Конечно, этот вариант имеет право на существование - рыба ловится. Но вот заброс получается не очень-то - приманка парусит в полёте, крутится и так далее. Да и в эстетическом плане она существенно проигрывает приманкам, которые подверглись дополнительной обработке.

Вот мы и подошли к приданию нашим заготовкам приличного внешнего вида с точки зрения аэродинамики. Чаще всего - это конус. Делают, конечно, и некие «бочки», но мне, как и большинству самодельщиков, по душе именно конус. Обычно данной формы добиваются при помощи различных абразивов, и если не обращать внимания на большое количество мелких отходов, которые не только устилают пол, но и летают в воздухе – и, в принципе, мы можем их вдыхать, я не вижу ничего плохого в этом способе. Но есть одно небольшое «но». Дело в том, что при обработке абразивными материалами возможны два варианта: в одном случае вращается заготовка, в другом - абразив. И если вы думаете, что разницы нет, то вы очень сильно заблуждаетесь.

Первый способ более распространен, поскольку не требует никакого специфического оборудования или приспособлений. Многие использую обычную дрель (фото 8), различные шлифовальные машины и так далее – в общем, всё то, что имеет патрон для зажима оправки и способно придать вращение насаженной на неё заготовке. Далее берётся наждачная бумага - и цилиндрическая заготовка превращается в конус или «бочку», это уж как кому больше нравится. Данный способ вполне себе жизнеспособен. Единственное, что с качеством обработки не всё так однозначно.

Проблема в том (а может и не проблема), что чистота поверхности оставляет желать лучшего. Ловить, конечно, удастся, и на количестве поклевок это вряд ли скажется, но тем не менее. К тому же такое качество получается при обработке твердого материала, у которого хуже плавучесть и в котором застревают клыки хищника. А если обрабатывать мягкий EVA – то выходит совсем печально. Теоретически проблема решается за счет увеличения скорости вращения заготовки, но далеко не все бытовые инструменты позволяют её увеличивать до необходимого значения.

Совсем другое дело, когда вращается абразив. Скажу честно, я не пробовал всякие ленточные вариации – меня вполне устраивает обычный твердый наждак. Все мы прекрасно представляем, как он выглядит - электродвигатель и наждачный круг на его валу. То, что наждачный круг вращается – это понятно, но для того, чтобы наш будущий конус в сечении имел ровную форму, вращение надо придать и самой заготовке. Понятное дело, что при обработке в руках её не удержишь - и потребуется дополнительное приспособление. На фото 9 можно видеть достаточно добротную приспособу, которая была сделана специально под станок с подрушником (резцедержателем).

Если же у вас обычный наждак - как на фото 10, то можно обойтись приспособлением попроще (фото 11). Как видите, вся конструкция изготовлена буквально из подножных материалов. На ось надевается заготовка, под определенным углом она подводится к вращающемуся кругу (фото 12). При этом заготовке придается свое вращение. Естественно, это делается руками. Нежно, аккуратно, без фанатизма, но руками.

Пускай вас не пугает, что заготовка не очень плотно садится на ось. Скажу вам, что это еще и лучше – если вы вдруг чрезмерно надавите, то в этом случае заготовку не порвёт, а она просто провернется на оси. Но с первого раза, скорее всего, у вас не получится, как надо - данный способ гораздо сложнее и требует определенной сноровки.

Но зато, набив, так сказать, руку, вы сможете делать вполне гладкие конусы из материала практически любой твердости (фото 13). Итак, наши составные части прошли финальную обработку боковых поверхностей, и теперь, я думаю, понадобится подровнять торцы. Делаем это при помощи обычных канцелярских ножей.

Но перед тем как начать сборку необходимо изготовить хвостик. Ту тоже несколько вариантов. Первый - это опять-таки с использованием цилиндрика из EVA (фото 14), а для второго – придется заморочиться с материалами и инструментами для вязания искусственных мух (фото 15).

Вариант с цилиндриком из EVA - наиболее простой и распространенный. Делаем цилиндрик небольшого диаметра - его величина зависит от тройника, который вы собираетесь использовать. Опять же, его можно обработать, придав некую форму, а можно и оставить как есть. Далее берём новогоднюю мишуру (или флеш), нитки с люрексом и тому подобное. Отрезаем необходимое количество полосок мишуры и продеваем в ушко крючка таким образом, чтобы они были ровно посередине отрезка заготовленного материала (фото 16).

Теперь всё это нужно зафиксировать так, чтобы получилась некая метелка. Для этого на ушко тройника надеваем нашу заготовку, предварительно мазнув нужное место клеем. Если же есть желание изобразить нечто похожее на стример или искусственную мушку, возможно - с добавлением каких-то светящихся элементов, то потребуется определенное оборудование и материалы, которые используют нахлыстовики для вязания своих приманок.

Итак, все необходимые детали изготовлены - и теперь осталось собрать приманку. Разумеется, для этого нам понадобится проволока. Некоторые используют гитарную струну № 2. В принципе, вариант имеет право на жизнь, но мне он не нравится. Струна - весьма жесткая, недаром из неё делают еще и поводки – работать с ней неудобно и постоянно накалываешь себе пальцы. Я предпочитаю контровочную проволоку из нержавеющей стали – например, для пломбирования гаек.

Она мягкая, но в то же время прочная. Хотя и имеет больший диаметр, чем у струны, что делает её тяжелее, а это не очень хорошо с точки зрения плавучести приманки, но как по мне, то она остается на приемлемом уровне. Некоторые берут нержавеющую проволоку, используемую в стоматологии. Она тоже довольно-таки прочная, и приманки, изготовленные с её применением, получаются очень аккуратными. Но признаюсь, что сам я не пробовал, а вы если хотите – вперёд, возможно она окажется золотой серединой.

Если вы собираетесь делать приманки много и часто и при этом хотите добиться визуальной повторяемости конечного продукта, то имеет смысл изготовить еще одно простое приспособление. Хотя приспособление – это, наверное, сильно сказано. Как видите, это всего лишь деревянная дощечка с вбитыми в неё гвоздями (фото 17). Для удобства шляпки у этих гвоздей спилены.

Расстояние между гвоздями - это длина каждой проволочной части каркаса. Также нелишним будет определиться с длиной проволочного отрезка для каждой детали каркаса и на этом расстоянии сделать отметку на деревяшке. И, как вы уже догадались, всё это нужно чтобы при необходимости нарезать отрезки одного и того же размера.

Ну что, давайте собирать. Первым делом я готовлю хвостовую часть приманки. Берём заготовленный заранее отрезок проволоки и прикладываем его к нашему приспособлению. Загибаем проволоку по гвоздям, а перед скручиванием в одно ушко вставляем тройник с оперением (фото 18). Далее производим скрутку, мажем клеем и надеваем на получившуюся деталь каркаса один из конусов (фото 19). Всё, задняя часть приманки готова.

Теперь переходим ко второй, более сложной в исполнении детали. По тому же принципу заготавливаем отрезки проволоки. Формируем ушко и в него пропускаем деталь хвостовой части, затем фиксируем ушко одним-двумя оборотами проволоки (фото 20) - и получившуюся конструкцию прикручиваем к тройнику (фото 21). Для этого более длинную часть проволоки я пропускаю в ушко тройника и загибаю.

Ушко с закрепленной в нём хвостовой частью размещаю таким образом, чтобы оно располагалось между поддевами тройного крючка. Затем соединившиеся концы проволоки скручиваю между собой и прижимаю к цевью крючка (фото 22).

Ну и под барабанную дробь - завершающий этап сборки. Как вы уже, наверное, догадались, теперь мы берём заготовленный заранее конус и, предварительно мазнув клеем, надеваем его на крючок. Вот и всё (фото 23) – приманка готова! И если вы выполнили всю процедуру правильно, то можете смело отправляться на рыбалку. Не буду скромничать и скажу, что, несмотря на изобилие товаров в наших рыболовных магазинах, «тапка», «мышка» и т.д. была и остается одной из лучших джиговых приманок. Только не ловите излишне много рыбы...