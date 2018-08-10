«Тайга Nova»: первые впечатления Федор Мухарев | 10 августа 2018 г.

Несколько лет назад, когда лодка «Тайга» появилась в магазинах, она произвела фурор. Лодка в размере более трех метров, с транцем и жестким полом – и по цене практически вдвое дешевле аналогов! Она моментальная стала одним из лидеров продаж. Понятно, что невозможно сделать отличную лодку, не сэкономив на некоторых деталях конструкции: баллоны были немного уже, где-то фанера пола чуть потоньше. Но главное - не было сэкономлено на безопасности.

Можно спокойно ходить под мотором, пусть и небольшим, понимая, что лодка не развалится на воде, транец не оторвется, а баллоны не протрутся от первых же береговых камней. «Тайга» без проблем служила несколько лет при должном за ней уходе. Но приходит время, задумываешься, а не пора ли приобрести лодочку побольше, поустойчивее, да и мотор усыновить помощнее. И хотя на рынке достаточно предложений, каждый раз откладываешь покупку из-за финансов - что-то приличное приближается к 50 - 60 тысяч рублей, а если что подешевле - без слёз и не взглянешь.

То пол – «книжка», сложится на первой же волне, то ПВХ настолько тонкий, что случайный пепел от сигареты - и можно вызывать МЧС. Опять же немаловажно доверие к производителю - сейчас кто-то только не производит лодки, иногда их просто клеят в Китае и сюда завозят, чтобы нацепить логотип. Но это транспортное средство, от которого может зависеть наша жизнь, поэтому лучше всегда смотреть на производителя, который на рынке не меньше десятка лет.

Буквально перед самым летним сезоном производитель лодок «Лидер» анонсировал линейку новых моделей длиной 320 и 340 см с улучшенными характеристиками — «Тайгу Nova». Надеялся, что смогу протестировать эту лодку еще в мае, но в руки она мне попала только к открытию лодочно-рыболовного сезона, в нашем регионе это 21 июня.

Да еще на погоду пришлось оглянуться, ведь июнь выдался слишком ветреный, так что можно было выйти на воду только в озерах, а хотелось-то протестировать лодку на Большой воде - Финском заливе или Ладоге. Именно для этого она, в общем, то мне и необходима. Благо последние года не нужны права на моторы до 10 «лошадок», как и регистрация лодки.

Вся лодка без напряжения помещается в одну большую и прочную сумку типа «конверт» из ПВХ-материала, которую, конечно, удобнее поднимать вдвоём, но и одному её под силу засунуть в багажник автомобиля (не взвешивал, но производитель сообщает, что тянет комплект на 48 кг).

В комплекте - только всё необходимое: сама лодка, пол, стрингера, весла, сиденья, насос-лягушка и обязательный ремкомплект (на воде всякое может произойти). Со временем многие меняют насос-лягушку на электрический, им удобнее, но в любом случае насос должен хорошо накачивать лодку и всегда быть с собой на воде.

Я уже привык, что в первый раз любую лодку ПВХ разбираешь с трудом, особенно это касается пола и стрингеров. А уже на второй-третьей сборке всё притирается и встает на свои места за пару минут. Но уже при первой сборке по некоторым деталям становится понятно, надежное ты средство выбрал - или лучше не выходить на воду, оставшись на берегу с удочкой. На что же стоит обратить внимание? Многие скажут - на внешность, но в данном случае нам внешность не важна. Главное - это мелочи, которые формируют общую надежность лодки.

Важна надежность материалов и швов. При первом спуске на воду обязательно стоит осмотреть всю лодку на предмет качества швов. Их поверхность должна быть ровной, без складок и морщин. И даже самый чуток отклеиваться они не должны, иначе на воде совсем разойдутся. Их лучше проверять уже на накаченной лодке. В данном случае нареканий к производителю нет, всё просто идеально.

Немного подкачал все три баллона лодки. На лодке размера 340 их должно быть не меньше трех – на воде всё может произойти, и если хотя бы два баллона держат, можно добраться до берега. А если баллонов меньше, я бы уже сомневался в необходимости покупки такой лодки.

Укладываю пол. Каждая секция пронумерована, особенно это необходимо для 3-го – 4-го номера, их можно перепутать. Пять пайолов с алюминиевым профилем типа «замок» поочерёдно устанавливаю в лодку. Сами пайолы немного облегчены за счет толщины фанеры. Как, впрочем, это было и на прошлой модели - и проблем с ними никаких не случилось. Стыки профиля держат надежно, на воде не развалятся. Неожиданно на транце сделана алюминиевая направляющая, удобно фиксирующая элемент пола - обычно на бюджетных лодках на ней экономят.

Далее чуть подкачал киль и устанавливаю алюминиевые стрингера. Есть несколько вариантов быстрой установки стрингеров, обычно популярны два варианта: один, когда чуть подкачиваешь киль, и второй, когда под лодку подгладываешь весла, тогда пол чуть приподнимается.

Раз уж я упомянул киль, замечу, что он дает больше устойчивости на воде и позволил мне сделать быстрый выход на глиссер. Кстати, в местах соединения пайолов на киле сделана дополнительная защита от протирания. На толщине банок (сидений) производитель не экономил, и это правильно - по опыту моего друга помню, когда он попрыгал на волне - и банка под ним развалилась на два куска. Всё ж на неё приходится большая нагрузка, особенно когда на скорости идешь по волнам. Банки сделаны на сдвижном крепеже, можно установить их как угодно практически вдоль всей лодки.

За полчаса неспешно собрал «Тайгу Nova», накачал до предела, установил пол, стрингера и банки, поставил весла. Собиралась лодка просто, благо ПВХ довольно мягкий, несмотря на увеличенные баллоны. Производитель указывает, что они увеличились на 7 см, визуально это еще больше ощущается. Плотность ПВХ по техдокументации составляет 750 г/м², что чуть тоньше, чем на дорогих моделях, зато существенно толще, чем на дешевых лодках. Как оказалось в дальнейшем, лодку я немного не докачал, и на воде как раз понадобился насос для подкачки.

На берегу - воздух теплый, от воды - холод, воздух сжимается, такое иногда происходит. Осталось дотащить до воды, с чем справился с помощью напарника. С разных сторон на лодке сделаны ручки для переноски, а также натянуты леера, по два на каждом борту: за одни можно её переносить, а за вторые - удерживаться при тряске на волнах. Неожиданно и довольно удобно.

Лодка спущена, мотор установлен, пора проверять рыбные места. Раз уж лодка более устойчива, то и мотор можно поставить 10 «лошадок», а точнее - 9,9, а некоторые данные моторы «раздушивают» и до 15 л.с.

Первое время боялся газовать - смотрел, как ведет себя лодка: не рыскает ли, не склонна ли черпать воду. Но благодаря и ширине баллонов, и килю она вела на воде себя довольно предсказуемо. Потихоньку вышел на глиссер, примерно на скорости 17 км/ч. Спокойно шел по воде 22 - 24 км/ч, тем более волнение на Заливе было немаленькое. При небольшом ветре попробовал развить максимальную скорость. Вдвоем с напарником и вещами лодка шла 32 - 34 км/ч. Довольно приличная скорость при таком размере и не далеко не самом мощном моторе. При этом, несмотря даже на отсутствие косынок в районе мотора, вода в лодку не захлестывалась. Зато в транце есть отверстие для страховочного привязывания двигателя.

Кокпит достаточно просторный для двоих человек с вещами. Пара рюкзаков, спиннинги, запасная одежда на случай похолодания. Надо не забывать, что довольно много места занимает бак с топливом. А вот втроем, наверное, уже будет сложно комфортно разместиться, только если без вещей. Правда, грузоподъемность лодки позволяет и четверых взять на борт, но это уже явно не для рыбалки.

Если в лодке один человек, то на глиссер за счет небольшого размера она выходит практически моментально. Правда, немного некомфортно на большой волне, приходится перемещаться не на максимальной скорости, но при этом всё равно лодка ведет себя уверенно и воду не черпает.

Нельзя сказать, что в лодке совсем нет недостатков. Мог бы производитель предусмотреть, например, клапан автоматического сброса давления, хотя понимаю, что это привело бы к подорожанию. В дальнейшем я обязательно установлю мягкие накладки на сиденья, с ними удобнее на больших водоемах.

А рыбу мы поймали на первом же спуске лодке. Так сказать, обрыбили наше транспортное средство. Клев был неактивный, но небольшие судачки изредка хватили приманки. Приходилось постоянно перемещаться в поисках мест стоянки рыбы. На небольшие расстояния - метров на 50 – 100 - даже не заводили мотор, плыли на веслах. Так вполне комфортно перемещаться, не пугая рыбу. На большие расстояния уже шли под мотором. Всю рыбу выпускали, ведь на рыбалку больше ездишь не за рыбой, а для удовольствия, а с «Тайгой Nova» получить его несложно.