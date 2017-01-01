Существует ли универсальная приманка? Воблерный вопрос Андрей Швец, Киев

Думаю, мало какая из спиннинговых приманок может по популярности поспорить с воблерами, поскольку им практически нет равных по способности привлекать своей «игрой» любую хищную и даже полухищную рыбу. Не последнюю роль играет и их кажущаяся на первых порах простота в использовании, однако очень скоро к начинающему приходит понимание, что ловля на воблеры - это не простейшее монотонное «бросай - тяни».

Незамысловатая равномерная проводка, безусловно, сработает по активному хищнику, но заторможенная рыба, увы, на нее не среагирует. К тому же никто из нас не рыбачит постоянно на одном-единственном водоеме, а, значит, условия ловли постоянно меняются. Сегодня мы на бескрайнем мелководье где-нибудь в верховьях крупного водохранилища, завтра - на глубоком водоеме, послезавтра - на «жабовнике» с метровой глубиной или на узенькой речке с течением средней силы. И на каждом водоеме своя специфика - та или иная глубина, наличие/отсутствие рельефа, течение или «стоячка», степень зарастаемости или закоряженности акватории.

Места стоянок хищника и его настроение также могут отличаться кардинально, поэтому к каждому новому водоему спиннингисту придется приспосабливаться. Для этого понадобится минимум пара коробок с разными по заглублению, размеру и степени плавучести воблерами - только тогда мы будем готовы к любому сюрпризу, который нам может преподнести хищник. Где-нибудь на протяженной бровке бывает полезно постучать по дну лопастью плавающего глубоководного крэнка - поднимая муть, он хорошо привлекает рыбу, которая без раздумий мгновенно атакует такого возмутителя спокойствия.

На мелководье с обилием водорослей, где толщина слоя чистой воды часто меняется, нас выручат плавающие воблеры с небольшим заглублением, положительная плавучесть которых позволит легко регулировать глубину хода приманки. В водоемах поглубже могут очень пригодиться глубоководные минноу, причем для неактивной рыбы лучше всего подойдут суспендеры. Продолжительное зависание такого воблера в толще воды на паузе в проводке провоцирует даже пассивного хищника на хватку, и чем ниже активность рыбы, тем длиннее должна быть пауза. Водоемов великое множество, и каждому из них лучше всего подходят свои, часто специфические, приманки, из которых и нужно составлять свой рабочий набор с учетом всех возможных условий ловли.

Словом, нам потребуется много разных воблеров: одних только глубоководников различных моделей и с разными заглублениями нужно десяток-полтора - и это не говоря уже о расцветках приманок. Со временем коробки начинают буквально пухнуть от количества воблеров - и на каком-то этапе практически каждому спиннингисту приходит в голову вопрос: а нельзя ли обойтись максимум тремя - пятью воблерами и иметь возможность ловить ими в самых разных условиях? И существует ли вообще в природе универсальный воблер?

Однако по всеобщему мнению именно воблеры являются наименее универсальными приманками. И всё из-за наличия носовой лопасти, которая помимо «игры» на равномерной проводке определяет их максимальное заглубление. Так что, скорее всего, универсального воблера не существует, но все же, если хорошенько подумать, воблеры с большой претензией на универсальность подобрать реально. Но для начала попробуем сформулировать, какими же качествами должен обладать пресловутый воблер-универсал.

Такая приманка должна позволять нам облавливать очень широкий диапазон глубин, стабильно работать и ловить самого разного хищника в различной степени его активности, а также быть по возможности простой в использовании. То есть, какой-то отдельный воблер должен решать самые разные задачи, которые могут встретиться нам на рыбалке.

Плавающие модели под определение универсалов определенно не подходят - хотя бы по той причине, что заглубление для них определено производителем, т.е. ниже конкретного горизонта их загнать не получится. Приманки с нейтральной плавучестью тоже далеки от идеала: их фиксированное заглубление можно уменьшить только путем выполнения проводки с вертикально поднятым удилищем, а немного увеличить - лишь опусканием при проводке кончика спиннинга в воду.

Остаются так не любимые большинством спиннингистов тонущие воблеры - и вот они-то как раз больше всех претендуют на универсальность, о чем многие совершенно не подозревают. Конечно, отрицательная плавучесть накладывает некоторые ограничения, но они настолько малы и незаметны, что на них, по большому счету, не стоит даже обращать внимания. Итак, тонущие воблеры: не понятые большинством аутсайдеры или незаменимые универсалы?

Начнем с самого, пожалуй, важного для нас качества воблера: возможности облавливать самые разные глубины - например, от метра до шести-семи. В принципе, это можно проделывать одной и той же моделью тонущего воблера, но лучше все-таки иметь её в двух версиях: медленно тонущей (slow sinking) и тонущей (normal sinking). Имея два таких воблера, мы сможем наиболее эффективно облавливать практически любые горизонты.

Самый простой пример настоящих универсалов - это «раттлины», или безлопастные крэнки (lipless crankbaits). Я не ошибусь, если отмечу, что «раттлинами» более-менее систематически ловит максимум процента два-три от общего количества спиннингистов - это один из самых непопулярных классов воблеров. Между тем, это самая настоящая универсальная приманка - в идеале для отличной рыбалки достаточно иметь всего пару «раттлинов», отличающихся только скоростью погружения. Можно выбрать их одной модели, но с разницей в массе в 2 - 5 г: более легким, допустим - 14-граммововым, можно облавливать глубины от 1 до 3,5 – 4 м, а более тяжелым, граммов на 18 – 19 - и поглубже, вплоть до шести - девяти.

В использовании эти приманки просты до безобразия: базовая проводка для них - это самая обыкновенная «равномерка», на которой они отлично ловят любого хищника. К тому же «раттлины» - замечательные поисковые приманки: если мы ловим, допустим, на протяженных поливах водохранилища с приблизительно одинаковой глубиной, то заброс компактного безлопастного воблера «за горизонт» и проводка в среднебыстром темпе позволит максимально скоро нащупать рыбу на обширной акватории, причем приманку мы можем вести в любом горизонте.

На мелководье «раттлином» массой 14 г ловить очень просто: хоть приманка и тонущая, причем погружается с приличной скоростью, при непрерывной равномерной проводке, как и всякий безлопастник, начинает постепенно по наклонной подниматься к поверхности. Таким образом, непрерывной подмоткой шнура мы выдерживаем более-менее постоянный горизонт проводки, плюс увеличивается скорость облова водоема - среднеактивного и активного хищника любой «раттлин» собирает с очень большой площади. Добавлю, что совсем не обязательно брать «раттлин» одной модели в нескольких развесовках - вполне можно обойтись разными, нужно только чтобы они отличались по скорости погружения - это главное условие.

«Раттлины» отлично ловят не только на равномерной проводке - тут возможны варианты. Например, классическая джиговая «ступенька» с касанием дна или пелагическая - в толще воды. По щуке, судаку и некрупному сому прекрасно работает проводка подбросами: выполняем вертикально поднятым удилищем подобие короткой плавной подсечки, т.е. потяжку или две, и сразу же опускаем кончик спиннинга, мгновенно ослабляя шнур. Провибрировав на потяжке, «раттлин» на ослабленном шнуре начинает тонуть - именно на этом этапе и случается большинство поклевок.

При ловле щуки часто поклевку на ослабленном шнуре даже не замечаешь: только собираешься после паузы выполнить следующую потяжку - и сразу же ощущаешь рывки рыбы, севшей на крючки. Но из-за того, что поклевки происходят на ослабленном шнуре, и нет постоянного контакта с приманкой, бывает довольно много сходов - особенно когда щука берет вяло. Если в первые же мгновения, как почувствуешь сопротивление хищницы, не сделать короткой кистевой подсечки, то это приводит к очень большому проценту неудач.

Особенно интересны при ловле с подбросами модели «раттлинов», на паузе ложащиеся набок и плашмя погружающиеся по спирали - со стороны это выглядит точно как тонущая подбитая рыбешка. Есть «раттлины», которые на падении «сыплются», т.е. колеблются с большой частотой вокруг своей оси - такие приманки у меня одни из самых любимых.

Тонущие лопастные минноу также можно смело причислить к универсальным приманкам, однако и здесь сложилось так, что наши спиннингисты не очень жалуют этот класс воблеров. Боязнь оторвать на зацепе дорогостоящую приманку отбивает им охоту использовать воблеры с отрицательной плавучестью - и совершенно напрасно. Тонущими воблерами - при правильной технике работы с ними - можно облавливать очень широкий диапазон глубин (но, как и в случае с «раттлинами», их нужно иметь в разных вариантах плавучести). Правда, любой тонущий лопастной воблер имеет свой рабочий горизонт проводки, и чтобы удержать такой воблер в придонном слое, нам нужно будет делать частые и продолжительные паузы, что существенно снизит темп ловли.

Рассмотрим, к примеру, участок водоема, где максимальная глубина в месте ловли составляет 2 – 2,5 м. Используя паузы, медленно тонущим минноу можно облавливать придонные слои, а если возникает необходимость - провести приманку на метровой глубине или даже под самой поверхностью, выполняя подмотку более энергично и практически без пауз.

Вообще, ничего сверхнеобычного в технике ловли на погружающиеся с небольшой скоростью минноу нет, надо запомнить лишь два основных момента: на паузе в проводке такая приманка медленно тонет, а при непрерывной проводке постоянно стремится по наклонной подняться к поверхности. По первому моменту: если под двигающимся воблером имеется слой чистой воды достаточной толщины, то длина пауз нас не особо волнует, т.к. если воблер опустится ниже рабочего горизонта проводки на 20 – 30 см, большого горя не случится.

Совсем другое дело, если мы ловим на небольшой глубине, плюс дно покрывают более или менее густо растущие водоросли или оно закоряжено - в этом случае мы вынуждены делать минимальные паузы в проводке, чтобы избежать возможных зацепов. Тут есть еще один нюанс: из двух погружающихся с одинаковой скоростью тонущих воблеров равной массы медленнее тонуть будет тот, чей объем больше, и это всегда нужно учитывать при работе с такими приманками.

Тонущие минноу привлекают хищника «игрой» не только на поступательной проводке, будь то равномерная или рывковая, но и на падении. В этой фазе многие модели с той или иной частотой покачивают боками, причем это покачивание иногда очень ярко выражено - совершается с большой частотой, напоминая своеобразную дрожь. Особенно отличаются этим тонущие минноу с плоскими боковыми поверхностями и низко расположенным центром тяжести - такие модели, особенно небольшого размера, буквально выкашивают, скажем, окуня, да и другие хищники от них тоже не отказываются. Мало того, что, колеблясь с большой частотой вокруг своей оси, такой минноу создает привлекающие рыбу вибрации, он еще и бликует боками, воздействуя на зрение хищника.

Следует отметить еще одно очень полезное для нас качество лопастных минноу slow sinking, которое делает их в некотором роде универсальными по такому параметру, как горизонт проводки. Практически все воблеры такого типа, даже обладающие довольно значительной массой, очень хорошо этот самый горизонт держат - особенно такое качество важно при ловле на небольших глубинах. Например, медленно тонущую 15-граммовую приманку легко можно провести всего на полуметровой глубине.

Единственное, что паузы в проводке нужно будет делать самые минимальные или вообще работать воблером в непрерывном темпе, удерживая его в требуемом горизонте. Опять же, нужно учитывать и объем приманки - при одинаковой массе минноу с более узким профилем будет погружаться с большей скоростью - следовательно, и паузы в проводке нужно делать минимальные, буквально в доли секунды. И, наоборот, объемный воблер, имеющий такую же массу, станет тонуть медленнее из-за того, что на него будет сильнее действовать выталкивающая сила.

Еще одна сфера применения минноу slow sinking, где им найти замену достаточно сложно - это ловля в «окнах» среди растительности на большой глубине или при облове камышовой стенки, когда на границе растительности и чистой воды опять-таки глубоко и т.п. Наиболее понятно это преимущество будет на наглядном примере, поэтому пошагово разберем ловлю в «окне» с приличной глубиной. Допустим, мы хотим обловить протяженное «окно» в кувшинках с глубиной порядка 2,5 – 3 м. Попытаемся сперва это сделать с помощью плавающего минноу или суспендера. Забросили приманку под дальний край «окна», подождали, пока потревоженная водная гладь успокоится, и начали проводку.

Как плавающему воблеру, так и суспендеру нужно пройти некоторое расстояние, чтобы набрать свою рабочую глубину. И пока приманка достигнет своей паспортной, скажем, полутораметровой глубины, то, как минимум, треть своего пути она будет идти очень высоко над дном - и не особо активный хищник вполне может ее проигнорировать. А медленно тонущий воблер решит проблему: забрасываем его под край «окна», методом отсчета даем ему утонуть на нужную глубину, начинаем подмотку - и буквально сразу приманка идет в нужном нам горизонте, т.е. все расстояние проводки используется рационально.

Для ловли на значительных, от трех метров, глубинах, да еще когда течение присутствует, лучше использовать погружающиеся со средней скоростью минноу. Медленно тонущая приманка здесь не подойдет - течение, даже не очень сильное, выталкивает погружающийся с малой скоростью минноу наверх, превращая его в суспендер. Типичным примером служит тонущая версия Rudra OSP - на ее примере очень удобно объяснять принцип работы с погружающимися с приличной скоростью минноу на больших глубинах.

Начать нужно с того, что в воде «Рудра» занимает положение с довольно сильным дифферентом на нос, т.к. центр тяжести этой модели здорово смещен в ее переднюю часть. Следовательно, и погружается она с большей скоростью, чем если бы располагалась в толще воды горизонтально. Это, собственно говоря, как раз очень хорошо, т.к. с медленно тонущим воблером на глубине, да если еще и присутствует течение пусть даже средней силы, делать просто нечего. Нам слишком долго придется ждать, пока воблер опустится на нужный нам горизонт, а это снизит общий темп ловли, т.к. каждая проводка будет занимать у нас непозволительно много времени. А так, при скорости погружения приблизительно две с половиной - три секунды на метр глубины, легко облавливаются даже ямы по 5 – 6 м, и нет нужды непозволительно долго ждать, пока приманка займет нужный горизонт.

Тут есть один момент, о котором нужно помнить постоянно: на само дно воблер класть абсолютно незачем, т.к. если оно покрыто водорослями или захламлено, то нас просто замучают постоянные зацепы. Правильнее будет начинать проводку примерно с середины нужного горизонта, который нам необходимо обловить, постепенно опуская приманку все ниже и ниже при помощи длинных пауз. На практике это выглядит примерно так: допустим, глубина в месте ловли составляет где-то 5 м, а нам нужно провести нашу тонущую «Рудру» в придонном слое, где в большинстве случаев и стоит хищник. Забрасываем воблер, методом отсчета даем ему опуститься примерно на 2 – 2,5 м, а потом начинаем проводку в небыстром темпе - при охоте за щукой медленно продвигающаяся вперед приманка всегда имеет явное преимущество.

Здесь нужно сказать пару слов о методах анимации тонущей версии «Рудры», которые в корне отличаются от проводки одноименного суспендера, а тот нужно проводить только жестким злым «твичем», иначе он не будет показывать на «глайде» бока и поклевок будет в разы меньше. Тонущую версию развернуть «твичем» гораздо легче, и чтобы она совершила «глайд», требуется выполнить лишь легкую потяжку. Правда, проход в сторону Rudra S делает не такой широкий, как суспендер, но это тоже хорошо для неактивной щуки, которая не очень жалует минноу-широкоходы. Во время «глайда» эта модель всего лишь пару раз явственно качает боками - сильного «роллинга» у нее нет, но, опять-таки, неактивной и среднеактивной щуке этого и не нужно, а активная и вовсе не обращает на такие нюансы внимания.

Но вернемся к нашей проводке. Мы остановились на том, что воблер погрузился примерно до двух с половиной метров: выполняем пару легких «твичей», вполне достаточных для того, чтобы минноу совершил проходы влево - вправо - и даем паузу. Я в большинстве случаев при ловле на Rudra S на чистом глубоком месте делаю паузы по 5 секунд, но эта величина зависит, как всегда, от конкретных условий - глубины в месте ловли и активности рыбы, под настроение которой мы и стараемся подстроиться.

Вот в таком ленивом темпе и ведем воблер: две потяжки - длинная пауза, потяжки - опять пауза. Во время остановок в проводке приманка постепенно опускается всё глубже - и, наконец, начинает чиркать по дну.

Тут можно слегка приподнять воблер повыше, парой-тройкой быстрых «твичей» поднятым вертикально удилищем выводя его немного наверх (но лично я так не делаю - просто немного сокращаю длительность пауз). Так можно пробивать глубины до шести, даже до семи и более метров - всё зависит от того, насколько вы терпеливы, чтобы подождать, пока воблер погрузится на заданный горизонт.

Вообще, большие глубины намного удобнее облавливать тонущим минноу, чем глубоководником с большой по площади лопастью: тонущие приманки в основной своей массе снабжены лопастью SR и намного проще поддаются рывковой проводке. Тогда как диповый минноу, плавающий или суспендер - неважно, требует отточенной техники проводки и постоянного контроля над ней. Да и упористость у многих моделей настолько велика, что требует применения мощной снасти.

Как видите, имея в коробке всего 3 - 4 тонущих лопастных воблера с разной скоростью погружения, мы вполне можем облавливать практически любой водоем - это и есть самое настоящее приближение к универсализму. По неактивному хищнику тонущие лопастники тоже работают просто замечательно: паузы до 5 - 7 секунд (а с более медленно тонущими моделями иногда и свыше десяти) провоцируют на поклевку самую пассивную рыбу - проверено на рыбалке и не раз.

Пищу для размышлений этот материал точно даст, а это самое главное: кто-то попробует половить на такие воблеры, кто-то просто возьмет на заметку - в этом и заключается самый главный смысл обмена полезной информацией по ловле спиннингом. В любом случае, поэкспериментировать на рыбалке всегда полезно, ведь эксперимент заставляет относиться к нашему любимому увлечению творчески.