Судак в устье Волхова. Что делать, если не клюет Максим Перов | 6 июня 2018 г.

Каждое лето, примерно с середины июня и весь июль, в устье Волхова (фото 1) активно клюет некрупный судачок. Тут идеальное место для обучения джиговой ловле, т.к. поклевок обычно бывает много, зацепов - практически нет, а если и случаются (два-три за рыбалку) - обычно легко снимаются, ведь ловля-то лодочная, достаточно сняться с якоря и зайти с другой стороны. Однако бывают ситуации, когда судак объявляет забастовку и не клюет. Что делать в таком случае? Попробую разобраться с этим вопросом, благо опыта мне не занимать, джигую судака в устье Волхова больше десяти лет.

Судак может стоять как в самой реке, напротив Старо- и Новоладожского каналов, так и непосредственно в устье, у выходных бакенов. Это немаленькая акватория, там только в длину 4 км, а если учесть, что при слиянии с Ладогой начинается расширение устья, так получается и вовсе как большое озеро.

Начинать облов я советую с первых выходных бакенов. Там судак есть практически всегда. Другое дело, что об этом месте знают все, и оно весьма запрессингованное. Подходим, якоримся метрах в тридцати от бакенов, чуть левее фарватера, и для зачина кидаем прямо в фарватер.

Груз там требуется 14 - 15 г. Приманка - средних размеров виброхвост (я сперва использую Mystic Tasty Bleak – фото 2) или твистер длиной 7 - 8 см (я в начале рыбалки ставлю желтый Relax - фото 3). Так вот, покидали в русло, сделали забросов пять, если поклевок нет - приближаемся к левому свалу. При облове нижней его части можно оставить ту же головку в 14 г, а если поклевок всё равно нет, то уменьшаем груз до 12 г и ловим с более длинной паузой.

Кстати, о параметрах джиг- головок. Как известно, выбор массы головки зависит много от чего, но в частности - от толщины шнура. Так вот, я ловлю с «плетенкой» Power pro 0,1 мм, и все приведенные в этой статье массы джиговых головок - именно под этот шнурок.

Итак, продолжаем. Если поклевок в нижней части свала нет, несмотря на уменьшение массы груза, облавливаем среднюю часть свала, там уже нужны головки около 10 г. Подниматься еще выше на полив я считаю нецелесообразным. Там можно иногда хорошо половить окуня на «Отводной поводок», но это выходит за рамки тематики нашей статьи.

Если и в средней части свала поклевок нет, то поднимаем якорь и смещаемся по течению метров на 30 - 40, т.е. примерно на дистанцию заброса. И повторяем всё те же действия: облов русла, нижней части свала, средней части свала. Никогда не забываем на каждом этапе предельно уменьшать груз, чтобы предложить судаку максимально долгое вертикальное планирование приманки.

Таким образом, не спеша (левый свал между первыми и вторыми бакенами - перспективное место, ему стоит уделить время) доходим до второй пары бакенов. Если поклевок за всё время так и не случилось, оставляем левый свал и переходим фарватер, заходим справа от правого бакена и якоримся вот в этой точке: N60 08.580 E32 20.574 (GPS-координаты). Здесь каменистая гряда, нерестилище судака, на котором он частенько задерживается после окончания брачных игрищ.

Мы уже прилично отошли от реки, пространство вокруг широкое, а течение слабое. Поэтому может возникнуть проблема: в устье волна, лодку качает, но поскольку ловим мы на слабом течении, нужны легкие головки – 8 - 10 г. С такими кончик спиннинга отыгрывает при касании дна совсем слабо (мы же не ловим ладожского судака на тонкий ультралайтовый хлыстик, не правда ли?) - и могут возникнуть проблемы контроля за правильной ступенчатой проводкой. В этом случае я предлагаю два выхода: либо перейти на «Отводной поводок», либо ловить на спиннинг со вклеенной мягкой вершинкой. Я обычно выбираю второй вариант.

Здесь облавливаем лодку со всех сторон. Если волна и ветер очень сильно мешают, можно утяжелить груз до 12 г, но помните, что пауза при этом становится совсем короткой. Эту точку многие знают - и обычно она плотно проловлена. Поэтому здесь я применяю такие не совсем привычные для питерского джигита приманки, как поролоновые «рыбки» (фото 4). Всё-таки поролон ведет себя в воде совсем по-иному, нежели силикон, поэтому иногда удается добиться поклевки на него даже на сильно выбитом месте.

Идем дальше. После вторых бакенов русло реки уже практически отсутствует, глубина практически ровная, однако судак нередко держится и там. Здесь я предлагаю поставить парочку глубоководных воблеров и поискать судака с «дорожкой». Как только случается поклевка, бросаем якорь и облавливаем это место джигом. Но, вообще-то, пространство за вторыми бакенами - это царство троллингистов, а почти полное отсутствие рельефа дна делает облов этого участка джигом малоинтересным и вряд ли эффективным.

Если у бакенов мы так и не добились поклевки, заводим мотор, даем полный газ и возвращаемся в реку. Встаем напротив протоки Волховец (со стороны микрорайона Загородье) так, чтобы пространство протоки было видно насквозь с нашей точки, а глубина под лодкой составляла около шести метров (думаю, не стоит говорить, что эхолот на этой рыбалке обязателен). Встаем и облавливаем пространство вокруг лодки, кидая и по течению, и к берегу, и в сторону русла. Разве что против течения я никогда не забрасываю, потому что джиговая проводка по течению - сомнительное занятие, по крайней мере, мне никогда не удавалось получить поклевку при таких экспериментах.

Здесь нужны грузы 16 - 18 г. А поскольку у вторых бакенов мы ловили на 8 – 10 г, становится ясным, что на этой рыбалке в лодке должно быть два оснащенных спиннинга с разными тестами. У меня это Salmo Elite Micro Jig, модель со вклеенной вершинкой (отчего её производитель и назвал «микроджиг», а на самом деле бланк там достаточно мощный). Вторая снасть - Shimano Nexave 10 - 30 г, это для ловли в самой реке.

Ладно, со спиннингами разобрались, продолжаем пытаться поймать судака. Если на точке напротив Волховца поклевок нет, идем вверх против течения, бросая якорь через каждые 30 - 40 м. И так до самого Староладожского канала. Надо сказать, что здесь вам будут попадаться участки с ракушечником, поэтому оснастку с «чебурашкой» и двойником, которая оптимальна во всех других местах, стоит заменить на джиг-головку - зацепов будет меньше.

Зацепы на Волхове, как я уже писал в самом начале статьи, обычно не мертвые, их можно снять, подняв якорь и перейдя на противоположную сторону. Но проблема в другом: если зацеп произойдет на ракушечнике, об острые края раковин порежется шнур. Поэтому в реке ловите всё-таки с джиг-головкой. Они могут понадобиться вплоть до 30 г, если северный ветер разболтал реку и лодку изрядно качает. На тихой же воде проводку обычно видно с головками до 25 г.

А теперь - несколько общих для всех мест хитростей. Полезно бывает протащить приманку по дну около полуметра, выдержать паузу в пару секунд и затем продолжить ступенчатую проводку. Иногда судак любит резкий отрыв приманки от дна - и тогда стоит подбрасывать её спиннингом, а не вращая катушку. Некоторые при бесклевье переходят с джига на «Отводной поводок», это действительно повышает шанс хоть что-то поймать, но я не сторонник этого. Дело в том, что судачок в устье Волхова и так некрупный, а на «Отводник» садятся совсем уж прозрачные пикали. И, наконец, не забывайте про «поролон», переход на него порой дает просто удивительные результаты - и поклевки начинаются там, где с силиконовыми приманками было совсем глухо.

И наконец. Отпускайте волховского судачка, он и так в последние годы сильно измельчал. За день вам, скорее всего, влетит пара-тройка особей под килограмм, вот их и возьмите на сковородку. К тому же, отпуская мелочь, мы соблюдаем правила рыболовства, ведь минимальный размер судака должен быть 40 см, а это около 800 г.

Ну вот, всё что знал, рассказал. Ни хвоста ни чешуйки вам, уважаемые рыбаки и рыбачки!