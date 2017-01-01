Судак на Ладоге. Что делать, если не клюет Максим Перов

Каждое лето, начиная со второй половины июня и примерно до конца июля, на южном побережье Ладожского озера наступает сезон ловли судака. Поохотиться за крупным черноспинным хищником выходит множество рыболовов. Основной метод ловли – «дорожка», самые ходовые приманки - разнообразные воблеры.

Просторы Волховской и Свирской губы бороздят как надувные лодки, так и большие катера. И почти у всех клюет, однако уловы сильно отличаются - от двух-трех рыбин за ночь до нескольких десятков. Расскажу о нескольких своих способах выхода из ситуации, когда судак почему-то не желает брать.

Поиск судака

На огромных пространствах Ладоги самое главное - найти судака. Я вижу три основных метода поиска: с помощью эхолота, по скоплению лодок и, самое верное – «звонок другу».

Судак, как известно, рыба стайная, поэтому распределена по акватории очень неравномерно. В его поиске сильно поможет эхолот, ведь он покажет не только самого судака, но и стаи кормовой рыбешки, возле которой обычно держится хищник. Если на экране прибора после долгой тишины замелькали символы мелкой рыбы, не уходите с этой точки, даже если сразу поклевок нет. Обойдите стаю мелочи по периметру, пересеките ее несколько раз в разных направлениях. Если где-то пойман первый судак, точку нужно сразу занести в навигатор - и затем ходить возле нее.

Если вы заметили скопление лодок, которые упорно облавливают небольшой участок, можно присоединиться к ним. Но только ни в коем случае не стоит залезать «в толпу». Тут действует то же правило, что и зимой при ловле со льда: ориентироваться на скопление рыбаков можно и нужно, но держаться следует немного в стороне. Тогда появляется хороший шанс найти свою, пусть и небольшую стайку судака. А потом половить спокойно, не рискуя сцепиться своими «дорожками» с чужими или же намотать чей-то шнур на винт мотора.

Эхолот и поиск скоплений рыбаков - это хорошо, но еще лучше, когда одновременно с вами на рыбалке есть товарищи, с которыми можно делиться информацией о клеве. Если на воде есть дружественные экипажи, стоит разойтись подальше друг от друга и искать судака несколькими лодками. Как показывает практика, это самый действенный способ. Разумеется, если вы нашли стаю, не забывайте сразу же позвонить друзьям и сообщить им координаты.

Заглубление воблеров

Если судак по ряду признаков найден, но поклевок все-таки нет, нужно выяснить глубину, на которой он держится. Обычно при ловле над глубинами 10 - 15 м судак держится поверху, в горизонте от полутора до пяти метров. Поэтому нужно иметь достаточный ассортимент воблеров, позволяющий подать приманку на нужную глубину. При подборе приманок ставьте на один спиннинг совсем мелководный воблер - с заглублением метра два (например, плавающий Rapala Shallow Shad Rap длиной 7 см – фото 1), а на второй спиннинг - глубоводник (к примеру, Rapala Down Deep Husky Jerk 10 см – фото 2). Кроме того, заглубление воблеров можно изменить, отпуская их дальше от лодки или, наоборот, подматывая ближе. Также глубина проводки зависит от скорости лодки - чем быстрее ход, тем глубже идут воблеры.

Тип воблера

Если все равно клыкастый отказывается клевать, а на лодках неподалеку то и дело машут подсаками, нужно подобрать правильную приманку. Если уже пойманы первые судаки, обратите внимание не только на глубину, на которой они взяли, но и на тип воблера. Клыкастого хищника чаще всего ловят на шэды и минноу, а воблеры-толстяки, т.е. фэты, судак любит меньше. Если поклевки происходят на минноу, то и на второй снасти замените воблер на приманку того же типа. Еще один вид воблеров, встречающийся и среди шэдов (фото 3, Rapala Jointed Shad Rap), и среди «минношек» - это составники. Их обязательно нужно иметь в арсенале и пробовать предлагать судаку. У них более активная «игра», чем у односоставных воблеров, и нередко судаку это нравится.

Скорость лодки

Если у вас нет поклевок на давно проверенные приманки, а у других ловится, попробуйте поэкспериментировать со скоростью хода лодки. Если ваш двигатель хорошо настроен, он должен держать самые малые обороты и не глохнуть. Это порой пригождается, ведь клыкастый иногда любит очень медленную проводку – со скоростью где-то 2 км/ч, например. Самая же рабочая скорость - это 3,5 - 4 км/ч, но иногда судак лучше берет при быстрой проводке при скорости до 5 км/ч.

Разумеется, чтобы контролировать скорость хода, нужен навигатор, при контроле на глазок можно сильно ошибиться. Впрочем, навигатор при ловле судака вдалеке от берегов нужен по-любому, ведь это средство безопасности, позволяющее спокойно вернуться на базу в дождь или туман, когда видимость сильно понижена.

Размер приманки

Если нет поклевок или их очень мало, смена размера воблеров порой творит настоящие чудеса. Ведь иногда клыкастому хищнику нужны 5-сантиметровые малютки (фото 4 - Duel hardcore), а на другой день он хорошо отзывается на увесистые 14-сантиметровые минноу. Вообще же, важно подобрать размер, который совпадает с кормовой базой судака. А еще нужно помнить, что воблеры типа шэд при одинаковой длине с минноу выглядят крупнее, поэтому не стоит перебарщивать, ставя рапаловский Super Shad Rap (фото 5). Он хоть и имеет в длину 14 см, но этот воблер – настоящий великан для судаков типичного ладожского размера (а это 1 - 2 кг), и вряд ли он их привлечет.

Впрочем, если вы готовы смириться с долгим отсутствием поклевок ради шанса поймать по-настоящему трофейного судака, то можно поэкспериментировать и с очень большими приманками.

Вариации проводки

Внесение разнообразия в проводку приманок зачастую помогает значительно улучшить клев, особенно когда судак капризен. Многие считают, что неравномерная проводка возможна только в спиннинге, а «дорожечник» обречен вести свои воблеры ровно с той скоростью, с какой идет лодка. На самом деле это не так. Во-первых, можно, держа спиннинг в руках, время от времени совершать потяжки. Во-вторых, имеет смысл играть румпелем мотора, периодически то прибавляя, то убавляя газ. Часто это приносит поклевки, когда малоактивный судак идет за воблером, но не решается на атаку.

Цвет воблеров

Я не случайно поставил этот раздел в самый конец статьи, поскольку по моему опыту цвет приманки - не самое главное при ловле судака, да и других рыб тоже. Гораздо важнее найти рыбу и подобрать заглубление воблеров. Но если все-таки судак категорически отказывается брать, когда у ваших товарищей поклевки есть, и вы уже расспросили их по телефону обо всех нюансах ловли и безуспешно применили их, можно вспомнить и о цвете приманок. Здесь я не буду особо оригинален, сказав, что предпочитаю на Ладоге три основных расцветки – «огненный тигр» (fire tiger – как на фото 3), «голубая спинка» (silver blue – как на фото 4) и красноголовик (red head – как на фото 2).