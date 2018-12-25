Судак и раттлин навсегда меня поймали в сети Алексей Коломиец | 25 декабря 2018 г.

Если сразу начать разговор про ловлю судака со льда на раттлины, то нужно непременно подтянуть еще и тех «пингвинов», которые ловят судака по старинке - на мормышку с мальком. Я уверен, им тоже это должно быть интересно, поскольку сам долгое время ловил на малька и считал, что лучше приманки в этом виде ловли более не существует. Я и сейчас думаю, что малёк, особенно тюлька, судаку нравятся по определению.

Судак даже стоячую мормышку с мальком кушает, а вот на неподвижный раттлин – вряд ли его поймать можно. Но вот случилось так, что я давно уже не покупаю мальков; не ловлю их впрок, как когда-то; не храню их в холодильнике, как бывало. Я подсел на вибы.

Главное – начать

Сначала я - как и все, кого я знавал - ловил судака на малька. Ловил долго. Самого крупного - на 6 кг - поймал на Дону чуть ниже Калачёвского моста именно на малька. Чаще всего за судаком ездил на Дон. Я даже искренне считал, что судака только зимой и можно целенаправленно ловить удочкой. Но затем тотальное увлечение джиговой ловлей в корне поменяло мое отношение к судаку.

Мне захотелось экспериментов. Мне стало интересно, насколько меньше поклевок у меня будет, если вместо малька я буду насаживать силиконовую приманку. Статистика показала, что особой разницы нет. Поклевок у нас с товарищем случалось примерно поровну.

Размер улова зависел только от везения - кто раньше находил судака, тот и делал результат. Но в это же самое время мое увлечение безмотыльной ловлей не пускало на Дон за судаком. Мне тогда казалось, что с судаком – всё ясно: буришь лунки, ищешь рельеф, затем исследуешь дно в поисках клыкастого – вот, собственно, и всё. А вот «безмотылкой» рыбу и ищешь, и уговариваешь! Это более интересно.

Ну а после того, как пару раз при ловле лещей я на «безмотылку» поймал судачков – решил снова поэкспериментировать с большими «Чертями». Судачьи места я знаю, большими «Чертями» обзавелся. Снова начались эксперименты, снова сравнительная статистика всё с теми же товарищами, кто продолжает ловить на малька. И вы знаете, я не стал ловить больше, но ловить судака мне было интереснее! Мне начало казаться, что я действительно его уговариваю! Берши начали ловиться чаще. А в дни, когда судак капризничал – я на «Чёрта» делал неплохой результат. И пока я собирал статистику, как-то незаметно пришла мода на раттлины, то бишь вибы. Изначально мне не нравилась ловля на балансиры и блесны.

Стоять и дергать железяку мне было как-то скучно. Казалось, всё зависело только от настроения судака. «Если берет – значит, на всё берёт. А если не берёт - тут хоть тресни». Так говорили старики.

Первые поимки, первые откровения

Случилось это на Волгоградском водохранилище. Как только на «Чёрта» увидел поклевку, я разбурил «пятак» и ходил по лункам с этим рогатым. Ловил бершей и мелких судачков. Догнал счет до четырех штук. У тех, кто ловил на малька – рыбы почти не было. Они жаловались, что кто-то «ворует» малька, поклевки - в виде прикусываний. Реализация очень слабая. И у меня поклевки были «вороватые», но при холостой поклевке я не вынимал снасть, а продолжал ловить - и иногда получалось доловить проказника.

Вот тут я и решился на эксперимент. Бурю 5 лунок, прохожу их с «Чёртом», следом прохожу эти же лунки с раттлином. Затем – наоборот: свежие лунки облавливаю раттлином, а потом по ним же хожу с «Чёртом». Опять поклевок примерно поровну. Но зато какие поклевки были на вибы! Их можно сравнить с поклевкой на джиговый спиннинг - что называется, в лоб!

И еще у меня получалось долавливать судака после нереализованной поклевки! А это, собственно, как раз то, к чему я стремился, ловя «Чёртом», только теперь увеличивались шансы, что клюнет крупная рыба. Ведь любой виб изначально больше «Чёрта» по размеру.

И пошло-поехало

Новый тип приманок, новые удочки, новые методы ловли – это всегда интрига, это всегда интересно. Первое, с чем я столкнулся – это разница в используемой леске. На привычный «монофил» не так слышно «рычание» раттлина при взмахе. Да еще кивок из пружины ворует вибрацию. А как без кивка ловить, если я почти всю сознательную жизнь с ним ловил?! Кивок помогал качать мормышку с мальком или «Чёрта» на одном месте и фиксировать самые осторожные прикусы и контакты.

Со шнуром, конечно, всё происходит гораздо ярче и понятнее. А поклевки – ну просто бомба, как любит выражаться моя молодежь. Но одно дело качать мормышкой, другое - делать взмахи. Короткий удильник с мощным несгибаемым хлыстом из стеклопластика уже не подходил для ловли на вибы. А как только я обзавелся более длинным удильником – надобность в кивке совсем отпала. Поклевки я не столько видел, сколько ощущал. Ну и работа виба чувствовалась в разы лучше.

Только вот есть одно но. Как судака тащить? «Плетенку» руками – порезаться можно. Сматывать её на проводочную катушку – та еще морока. Я по привычке наматывал шнур на руки «мельницей». Через год подсмотрел у товарищей простой способ. Оказывается, достаточно поставить более толстый шнур - и это решает все проблемы. И руками его тащить можно, и путается на ветру меньше. Сейчас подумываю купить специальную «плетенку» для зимней ловли, которая как-то спекается и меньше впитывает воду – соответственно, и мерзнет меньше.

А пока я обхожусь так. Если очень холодно – ловлю на «монофил» с катушкой Stinger Arctic Char XP. В принципе, меня всё в ней устраивает, но сейчас появилась новая модель Stinger ForceAge Ice SRL FAI65, которую буду испытывать в нынешнем сезоне. Если погода позволяет ловить на безынерционную катушку – ловлю на шнур 10 - 15 lb. Безынерционная катушка у меня Penn Battle-II 1000. И по размеру она подходит, и корпус у неё крепкий.

Ну а третья удочка - с зимней катушкой «Нельма» и толстым шнуром. Поводок я никакой не ставлю. К шнуру привязан карабин с застёжкой и всё. Щуки у нас практически нет. Использование флуорокарбона я пока ставлю под сомнение.

Искать или уговаривать?

Изначально, я действовал, как и многие мои знакомые судачатники. Чем больше лунок буришь – тем солидней улов, больше шансов попасть судаку под нос, больше информации о рельефе дна. Однако в прошлом году я стал больше уделять времени на уговоры, чем на поиск активной рыбы. Мне всегда не давал покоя один вопрос: куда девается судак с уловистого места? Ведь маловероятно, что его всего выловили. Водохранилище - огромное, но ведь свято место пусто не бывает - интересный рельеф должен интересовать хищников!

Ну и практика ловли на мормышку с мальком засела в мозгу так, что спорить с ней очень трудно. И вот начинаешь понимать, что судака можно доловить, не меняя или поправляя малька. Осознание того, что судака получится спровоцировать на поклевку игрой приманки, что не раз случалось – всё это заставляет облавливать разбуренные «пятаки» более тщательно. Ведь и раттлинов теперь стало больше.

Хочется половить и на Shimano Exsence Salvage Solid, и на Madness Shiriten. А потом перепроверить эти же лунки хвалёным LC LV-500. Но вся эта смена приманок происходит потом, когда не сработали проверенные раттлины. Своих любимчиков я, конечно же, назову. Но должен предупредить, что у каждого судачатника есть свои обожаемые вибы, и спорить с ними на эту тему, а тем более разубеждать – бессмысленно.

Я думаю, в этом виноват не рыболов или уловистая приманка. По большей части в этом виновен Его Величество Случай. Вот если я пережил бешеный удар на раттлин German Bay Vibe – я так и буду на него ловить чаще, чем на остальные. И каждый раз ждать именно ту, точно такую же бешеную поклевку! Ведь судак был килограммов на 7, не меньше! Если в самый отвратный клев я за весь день увидел только одну поклевку и поймал судака на Kaidzu (тоже от German), то он становится разведчиком номер один. А если вдруг включили течение и привычные вибы уже до дна не достают – тогда нужно утяжеляться, и я ставлю Usami Daiba или Vertigo – это у меня тяжелая артиллерия. Все любимчики разловлены и каждый раз подтверждают свою репутацию уловистости.

Вообще, рабочие глубины на Волгоградском водохранилище - от 10 до 16 - 18 м, поэтому раттлины массой менее 16 г редко используются. А тяжелые вибы не у всех брендов есть нужной массы. Сам я к брендам отношусь весьма сдержано. «Игра» самой приманки – не сказать, что какая-то вычурная. Смотрел я на «игру» вибов с помощью подводной камеры Calypso на рабочей глубине 14 м - ничего интересного. Раттлин дергается вверх, затем падает в ту же точку с небольшим отклонением – вот, собственно, и всё.

Ну да, «рычит» при резком взмахе. Видимо, еще стучит, если приманка с шумовой капсулой. Многие говорят, что виб еще как-то хитро планирует – не верю. На глубине 15 м любой шнур в толще воды так тормозит, то никакой раттлин боком не спланирует при падении. Я до сих пор убежден, что мы ищем не судака, а именно активного судака. На лунках, где недавно поймали несколько клыкастых – судак остался, просто не хочет ловиться. А как не проверить это предположение?

Разбуренный «пятак»

Так я называю место, где лунки насверлены часто. Сразу видно, что кто-то что-то тут ловил. Как правило, рельеф на этаких участках интересный. Но буришь свои 10 - 20 лунок, а поклевок нет. Судак ушел? Практика показывает, что нет! У меня не раз бывало, что от безысходности дергаешь вибом в одной лунке, паузы делаешь всё больше, а сам погружаешься в раздумья – куда идти искать судака? И тут, вдруг, бац! Поклевка! Оказывается, здесь он, никуда не ушел! Просто игнорировал всё, что ему предлагали.

Однажды взяв это на вооружение, я решился на отважный шаг - посвятить весь день одному месту и никуда не ходить. Заодно проверить совет одного знакомого рыболова, который уверял, что при вялом клеве нужно судака «раздраконивать». Качать вибом на одном месте, делать паузы, снова покачивать. Затем делать взмах. В общем, поменьше взмахов и побольше пауз и покачиваний. И вы знаете, на первой же рыбалке это сработало! В тот день я никуда и не ходил более. Ловил на своем изученном рельефе и уговаривал, уговаривал, уговаривал.

Иногда плавно покачивал, иногда как бы встряхивал раттлин. Мысленно считал до пятнадцати секунд, затем делал взмах - и снова ждал 15 секунд. Уж не знаю, с какой другой приманкой так можно мудрить, но с вибами это работает.

Еще есть разница в игре вибом – это «рычание» на широких взмахах и на коротких. Не все вибы вибрируют при коротких взмахах. Ну и еще некоторые раттлины имеют обыкновение чаще остальных путаться. Вот тут как раз и важна чуткая снасть, чтобы точно понимать, не спуталась ли приманка. Обычно при обработке очередной лунки я опускаю виб на пару метров, делаю взмах. Если «рычит» – значит, опускаю дальше. Чтобы не получилось, что на большой глубине при взмахе я не услышу желаемого «рычания».

Ловля выше головы

Не буду стараться формулировать причины, толкнувшие меня ловить судака выше от дна - это всё проклятые эксперименты. Когда зарёкся ловить на одном месте, когда придумал сам себе, что судак подо мной и просто капризничает – невольно начинаешь изощряться с проводкой. И вот как-то раз в той лунке, где уже подъемов 5 - 7 судак себя никак не проявил, я возьми, да подними виб до уровня глаз.

Делаю три взмаха с паузами. Затем поднимаю выше головы. Ровно настолько, чтобы кистью руки можно было еще взмах сделать. И вот тут, после первого же взмаха, следует мощная поклевка! Это что получается? Судак стоит выше дна на пару метров? Странно это, ведь первые судаки были пойманы исключительно около дна. Продолжаю эксперимент, прохожу по уже обловленным лункам, ловлю «выше головы» – и снова вижу поклевку! Когда я работал мормышкой с мальком, я никогда так высоко судака не ловил. А тут – на тебе, откровение! Мне, как безмотыльщику, в принципе это понятно. И еще более понятно стало благодаря всё той же подводной камере Calypso.

Около дна в инфракрасном режиме дисплей показал какую-то взвесь, которая плыла по течению. Что это и почему плывет – знать не знаю и ведать не ведаю. Может, где-то выше по течению сети проверяли. Но интересно, что в более высоком горизонте такой плывущей взвеси не наблюдалось. Насколько выше – я не догадался вычислить. Но это и не важно. Главное – судак может стоять над этой аномалией. Как бы на границе чистого и не очень чистого горизонта. И не факт, что это продолжается весь день.

Поклевки случались в одной лунке как высоко над головой, так и около дна спустя пару часов - и наоборот. Ну и, конечно же, облавливая одно место, экономишь очень много времени. Мы по водохранилищу ходим по 2 - 4 км. Как от берега, так и между уловистыми местами. Это время можно потратить именно на ловлю, причем в заведомо уловистом месте. Я не призываю рыболовов изменять своей тактике поиска судака, а просто взять на вооружение – вдруг пригодится.

Раттлин интригует не по-детски

На момент откровений, что я написал выше, Волгоградское водохранилище еще не замерзло. Но тема ловли на раттлины со льда уже имела старт на замерзших ериках Волго-Ахтубинской поймы. Разумеется, вибы я использовал более мелкие. Мне было дико интересно, будет ли ловиться судак там, где он брал осенью на джиг. То есть, вместо того, чтобы ловить на балансиры, я стал ловить на раттлины.

Эффект – налицо: вибы отсекают мелкого окуня, а вот по судаку и щуке поклевок больше и все они злее, чем на балансиры. Опять был поиск раттлинов, которые «рычат» на коротком взмахе. Уже парочку таких вычислил в своей коробке. Это как раз те вибы, которые легковаты для водохранилища. Но, чувствую, это «пахнет статьёй», как говорил один знакомый автор. Но даже на ерике при ловле на раттлин меня постоянно преследует одна и та же мысль – ща как дернет! И два раза мне кто-то разогнул руку в локте. А зима еще вся впереди…