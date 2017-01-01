Способы предварительной разведки места ловли. Изучение сектора ловли фидером Андрей Чепурный

В предыдущей статье цикла мы с вами подробно рассмотрели один из самых точных и достоверных способов изучения рельефа и структуры дна водоема, а также научились составлять подробные карты сектора ловли, по информативности ничуть не уступающие картам, составленным с помощью эхолота.

К слову, об эхолотах: мы рассматривали несколько вариантов изучения сектора ловли с их помощью и знаем, что можно узнать достаточно подробную информацию о рельефе дна даже не имея лодки. Потому что существуют некоторые модели эхолотов, позволяющие привязывать свой датчик к леске (к примеру, того же фидера) и забрасывать его, как и кормушку, в место ловли. Таким образом, протащив датчик эхолота от места его приводнения к берегу, мы увидим на экране, к примеру, нашего смартфона весьма информативную карту рельефа дна. Правда, форма и размеры датчиков эхолотов (из-за довольно большой парусности) не позволяют выполнить дальний заброс, что ограничивает нас. Да и стоимость подобных эхолотов далеко не маленькая, что, в свою очередь, подталкивает рыболовов к применению более дешевых и сложных, но не менее точных способов изучения сектора ловли.

В любительской ловле рыбы никто не запрещает фидеристу применить тот же маркерный поплавок и маркерные колья для детального изучения места ловли. Возможности шнура, а также качественного углепластикового удилища дадут достаточно точное представление о структуре дна водоема - что называется «на ощупь». Далее - всё тот же метод составления карт секторов ловли, описанный в предыдущей статье. Если же маркерных поплавка и кольев нет или, к примеру, ловля будет на течении, которое, понятное дело, сместит маркерный поплавок при всплытии на какое-то расстояние от грузила (из-за чего мы получим искаженные данные о глубине в точке заброса и не сможем понять реальную картину рельефа дна сектора ловли), то следует взять на вооружение другие способы определения рельефа и структуры дна.

Наверное, не секрет, что всё те же англичане придумали весьма простые и в то же время информативные способы изучения сектора ловли фидером. Простейший из них - протаскивание по дну фидерной кормушки.

Для получения достаточно подробной информации о структуре дна лучше всего подходят металлические кормушки различных форм (фото 1) или же пластиковые, но без специальных аэродинамических крыльев (фото 2). Хорошо, если днище таких кормушек не плоское, а имеет некоторые засечки или шипы (фото 3). Если же вы всё же будете применять кормушки с теми самыми крыльями, то измеряя глубину в точке заброса, скорее всего получите искаженные данные: подобные кормушки отлично и легко всплывают к поверхности водоема при подмотке лески катушкой, что является несомненным их плюсом в условиях заросшего травой или захламленного дна водоема, но следует учесть и тот отрицательный факт, что, приводнившись, они падают на дно, смещаясь в разные стороны. Если глубина водоема невелика, это может и не вызовет больших ошибок в измерениях, но при глубинах, например, в 4 м и более при определенных условиях такое смещение вполне может достичь значения, превышающего чуть не метр. Именно из-за этого и происходит искажение истинной картины рельефа дна водоема.

Оснастка тут очень проста - как правило, кормушку для маркировки привязывают непосредственно к основной леске. Можно, конечно же, использовать и любую из классических фидерных оснасток или оснастку «Вертолет», предварительно сняв с них поводок с крючком - результат исследования дна в принципе от этого не изменится.

Множество рыболовов нередко практикуют этот метод: забрасывают оснастку, зажимают леску в клипсе на катушке, фиксируя максимальную дистанцию заброса, и медленно протаскивают кормушку по дну. Правда, очень часто при этом случаются зацепы, часто глухие, и много кормушек остается на дне. Если же дно оказывается чистым и кормушку удается легко и равномерно протащить, рыболов считает, что достаточно исследовал место. Вот только на вопрос о том, какая глубина в этом месте, он, увы, ответа не даст или скажет приблизительные (как правило - выдуманные) данные. А, как мы уже знаем, найти подобный участок дна не достаточно.

Даже если дно в водоеме практически полностью однородное и чистое, рыба будет локализироваться именно в том месте, где есть хотя бы малейшее изменение рельефа: бугорок, подъем, свал на более глубокое место - всё это может восприниматься рыбой как укрытие (за неимением большего, конечно же). Каждое нарушение монотонности дна действует на рыбу как магнит, даже если оно не превышает 10 - 15 см. Искусство заключается именно в том, чтобы найти именно такое место. От этого может зависеть, будет рыбалка успешной или нет.

Но как же определить глубину в точке приводнения оснастки, не имея маркерного поплавка? Ответ тут кроется в определении времени падения кормушки или грузила на дно. Длительность погружения кормушки - это мера глубины водоема. Скажем, кормушку забрасывают на такое расстояние, пока леска не будет остановлена клипсой на шпуле, а далее рыболов определяет время, прошедшее от удара кормушки о водную поверхность, до достижения ею дна.

Каким способом определять длительность падения кормушки – не важно. Главное лишь то, что измерение просто должно быть точным. Здесь действуют по-разному: кто-то пытается определить глубину, производя равномерный отсчет вслух или про себя, а другой - использует секундомер (к слову, в настоящее время в большинстве мобильных телефонов имеется соответствующая опция). Но секундомер измеряет точнее и его следует предпочесть.

Надо учесть еще такой нюанс: неизбежная погрешность измерения при определении глубины составляет 50 - 100 см именно в довольно мелких водоемах, где фаза падения и без того очень короткая. Чем мельче водоем, тем менее точными оказываются замеры. Общий результат тем самым бывает неинформативным.

Более точный результат можно получить, если использовать легкую кормушку - например, массой 20 г. Она падает значительно медленнее, чем, к примеру, 56-граммовая модель. Чем дольше фаза падения (при одинаковой глубине водоема), тем меньше ошибка измерения. Легкую кормушку можно забросить на расстояние примерно 30 м, тем самым исследовать ближнюю зону. Но что делать, если необходимое расстояние заброса более 30 м? Применение более тяжелых обычных и сопловых кормушек-пуль или кормушек-патронов (фото 4) не решает проблему. Как правило, такие кормушки являются «скоростными», опускаясь в воде очень быстро, что вовсе не на руку нам. Чтобы заставить тяжелую кормушку падать медленно, необходимо придать ей некоторую плавучесть, которая уравновесит ее массу в фазе падения.

На самом деле добиться такого эффекта достаточно просто. Кусочку строительного пенопласта (лучше выбрать экструдированный полистирол) придают такую форму, чтобы он точно входил в кормушку (фото 5). При этом нет необходимости изменять остальную оснастку. В начале рыбалки плавучее тело вставляют в кормушку и фиксируют леской, проволокой или любым другим способом.

После промера глубины его удаляют - и рыбалка может начинаться. Форму и массу кормушки выбирают в зависимости от расстояния ловли. Когда дистанция того требует, используют даже 60-граммовые кормушки-пули. Вот только плавучее тело здесь берут несколько большего размера, чтобы снизить скорость падения кормушки. Кусок полистирола вполне может выступать сверху из кормушки, что практически не повлияет на ее полетные характеристики (фото 6).

Таким образом, добившись правильного соотношения плавучести вставного тела и самой кормушки, можно так уменьшить скорость падения, что кормушке потребуется около трех секунд на 1 м погружения. При такой скорости падения удар о дно водоема хорошо передается через плетеную леску.

При более низкой скорости падения результат хотя и окажется точнее, но определить момент касания дна кормушкой станет намного сложнее. Это в немалой степени зависит и от характера самого дна водоема. Если дно мягкое, илистое, то измерения производить труднее, чем когда оно, к примеру, было бы галечное.

Используя данный метод изучения рельефа дна водоема при некоторой тренировке скорость падения можно снизить еще немного, в связи с чем глубину водоема удается определять с точностью до 20 см.

Итак, перед тем как забросить нашу оснастку, следует выполнить несколько приготовлений. Вновь нам понадобится блокнот для записей показаний маркера и составления карты сектора ловли. Как и в предыдущем варианте исследования дна, берем обыкновенный блокнот в клетку формата А5. В арсенале также необходимо иметь небольшую линейку, карандаш и ручку.

Отмечаем в блокноте следующее:

название «Основная карта»;

дата рыбалки;

название места или сектора ловли.

Далее, как и в прошлый раз, рисуем систему координат, а затем определяем и наносим на карту внешний вид противоположного берега с выделяющимися ориентирами на нем. В нашем случае это будут несколько ив, растущих на побережье, и сижа, которая также очень четко выделяется на фоне берега (фото 7). После чего рисуем наш базовый лагерь (другими словами - место установки рыболовной платформы или точку, где будем устанавливать наш фидер) и несколько ориентиров возле него (фото 8), что может нам помочь в дальнейшем, если мы захотим порыбачить тут когда-нибудь еще.

Делаем один - два пробных заброса в сторону наших ориентиров (желательно изначально забросить оснастку с обычным грузилом-пулей без каких-либо выступов на нем, чтобы определить возможное наличие коряжника под водой без риска оторвать груз). Все полученные данные переносим на основную карту (фото 9). Цифрами 1, 2, 3 и 4 обозначены номера планируемых забросов нашей оснастки с кормушкой.

Следующим шагом мы рисуем вспомогательные карты для каждого из забросов по отдельности. На каждый маркерный заброс (по направлениям) отводим отдельный лист блокнота. Для примера мы детально разберем составление одной из таких карт. Итак, на следующей странице блокнота аналогично рисуем систему координат. Это будет карта заброса №1 (помечаем это на правой странице вверху). В свою очередь, все остальные будут созданы аналогично ей. Подобно картам, составляемым по результатам изучения сектора ловли маркером в предыдущей статье, на оси Y у нас будут располагаться значения дистанции заброса (в метрах или футах - кому как удобнее), а на оси Х - глубина в точке заброса, представленная в секундах.

Теперь пришло время для детального изучения сектора ловли. Меняем обычное грузило на кормушку с полистиролом и приступаем к маркировке. На практике я обычно сперва промеряю место ловли с интервалами приблизительно в 5 м и наношу значения времени падения кормушки в секундах на систему координат (фото 10). Когда нахожу интересное место, растр уточняю. Ошибка измерения будет тем меньше, чем больше раз удастся промерить и измерить ту самую дистанцию. Средний показатель тем больше приблизится к точному результату, чем чаще будет производиться измерение (фото 11). Возможно, процедура представляется несколько усложненной, но после некоторой тренировки она осуществляется очень легко.

Как видите, карта сектора ловли становится достаточно понятной и без точнейших промеров глубины каждой точки маркерным поплавком (фото 12). На самом деле длительность падения кормушки оказалась намного важнее, чем показатели глубины в футах, метрах или сантиметрах. Мне всё равно, будет ли место ловли иметь глубину 3,8 или 4,2 м, если я уверен, что выбранная мною точка находится в углублении, которое выделяется на фоне монотонного рельефа водоема вблизи нее. Таким образом, мы можем достаточно просто, относительно быстро и не менее понятно составить подробную карту сектора ловли с помощью фидерного удилища и кормушки.

На течении данный метод изучения рельефа дна водоема будет достаточно точно работать, если скорость течения окажется незначительной, а кормушка - сбалансированной так, чтобы она тонула в среднем примерно один метр за секунду. При более медленном погружении или при сильном течении нашу кормушку будет сносить очень далеко и мы не получим достоверной (даже приблизительно) информации. Что же касается применения подобных методов на соревнованиях по фидерной ловле, то ни один из вышеперечисленных способов (маркер и кормушка с полистиролом) не допускается к применению.

В целом решение данного вопроса кроется в применении специальных маркерных грузов в фидерной ловле (фото 13). Их на сегодняшний день выпускается огромное количество разными фирмами-производителями. Грузила имеют различную форму, цвет и массу. Отливаются из свинца. Конечно, при желании их можно изготовить и самому, если сделать форму и залить в нее расплавленный свинец. Самодельные грузила не будут отличаться какой-либо сверхчувствительностью или надежностью от тех, что мы можем купить в магазине, но стоят в разы дешевле, учитывая тот факт, что мы так или иначе часть их оборвем на бровках, усеянных острыми ракушками, или же в коряжниках. Важно лишь, чтобы форма грузила была правильной.

Наиболее распространенная и лучшая форма маркерного груза – булава (фото 13А). Это классическая форма маркерного грузила, которая обеспечивает максимальную чувствительность при маркировке. Ее удлиненное тело препятствует перекатыванию груза и, как следствие, перекручиванию основной лески (в отличие от формы «мина» - фото 13Б), а выступы (шипы) обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью дна. Как правило, данная форма маркерных грузил позволяет использовать их на дистанциях до 90 - 120 м - в зависимости от массы грузила и рабочей снасти.

Еще существует линейка специальных дальнобойных маркерных грузил, по форме напоминающих ракету. Это достаточно тяжелые грузила массой, как правило, от трёх унций. Имеют форму пули с оперением или выступами для сцепления с поверхностью дна (фото 13В). Исходя из формы этих грузил, становится понятно, что этот тип отлично подходит для очень дальних забросов, но первый вариант лучше «пробивает» дно, обеспечивая более высокую чувствительность. Таким образом, выбор маркерного грузила становится поиском компромисса между дальностью заброса и чувствительностью маркерной оснастки.

Применимо к достаточно деликатной фидерной снасти рыболовы обычно используют маркерные грузы от 1 до 3 oz (от 28 до 85 г). Но тот факт, что груз тонет в разы быстрее кормушки, и уж тем более кормушки с полистиролом, говорит сам за себя, и для детального изучения дна водоема, фидеристу следует применять максимально легкий для конкретных условий ловли груз.

Примечательно также то, что хотя маркерный груз немного усложняет процесс измерения глубины в точке заброса, но он в разы лучше передает информацию о составе и рельефе дна «в руку» рыболову. А его применение на течении дает наиболее точную информацию, т.к. в отличие от маркерного поплавка и фидерной кормушки, маркерный груз имеет малые размеры и гладкую форму, что позволяет ему практически не смещаться в сторону под воздействием течения (имеется в виду правильно подобранному по массе грузу для конкретных условий ловли).

Процесс изучения рельефа дна сектора ловли с применением маркерного груза идентичен вышеописанному методу, в котором мы применяли кормушку. Протаскивая груз по дну водоема, мы достаточно отчетливо сможем понять его характер и структуру, а ведя учет времени, за которое маркерный груз проходит путь от поверхности водоема до его дна, мы сможем выявить все неровности и перепады глубин на нем.

Напоследок хочется упомянуть еще об одном хорошо известном способе изучения дна сектора ловли, который, кстати, постоянно используют спиннингисты - классическая джиговая «ступенька». Итак, для начала забрасываем груз на такое расстояние, на которое мы вообще в принципе сможем потом забросить кормушку с прикормочной смесью (следует учитывать, что груз летит существенно лучше и дальше). После приводнения подтягиваем леску так, чтобы вершинка согнулась, и считаем, пока груз не коснется дна, что будет очень хорошо видно по отыгрыванию (распрямлениию) вершинки. Заносим данные в простенькую табличку в блокноте (фото 14), что в дальнейшем нам пригодится. Далее делаем 3 - 4 оборота ручки катушки - и снова считаем, пока груз не упадет на дно. Стараясь каждый раз как можно более одинаково делать обороты катушкой (желательно - равное количество раз), следим за изменением счета.

Грубо говоря, увеличение счета говорит о понижении дна, тогда как уменьшение, наоборот, сигнализирует о подъеме. Явно выраженное изменение глубины, по крайней мере, мы точно не пропустим - грузило либо впечатается в бровку (возможно, это будет даже выглядеть как зацеп), либо начнет с легкостью скатываться вниз по свалу в глубину, о чем, прежде всего, просигнализирует увеличивающийся отсчет времени падения грузила. Таким образом, необходимо последовательными забросами веером обстоятельно простучать дно, пока в голове не сложится более-менее понятная карта глубин в месте ловли. Найденные интересные места желательно простучать несколько раз способами, описанными выше, а полученные данные о времени падения грузила на дно - записать в табличку для дальнейшего анализа и выбора места ловли. Еще желательно параллельно с этим записать ощущения структуры дна. Для этого возле значений времени падения грузика на дно достаточно в скобках указать: ил, твердое дно, камень, ракушка и т.п., что в дальнейшем очень поможет при выборе точки ловли.