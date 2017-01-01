Способы предварительной разведки места ловли. Часть 2 Андрей Чепурный

(Окончание, начало в предыдущем номере)

Техника изучения сектора ловли маркером

Предположим, мы остановились на небольшом участке водоема, на котором мы еще не рыбачили. Мы знаем, что основными обитателями тут являются карп и карась. Осмотрев место ловли, мы не увидели ни всплесков рыбы, ни торчащего из воды коряжника – в общем, ничего, за что наш глаз мог бы зацепиться. Следовательно, нам необходимо исследовать водоем с помощью маркера в поисках перспективной точки ловли.

Но перед тем как пускать в ход маркер, следует выполнить несколько подготовительных действий. Для записей показаний маркера и составления карты сектора ловли следует приобрести в канцелярском магазине блокнот формата А5. Лучше - с листами из серой бумаги с неяркой клеткой стандартного размера 5×5 мм, т.к. белая бумага может давать отблески ночью при сильном освещении фонарем, а яркая клетка – скрадывает внимание и делает малоэффективным применение карандаша. Также нам потребуется небольшая линейка, карандаш и ручка.

Следующий шаг – уже непосредственно на водоеме, это установка маркерных кольев. Они представляют собой две гладких алюминиевых (сейчас уже появились в продаже и графитовые модели) трубки, заостренные с одной стороны. Некоторые дорогие модели (например, маркерные колья фирмы Nash, Korda и Avid Carp) имеют бур для вкручивания в твердую (засохшую) землю и гладкие колпачки сверху (фото 1). А Preston и Avid Carp выпускают колья со скругленными вершинками, что препятствует запутыванию лески во время манипуляций удилищем. Но основное предназначение маркерных кольев - измерение дистанции заброса и настройка всех остальных снастей под эту дистанцию.

Большинство комплектов кольев включают в себя специальную измерительную ленту, шнур или капроновую веревку длиной 12 ft (3,66 м), чтобы рыболов с легкостью мог их выставить на необходимую дистанцию. Чаще всего на измерительном шнуре устанавливаются от одного до трёх фиксаторов с цветовой кодировкой, которые, в свою очередь, позволяют отмечать до трёх разных длин. Если в комплекте с маркерными кольями подобного шнура нет или вы решили сделать такие колья самостоятельно - не беда, обычного отрезка капронового шнура будет вполне достаточно. Важно только, чтобы расстояние между кольями представляло собой целое число - например, 12 или 13 ft.

Но удобнее использовать именно 12-футовый шнур, т.к. в процессе измерений такой отрезок намного легче делить съемными фиксаторами на равные участки (поэтому производители маркерных колышек дают в комплекте с ними измерительный шнур или ленту именно такой длины). Таким образом, даже если ваше удилище окажется немного длиннее - это никак не повлияет на качество измерений, но зато здорово облегчит расчеты в дальнейшем. Что касается съемного фиксатора (стопора), который устанавливается на шнур, то его можно приобрести в магазинах одежды или на рынке. Например, мне очень нравятся те, которые позволяют закрепить на себе поплавочный светлячок (на фото 2 он установлен на шнуре), что очень удобно при измерении в сумерках.

Длина маркерных кольев бывает разная, чаще всего - 2 или 3 ft. Какие выбрать - дело вкуса, скажу лишь, что короткие колья (короче 2 ft) окажутся бесполезными на берегу, заросшим травой, а сильно длинные (длиннее 3 ft) - могут создавать неудобства при сматывании на них лески удилищем.

Устанавливать маркерные колья следует в таком порядке: вначале встаем у края берега, откуда будим производить забросы. Теперь необходимо установить первый колышек так, чтобы условная линия, проведенная через точки, где стоим мы и маркерный колышек, была параллельна береговой линии. Расстояние между нашей позицией и колышком должно быть равным 12 ft. Для этого надо просто положить удилище на землю параллельно береговой линии. При этом комель кладем прямо у наших ног, а колышек установим возле «тюльпана» удилища. Далее закрепляем на установленном маркерном колышке измерительный шнур (или ленту) и отходим со вторым колышком назад, пока шнур не натянется.

Угол между лежащим удилищем и линией измерительного шнура должен быть равен примерно 60°. Затем возвращаемся в первоначальную позицию, берем наше удилище и поворачиваем его ко второму колышку. Калибруем установку колышка. Таким образом, у нас должен получиться равносторонний треугольник, в одной вершине которого стоим мы, а в двух остальных - маркерные колышки (фото 3).

Отмечаем в блокноте следующее:

название карты – «Основная карта»;

дата рыбалки;

название места или сектора ловли.

Затем рисуем привычную со школьных лет систему координат. Водоем неширокий и заброс, скорее всего, не превысит 50 м – соответственно, выбираем масштаб 1:12 ft, при котором 1 см на нашей карте будет соответствовать длине нашего удилища. При более дальних дистанциях возможного заброса рекомендуется изменить масштаб (или взять блокнот формата А4, к примеру).

Определяем и схематично наносим на карту внешний вид противоположного берега и выделяющиеся ориентиры на нём. Это может быть большой куст, ветви которого выступают над водой дальше, чем у рядом растущих, или дерево другого вида (к примеру, в среди дубового леса у воды растет одинокая береза - отличный ориентир). А может просто сижа (небольшой пляжик), хорошо выделяющаяся на фоне зарослей кустарников. Попутно рисуем наш лагерь и несколько ориентиров возле него, что может нам помочь, если мы захотим порыбачить тут когда-нибудь еще.

Далее, следует нанести точки установки маркерных кольев и точку заброса. Точкой заброса будет нулевая отметка, с которой мы начнем отсчет дистанции (условно назовем ее точкой «В») - это точка, где стоим мы (см. фото 3). Точка установки первого маркерного колышка (назовем ее точкой «А») будет впоследствии местом установки нашего род-пода, рыболовной платформы или любой другой подставки для удилища. Такое смещение точки ловли выбрано не случайно - при подтягивании маркерного грузила и промере глубины поплавком-маркером мы будем двигаться строго по линии между точкой попадания оснастки в воду и первым маркерным колышком из-за длины нашего удилища (фото 4). Поэтому следует сделать смещение точки установки удилища на расстояние, равное длине удилища - во избежание неточностей с выбранной точкой ловли. Точка «С» в таком случае будет находиться на месте второго колышка и послужит нам ориентиром при промере дистанции до места ловли.

Делаем 2-3 пробных заброса в сторону наших ориентиров (желательно изначально забросить оснастку без поплавка-маркера, чтобы определить возможное наличие коряжника под водой). На данном этапе стараемся максимально привязаться к ориентирам на местности и всё переносим карандашом на основную карту (см. фото 4). Цифрами 1, 2 и 3 обозначены номера планируемых забросов маркера.

Следующий шаг - рисуем вспомогательные карты для каждого из забросов по отдельности. На каждый маркерный заброс (по направлениям) отводим отдельный лист блокнота. Для примера мы детально разберем составление одной из таких карт. На фото 5 видно, что система координат рисуется аналогично основной карте и значения масштабов у них идентичны. Исключение составляет разве что ось измерения глубины. Для наглядности (т.к. водоем изначально неглубокий) мы возьмем масштаб 1:1. Единица измерения - всё тот же фут. Почему? Все очень просто - он соответствует отметкам на нашем удилище - и эти значения нам легче всего перенести на карту.

Теперь, вернемся к нашему равностороннему треугольнику «АВС». Что он для нас значит? Это своего рода основа, шаблон, шаг измерения глубины и определения расстояния. Именно с него мы начинаем работу по составлению карт рельефа и определения расстояния. Для этого делаем максимальный заброс маркерной оснастки по азимуту №1 (см. фото 4). Заводим основную леску под клипсу на шпуле. Становимся в точку «В», поворачиваемся боком перпендикулярно первому маркерному колышку, после чего сдвигаем удилище к нему же (параллельно береговой линии, см. фото 3) и натягиваем леску, пока маркерный поплавок не упрется в кольцо отвода. Затем, включаем рычаг системы Baitrunner и начинаем стравливать леску с катушки. Чтобы померить глубину в точке заброса достаточно выматывать основную леску равными долями, согласно отметкам, нанесенным на удилище (фото 6), и посчитать их количество. Подсчет глубины продолжаем, пока поплавок не покажется из воды. Записываем значение в блокнот, а также ставим точку на карте заброса №1 (см. фото 5).

Следующим шагом мы снова вращаем ручку катушки до тех пор, пока поплавок не остановится у кольца отвода. Затем плавным движением удилища сдвигаем груз с места и протаскиваем его от первого маркера ко второму (фото 7). Так при протяжке грузила мы определяем структуру дна, а затем, после остановки - вновь подматываем катушкой леску, при этом смещая удилище к первому маркерному колышку (важно: груз в это время лежит на дне недвижимо - его нельзя сдвигать при перемещении удилища в точку «А»). Повторяем процедуру промера глубины и наносим данные на схему (фото 8). Важная деталь: леску в клипсу заводим только один раз - в точке приводнения маркерной оснастки после того, как выбрана вся слабина и маркерный поплавок коснулся груза. Это необходимо, чтобы у нас была возможность произвести точный перезаброс с использованием клипсы для повторного маркирования и более детального изучения рельефа, если будет такая необходимость.

Далее снова натягиваем основную леску до упора поплавка в кольцо отвода, после чего протягиваем по дну груз из точки «А» в точку «С». По колебаниям кончика маркерного удилища, а также тактильно мы продолжаем определять структуру дна, при этом замеряя глубину в точке остановки грузила. Данную процедуру продолжаем до самого берега, нанося данные на карту. На последнем же этапе - у самого берега, мы не меряем глубину, но обязательно замеряем длину оставшегося участка. В итоге получим карту заброса, на которой будут отмечены точки и данные о результатах полученных измерений (фото 9).

В рассмотренном примере отмечены 13 точек, в которых были произведены измерения глубины, расстояние между точками - 12 ft, длина последнего участка (у берега) равна 13 ft. Таким образом, общая дистанция заброса составила 157 ft или 47,9 м. Значение в метрах, при желании, может рассчитать каждый, кто учился в школе (1 ft = 0,3048 м). Теперь соединяем имеющиеся точки и получаем полноценную карту глубин (фото 10). Осталось лишь перенести данные о структуре дна водоема на карту и выделить интересные области для более детального изучения (фото 11).

На данном этапе можно произвести анализ полученных измерений и при необходимости произвести еще один или несколько забросов для более детального выяснения рельефа или структуры в интересующих нас точках, уменьшив шаг. Например, пройдя весь путь грузилом по дну, мы заметили два интересных участка твердого дна граничащего с подводными джунглями и илом. Первый участок находится в нижней части свала на глубину, практически ровный и без ощутимого изменения глубины (изменение глубины всего на 0,2 ft). Второй же - представляет собой некое подобие небольшого стола на уступе, граничащего с подводными зарослями с одной стороны и илистым участком дна - с другой. Анализируя полученные данные, мы можем увидеть, что первый интересующий нас участок находится на расстоянии 10 оборотов лески вокруг маркерных кольев (или 120 ft), а второй - 7 оборотов (84 ft). Да, именно так мы теперь и выставим нашу снасть на более детальное исследование выбранных точек.

Не снимая лески с клипсы (первоначальной точки заброса), мы можем выставить еще одну дистанцию заброса. Для этого необходимо положить маркерный поплавок с оснасткой у одного из кольев (фото 12), открыть дужку лесоукладывателя катушки и, стоя в точке «В», просто намотать необходимое количество витков лески вокруг маркерных кольев. В нашем случае - 10. Далее - заносим нашу основную леску под клипсу и просто сматываем катушкой леску назад.

Леска с легкостью соскользнет с маркерных кольев и ляжет на шпулю катушки (хочу заметить - лучше всего обматывать шнур вокруг маркерных кольев не параллельными витками, а «восьмеркой», что облегчит его беспрепятственный сход с кольев с минимальной вероятностью запутаться). Кстати, так вы можете настроить абсолютно любую снасть для работы на выбранной дистанции, будь то спод для закормки, фидер или иная снасть. Как видите - всё очень даже просто.

Теперь следует забросить маркерную оснастку на строго выбранный участок. Для этого снова выбираем тот же азимут №1 и выполняем силовой заброс. Не стоит бояться отстрела оснастки из-за клипсы - необходимо и достаточно сразу после заброса удилище удерживать вертикально, слегка ослабив запястье (фото 13). Как только леска повлечет «тюльпан» за собой, следует мягко подать удилищем вперед, тем самым используя амортизирующие свойства самого бланка, чтобы смягчить рывок (фото 14). Так мы достигли искомого участка.

Далее, для удобства, я рекомендую сдвинуть фиксатор длины - например, к середине шнура, что натянут между маркерными кольями. Так мы получим шаг измерения уже не 12, а 6 ft, что в свою очередь позволит более детально исследовать изменение глубин на выбранном участке. Это, в конечном счете, позволит детализировать интересующие нас участки. Назовем их, к примеру, «точка № 1» и «точка № 2» (см. фото 11).

Таким образом, полученная карта глубин будет ничуть не хуже, чем с эхолота, но огромным бонусом останется и тот факт, что кроме изменений глубины, мы узнали структуру дна водоема, а также получили возможность настраивать любые снасти для ловли в конкретной точке данного сектора водоема.

Для остальных азимутов карты рисуются аналогично. Данные наносятся непосредственно на них - и потом их можно будет использовать не один раз. Такой метод исследования водоема работает практически везде, кроме, разве что, водоемов с течением, где данные будут сильно искажаться смещением маркера-поплавка под действием водного потока.

В заключение хочется сказать, что знания данного способа изучения места ловли и последующего составления его подробной карты могут оказаться очень полезными как любителям ловли мирной рыбы, так и хищной. Сам же факт составления карты водоема на бумаге не является необходимым условием, но он может очень сильно облегчить задачу изучения и анализа перспективных точек ловли. А сохранив такую карту, вы получаете уже существующие рабочие точки для последующих рыбалок, ведь, что может оказаться проще, чем без особых приготовлений начать ловлю в уже изученном месте. В приведенном примере все измерения проводились в футах, как в принципе и подразумевалось изначально разработчиками данной технологии. Но это абсолютно не значит, что подобные измерения нельзя провести в привычной для нас метрической системе. Но, как мне кажется, такие измерения и дальнейшие расчеты будут немного сложнее, нежели рассмотренные в материале.

В следующей же статье мы вернемся к разговору о способах предварительной разведки места ловли и поговорим о том, как сделать подобную процедуру с помощью классической английской донки без использования маркерного поплавка, а также как провести подобные измерения на течении с минимальными ошибками.

Ни хвоста, ни чешуи!