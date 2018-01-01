Спортивное рыболовство №9 сентябрь 2018

Методы ловли

К.Кузьмин. Голавлевая мания

Сословие «голавлятников» характерно только для нашей страны. В Европе же голавля много, но его специально никто не ловит, для спиннингистов он считается как бы сорной рыбой. Для нашего же голавлятника уехать за три сотни километров, чтобы поймать за пару дней пяток 300-граммовых голавликов - это обычное дело.

И.Орлова. Как у нас на реке Онега ловят леща донкой ранней осенью

Наш архангелогородский автор рассказывает о местной специфике лова раннеосеннего леща, об изготовлении грузила для донной снасти и кулинарном способе, которым можно вкусно приготовить пойманную рыбу.

Рыбалка. Северо-Запад

А.Десятов. Жизнь на любимой реке. Постижение моложского голавля

Целенаправленно поохотиться на лобастого со спиннингом - задача довольно-таки сложная, ведь голавль привередлив не только в оценке приманок, но и вообще старается обойти нашего брата-рыболова стороной. Есть ли решение этих проблем? Читайте.

По родным просторам

А.Коломиец. Про Медведицу и её голавлей

Автор детально исследовал всю речку Медведицу, левый приток Дона, искал перекаты и пути подъезда к ним. Удаленность Медведицы от Волгограда и отсутствие рыболовного прессинга предполагало девственно чистые берега и диких, не видевших в своей жизни ни одного воблера крупных голавлей. Что было на самом деле – читайте.

С.Апрелов. Костюм «Дакота», или почему я люблю зимнюю рыбалку

У природы нет плохой погоды, просто одевайтесь правильно - и всё будет хорошо. Автор подводит итог использования в разнообразных условиях костюма Alaskan Dakota в течение прошлой зимы.

П.Ситников. В поисках тайменя. Часть 2

Живописные края Дальнего Востока, своенравные лососевые реки - автор завершает рассказ об увлекательной поездке в дикую тайгу на поиски пресноводного исполина - тайменя.

Техника на рыбалке

З. Ильин. Система подводного наблюдения Calypso: летний прогон

Отчет о полевых испытаниях специального гидродинамического заглубителя, расширяющего спектр условий, при которых можно эффективно применять видеокамеру.

Снасть и тактика

В.Сальников. Как поймать жереха

С ловлей жереха связано множество домыслов. Например, он запоминает расположение объектов на берегу, а при появлении чего-то незнакомого (рыболова) или перестаёт атаковать приманки, или вовсе меняет траекторию привычного охотничьего маршрута. На самом же деле жерех вовсе не интеллектуал, а очень пугливая рыба, и потому, что часто охотится у поверхности. Ведите себя тихо, передвигайтесь по берегу или в лодке без лишнего шума – и жереху будет не до вас. А главное - использовать правильную приманку. Какую – читайте.

А.Швец. Техника ловли составными воблерами

У составников отличная уловистость, плюс способность обратить на себя внимание малоактивной и даже полностью пассивной рыбы. На первый взгляд, эти воблеры просты до невозможности, однако есть много нюансов и полутонов, важных для правильного понимания, что и как нужно делать с составником, чтобы поймать на него хищника.

С.Акулич. Мирная рыба на «силикон»

Речь не пойдет о целенаправленной охоте с джигом за сазаном, лещом, плотвой или карасем, но возрастающее с каждым сезоном количество выловленных автором-спиннингистом различных видов мирных рыб позволяет сделать кое-какие выводы о хищническом поведении этих подводных обитателей.

Школа для новичка

Н.Линник. Кастеры. Адресная наживка для крупняка

Даже при бережном хранении опарыши в теплое время года быстро окукливаются - резвые личинки превращаются в неподвижные бочонки коричневого цвета - кастеры. И что, выбрасывать их? Ни в коем случае! Крупные лещи, лини и особенно плотвицы кастеров очень жалуют. А вот мелочь, наоборот, окуклившихся опарышей обходит стороной.

А.Чепурный. Фидерный крючок: каким он должен быть? Часть 2

Какие части крючка за что отвечают и какими бывают, из чего делают самые качественные модели, как влияет цвет крючка на уловистость – эти и многие другие вопросы, а также таблица размеров крючков – в статье автора.