Спортивное рыболовство №8 август 2018

Методы ловли

А. Коломиец. Научились квочить – что дальше?

Где искать сома? Какие наживки самые эффективные? Есть ли нюансы в технике квочения? Обо всем об этом рассказывает автор.

Н. Линник. Ночь, река, поплавок

Когда температура воды в реке перешагивает отметку в 25 °С, подводные обитатели начинают испытывать дискомфорт, что приводит к резкому ухудшению клёва даже на глубоких русловых бровках и речных ямах. Автор предлагает поменять в этом случае время рыбалки и ловить исключительно на поплавочную снасть.

По родным просторам

А. Арманьян. Ловля нехищной рыбы на песчаных косах

Автор рассказывает об особенностях донной ловли на песчаных косах Волги и Ахтубы в теплое время года.

П. Ситников. В поисках тайменя

Живописные края Дальнего Востока, своенравные лососевые реки - автор рассказывает об увлекательной поездке в дикую тайгу на поиски пресноводного исполина - тайменя.

Н. Дегтярев. Славное море – бюджетный Байкал!

Говорят, за границу ездят те, у кого не хватает денег для поездки на Байкал. Автор решил изыскать возможности для бюджетного путешествия. Нашёл ли? Читайте.

Снасть и тактика

К. Кузьмин. Антихэви, или джиг на мели

О технике и тактике джиговой ловли на мелководных участках водоемов.

С. Акулич. Особенности джиговой ловли щуки в водохранилище на подводных буграх и горках

Авторский анализ эффективных тактик ловли в конце лета – начале осени.

А. Дуркин. Щука и лягушки

Силиконовые приманки разных конструкций, имитирующие лягушек, особо актуальны при ловле зубастой и пятнистой в «крепких» местах водоемов - коряжниках и травяниках. Автор рассказывает о своей 10-летней практике подобной ловли.

А. Швец. Техника работы с плавающими минноу: поймать щуку на мелководье

В теплое время года на огромных мелководьях верховий крупных водохранилищ или в неглубоких заливах рек можно успешно поохотиться за зубастой с воблерами-минноу, но только определенных разновидностей.

Техника на рыбалке

Ф. Мухарев. «Тайга Nova»: первые впечатления

Результаты тестирования на Финском заливе ПВХ-лодок новой серии.

Советы Мастера

В. Соколов. Что можно сделать, чтобы лодка пошла быстрее

Автор дает рекомендации, что можно улучшить в только что купленной в магазине лодке под конкретные условия передвижения, персональные условия рыбалки, чтобы добавить комфорта и при перемещении по воде, и когда судно находится на якоре.

Школа для новичка

А. Чепурный. Фидерный крючок: каким он должен быть?

Принципиально фидерный крючок мало чем отличается от других рыболовных крючков. Просто он подбирается с учетом специфики донной ловли. Например, особенностей крупных рыб, на которых мы нацелены в фидере. Или самих условий ловли – ведь находиться крючок будет на дне, которое может быть усеяно ракушками или камнями. А также под конкретную наживку – скажем, мотыль, для которого нужны тонкие крючки, в донной ловле применяется разве что спортсменами на соревнованиях, а для опарыша, червя или зёрен подойдет более толстый, но и более надежный крючок.

В. Клень. Люпин – рациональное зерно

Учитывая, сколь высокую результативность приобретает фидерная и поплавочная ловля с использованием люпина, автор подробно рассказывает об этом удивительном представителе бобовых культур, о том, как его приготовить для рыбалки, как насаживать на крючок.