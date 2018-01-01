Спортивное рыболовство №7 июль 2018

Методы ловли

А. Коломиец. Мои первые шаги в ловле сома на квок

Каждый, кто квочил сома, помнит свой самый первый раз, когда сом дернул его снасть. Неумелые хлюпанья квоком по воде не дают уверенности, что ты всё делаешь правильно, но зато благодаря контрасту между туманными ожиданиями и положительным результатом та знаменательная рыбалка навсегда откладывается в памяти.

С. Акулич. Джиговая ловля окуня в «котлах» на водохранилище

Автор анализирует личный опыт ловли именно крупного окуня в «котлах» на разных водохранилищах.

О. Ляльковский. Сплавом по хищнику!

Представьте, что сможете за день пройти в пять раз больший кусок реки, чем пешком. Что вам не будет мешать ловить ни береговая трава в пояс, ни непролазные береговые кустарники, ни заболоченные берега. Всё это - преимущества сплавной рыбалки. И главное, что доступны все самые интересные уединенные места.

Н.Линник. Год синца

Автор рассказывает о своем опыте ловли синца, этой бойкой и любимой многими рыбы, на донные удочки.

В.Клень. Донка речная, сегодня - ночная

Ночная ловля на фидерную и пикерную оснастку на реке имеют не только свою неповторимую эстетику. Ночью, особенно в теплое время года, повышаются шансы на ловлю многих рыб, включая трофейные экземпляры.

Снасть и тактика

Приманки LureMax, или что предложить окуневому семейству

Первые впечатления от ловли судака и окуня на разнообразный «силикон» от компании LureMax.

В. Сальников. Спиннинг и нахлыстовые приманки

Нахлыстовыми приманками успешно ловят самую разную рыбу не только нахлыстовой снастью. Проблему заброса невесомой приманки обычно решают с помощью поплавка-сбирулино, «Тирольской палочки», также всем хорошо знакома ловля жереха на подвешенный перед тяжелым пилкером стример.

Обзор рынка

К. Кузьмин. Выставочная мания. Теперь – Сучжоу

Рассказ о новинках, встреченных автором на крупной рыболовной выставке в Сучжоу (Китай).

В.Соколов. О термоконтейнере замолвлю словечко...

О практике использования на многодневных рыбалках специализированных термоконтейнеров Camping World Professional.

Рыбалка. Северо-Запад

И. Орлова. Лов щуки в водоемах Архангельской области в летнюю пору

Автор знакомит читателей журнала с некоторыми повадками щуки, обитающей в водоемах Архангельской области, и со снастями, используемыми для её ловли. Рассказывает и о местных блюдах, при готовке которых в ход идёт щучье мясо.

М. Перов. Вуокса. Ловля щуки на кружки

Как поймать щуку, которая живет не в тростнике, а на глубине? На «дорожку»? Но на запрессингованных водоемах, к каким относится озеро Вуокса, самые уловистые места троллингисты и спиннингисты проходят с весны до осени каждый день, не один раз, и так год за годом, поэтому щука там плохо реагирует на искусственные приманки. А вот против трепыхающейся рыбки, медленно проплывающей рядом со стоянкой хищницы, ей не устоять. А именно так и работают кружки.

Школа для новичка

А. Фалалеев. Не хуже кружков

Рассказ об одной разновидности живцовой ловли по открытой воде, а именно - летних жерлицах. В чём их преимущество перед кружками? Расставили жерлицы – и рыбачьте на спиннинг или удочку с лодки, поглядывая на цепочку развешанных снастей. Не нужно перевозить, не нужно переставлять, не нужно переживать, что снасть может быть утащена клюнувшей рыбой.

А. Швец. Поймать пассивную щуку. Работа с приманками

Причин рыбьим капризам может быть сколько угодно, но результат всегда один - щука наглухо закрывает рот. Можно ли заставить пассивную рыбу клюнуть? Для этого нужно трезво анализировать ситуацию и иметь довольно обширный арсенал разнообразных приманок, чтобы было из чего выбирать для щучьего «меню».

Новости спорта

М.Мардеев. Russian fishing trout trophy - 2018. Взгляд новичка