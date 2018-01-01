Спортивное рыболовство №6 июнь 2018

Снасть и тактика

А. Коломиец. Весьма скользкая тема в летнем спиннинге

С наступлением лета у рыболовов юга России каждый раз в головах зреет вопрос – а как будет с сомом в этом году? А еще он звучит в мечтательной фразе «Эх, сомятинки давно не ели…» И ведь как раз наступает самое время ловить усатого!

С. Акулич. Начало лета. За судаком с джигом на водохранилище

Представленная информация о методике лодочной ловли июньского судака на разных по типу водохранилищах систематизирована на основе личного опыта автора.

Д. Баринов. Тонкая нить, связывающая нас с рыбой

О свойствах и областях применения различных «плетенок» на примере шнуров бренда Power Phantom.

А. Дуркин. Частный случай ловли щуки в дровах

О поиске подхода к ловле спиннингом в очень нестандартных ситуациях.

К.Кузьмин. На топовом уровне. И чуть ниже...

Какой выйдет рыбалка, успешной или провальной, часто зависит от мелочей, которым многие из нас в большинстве ситуаций не придают никакого значения. А придавать – надо. Одна такая «мелочь» - это горизонт, на котором проходит приманка. Скажем, на мелководье это может быть и самый «топ», т.е. непосредственная поверхность воды, и уровень, грубо говоря, на пол-ладони ниже. Практически одно и то же? Оказывается, совсем даже нет...

Рыбалка. Северо-Запад

М.Перов. Судак в устье Волхова. Что делать, если не клюет

Ежегодно с середины июня и весь июль в устье Волхова активно клюет некрупный судачок. Тут идеальное место для обучения джиговой ловле, т.к. поклевок обычно много, зацепов - практически нет, а если и случаются - легко снимаются, ведь ловля-то лодочная. Однако бывают ситуации, когда судак объявляет забастовку. Что делать в таком случае?

В. Сальников. Сбирулино на северных реках

Если соберетесь половить хариуса или форель на северных реках, обязательно захватите с собой небольшой комплект для сбирулино. Всё необходимое для сбора оснастки поместится в кармашек рюкзака, и может получиться так, что именно благодаря этому незамысловатому набору вы будете с уловом даже в самые неклёвые дни.

Из первых уст

Открылся Детский хоспис при Соборе святого Архистратига Божия Михаила поселка Токсово Всеволожского района

В сборе средств для этого учреждения, так необходимого в Ленобласти, принимал участие наш журнал и лично главный редактор.

Школа для новичка

А. Швец. Техника работы с глубоководными крэнками: теория и практика

На глубинах свыше двух с половиной - трех метров, как показывает практика автора, глубоководные крэнки зачастую обыгрывают «силикон» во многих ситуациях, поэтому попытаемся максимально подробно рассмотреть эти интереснейшие приманки и основы техники работы с ними.

А. Чепурный. Добавление грунтов в фидерную прикормку

Автор отвечает на несколько вопросов, которые часто возникают у начинающих рыболовов. Обязательно ли использовать готовые фирменные грунты - или есть смысл добывать их самостоятельно? Как их заготавливать и хранить длительное время? Как добавлять грунты в прикормочную смесь, надо ли их ароматизировать и дополнительно подкрашивать?

Методы ловли

Н. Линник. На речных «трубах»

Какие участки летней реки наиболее богаты лещами? Прибрежные и русловые ямы, коренные перекаты, устья больших глубоких стариц? Да, всё так. Но в последние годы автор всё чаще обращает внимание на речные «трубы» - участки реки, внешне ничем не примечательные. Зато крупная рыба здесь имеется в достаточных количествах, да плюс к тому конкуренции со стороны коллег практически нет.

Обзор рынка

М. Никишатов. Красноярская Ривьера

Отчет о региональной выставке «Охота, рыбалка, хобби», прошедшей в Красноярске с 19 по 22 апреля.

43-я «Охота и рыболовство»: качество главнее всего. Часть 3

Интервью, взятое на выставке у Игоря Коннова, директора компании «Петроканат», и Марины Кратиной, главного редактора нового журнала ««Рыболовство и рыбоводство», учредителем которого является «Петроканат».